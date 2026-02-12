Skoda SUV με 116 PS, μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας και τιμή από 130 ευρώ/μήνα

Η Skoda έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να εδραιώσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά, βασισμένο σε μια πολύ συγκεκριμένη συνταγή.

Πρακτικότητα, σωστοί χώροι, αποδοτικοί κινητήρες και εκδόσεις που έχουν πραγματικό νόημα οικονομικά. Σε μια εποχή όπου ο υποψήφιος αγοραστής δεν κοιτά μόνο design και infotainment, αλλά υπολογίζει δόση, κατανάλωση και πάγια έξοδα, τέτοιες προτάσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Σε αυτό το περιβάλλον έρχεται να τοποθετηθεί το Skoda Kamiq Selection 1.0 TSI 116 PS, μια έκδοση που παίζει ξεκάθαρα στο τρίπτυχο απόδοση – οικονομία – χρηματοδότηση. Με turbo κινητήρα 116 ίππων, χαμηλές εκπομπές ρύπων που εξασφαλίζουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και πρόγραμμα αγοράς που ρίχνει τη δόση στα 130 ευρώ τον μήνα, δημιουργεί ένα πακέτο που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Το Kamiq αποτελεί τον πιο compact εκπρόσωπο της SUV γκάμας της Skoda και είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένο στην αστική καθημερινότητα. Οι διαστάσεις του το κάνουν ευέλικτο σε στενούς δρόμους και εύκολο στο παρκάρισμα, χωρίς όμως να χάνει την «SUV εικόνα». Σχεδιαστικά, ακολουθεί τη σύγχρονη γλώσσα της μάρκας. Μεγάλη μάσκα, διπλά φωτιστικά σώματα, έντονες ακμές και καθαρές επιφάνειες συνθέτουν ένα σύνολο που δείχνει πιο ώριμο από όσο αφήνει να εννοηθεί το μέγεθός του. Δεν προσπαθεί να είναι επιθετικό, αλλά αποπνέει στιβαρότητα. Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία «Simply Clever» είναι παντού. Πρακτικές θήκες, σωστή εργονομία, μεγάλοι χώροι για μικροαντικείμενα και συνολική εκμετάλλευση καμπίνας που θυμίζει μεγαλύτερη κατηγορία. Το Kamiq παραμένει ένα από τα πιο ευρύχωρα B-SUV για επιβάτες και αποσκευές.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος τρικύλινδρος 1.0 TSI των 116 PS, ένα μοτέρ που έχουμε δει σε πληθώρα μοντέλων του VW Group. Η ισχύς των 116 ίππων και η ροπή των 200 Nm προσφέρουν σβέλτη επιτάχυνση στην πόλη και επαρκή δύναμη στον αυτοκινητόδρομο. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η ισορροπία. Δεν κουράζει, δεν καίει υπερβολικά και ταιριάζει στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Για τον μέσο οδηγό, καλύπτει πλήρως το φάσμα χρήσης, από καθημερινές μετακινήσεις μέχρι ταξίδια. Παράλληλα, οι χαμηλές εκπομπές CO₂ εξασφαλίζουν μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας, κάτι που μειώνει άμεσα το ετήσιο κόστος χρήσης και αυξάνει την εμπορική του ελκυστικότητα.

Το Kamiq Selection αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα:

Τιμή: 21.950€

21.950€ Προκαταβολή: 34%

34% Διάρκεια: 36 μήνες

36 μήνες Επιτόκιο: 4,5% (+ 0,6% εισφορά Ν.128/75 – ΣΕΠΠΕ 5,95%)

4,5% (+ 0,6% εισφορά Ν.128/75 – ΣΕΠΠΕ 5,95%) Μηνιαία δόση: 130€/μήνα

130€/μήνα Τελική δόση: 13.500€

Ουσιαστικά, ο αγοραστής γνωρίζει εκ των προτέρων σχεδόν το σύνολο του κόστους χρήσης για τρία χρόνια.

Η έκδοση Selection τοποθετείται στο εμπορικό «sweet spot». Περιλαμβάνει πλήρες πακέτο συστημάτων άνεσης και ασφάλειας χωρίς να εκτοξεύει την τιμή. Ψηφιακός πίνακας οργάνων, infotainment με συνδεσιμότητα smartphone, σύγχρονα ADAS και πλήρες πακέτο ενεργητικής ασφάλειας δημιουργούν ένα σύνολο που δεν απαιτεί έξτρα προσθήκες για να θεωρηθεί ολοκληρωμένο.

Το Kamiq δεν προσπαθεί να είναι το πιο σπορ SUV της κατηγορίας. Η δύναμή του βρίσκεται αλλού. Στην ευκολία οδήγησης, στην ορατότητα, στην άνεση ανάρτησης και στο χαμηλό συνολικό κόστος. Είναι ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε για να υπηρετεί την καθημερινότητα και όχι για να κερδίζει εντυπώσεις σε spec sheet συγκρίσεις.

