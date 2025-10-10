Στην Ελλάδα το φθηνότερο Tesla Model Y Standard – Τιμή και εξοπλισμός

H Tesla λανσάρει το νέο Model Y Standard στην Ελλάδα. Δες αυτονομία, κατανάλωση, βασικό εξοπλισμό και πότε ξεκινούν οι παραδόσεις.

Η Tesla φέρνει στη χώρα μας το Model Y Standard, την πιο προσιτή έκδοση του best-seller της. Διατηρεί το «DNA» του μοντέλου (λογισμικό, ασφάλεια, επιδόσεις/απόδοση) και ρίχνει το κατώφλι εισόδου στα 39.990 €.

Τιμή & γκάμα στην Ελλάδα

Η σειρά Model Y είναι διαθέσιμη ως εξής:

Model Y Standard — 39.990 €

Model Y Premium Long Range (πίσω κίνηση) — 49.990 €

Model Y Premium Long Range (τετρακίνηση) — 52.990 €

Model Y Performance — 61.990 €

Αυτονομία, κατανάλωση, απόδοση

Το Model Y Standard είναι και το πιο αποδοτικό Model Y που έχει παραχθεί με 13,1 kWh/100 km σε WLTP και αυτονομία 534 km. Με ενδεικτική οικιακή τιμή ρεύματος ~0,20 €/kWh, το κόστος κίνησης διαμορφώνεται περίπου στα 2,6 € ανά 100 km. Η έκδοση παραμένει πιστή στη φιλοσοφία του μοντέλου που θέλει ευκολία στην καθημερινή χρήση, ευελιξία και ασφάλεια.

Εξοπλισμός & λογισμικό (standard)

Όπως σε κάθε Tesla, ο πλούσιος εξοπλισμός είναι στάνταρ: Autopilot, απομακρυσμένη πρόσβαση από εφαρμογή, Trip Planner με live διαθεσιμότητα Supercharger, τηλέφωνο-κλειδί, τηλεχειριζόμενος κλιματισμός, Sentry Mode, Dog Mode και πλήρες πακέτο ψυχαγωγίας.

Οι over-the-air ενημερώσεις συνεχίζουν να προσθέτουν λειτουργίες χωρίς κόστος. Το αυτοκίνητο είναι από πλευράς hardware έτοιμο για Full Self-Driving (με επίβλεψη), το οποίο θα ενεργοποιείται απομακρυσμένα όπου εγκρίνουν οι εκάστοτε ρυθμιστικές αρχές.

Σχεδίαση & καμπίνα

Το Standard ξεχωρίζει με ανασχεδιασμένη εμπρός και πίσω όψη που βοηθά την αεροδυναμική και στη μείωση του θορύβου στο ταξίδι. Στο εσωτερικό υπάρχουν νέα υφασμάτινα καθίσματα μαλακής υφής για αντοχή σε όλες τις συνθήκες, καθώς και μεγάλος κεντρικός αποθηκευτικός χώρος εμπνευσμένος από τα πρώτα Model S/Cybertruck. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 835 λίτρα (5θέσιο) και έως 2.118 λίτρα με τη δεύτερη σειρά αναδιπλωμένη.

Διαθεσιμότητα & προέλευση

Οι παραδόσεις ξεκινούν τον Νοέμβριο. Τα ευρωπαϊκά Model Y Standard κατασκευάζονται στο Gigafactory Berlin-Brandenburg. Διαμορφώσεις/παραγγελίες γίνονται μέσα από τον επίσημο διαμορφωτή της Tesla.

Τι κρατάμε;

Model Y Standard από 39.990 € : το φθηνότερο Model Y στην Ελλάδα.

: το φθηνότερο Model Y στην Ελλάδα. Απόδοση-ρεκόρ για το μοντέλο : 13,1 kWh/100 km, 534 km WLTP.

: 13,1 kWh/100 km, 534 km WLTP. Πλούσιο standard πακέτο : Autopilot, εφαρμογή, Sentry/Dog Mode, OTA updates.

: Autopilot, εφαρμογή, Sentry/Dog Mode, OTA updates. Χώροι : έως 2.118 λίτρα με πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

: έως 2.118 λίτρα με πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Παραδόσεις Νοέμβριο, παραγωγή Berlin-Brandenburg.

Το μοναδικό υβριδικό SUV στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί και υγραέριο με αυτονομία 1.450 km – Ξεκινά από 24.800 ευρώ

Δοκιμή Jaecoo 7 AWD: Off-Road και ταξίδι σε VFM πακέτο

Η παράβαση που αγαπούν οι Έλληνες: Σχεδόν 2.000 πρόστιμα την περασμένη εβδομάδα!