quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΑΓΟΡΑ

Στιλάτο γερμανικό B-SUV με όφελος έως 4.200 ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 15.06.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
stilato-germaniko-b-suv-me-ofelos-eos-4-200-evro-742043
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αγορά των SUV συνεχίζει να κινείται σε πολύ υψηλούς ρυθμούς, όμως δεν είναι όλα τα μοντέλα ίδια.

Υπάρχουν εκείνα που παίζουν αποκλειστικά το χαρτί της πρακτικότητας και υπάρχουν και εκείνα που προσπαθούν να βάλουν περισσότερο χαρακτήρα στην καθημερινή μετακίνηση. Στη δεύτερη περίπτωση, το στιλ, η τεχνολογία και η σωστή τιμή έχουν τον πρώτο λόγο.

Το Opel Mokka είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γερμανικά B-SUV της αγοράς, με σχεδίαση που ξεφεύγει από την πεπατημένη και με ένα σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα αυτή την περίοδο, αφού μέσω του προωθητικού προγράμματος Opel Deals προσφέρεται με όφελος έως 4.200 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η αρχική του τιμή, που στον επίσημο τιμοκατάλογο ξεκινά από τις 21.400 ευρώ, μπορεί να γίνει ακόμα πιο δελεαστική, φέρνοντας το Mokka πιο κοντά σε όσους αναζητούν ένα compact SUV με ευρωπαϊκή ταυτότητα, μοντέρνα εικόνα και ολοκληρωμένο εξοπλισμό.

Το Mokka δεν προσπαθεί να δείξει μεγαλύτερο από όσο είναι. Με μήκος 4.150 mm, πλάτος 1.787 mm χωρίς τους εξωτερικούς καθρέπτες και μεταξόνιο 2.557 mm στις εκδόσεις βενζίνης και Hybrid, παραμένει ένα αυτοκίνητο με σωστές διαστάσεις για την πόλη, χωρίς να χάνει την παρουσία που περιμένει κανείς από ένα SUV. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 188,91 mm στις εκδόσεις βενζίνης και Hybrid, στοιχείο που ενισχύει την πιο περιπετειώδη εικόνα του, χωρίς να το κάνει άβολο ή ογκώδες στην καθημερινότητα.

Το εμπρός μέρος με το χαρακτηριστικό Opel Vizor δίνει στο Mokka τη σημερινή σχεδιαστική ταυτότητα της Opel, ενώ η δυνατότητα για δίχρωμη οροφή, οι έντονες γραμμές του αμαξώματος και οι μαύρες λεπτομέρειες στις πιο πλούσιες εκδόσεις δημιουργούν ένα σύνολο που δείχνει νεανικό, καθαρό και αρκετά πιο τολμηρό από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Δεν είναι ένα B-SUV που προσπαθεί να κρυφτεί μέσα στην κίνηση. Αντίθετα, θέλει να έχει προσωπικότητα.

Opel
Opel Mokka GS Line

Η εισαγωγική έκδοση του Opel Mokka χρησιμοποιεί τον γνώριμο 1.2 Turbo βενζινοκινητήρα των 1.199 κ.εκ., με σύστημα Start/Stop και απόδοση 136 ίππων. Η μέγιστη ισχύς αποδίδεται στις 5.500 σ.α.λ., ενώ η ροπή φτάνει τα 230 Nm από τις 1.750 σ.α.λ., κάτι που δίνει στο αυτοκίνητο την ελαστικότητα που χρειάζεται στην καθημερινή χρήση, ειδικά μέσα στην πόλη και στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις.

Το κιβώτιο είναι χειροκίνητο 6 σχέσεων, με την Opel να κρατά έτσι μια πιο προσιτή έκδοση για όσους δεν θέλουν να ανέβουν στο κόστος ενός αυτόματου ή υβριδικού συνόλου. Παράλληλα, οι επιδόσεις είναι κάθε άλλο παρά αδιάφορες για την κατηγορία, αφού το Mokka 1.2 Turbo επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 8,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 208 km/h.

Η μέση κατανάλωση μικτού κύκλου WLTP ανακοινώνεται στα 5,6 lt/100 km, τιμή που δείχνει ότι ο κινητήρας συνδυάζει αρκετή δύναμη με λογική αποδοτικότητα. Οι εκπομπές CO2 βρίσκονται στα 127 έως 128 g/km, ανάλογα με την έκδοση, ενώ στην εισαγωγική Mokka αντιστοιχούν τέλη κυκλοφορίας 81 ευρώ. Το ρεζερβουάρ των 44 λίτρων προσφέρει ικανοποιητική αυτονομία για ταξίδι, ενώ το απόβαρο της έκδοσης βενζίνης είναι 1.294 kg.

Το σημαντικό με το Opel Mokka είναι ότι ακόμα και η βασική έκδοση δεν δείχνει γυμνή. Η έκδοση Mokka περιλαμβάνει κάθισμα οδηγού με μηχανική ρύθμιση 6 κατευθύνσεων, κάθισμα συνοδηγού με ρύθμιση 4 κατευθύνσεων και πίσω κάθισμα με διαιρούμενη πλάτη 60:40, ώστε ο χώρος αποσκευών να μπορεί να προσαρμοστεί πιο εύκολα στις ανάγκες της καθημερινότητας. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 350 λίτρα στις εκδόσεις βενζίνης και Hybrid, ενώ με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα ο συνολικός όγκος έως την οροφή φτάνει τα 1.105 λίτρα.

Στον εξοπλισμό υπάρχουν ατσάλινες ζάντες 16 ιντσών BiColor, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρονικός μονοζωνικός κλιματισμός, κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρικό χειρόφρενο και τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση. Το εσωτερικό ακολουθεί τη φιλοσοφία Detox της Opel, με λιγότερη οπτική φασαρία και περισσότερη έμφαση στην απλότητα, την εργονομία και την ψηφιακή εμπειρία.

Στο πεδίο της τεχνολογίας, η βασική έκδοση διαθέτει infotainment με οθόνη αφής 10 ιντσών, ψηφιακή οθόνη ενημέρωσης οδηγού επίσης 10 ιντσών, DAB, phone projection με Apple CarPlay και Android Auto, 6 ηχεία και θύρα USB Type-C εμπρός. Για ένα μοντέλο που ξεκινά από την πιο προσιτή έκδοση της γκάμας, η εικόνα είναι σαφώς πιο πλούσια από εκείνη που συναντούσαμε πριν από μερικά χρόνια στα B-SUV.

Opel Mokka

Η Opel έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και στα συστήματα υποβοήθησης. Το βασικό Mokka διαθέτει Safety Pack ADAS, το οποίο περιλαμβάνει cruise control, υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, αναγνώριση πινακίδων ορίων ταχύτητας, αναγνώριση κόπωσης οδηγού, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων. Παράλληλα, υπάρχουν αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, ESP, ABS, Hill Start Assist, EBD, TCPlus, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών και ISOFIX στα εξωτερικά πίσω καθίσματα.

Αυτό είναι κρίσιμο για την αξία του μοντέλου, γιατί το όφελος του προγράμματος Opel Deals δεν αφορά ένα αυτοκίνητο που χρειάζεται σημαντικές προσθήκες για να γίνει ολοκληρωμένο. Η βασική έκδοση έχει ήδη τον πυρήνα του εξοπλισμού που ζητά ο σημερινός οδηγός, τόσο σε επίπεδο άνεσης όσο και σε επίπεδο ασφάλειας.

Opel Mokka & Mokka-e

Η γκάμα δεν σταματά στη βενζίνη. Το Opel Mokka διατίθεται και ως Hybrid 48V, με τον 1.2 Turbo να συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο eDCT6, προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 145 ίππων. Η συγκεκριμένη επιλογή μειώνει την κατανάλωση στα 4,8 lt/100 km και τις εκπομπές CO2 στα 108 g/km, ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,2 δευτερόλεπτα. Είναι η πιο ισορροπημένη επιλογή για όποιον θέλει αυτόματο κιβώτιο, χαμηλότερη κατανάλωση και πιο ήπια ηλεκτρική υποβοήθηση χωρίς την ανάγκη φόρτισης.

Υπάρχει, φυσικά, και το Mokka Electric, με ηλεκτροκινητήρα 156 ίππων, μπαταρία 54 kWh και αυτονομία έως 402 km WLTP. Η κατανάλωση ενέργειας βρίσκεται στα 15,4 έως 15,5 kWh/100 km, ενώ η φόρτιση από 20% έως 80% σε ταχυφορτιστή DC 100 kW ολοκληρώνεται σε 27 λεπτά. Στην κορυφή βρίσκεται το εντυπωσιακό Mokka Electric GSE των 281 ίππων, με ροπή 345 Nm, επιτάχυνση 0 έως 100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα και αυτονομία έως 324 km.

Mokka

Με βάση την τιμή, το όφελος και τον εξοπλισμό, η εισαγωγική έκδοση Mokka 1.2 Turbo 136 hp MT6 είναι αυτή που τραβάει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Με τιμή τιμοκαταλόγου 21.400 ευρώ και με όφελος έως 4.200 ευρώ μέσω Opel Deals, το γερμανικό SUV αποκτά πολύ πιο επιθετική εμπορική τοποθέτηση, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι προσφέρει δυνατό κινητήρα, ψηφιακό cockpit, ικανοποιητικό πακέτο ασφάλειας και σχεδίαση που δεν μοιάζει με όλα τα υπόλοιπα.

Από εκεί και πάνω, η Edition προσθέτει τις ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και τη μαύρη οροφή, η Edition Plus φέρνει πιο πλούσιο τεχνολογικό πακέτο, ενώ η GS είναι η πιο σπορτίφ επιλογή της συμβατικής γκάμας, με επιπλέον στοιχεία εμφάνισης και προβολείς IntelliLux LED Matrix. Για όσους θέλουν μηδενικούς ρύπους στην καθημερινότητα, το Mokka Electric παραμένει μια ενδιαφέρουσα πρόταση, ενώ το GSE είναι πλέον η πιο ειδική και οδηγοκεντρική έκδοση της γκάμας.

Τιμοκατάλογος Opel Mokka

Οι παρακάτω τιμές είναι οι προτεινόμενες λιανικές τιμές με φόρους. Δεν περιλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας.

Έκδοση Κινητήρας Κιβώτιο Τιμή
Mokka 1.2 Turbo S/S 136 hp MT6 21.400 ευρώ
Edition 1.2 Turbo S/S 136 hp MT6 23.400 ευρώ
Edition Plus 1.2 Turbo S/S 136 hp MT6 25.900 ευρώ
GS 1.2 Turbo S/S 136 hp MT6 28.400 ευρώ
Edition Hybrid 1.2 Turbo Hybrid 145 hp eDCT6 25.650 ευρώ
Edition Plus Hybrid 1.2 Turbo Hybrid 145 hp eDCT6 27.900 ευρώ
GS Hybrid 1.2 Turbo Hybrid 145 hp eDCT6 31.900 ευρώ
Mokka Electric Electric 156 hp 1 σχέσης 33.800 ευρώ
Edition Electric Electric 156 hp 1 σχέσης 34.800 ευρώ
Edition Plus Electric Electric 156 hp 1 σχέσης 35.800 ευρώ
GS Electric Electric 156 hp 1 σχέσης 37.800 ευρώ
GSE Electric Electric 281 hp 1 σχέσης 46.500 ευρώ

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Opel#Opel Mokka
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

i-marka-pou-poulise-schedon-33-600-aftokinita-mesa-sto-proto-3mino-tou-2026-stin-evropi-669752

ΑΓΟΡΑ

08.04.2026

Η μάρκα που πούλησε σχεδόν 33.600 αυτοκίνητα μέσα στο πρώτο 3μηνο του 2026 στην Ευρώπη
i-marka-pou-xekinise-ti-chronia-sto-no2-ton-poliseon-stin-ellada-776591

ΑΓΟΡΑ

04.02.2026

Η μάρκα που ξεκίνησε τη χρονιά στο No2 των πωλήσεων στην Ελλάδα
opel-mokka-analytika-oles-oi-ekdoseis-kai-times-erchetai-i-koryfaia-768498

ΑΓΟΡΑ

27.11.2025

Opel Mokka: Αναλυτικά όλες οι εκδόσεις και τιμές – Έρχεται η κορυφαία
neo-opel-astra-analytika-times-kai-exoplismos-gia-oli-ti-gkama-805087

ΑΓΟΡΑ

02.06.2026

Νέο Opel Astra: Αναλυτικά τιμές και εξοπλισμός για όλη τη γκάμα
poso-kanei-stin-ellada-to-no1-se-poliseis-supermini-1-912-aftokinita-mono-fetos-717694

ΑΓΟΡΑ

22.05.2026

Πόσο κάνει στην Ελλάδα το No1 σε πωλήσεις supermini; – 1.912 αυτοκίνητα μόνο φέτος
opel-corsa-ti-prosferei-kai-einai-1o-se-poliseis-stin-ellada-788856

ΑΓΟΡΑ

05.05.2026

Opel Corsa: Τι προσφέρει και είναι 1ο σε πωλήσεις στην Ελλάδα;

Πρόσφατες Ειδήσεις