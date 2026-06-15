Στιλάτο γερμανικό B-SUV με όφελος έως 4.200 ευρώ

Η αγορά των SUV συνεχίζει να κινείται σε πολύ υψηλούς ρυθμούς, όμως δεν είναι όλα τα μοντέλα ίδια.

Υπάρχουν εκείνα που παίζουν αποκλειστικά το χαρτί της πρακτικότητας και υπάρχουν και εκείνα που προσπαθούν να βάλουν περισσότερο χαρακτήρα στην καθημερινή μετακίνηση. Στη δεύτερη περίπτωση, το στιλ, η τεχνολογία και η σωστή τιμή έχουν τον πρώτο λόγο.

Το Opel Mokka είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γερμανικά B-SUV της αγοράς, με σχεδίαση που ξεφεύγει από την πεπατημένη και με ένα σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα αυτή την περίοδο, αφού μέσω του προωθητικού προγράμματος Opel Deals προσφέρεται με όφελος έως 4.200 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η αρχική του τιμή, που στον επίσημο τιμοκατάλογο ξεκινά από τις 21.400 ευρώ, μπορεί να γίνει ακόμα πιο δελεαστική, φέρνοντας το Mokka πιο κοντά σε όσους αναζητούν ένα compact SUV με ευρωπαϊκή ταυτότητα, μοντέρνα εικόνα και ολοκληρωμένο εξοπλισμό.

Το Mokka δεν προσπαθεί να δείξει μεγαλύτερο από όσο είναι. Με μήκος 4.150 mm, πλάτος 1.787 mm χωρίς τους εξωτερικούς καθρέπτες και μεταξόνιο 2.557 mm στις εκδόσεις βενζίνης και Hybrid, παραμένει ένα αυτοκίνητο με σωστές διαστάσεις για την πόλη, χωρίς να χάνει την παρουσία που περιμένει κανείς από ένα SUV. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 188,91 mm στις εκδόσεις βενζίνης και Hybrid, στοιχείο που ενισχύει την πιο περιπετειώδη εικόνα του, χωρίς να το κάνει άβολο ή ογκώδες στην καθημερινότητα.

Το εμπρός μέρος με το χαρακτηριστικό Opel Vizor δίνει στο Mokka τη σημερινή σχεδιαστική ταυτότητα της Opel, ενώ η δυνατότητα για δίχρωμη οροφή, οι έντονες γραμμές του αμαξώματος και οι μαύρες λεπτομέρειες στις πιο πλούσιες εκδόσεις δημιουργούν ένα σύνολο που δείχνει νεανικό, καθαρό και αρκετά πιο τολμηρό από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Δεν είναι ένα B-SUV που προσπαθεί να κρυφτεί μέσα στην κίνηση. Αντίθετα, θέλει να έχει προσωπικότητα.

Η εισαγωγική έκδοση του Opel Mokka χρησιμοποιεί τον γνώριμο 1.2 Turbo βενζινοκινητήρα των 1.199 κ.εκ., με σύστημα Start/Stop και απόδοση 136 ίππων. Η μέγιστη ισχύς αποδίδεται στις 5.500 σ.α.λ., ενώ η ροπή φτάνει τα 230 Nm από τις 1.750 σ.α.λ., κάτι που δίνει στο αυτοκίνητο την ελαστικότητα που χρειάζεται στην καθημερινή χρήση, ειδικά μέσα στην πόλη και στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις.

Το κιβώτιο είναι χειροκίνητο 6 σχέσεων, με την Opel να κρατά έτσι μια πιο προσιτή έκδοση για όσους δεν θέλουν να ανέβουν στο κόστος ενός αυτόματου ή υβριδικού συνόλου. Παράλληλα, οι επιδόσεις είναι κάθε άλλο παρά αδιάφορες για την κατηγορία, αφού το Mokka 1.2 Turbo επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 8,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 208 km/h.

Η μέση κατανάλωση μικτού κύκλου WLTP ανακοινώνεται στα 5,6 lt/100 km, τιμή που δείχνει ότι ο κινητήρας συνδυάζει αρκετή δύναμη με λογική αποδοτικότητα. Οι εκπομπές CO2 βρίσκονται στα 127 έως 128 g/km, ανάλογα με την έκδοση, ενώ στην εισαγωγική Mokka αντιστοιχούν τέλη κυκλοφορίας 81 ευρώ. Το ρεζερβουάρ των 44 λίτρων προσφέρει ικανοποιητική αυτονομία για ταξίδι, ενώ το απόβαρο της έκδοσης βενζίνης είναι 1.294 kg.

Το σημαντικό με το Opel Mokka είναι ότι ακόμα και η βασική έκδοση δεν δείχνει γυμνή. Η έκδοση Mokka περιλαμβάνει κάθισμα οδηγού με μηχανική ρύθμιση 6 κατευθύνσεων, κάθισμα συνοδηγού με ρύθμιση 4 κατευθύνσεων και πίσω κάθισμα με διαιρούμενη πλάτη 60:40, ώστε ο χώρος αποσκευών να μπορεί να προσαρμοστεί πιο εύκολα στις ανάγκες της καθημερινότητας. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 350 λίτρα στις εκδόσεις βενζίνης και Hybrid, ενώ με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα ο συνολικός όγκος έως την οροφή φτάνει τα 1.105 λίτρα.

Στον εξοπλισμό υπάρχουν ατσάλινες ζάντες 16 ιντσών BiColor, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρονικός μονοζωνικός κλιματισμός, κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρικό χειρόφρενο και τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση. Το εσωτερικό ακολουθεί τη φιλοσοφία Detox της Opel, με λιγότερη οπτική φασαρία και περισσότερη έμφαση στην απλότητα, την εργονομία και την ψηφιακή εμπειρία.

Στο πεδίο της τεχνολογίας, η βασική έκδοση διαθέτει infotainment με οθόνη αφής 10 ιντσών, ψηφιακή οθόνη ενημέρωσης οδηγού επίσης 10 ιντσών, DAB, phone projection με Apple CarPlay και Android Auto, 6 ηχεία και θύρα USB Type-C εμπρός. Για ένα μοντέλο που ξεκινά από την πιο προσιτή έκδοση της γκάμας, η εικόνα είναι σαφώς πιο πλούσια από εκείνη που συναντούσαμε πριν από μερικά χρόνια στα B-SUV.

Η Opel έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και στα συστήματα υποβοήθησης. Το βασικό Mokka διαθέτει Safety Pack ADAS, το οποίο περιλαμβάνει cruise control, υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, αναγνώριση πινακίδων ορίων ταχύτητας, αναγνώριση κόπωσης οδηγού, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων. Παράλληλα, υπάρχουν αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, ESP, ABS, Hill Start Assist, EBD, TCPlus, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών και ISOFIX στα εξωτερικά πίσω καθίσματα.

Αυτό είναι κρίσιμο για την αξία του μοντέλου, γιατί το όφελος του προγράμματος Opel Deals δεν αφορά ένα αυτοκίνητο που χρειάζεται σημαντικές προσθήκες για να γίνει ολοκληρωμένο. Η βασική έκδοση έχει ήδη τον πυρήνα του εξοπλισμού που ζητά ο σημερινός οδηγός, τόσο σε επίπεδο άνεσης όσο και σε επίπεδο ασφάλειας.

Η γκάμα δεν σταματά στη βενζίνη. Το Opel Mokka διατίθεται και ως Hybrid 48V, με τον 1.2 Turbo να συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο eDCT6, προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 145 ίππων. Η συγκεκριμένη επιλογή μειώνει την κατανάλωση στα 4,8 lt/100 km και τις εκπομπές CO2 στα 108 g/km, ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,2 δευτερόλεπτα. Είναι η πιο ισορροπημένη επιλογή για όποιον θέλει αυτόματο κιβώτιο, χαμηλότερη κατανάλωση και πιο ήπια ηλεκτρική υποβοήθηση χωρίς την ανάγκη φόρτισης.

Υπάρχει, φυσικά, και το Mokka Electric, με ηλεκτροκινητήρα 156 ίππων, μπαταρία 54 kWh και αυτονομία έως 402 km WLTP. Η κατανάλωση ενέργειας βρίσκεται στα 15,4 έως 15,5 kWh/100 km, ενώ η φόρτιση από 20% έως 80% σε ταχυφορτιστή DC 100 kW ολοκληρώνεται σε 27 λεπτά. Στην κορυφή βρίσκεται το εντυπωσιακό Mokka Electric GSE των 281 ίππων, με ροπή 345 Nm, επιτάχυνση 0 έως 100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα και αυτονομία έως 324 km.

Με βάση την τιμή, το όφελος και τον εξοπλισμό, η εισαγωγική έκδοση Mokka 1.2 Turbo 136 hp MT6 είναι αυτή που τραβάει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Με τιμή τιμοκαταλόγου 21.400 ευρώ και με όφελος έως 4.200 ευρώ μέσω Opel Deals, το γερμανικό SUV αποκτά πολύ πιο επιθετική εμπορική τοποθέτηση, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι προσφέρει δυνατό κινητήρα, ψηφιακό cockpit, ικανοποιητικό πακέτο ασφάλειας και σχεδίαση που δεν μοιάζει με όλα τα υπόλοιπα.

Από εκεί και πάνω, η Edition προσθέτει τις ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και τη μαύρη οροφή, η Edition Plus φέρνει πιο πλούσιο τεχνολογικό πακέτο, ενώ η GS είναι η πιο σπορτίφ επιλογή της συμβατικής γκάμας, με επιπλέον στοιχεία εμφάνισης και προβολείς IntelliLux LED Matrix. Για όσους θέλουν μηδενικούς ρύπους στην καθημερινότητα, το Mokka Electric παραμένει μια ενδιαφέρουσα πρόταση, ενώ το GSE είναι πλέον η πιο ειδική και οδηγοκεντρική έκδοση της γκάμας.

Τιμοκατάλογος Opel Mokka

Οι παρακάτω τιμές είναι οι προτεινόμενες λιανικές τιμές με φόρους. Δεν περιλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας.