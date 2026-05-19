Σαρωτικες πωλήσεις: Το SUV αγόραζαν πάνω από 36 Έλληνες κάθε μέρα για όλο τον Απρίλιο – Τιμή

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αγαπά τα compact SUV. Όμως τον Απρίλιο του 2026 υπήρξε ένα μοντέλο που όχι απλά ξεχώρισε, αλλά κυριολεκτικά «σάρωσε» στις πωλήσεις.

Το Peugeot 2008 κατάφερε να γίνει το πιο δημοφιλές SUV στην Ελλάδα, με 1.095 ταξινομήσεις μόνο μέσα σε έναν μήνα. Αυτό σημαίνει πως κατά μέσο όρο περισσότεροι από 36 Έλληνες κάθε μέρα έπαιρναν τα κλειδιά ενός νέου 2008. Πρόκειται για επίδοση που δεν περνά απαρατήρητη, ειδικά αν αναλογιστούμε πόσο ανταγωνιστική είναι πλέον η κατηγορία B-SUV στη χώρα μας. Το γαλλικό SUV βρέθηκε στην κορυφή τόσο της κατηγορίας του όσο και συνολικά στα SUV, αφήνοντας πίσω παραδοσιακά δυνατά ονόματα όπως τα Toyota Yaris Cross και Suzuki Vitara.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί το 2008 έχει αυτή την απήχηση στην ελληνική αγορά. Το μέγεθός του είναι ακριβώς εκεί που πρέπει για τον μέσο οδηγό στην Ελλάδα. Είναι αρκετά compact για την πόλη, χωρίς όμως να δείχνει μικρό ή περιορισμένο. Ταυτόχρονα, η εμφάνισή του συνεχίζει να ξεχωρίζει. Η Peugeot έχει επενδύσει έντονα στο design τα τελευταία χρόνια και το 2008 είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της φιλοσοφίας. Οι χαρακτηριστικές LED φωτεινές υπογραφές, η φαρδιά μάσκα και οι έντονες γραμμές του αμαξώματος του δίνουν μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη στον δρόμο. Και φυσικά, υπάρχει το γνωστό PEUGEOT i-Cockpit®, με το μικρό τιμόνι, τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την κεντρική οθόνη 10 ιντσών στις πιο πλούσιες εκδόσεις. Μπορεί να έχει τη δική του ιδιαίτερη λογική εργονομίας, όμως έχει αποκτήσει πλέον φανατικό κοινό.

Μεγάλο ρόλο στις πωλήσεις παίζει και ο νέος υβριδικός κινητήρας του μοντέλου. Η Peugeot έχει στραφεί έντονα στη λογική των hybrid εκδόσεων χωρίς ανάγκη φόρτισης, κάτι που φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα στην ελληνική πραγματικότητα. Το 2008 Hybrid επιτρέπει στον οδηγό να κινείται αρκετές φορές ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, χωρίς καλώδια και wallbox, μειώνοντας κατανάλωση, θόρυβο και γενικότερα το κόστος της καθημερινότητας. Για πολλούς οδηγούς αποτελεί ουσιαστικά το «ενδιάμεσο βήμα» ανάμεσα σε ένα συμβατικό βενζινοκίνητο και ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Την ίδια στιγμή, το αυτοκίνητο παραμένει εύκολο στη χρήση, άνετο σε ταξίδι και με αρκετά σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, που πλέον θεωρούνται απαραίτητα σε αυτή την κατηγορία.

Η κυριαρχία του 2008 δεν περιορίζεται μόνο στην κατηγορία B-SUV. Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων του ΣΕΑΑ για το πρώτο τετράμηνο του 2026, το Peugeot 2008 είναι το SUV με τις περισσότερες ταξινομήσεις συνολικά στην ελληνική αγορά, με 2.516 μονάδες και μερίδιο 7,54% ανάμεσα σε όλα τα SUV. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι στην κατηγορία B-SUV κατέχει ποσοστό 13,22%, σε μια κατηγορία που είναι μακράν η πιο δημοφιλής στην Ελλάδα. Με απλά λόγια, η Peugeot αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια της ένα από τα πιο δυνατά εμπορικά χαρτιά της αγοράς.

Ένας ακόμη λόγος που το Peugeot 2008 έχει τόσο δυνατή εμπορική πορεία στην Ελλάδα είναι ότι ακόμη και οι πιο προσιτές εκδόσεις του δεν δείχνουν «φτωχές». Η Peugeot έχει προσπαθήσει να δώσει στο μοντέλο μια πιο premium αίσθηση συνολικά, κάτι που φαίνεται ήδη από τη βασική έκδοση. Ανάλογα με την έκδοση, το 2008 διαθέτει στοιχεία όπως ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών HD, LED φωτιστικά σώματα, συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, αλλά και το χαρακτηριστικό PEUGEOT i-Cockpit® με το μικρό τιμόνι και την ιδιαίτερη θέση οδήγησης που έχει γίνει πλέον σήμα κατατεθέν της μάρκας. Παράλληλα, το μοντέλο δίνει αρκετές επιλογές εξατομίκευσης, τόσο σε χρώματα όσο και σε ζάντες και λεπτομέρειες εξοπλισμού, κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο σε ένα κοινό που πλέον δεν αγοράζει μόνο «με το μυαλό», αλλά και με το μάτι.

Η γκάμα του 2008 είναι επίσης αρκετά ευρεία, καλύπτοντας διαφορετικούς τύπους αγοραστών. Υπάρχουν οι γνωστές υβριδικές εκδόσεις Hybrid, που αποτελούν αυτή τη στιγμή την «καρδιά» των πωλήσεων του μοντέλου, αλλά και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση E-2008 για όσους θέλουν πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Στις εκδόσεις εξοπλισμού, το 2008 διατίθεται σε επιλογές όπως οι Style, Style Plus, Allure και GT, με τις πιο πλούσιες εκδόσεις να προσθέτουν ακόμη πιο premium εικόνα, μεγαλύτερες ζάντες, πιο προηγμένα βοηθήματα οδήγησης και αναβαθμισμένο ψηφιακό περιβάλλον στην καμπίνα. Με απλά λόγια, το Peugeot 2008 δεν στηρίζεται μόνο στην εμφάνιση ή στην τιμή του. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια πλήρη γκάμα που «κουμπώνει» σε πολλούς διαφορετικούς αγοραστές, από κάποιον που ψάχνει ένα οικονομικό SUV πόλης, μέχρι κάποιον που θέλει ένα πιο τεχνολογικά προηγμένο και premium compact SUV.

Πόσο κοστίζει;

Το Peugeot 2008 ξεκινά στην Ελλάδα από 22.900 ευρώ, τιμή που το τοποθετεί αρκετά ανταγωνιστικά απέναντι σε πολλά B-SUV της αγοράς. Η γκάμα περιλαμβάνει υβριδικές αλλά και ηλεκτρικές εκδόσεις, με διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού και επιλογές που καλύπτουν από κάποιον που ψάχνει ένα μοντέρνο οικογενειακό SUV πόλης, μέχρι έναν οδηγό που θέλει πιο premium αίσθηση, τεχνολογία και αναβαθμισμένη εικόνα.

