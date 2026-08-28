Στην Ελλάδα η ανανεωμένη Mercedes-Benz C-Class με κινητήρες βενζίνης, diesel και plug-in hybrid – Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές

Η ανανεωμένη Mercedes-Benz C-Class είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα σε Saloon και Estate, με βενζίνη, diesel και plug-in hybrid από 56.149 ευρώ.

Η ανανεωμένη Mercedes-Benz C-Class είναι πλέον διαθέσιμη και στην ελληνική αγορά, με τις τιμές όλων των εκδόσεων να έχουν ανέβει στον επίσημο διαμορφωτή της γερμανικής μάρκας.

Η γκάμα παραμένει ιδιαίτερα πλούσια, τόσο σε επίπεδο αμαξώματος όσο και συστημάτων κίνησης. Η C-Class προσφέρεται ως Saloon και Estate, με βενζινοκινητήρες με ήπια υβριδική υποβοήθηση 48V, diesel αλλά και plug-in hybrid εκδόσεις που μπορούν να διανύσουν περισσότερα από 100 km αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Η τιμή εκκίνησης για την ελληνική αγορά διαμορφώνεται στα 56.149,99 ευρώ για τη C 200 Saloon, ενώ η αντίστοιχη Estate ξεκινά από 57.569,99 ευρώ.

Βενζίνη με 177, 218 και 258 ίππους

Η βενζινοκίνητη οικογένεια βασίζεται σε τετρακύλινδρο κινητήρα 2,0 λίτρων, ο οποίος συνδυάζεται με σύστημα mild hybrid 48V. Στη βάση βρίσκεται η C 200, με απόδοση 177 PS και 270 Nm ροπής.

Ακολουθεί η C 250, η οποία ανεβαίνει στους 218 PS και τα 320 Nm, ενώ στην κορυφή των συμβατικών βενζινοκίνητων εκδόσεων τοποθετείται η C 300 με 258 PS και 400 Nm.

Η C 250 διατίθεται και με τετρακίνηση 4MATIC, δίνοντας περισσότερες επιλογές σε όσους θέλουν την επιπλέον πρόσφυση ενός συστήματος μετάδοσης και στους τέσσερις τροχούς.

Και diesel με δύο επίπεδα ισχύος

Η Mercedes-Benz δεν εγκαταλείπει το diesel στην C-Class, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους διανύουν συχνά μεγάλες αποστάσεις. Στη γκάμα υπάρχουν δύο εκδόσεις του τετρακύλινδρου diesel κινητήρα 2,0 λίτρων.

Η C 200 d αποδίδει 163 PS, ενώ η ισχυρότερη C 250 d φτάνει τους 200 PS. Η τελευταία διατίθεται και ως C 250 d 4MATIC, τόσο στο Saloon όσο και στο Estate αμάξωμα.

Με αυτόν τον τρόπο, η C-Class παραμένει μία από τις premium προτάσεις της κατηγορίας που εξακολουθούν να προσφέρουν στον αγοραστή επιλογή ανάμεσα σε βενζίνη, diesel και plug-in hybrid.

Plug-in hybrid με πάνω από 100 km ηλεκτρικής αυτονομίας

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι plug-in hybrid εκδόσεις. Η ανανεωμένη C-Class προσφέρεται με συνδυαστική ισχύ 326 ή 394 PS, ανάλογα με την έκδοση, καθώς και με δυνατότητα κίνησης στους πίσω ή στους τέσσερις τροχούς.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 19,53 kWh και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να καλύπτει περισσότερα από 100 km αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Πρόκειται για απόσταση που, τουλάχιστον στα χαρτιά, μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς να χρειαστεί να λειτουργήσει ο θερμικός κινητήρας, εφόσον φυσικά το αυτοκίνητο φορτίζεται τακτικά.

Σημαντική είναι και η δυνατότητα DC φόρτισης έως 55 kW, κάτι που δεν συναντάμε σε όλα τα plug-in hybrid μοντέλα της αγοράς. Στην ελληνική γκάμα βρίσκουμε τις C 300 e, C 300 e 4MATIC και C 400 e 4MATIC.

Από 56.149 ευρώ η νέα C-Class

Η πιο προσιτή επιλογή είναι η C 200 Saloon, με τιμή 56.149,99 ευρώ. Η αντίστοιχη Estate απαιτεί 57.569,99 ευρώ, δηλαδή περίπου 1.420 ευρώ περισσότερα.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ήδη αρκετά στοιχεία που περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο premium μοντέλο.

Μεταξύ άλλων, η βασική C-Class διαθέτει:

ζάντες 17 ιντσών

LED φωτιστικά σώματα

επενδύσεις ARTICO

σύστημα πολυμέσων MBUX

κάμερα οπισθοπορείας

Keyless Entry

ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto

θερμαινόμενα καθίσματα

αυτόματο κλιματισμό

προσαρμοζόμενο ύψος δέσμης φωτισμού

πλήρη σουίτα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

Οι τιμές της Mercedes-Benz C-Class Saloon

Η τετράθυρη έκδοση ξεκινά από 56.149,99 ευρώ και φτάνει τα 68.499,99 ευρώ για τη βενζινοκίνητη C 300, με τη γκάμα να περιλαμβάνει συνολικά δέκα επιλογές.

Έκδοση C-Class Saloon Τιμή C 200 Saloon 56.149,99 € C 200 d Saloon 60.649,98 € C 250 Saloon 62.589,99 € C 300 e 4MATIC Saloon 64.134,80 € C 250 d Saloon 65.049,98 € C 250 4MATIC Saloon 65.149,99 € C 300 e Saloon 65.549,99 € C 250 d 4MATIC Saloon 67.599,99 € C 400 e 4MATIC 68.156,29 € C 300 Saloon 68.499,99 €

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι plug-in hybrid εκδόσεις δεν τοποθετούνται απαραίτητα στην κορυφή του τιμοκαταλόγου, καθώς η τιμή τους επηρεάζεται διαφορετικά από τη φορολογική μεταχείριση που συνδέεται με τις χαμηλότερες εκπομπές CO2.

Οι τιμές της Mercedes-Benz C-Class Estate

Η Estate ξεκινά από 57.569,99 ευρώ και φτάνει έως τα 73.149,99 ευρώ στην κορυφαία plug-in hybrid C 400 e 4MATIC.

Έκδοση C-Class Estate Τιμή C 200 Estate 57.569,99 € C 200 d Estate 62.069,99 € C 250 Estate 63.999,98 € C 250 d Estate 66.490 € C 250 4MATIC Estate 66.549,98 € C 300 e Estate 66.740 € C 300 e 4MATIC Estate 68.949,99 € C 250 d 4MATIC Estate 68.999,99 € C 300 Estate 69.900 € C 400 e 4MATIC Estate 73.149,99 €

Η διαφορά σε σχέση με τη Saloon παραμένει σχετικά περιορισμένη στις περισσότερες αντίστοιχες εκδόσεις, με την Estate να προσφέρει φυσικά μεγαλύτερη πρακτικότητα και χώρο αποσκευών.

Τι κρατάμε;