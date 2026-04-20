StarLeasing: Πώς θα πάρεις Mercedes-Benz με 299 ευρώ τον μήνα

Η Star Automotive Ελλάς λανσάρει το StarLeasing – μια νέα υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης για Mercedes-Benz και Smart

Η Star Automotive Ελλάς, μέλος του Ομίλου Emil Frey που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τις μάρκες Mercedes-Benz, Smart, Omoda και Jaecoo, ξεκινά επίσημα μια νέα υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Σε συνεργασία με την Arval, έναν από τους κορυφαίους παρόχους leasing και διαχείρισης στόλων στην Ευρώπη, η εταιρεία δημιούργησε ένα πλήρες πρόγραμμα που συνδυάζει ανταγωνιστικό και σταθερό μηνιαίο μίσθωμα με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Μέσω του προγράμματος StarLeasing, το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Mercedes-Benz προσφέρει σύγχρονες λύσεις κινητικότητας με ευνοϊκούς όρους και απόλυτα προβλέψιμο κόστος χρήσης. Το πακέτο Full Service Leasing περιλαμβάνει όλες τις βασικές παροχές, όπως:

τέλη κυκλοφορίας

ασφάλιση

αλλαγή ελαστικών

τακτική συντήρηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται αρχικά σε ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, ενώ πολύ σύντομα θα γίνει διαθέσιμο και για ιδιώτες. Για τους ιδιώτες, το πακέτο θα εμπλουτιστεί με πρόσθετες υπηρεσίες, όπως οδική βοήθεια και όχημα αντικατάστασης, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια.

Με ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική και την αξιοπιστία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μακροχρόνιας μίσθωσης, η νέα υπηρεσία αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές και συμφέρουσες επιλογές στην ελληνική αγορά. Οι πελάτες αποκτούν πρόσβαση σε ολόκληρη τη γκάμα των Mercedes-Benz και Smart, απολαμβάνοντας σταθερό κόστος, λιγότερες διαχειριστικές υποχρεώσεις και απαλλαγή από τα βάρη της ιδιοκτησίας.

Για τη νέα αυτή συνεργασία και το πρόγραμμα StarLeasing, ο Παναγιώτης Ριτσώνης, Γενικός Διευθυντής Επιβατικών & Vans της Star Automotive Ελλάς, δήλωσε: «Μέσα από τη συνεργασία μας με την Arval και το πρόγραμμα StarLeasing, εξασφαλίζουμε την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, προσφέροντας στους πελάτες μας ολοκληρωμένη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Mercedes-Benz. Στρατηγικός μας στόχος παραμένει η συνεχής αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας πελάτη και η περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης μαζί του».

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για ολόκληρη τη γκάμα επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων Mercedes-Benz & Smart.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

A 200: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €299/μήνα, προκαταβολή €7.530 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

GLA 200: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €399/μήνα, προκαταβολή €8.895 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

GLC 300e SUV: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €630/μήνα, προκαταβολή €13.583 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

GLC 300de coupe: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €739/μήνα, προκαταβολή €14.182 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

Smart #5 pro: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €489/μήνα, προκαταβολή €7.579 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

Smart #1 pure: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €367/μήνα, προκαταβολή €5.959 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

eCitan Van Standard: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €310/μήνα, προκαταβολή €7.850 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

Vito Van Pro 114CDI Long: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €422/μήνα, προκαταβολή €8.163 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.

Sprinter Van Pro 315CDI Standard: Μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ €507/μήνα, προκαταβολή €9.015 (πλέον ΦΠΑ), διάρκεια μίσθωσης 48 μήνες και 20.000 km ανά έτος.