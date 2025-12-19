Σε ποια χώρα το ευρωπαϊκό best-seller ξεκινά από μόλις 12.790 ευρώ

Το best-seller αυτοκίνητο της Ευρώπης μπαίνει σε φάση ανανέωσης, χωρίς να χάνει το βασικό του πλεονέκτημα: την τιμή.

Η Dacia ανοίγει σταδιακά τις παραγγελίες για το ανανεωμένο Sandero και Sandero Stepway σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, αποκαλύπτοντας όχι μόνο τις αλλαγές σε σχεδίαση και τεχνολογία, αλλά και τις πρώτες επίσημες τιμές. Και εκεί βρίσκεται η ουσία της είδησης, αφού σε συγκεκριμένη χώρα της Ευρώπης το Sandero συνεχίζει να ξεκινά από κάτω από 13.000 ευρώ, σε μια εποχή όπου τα supermini έχουν περάσει προ πολλού αυτό το ψυχολογικό όριο.

Ανανεωμένο, αλλά πιστό στη φιλοσοφία του

Τα Dacia Sandero και Sandero Stepway περνούν στο αναμενόμενο facelift μέσης ηλικίας, με τις παρεμβάσεις να είναι στοχευμένες και όχι εντυπωσιασμού. Η εικόνα γίνεται πιο σύγχρονη, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας ενός αυτοκινήτου που χτίστηκε πάνω στην απλότητα και τη χρηστικότητα.

Εξωτερικά, ξεχωρίζει η νέα LED φωτιστική υπογραφή εμπρός, η ανασχεδιασμένη μάσκα με πιο «γεμάτη» όψη και τα pixel-style πίσω φώτα, στοιχεία που εναρμονίζουν το Sandero με τη νεότερη σχεδιαστική ταυτότητα της Dacia. Στις εκδόσεις Stepway κάνει την εμφάνισή του και το νέο προστατευτικό πλαστικό Starkle, με 20% ανακυκλωμένο υλικό, τονίζοντας τον πιο outdoor χαρακτήρα και το οικολογικό αφήγημα της μάρκας.

Εσωτερικό: περισσότερη τεχνολογία, καλύτερη αίσθηση

Στο εσωτερικό, οι αλλαγές είναι ουσιαστικές. Νέοι αεραγωγοί, ανασχεδιασμένο τιμόνι με πιο φυσική θέση χεριών και βελτιωμένες υφές στα βασικά σημεία επαφής ανεβάζουν το ποιοτικό επίπεδο. Το μεγαλύτερο άλμα, όμως, γίνεται στην τεχνολογία.

Το νέο infotainment με οθόνη 10 ιντσών αντικαθιστά την προηγούμενη των 8 ιντσών, με πιο σύγχρονο UI, ταχύτερη απόκριση και πλήρη συνδεσιμότητα από συγκεκριμένες εκδόσεις και πάνω. Παράλληλα, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών περνά στον βασικό κορμό του εξοπλισμού σε πολλές αγορές, ενώ τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) αναβαθμίζονται τόσο σε λειτουργικότητα όσο και σε ακρίβεια. Χωρίς να γίνεται premium, το Sandero δείχνει ξεκάθαρα πιο ώριμο και πιο σύγχρονο, στοιχείο κρίσιμο για να παραμείνει ανταγωνιστικό απέναντι σε νεότερες προτάσεις της κατηγορίας.

Κινητήρες και η μεγάλη είδηση του Hybrid 155

Στο λανσάρισμα, το ανανεωμένο Sandero προσφέρεται με τον γνωστό 1.0 turbo τρικύλινδρο κινητήρα βενζίνης, σε αποδόσεις 100 ή 110 ίππων, συνδυάζοντας επαρκείς επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση.

Η πραγματική είδηση, όμως, έρχεται από το μέτωπο της ηλεκτροκίνησης. Μέσα στον επόμενο χρόνο, το Sandero Stepway θα υποδεχθεί το Hybrid 155, το πλήρες υβριδικό σύνολο που γνωρίζουμε από μεγαλύτερα μοντέλα του ομίλου. Πρόκειται για τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 108 ίππων, σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα 49 ίππων, μπαταρία 1,4 kWh και αυτόματο κιβώτιο χωρίς συμπλέκτη, με τέσσερις σχέσεις για τον θερμικό κινητήρα και δύο για το ηλεκτρικό μοτέρ.

Σύμφωνα με τη Dacia, δεν υπάρχει προς το παρόν πλάνο να περάσει το υβριδικό σύνολο στο απλό Sandero, ακριβώς για να διατηρηθεί η εξαιρετικά χαμηλή τιμή εκκίνησης. Είναι μια στρατηγική επιλογή που δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η μάρκα τον ρόλο του Sandero ως του πιο προσιτού αυτοκινήτου της αγοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια υβριδική αρχιτεκτονική στο μεγαλύτερο Bigster έχει ήδη δείξει πολύ χαμηλή κατανάλωση στην πόλη, οπότε στο ελαφρύτερο Stepway αναμένονται ακόμη καλύτερες επιδόσεις σε πραγματικές συνθήκες.

Πρώτες τιμές Ευρώπης: εκεί κρύβεται η απάντηση

Και κάπου εδώ έρχεται το κρίσιμο ερώτημα: σε ποια χώρα ξεκινά από 12.790 ευρώ;

Στη Γερμανία, το ανανεωμένο Dacia Sandero 1.0 βενζίνη ξεκινά από 12.790 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του πιο προσιτού αυτοκινήτου της αγοράς. Οι υπόλοιπες ενδεικτικές τιμές για τη γερμανική αγορά έχουν ως εξής:

Sandero LPG (Eco-G) από 14.790 ευρώ

από 14.790 ευρώ Sandero Stepway LPG από 14.990 ευρώ

από 14.990 ευρώ Sandero Stepway βενζίνη από 15.290 ευρώ

Στη Μεγάλη Βρετανία, όπου οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει, το Sandero ξεκινά από 14.765 λίρες, ενώ το Stepway από 16.065 λίρες. Στη Ρουμανία, τη χώρα προέλευσης του μοντέλου, οι τιμές για το Stepway διαμορφώνονται υψηλότερα, με το Stepway LPG από 15.590 ευρώ και το Stepway βενζίνης 110 PS κοντά στα 16.000 ευρώ. Για το Stepway Hybrid 155 δεν υπάρχει ακόμη επίσημη τιμή σε καμία αγορά, καθώς η άφιξή του τοποθετείται χρονικά αργότερα.

Πότε έρχεται Ελλάδα

Η ανανεωμένη οικογένεια Sandero, Sandero Stepway και Jogger ξεκινά τη διάθεσή της στις ευρωπαϊκές αγορές από τον Νοέμβριο. Για την ελληνική αγορά, οι τελικές εκδόσεις και τιμές θα ανακοινωθούν με το άνοιγμα των παραγγελιών από την τοπική αντιπροσωπεία, με δεδομένο πάντως ότι η Dacia θα επιχειρήσει να διατηρήσει και εδώ τον έντονα value χαρακτήρα του μοντέλου.

Τι κρατάμε;