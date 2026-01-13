Renault Filante: Παρουσιάστηκε η εντυπωσιακή SUV ναυαρχίδα – Τι υβριδικό κινητήρα έχει;

Η Renault ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία της, παρουσιάζοντας ένα SUV που δεν σχεδιάστηκε απλώς για να συμπληρώσει τη γκάμα της, αλλά για να εκφράσει με σαφήνεια τις φιλοδοξίες της στο ανώτερο άκρο της αγοράς.

Η γαλλική σχολή σχεδίασης είχε πάντα τον τρόπο να προκαλεί συναίσθημα. Άλλοτε με τόλμη, άλλοτε με ιδέες που προηγούνται της εποχής τους, αλλά σπάνια με πραγματική διάθεση να κοιτάξει κατάματα το premium στρατόπεδο. Αυτό αλλάζει με τo Renault Filante, ένα μοντέλο που δεν παρουσιάστηκε απλώς ως ακόμη ένα SUV, αλλά ως δήλωση προθέσεων. Ως η νέα διεθνής ναυαρχίδα της Renault, με ρόλο-κλειδί στο πλάνο εξω-ευρωπαϊκής ανάπτυξης και ξεκάθαρο στόχο να επανατοποθετήσει τη μάρκα σε ανώτερο επίπεδο. To Filante δεν αφορά την Ευρώπη. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Απευθύνεται σε αγορές όπως η Νότια Κορέα, η Λατινική Αμερική και τα κράτη του Κόλπου, εκεί όπου το status, η παρουσία και η τεχνολογία μετρούν όσο και το σήμα στο καπό.

Με μήκος 4,91 μέτρα, πλάτος 1,89 μ. και ύψος 1,63 μ., το Filante τοποθετείται ξεκάθαρα στην E-SUV κατηγορία. Όχι όμως με τη λογική του κλασικού ογκώδους SUV. Η Renault μιλά για crossover, και όχι άδικα. Η σιλουέτα έχει έντονα coupé χαρακτηριστικά, με μακρύ πίσω πρόβολο, έντονα σμιλεμένες επιφάνειες και μια σχεδιαστική προσέγγιση που δανείζεται στοιχεία τόσο από σεντάν όσο και από SUV.

Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει από τη φωτιζόμενη τρισδιάστατη μάσκα, με μοτίβο που παραπέμπει στο διαμάντι της Renault, ενώ η νέα φωτεινή υπογραφή με γωνία 28 μοιρών δεν είναι τυχαία. Είναι μελετημένη ώστε να συνδέεται γεωμετρικά με το λογότυπο της μάρκας. Λεπτομέρεια; Ναι. Αλλά τέτοιες λεπτομέρειες χτίζουν premium ταυτότητα. Στο πλάι, οι μεγάλες ζάντες 19 ή 20 ιντσών, οι έντονες καμπύλες και η χαμηλή γραμμή οροφής δίνουν δυναμισμό, ενώ πίσω το λεπτό LED φωτιστικό σώμα και το έντονα αεροδυναμικό τελείωμα ενισχύουν τη σπορ εικόνα. Δεν πρόκειται για SUV που περνά απαρατήρητο.

Αν το εξωτερικό είναι δήλωση σχεδίασης, το εσωτερικό είναι επίδειξη τεχνολογίας και άνεσης. To Filante διαθέτει το OpenR Panorama Screen: τρεις οθόνες 12,3 ιντσών σε ενιαία διάταξη, για πίνακα οργάνων, infotainment και συνοδηγό, συνοδευόμενες από head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 25,6 ιντσών. Πρόκειται για διάταξη που δεν συναντάς εύκολα ούτε σε καθιερωμένα premium ονόματα.

Η ποιότητα υλικών έχει ανέβει αισθητά. Υφάσματα με επεξεργασία, οικολογικά υλικά αντί για κλασικό δέρμα, προσεγμένες ραφές και λεπτομέρειες όπως laser-χαραγμένα διακοσμητικά. Οι εκδόσεις Techno, Iconic και Esprit Alpine διαφοροποιούνται αισθητικά, με την τελευταία να παίζει έντονα το χαρτί της σπορ ταυτότητας. Τα καθίσματα τύπου lounge, με ενσωματωμένα προσκέφαλα και έντονη πλευρική στήριξη, δείχνουν ότι η Renault δεν ήθελε απλώς να εντυπωσιάσει στα specs. Ήθελε να προσφέρει πραγματική άνεση. Το μεταξόνιο των 2.820 χιλιοστών εξασφαλίζει κορυφαίους χώρους για τους πίσω επιβάτες, ενώ η πανοραμική γυάλινη οροφή 1,1 τ.μ. ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας.

To Filante λειτουργεί και ως τεχνολογική βιτρίνα. Περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, με τρία από αυτά να κάνουν πρώτη εμφάνιση σε μοντέλο Renault: Emergency Steering Assist, Smart Rear View Mirror και Child Presence Detection. Δεν πρόκειται για απλά gadgets, αλλά για τεχνολογίες που δείχνουν τη στροφή της μάρκας σε πιο ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας και άνεσης. Το οικοσύστημα συνδεσιμότητας συμπληρώνεται από OTA αναβαθμίσεις και εφαρμογή My Renault, που επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργιών του αυτοκινήτου. Ό,τι περιμένεις από ένα σύγχρονο premium SUV, είναι εδώ.

Στην καρδιά του Filante βρίσκεται η αναβαθμισμένη έκδοση του full hybrid E-Tech 250 PS. Πρόκειται για ένα πλήρως υβριδικό σύστημα, που συνδυάζει θερμικό κινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο multimode κιβώτιο, εξελιγμένο ειδικά για υβριδικές εφαρμογές. Η συνολική ισχύς των 250 ίππων τοποθετεί το Filante στην κορυφή της γκάμας Renault εκτός Ευρώπης, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις και κατανάλωση. Το σύστημα μπορεί να κινείται για σημαντικό ποσοστό της καθημερινής οδήγησης αμιγώς ηλεκτρικά, ειδικά σε αστικές συνθήκες, χωρίς ανάγκη φόρτισης από πρίζα. Η πλατφόρμα CMA, πάνω στην οποία βασίζεται, είναι βελτιστοποιημένη για υβριδικά σύνολα και επιτρέπει χαμηλό κέντρο βάρους, καλύτερη ηχομόνωση και πολιτισμένη λειτουργία. Στόχος δεν είναι οι εκρηκτικές επιδόσεις, αλλά η αίσθηση ποιότητας, ροής και άνεσης στο ταξίδι.

Γιατί δεν έρχεται Ευρώπη; Η απάντηση με μία λέξη είναι στρατηγική. Η Renault έχει χαράξει ξεκάθαρα ότι το πλάνο “International Game Plan 2027” αφορά αγορές εκτός Ευρώπης, όπου υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους σε D και E SUV. Το Filante έρχεται να συμπληρώσει μοντέλα όπως τα Koleos και Boreal, λειτουργώντας ως κορυφή της γκάμας. Για την Ευρώπη, η Renault ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση, με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και μικρότερες κατηγορίες.

