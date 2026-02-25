Στην Ελλάδα η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz GLB – Τιμές και εκδόσεις

Η μετάβαση της Mercedes-Benz στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης δεν γίνεται αποσπασματικά αλλά με σαφή στρατηγική. Η νέα GLB αποτελεί την ηλεκτρική μετεξέλιξη ενός από τα πιο πρακτικά compact SUV της γκάμας, διατηρώντας τον οικογενειακό της χαρακτήρα και προσθέτοντας αμιγώς ηλεκτρική ταυτότητα.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη νέα γενιά της ηλεκτρικής GLB, με διαφορετική εμπορική ονομασία, αλλά με ξεκάθαρη στόχευση: να προσφέρει χώρους, τετραγωνισμένη σχεδίαση και premium τεχνολογία, χωρίς θερμικό κινητήρα.

Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει δύο εκδόσεις.

Στη βάση βρίσκεται η GLB 250+ with EQ Technology, με απόδοση 272 ίππων (200 kW). Η τιμή της διαμορφώνεται στις 55.400 ευρώ, τοποθετώντας την στο κέντρο της premium ηλεκτρικής C-SUV κατηγορίας. Πάνω από αυτήν τοποθετείται η GLB 350 4MATIC with EQ Technology, με συνδυαστική ισχύ 354 ίππων (260 kW) και τετρακίνηση. Η τιμή της ανέρχεται στα 58.150 ευρώ, διαφορά που κρίνεται συγκρατημένη αν ληφθεί υπόψη η σημαντική αύξηση ισχύος και η προσθήκη δεύτερου ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα.

Η κλιμάκωση τιμών δείχνει σαφή στόχευση: η βασική έκδοση καλύπτει τον οικογενειακό χαρακτήρα, ενώ η 350 4MATIC προσθέτει performance προσανατολισμό.

Η GLB διατηρεί τη χαρακτηριστική, σχεδόν «boxy» σχεδίαση που ευνοεί τους εσωτερικούς χώρους. Η υψηλή οροφή και το κάθετο πίσω μέρος εξασφαλίζουν άνεση για επιβάτες και αποσκευές, ενώ η αρχιτεκτονική επιτρέπει τη διατήρηση της πρακτικότητας που περιμένει κανείς από το μοντέλο. Το σημαντικό εδώ είναι ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν αλλοιώνει τον χρηστικό χαρακτήρα. Αντίθετα, η τοποθέτηση της μπαταρίας χαμηλά στο δάπεδο συμβάλλει σε καλύτερο κέντρο βάρους, βελτιώνοντας τη σταθερότητα.

Η έκδοση 250+ με 272 ίππους προσφέρει επιδόσεις που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της κατηγορίας, με άμεση απόκριση και ομαλή επιτάχυνση, χαρακτηριστική των ηλεκτρικών συστημάτων. Η 350 4MATIC μετατρέπει τη GLB σε ένα SUV με σαφώς πιο δυναμικό αποτύπωμα. Η τετρακίνηση μέσω διπλού ηλεκτροκινητήρα επιτρέπει βελτιωμένη πρόσφυση, ενώ η ισχύς των 354 ίππων τοποθετεί το μοντέλο κοντά σε θερμικές AMG επιλογές από πλευράς επιτάχυνσης. Το ενδιαφέρον είναι πως η διαφορά τιμής μεταξύ των δύο εκδόσεων παραμένει περιορισμένη, στοιχείο που καθιστά την κορυφαία εκδοχή ιδιαίτερα ελκυστική για όσους θέλουν το πλήρες πακέτο.

Στο εσωτερικό, η GLB υιοθετεί το αναβαθμισμένο MBUX ψηφιακό σύστημα, με διπλές οθόνες υψηλής ανάλυσης, εξελιγμένο φωνητικό έλεγχο και πλήρη διασυνδεσιμότητα. Η ηλεκτρική φύση του μοντέλου αντικατοπτρίζεται και στα γραφικά, με ειδικές ενδείξεις ροής ενέργειας, ανάκτησης και διαχείρισης φόρτισης. Ο premium χαρακτήρας παραμένει ακέραιος, με ποιοτικά υλικά, προσεγμένη συναρμογή και σύγχρονη αισθητική. Η στρατηγική της Mercedes-Benz είναι σαφής: η νέα GLB δεν απευθύνεται μόνο σε όσους θέλουν ένα ηλεκτρικό SUV, αλλά σε όσους αναζητούν ηλεκτροκίνηση χωρίς να θυσιάζουν χώρους και premium ταυτότητα.

Τι κρατάμε;