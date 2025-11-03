Στην Ελλάδα το νέο Citroën C5 Aircross: Αναλυτικά όλες οι εκδόσεις και τιμές – Πώς θα βρεις την ιδανική για σένα

Νέο Citroën C5 Aircross στην Ελλάδα με εκδόσεις Hybrid 145, PHEV 195 και αμιγώς ηλεκτρικό (έως 680 km WLTP). Τιμές & εξοπλισμός.

Η δεύτερη γενιά του C5 Aircross πατά στη νέα πλατφόρμα Stellantis STLA-Medium και ανεβάζει τον πήχη σε χώρους, άνεση και τεχνολογία. Η σχεδίαση ακολουθεί τη φρέσκια γλώσσα της Citroën με δυναμική μάσκα, «Light Wings» φωτιστική υπογραφή και αναβαθμισμένη αεροδυναμική. Στο εσωτερικό, το concept C-Zen Lounge δίνει έμφαση στην ηρεμία της καμπίνας με τα χαρακτηριστικά Advanced Comfort® καθίσματα (με επιλογές θέρμανσης/αερισμού/μασάζ), ατμοσφαιρικό φωτισμό και Progressive Hydraulic Cushions® ανάρτηση για αίσθηση «μαγικού χαλιού».

Διαστάσεις & πρακτικότητα

Με μήκος 4.652 mm και μεταξόνιο 2.784 mm, ο πίσω χώρος ποδιών είναι στο επίπεδο του C5 X. Ο χώρος αποσκευών είναι ίδιος σε όλες τις εκδόσεις κίνησης: από 651 L έως 1.985 L (με αναδίπλωση). Προσφέρονται ηλεκτρική πίσω πόρτα hands-free και συνολικοί αποθηκευτικοί χώροι 40 L στην καμπίνα.

Τεχνολογία & ασφάλεια

Στο κέντρο της κονσόλας δεσπόζει η Waterfall — η μεγαλύτερη HD οθόνη αφής που έχει προσφέρει η Stellantis, με πλήρη παραμετροποίηση, Apple CarPlay/Android Auto (ταυτόχρονη σύνδεση δύο συσκευών) και ασύρματη φόρτιση 15 W. Ο ψηφιακός πίνακας είναι 10″, ενώ προαιρετικά υπάρχει extended Head-Up Display (μεγαλύτερο από του C5 X). Στους προβολείς, τα LED Citroën Matrix επιτρέπουν μόνιμη μεγάλη σκάλα χωρίς θάμπωμα.

Στα συστήματα υποβοήθησης, το Drive Assist 2.0 προσφέρει λειτουργίες Επιπέδου 2 (Adaptive Cruise με Stop&Go, κεντράρισμα λωρίδας, υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας, προσαρμογή ταχύτητας πριν από στροφές, αναγνώριση ορίων), ενώ διατίθεται VisioPark έως 360°.

Γκάμα κινητήρων για κάθε χρήση

Hybrid 145hp Automatic (48V)

1.2 turbo 136 PS με 48V υβριδικό σύστημα και ενσωματωμένο e-motor στο eDCS 6 διπλού συμπλέκτη.

Αυτονομία άνω των 950 km (WLTP, μικτός κύκλος).

Τιμές Ελλάδα (με εμπορική πολιτική): Βασική (YOU) : 29.900 € Μεσαία : 32.500 € Ανώτερη : 36.000 €



Hybrid 195 Automatic (PHEV)

Συνδυασμός 1.6 turbo 150 PS + e-motor 92 kW = 195 PS . Μπαταρία 21 kWh .

Ηλεκτρική αυτονομία : κατά μέσο όρο 81 km , >100 km στην πόλη.

Φόρτιση 0–100% σε Wallbox : 5h15’ (7,4 kW) ή 2h55’ (11 kW). On-board 7,4 kW & καλώδιο Mode 3 στάνταρ.

Τιμές Ελλάδα (με εμπορική πολιτική): Μεσαία : 44.900 € Ανώτερη : 48.900 €



ë-C5 Aircross (Ηλεκτρικό)

210 PS / 73 kWh → έως 520 km WLTP

230 PS / 96 kWh → έως 680 km WLTP

20–80%: 30’ (73 kWh) ή 27’ (96 kWh) σε DC 160 kW . Σε AC 11 kW: 4h30’ (73 kWh τριφασικό) / 6h30’ (96 kWh τριφασικό). On-board 11 kW & Mode 3 στάνταρ.

Τιμές Ελλάδα (με εμπορική πολιτική & επιδότηση ΚΗ3 – 3.000 € ): Electric Comfort Range : 37.900 € – 39.900 € – 42.900 € Electric Long Range : 43.900 € – 47.000 €



Σημειώσεις τιμολόγησης: Οι «Τελικές Τιμές» ενσωματώνουν την εμπορική πολιτική της εταιρείας (και, στις ηλεκτρικές εκδόσεις, την κρατική επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 όπως αποτυπώνεται στον τιμοκατάλογο). Η τιμή εκκίνησης 29.900 € αφορά το Hybrid 145hp Automatic YOU.

Ποιο να διαλέξω;

Κυρίως πόλη & καθημερινά km με χαμηλή κατανάλωση χωρίς υποδομή φόρτισης; Hybrid 145 — αυτόματο στάνταρ, πολύ καλή αυτονομία ταξιδιού.

Συχνές μικροδιαδρομές στην πόλη με δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι/δουλειά ; PHEV 195 — πραγματικά ηλεκτρική κίνηση στην πόλη ( >100 km ), θερμικός για ταξίδια.

Πολλή αστική χρήση + ταξίδια με πρόσβαση σε ταχυφορτιστές; ë-C5 Aircross — επιλέγεις Comfort Range (73 kWh) ή Long Range (96 kWh) ανά ανάγκη αυτονομίας.

Τιμοκατάλογος Citroën C5 Aircross (Ελλάδα)

Κινητήριο σύνολο Έκδοση Λιανική Τιμή (€) Προωθητική Ενέργεια (€) Κρατική Επιδότηση ΚΗ3 (€) Τελική Τιμή (€) Hybrid 145 Automatic YOU 31.000 –1.100 – 29.900 Hybrid 145 Automatic PLUS 33.500 –1.000 – 32.500 Hybrid 145 Automatic MAX 37.000 –1.000 – 36.000 Hybrid Rechargeable 195 (PHEV) PLUS 46.000 –1.100 – 44.900 Hybrid Rechargeable 195 (PHEV) MAX 49.900 –1.000 – 48.900 ë-C5 Aircross Electric (Comfort Range) YOU 42.900 –2.000 –3.000 37.900 ë-C5 Aircross Electric (Comfort Range) PLUS 44.900 –2.000 –3.000 39.900 ë-C5 Aircross Electric (Comfort Range) MAX 47.900 –2.000 –3.000 42.900 ë-C5 Aircross Electric (Long Range) PLUS 48.900 –2.000 –3.000 43.900 ë-C5 Aircross Electric (Long Range) MAX 52.000 –2.000 –3.000 47.000

Τι κρατάμε;

Νέα πλατφόρμα STLA-Medium , περισσότεροι χώροι και άνεση με Progressive Hydraulic Cushions® .

Πλήρης ηλεκτρική γκάμα : Hybrid 145 , PHEV 195 , EV έως 680 km WLTP .

Τεχνολογία : μεγάλη Waterfall HD οθόνη, Matrix LED , Drive Assist 2.0 (Επίπεδο 2).

Τιμές Ελλάδας : από 29.900 € (Hybrid 145 YOU)· PHEV από 44.900 € · EV από 37.900 € ( με ΚΗ3 ).

Ίδιος χώρος αποσκευών σε όλες τις εκδόσεις: 651–1.985 L.

Προσφορά Black Friday: Το φθηνότερο C-SUV στην Ελλάδα με αυτόματο κιβώτιο – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

Mέσα Μαζική Μεταφοράς: Όλες οι μεγάλες αλλαγές [πίνακας]

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα στο myCAR- Τα ποσά και τα πρόστιμα