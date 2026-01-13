quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΟΡΑ

Renault Filante: Παρουσιάστηκε η εντυπωσιακή SUV ναυαρχίδα – Τι υβριδικό κινητήρα έχει;

ΤΡΙΤΗ | 13.01.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
renault-filante-parousiastike-i-entyposiaki-suv-navarchida-ti-yvridiko-kinitira-echei-789312

Η Renault ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία της, παρουσιάζοντας ένα SUV που δεν σχεδιάστηκε απλώς για να συμπληρώσει τη γκάμα της, αλλά για να εκφράσει με σαφήνεια τις φιλοδοξίες της στο ανώτερο άκρο της αγοράς.

Η γαλλική σχολή σχεδίασης είχε πάντα τον τρόπο να προκαλεί συναίσθημα. Άλλοτε με τόλμη, άλλοτε με ιδέες που προηγούνται της εποχής τους, αλλά σπάνια με πραγματική διάθεση να κοιτάξει κατάματα το premium στρατόπεδο. Αυτό αλλάζει με τo Renault Filante, ένα μοντέλο που δεν παρουσιάστηκε απλώς ως ακόμη ένα SUV, αλλά ως δήλωση προθέσεων. Ως η νέα διεθνής ναυαρχίδα της Renault, με ρόλο-κλειδί στο πλάνο εξω-ευρωπαϊκής ανάπτυξης και ξεκάθαρο στόχο να επανατοποθετήσει τη μάρκα σε ανώτερο επίπεδο. To Filante δεν αφορά την Ευρώπη. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Απευθύνεται σε αγορές όπως η Νότια Κορέα, η Λατινική Αμερική και τα κράτη του Κόλπου, εκεί όπου το status, η παρουσία και η τεχνολογία μετρούν όσο και το σήμα στο καπό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με μήκος 4,91 μέτρα, πλάτος 1,89 μ. και ύψος 1,63 μ., το Filante τοποθετείται ξεκάθαρα στην E-SUV κατηγορία. Όχι όμως με τη λογική του κλασικού ογκώδους SUV. Η Renault μιλά για crossover, και όχι άδικα. Η σιλουέτα έχει έντονα coupé χαρακτηριστικά, με μακρύ πίσω πρόβολο, έντονα σμιλεμένες επιφάνειες και μια σχεδιαστική προσέγγιση που δανείζεται στοιχεία τόσο από σεντάν όσο και από SUV.

Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει από τη φωτιζόμενη τρισδιάστατη μάσκα, με μοτίβο που παραπέμπει στο διαμάντι της Renault, ενώ η νέα φωτεινή υπογραφή με γωνία 28 μοιρών δεν είναι τυχαία. Είναι μελετημένη ώστε να συνδέεται γεωμετρικά με το λογότυπο της μάρκας. Λεπτομέρεια; Ναι. Αλλά τέτοιες λεπτομέρειες χτίζουν premium ταυτότητα. Στο πλάι, οι μεγάλες ζάντες 19 ή 20 ιντσών, οι έντονες καμπύλες και η χαμηλή γραμμή οροφής δίνουν δυναμισμό, ενώ πίσω το λεπτό LED φωτιστικό σώμα και το έντονα αεροδυναμικό τελείωμα ενισχύουν τη σπορ εικόνα. Δεν πρόκειται για SUV που περνά απαρατήρητο.

renault

Αν το εξωτερικό είναι δήλωση σχεδίασης, το εσωτερικό είναι επίδειξη τεχνολογίας και άνεσης. To  Filante διαθέτει το OpenR Panorama Screen: τρεις οθόνες 12,3 ιντσών σε ενιαία διάταξη, για πίνακα οργάνων, infotainment και συνοδηγό, συνοδευόμενες από head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 25,6 ιντσών. Πρόκειται για διάταξη που δεν συναντάς εύκολα ούτε σε καθιερωμένα premium ονόματα.

Η ποιότητα υλικών έχει ανέβει αισθητά. Υφάσματα με επεξεργασία, οικολογικά υλικά αντί για κλασικό δέρμα, προσεγμένες ραφές και λεπτομέρειες όπως laser-χαραγμένα διακοσμητικά. Οι εκδόσεις Techno, Iconic και Esprit Alpine διαφοροποιούνται αισθητικά, με την τελευταία να παίζει έντονα το χαρτί της σπορ ταυτότητας. Τα καθίσματα τύπου lounge, με ενσωματωμένα προσκέφαλα και έντονη πλευρική στήριξη, δείχνουν ότι η Renault δεν ήθελε απλώς να εντυπωσιάσει στα specs. Ήθελε να προσφέρει πραγματική άνεση. Το μεταξόνιο των 2.820 χιλιοστών εξασφαλίζει κορυφαίους χώρους για τους πίσω επιβάτες, ενώ η πανοραμική γυάλινη οροφή 1,1 τ.μ. ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας.

To Filante λειτουργεί και ως τεχνολογική βιτρίνα. Περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, με τρία από αυτά να κάνουν πρώτη εμφάνιση σε μοντέλο Renault: Emergency Steering Assist, Smart Rear View Mirror και Child Presence Detection. Δεν πρόκειται για απλά gadgets, αλλά για τεχνολογίες που δείχνουν τη στροφή της μάρκας σε πιο ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας και άνεσης. Το οικοσύστημα συνδεσιμότητας συμπληρώνεται από OTA αναβαθμίσεις και εφαρμογή My Renault, που επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργιών του αυτοκινήτου. Ό,τι περιμένεις από ένα σύγχρονο premium SUV, είναι εδώ.

Στην καρδιά του Filante βρίσκεται η αναβαθμισμένη έκδοση του full hybrid E-Tech 250 PS. Πρόκειται για ένα πλήρως υβριδικό σύστημα, που συνδυάζει θερμικό κινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο multimode κιβώτιο, εξελιγμένο ειδικά για υβριδικές εφαρμογές. Η συνολική ισχύς των 250 ίππων τοποθετεί το Filante στην κορυφή της γκάμας Renault εκτός Ευρώπης, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις και κατανάλωση. Το σύστημα μπορεί να κινείται για σημαντικό ποσοστό της καθημερινής οδήγησης αμιγώς ηλεκτρικά, ειδικά σε αστικές συνθήκες, χωρίς ανάγκη φόρτισης από πρίζα. Η πλατφόρμα CMA, πάνω στην οποία βασίζεται, είναι βελτιστοποιημένη για υβριδικά σύνολα και επιτρέπει χαμηλό κέντρο βάρους, καλύτερη ηχομόνωση και πολιτισμένη λειτουργία. Στόχος δεν είναι οι εκρηκτικές επιδόσεις, αλλά η αίσθηση ποιότητας, ροής και άνεσης στο ταξίδι.

Γιατί δεν έρχεται Ευρώπη; Η απάντηση με μία λέξη είναι στρατηγική. Η Renault έχει χαράξει ξεκάθαρα ότι το πλάνο “International Game Plan 2027” αφορά αγορές εκτός Ευρώπης, όπου υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους σε D και E SUV. Το Filante έρχεται να συμπληρώσει μοντέλα όπως τα Koleos και Boreal, λειτουργώντας ως κορυφή της γκάμας. Για την Ευρώπη, η Renault ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση, με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και μικρότερες κατηγορίες.

Τι κρατάμε;

  • Η Renault επιστρέφει δυναμικά στο premium παιχνίδι εκτός Ευρώπης
  • Σχεδίαση με χαρακτήρα και ξεκάθαρη ταυτότητα ναυαρχίδας
  • Εσωτερικό υψηλής τεχνολογίας με έμφαση στην άνεση
  • Full hybrid E-Tech 250 PS με έμφαση στην απόδοση και την αποδοτικότητα

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Renault
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-neo-epithetiko-best-seller-pou-irthe-stin-ellada-timi-apo-20-900-evro-me-prosfora-785527

ΑΓΟΡΑ

11.01.2026

Το νέο επιθετικό best-seller που ήρθε στην Ελλάδα – Τιμή από 20.900 ευρώ με προσφορά
to-monadiko-supermini-stin-ellada-me-kinitires-venzinis-diesel-hybrid-kai-lpg-times-779322

ΑΓΟΡΑ

28.12.2025

Το μοναδικό supermini στην Ελλάδα με κινητήρες βενζίνης, diesel, hybrid και LPG – Τιμές
i-nea-genia-tou-best-seller-b-suv-tis-volkswagen-petyche-91-stis-dokimes-asfaleias-784133

ΑΓΟΡΑ

12.12.2025

Η νέα γενιά του best-seller B-SUV της Volkswagen πέτυχε 91% στις δοκιμές ασφαλείας
to-omorfotero-renault-tis-agoras-xepoulaei-eftase-idi-ta-100-000-aftokinita-764969

ΑΓΟΡΑ

03.12.2025

Το ομορφότερο Renault της αγοράς ξεπουλάει – Έφτασε ήδη τα 100.000 αυτοκίνητα
to-entyposiako-yvridiko-coupe-suv-tis-renault-me-2-500-evro-ofelos-etoimoparadoto-784782

ΑΓΟΡΑ

30.11.2025

Το εντυπωσιακό υβριδικό coupe SUV της Renault με 2.500 ευρώ όφελος – Ετοιμοπαράδοτο
entyposiako-full-hybrid-suv-me-200-ippous-katanalosi-47-lt-100-km-kai-midenika-teli-poio-einai-782674

ΑΓΟΡΑ

12.11.2025

Εντυπωσιακό full hybrid SUV με 200 ίππους, κατανάλωση 4,7 lt/100 km και μηδενικά Τέλη – Ποιο είναι;

Πρόσφατες Ειδήσεις