Στην Ελλάδα η κορυφαία υβριδική έκδοση της Alfa Romeo Tonale – Τιμή

Η κορυφαία υβριδική έκδοση της Alfa Romeo Tonale, η Q4 PHEV, είναι πλέον διαθέσιμη στην ελληνική αγορά – Δες τιμή

Πιο οδηγοκεντρική και εντυπωσιακή από ποτέ, η υβριδική Alfa Romeo Tonale συνδυάζει μοναδική σχεδίαση, σπορ χαρακτήρα, τετρακίνηση και ηλεκτρική καθημερινή μετακίνηση, με εισαγωγική τιμή από 49.990 ευρώ.

Plug-in hybrid με 270 ίππους και τετρακίνηση Q4

Η νέα Tonale Q4 PHEV τροφοδοτείται από προηγμένο Plug-In Hybrid σύστημα. Αποτελείται από τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1,3 λίτρων απόδοσης 150 ίππων που κινεί τους εμπρός τροχούς και ηλεκτροκινητήρα 128 ίππων τοποθετημένο στο πίσω σύστημα. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 270 ίππους, ενώ η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση Q4 εξασφαλίζει μέγιστη πρόσφυση και σπορ κράτημα. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 6,6 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία των 15,5 kWh προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 61 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP, τιμή που στον αστικό κύκλο (WLTP City) ανεβαίνει στα 81 χλμ. Έτσι καλύπτει άνετα τις καθημερινές μετακινήσεις με μηδενική κατανάλωση βενζίνης.

Εξοπλισμός και επίπεδα

Η έκδοση Core ξεκινά από 49.990 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται προωθητική ενέργεια 1.000 ευρώ) και διαθέτει ήδη πλούσιο εξοπλισμό: ζάντες αλουμινίου, full LED φώτα με αυτόματους προβολείς, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και σύστημα infotainment με οθόνη αφής 10,25 ιντσών με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto.

Συμπληρώνεται από πληρέστατη σουίτα ADAS, που περιλαμβάνει ενεργό cruise control, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών, καθώς και σύστημα διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Η έκδοση Ti κοστίζει 53.990 ευρώ και προσθέτει μαύρο γυαλιστερό πλαίσιο παραθύρων και αντίστοιχο body kit, μαύρα δερμάτινα καθίσματα, ζάντες 19 ιντσών, σύστημα πλοήγησης, paddles αλλαγής σχέσεων και πεντάλ αλουμινίου, καθώς και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι.

Η κορυφαία Veloce διατίθεται από 57.990 ευρώ και περιλαμβάνει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών σε ματ φινίρισμα, LED matrix προβολείς, ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή, ανάρτηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ DSV, κόκκινες δαγκάνες φρένων Brembo και θερμαινόμενα/αεριζόμενα εμπρός καθίσματα.

Οδηγική εμπειρία Alfa Romeo

Ο σπορ χαρακτήρας της Tonale PHEV δεν περιορίζεται στις επιδόσεις. Στις εκδόσεις Ti και Veloce υπάρχουν απολαυστικά αλουμινένια paddles σταθερά τοποθετημένα στην κολόνα του τιμονιού. Η άριστη κατανομή βάρους, η τέλεια ρυθμισμένη ανάρτηση και το άμεσο σύστημα διεύθυνσης με λόγο μετάδοσης 14,8:1 συνθέτουν ένα σύνολο που προσφέρει ακρίβεια και απόλαυση σε κάθε διαδρομή, χωρίς νευρικές αντιδράσεις.

Η νέα Tonale εκφράζει τη μιλανέζικη αισθητική και τις διαχρονικές αξίες της Alfa Romeo: απαράμιλλο στιλ, σπορ πολυτέλεια, οδηγική απόλαυση και ουσιαστική σύνδεση του οδηγού με το αυτοκίνητο.

Τα βιβλία παραγγελιών για τη νέα Tonale Q4 PHEV είναι ήδη ανοιχτά. Τα αυτοκίνητα συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 4 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών ή 160.000 χλμ. για την μπαταρία υψηλής τάσης. Επιπλέον, διαθέτουν τεχνολογία NFT, ένα ψηφιακό πιστοποιητικό καταγραφής της κατάστασης και της συντήρησης του οχήματος, που συμβάλλει στην προστασία της μεταπωλητικής αξίας.