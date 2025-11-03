quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Στην Ελλάδα το νέο Citroën C5 Aircross: Αναλυτικά όλες οι εκδόσεις και τιμές – Πώς θα βρεις την ιδανική για σένα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 03.11.2025
Στέλιος Παππάς
stin-ellada-to-neo-citroen-c5-aircross-analytika-oles-oi-ekdoseis-kai-times-pos-tha-vreis-tin-idaniki-gia-sena-769040

Νέο Citroën C5 Aircross στην Ελλάδα με εκδόσεις Hybrid 145, PHEV 195 και αμιγώς ηλεκτρικό (έως 680 km WLTP). Τιμές & εξοπλισμός.

Η δεύτερη γενιά του C5 Aircross πατά στη νέα πλατφόρμα Stellantis STLA-Medium και ανεβάζει τον πήχη σε χώρους, άνεση και τεχνολογία. Η σχεδίαση ακολουθεί τη φρέσκια γλώσσα της Citroën με δυναμική μάσκα, «Light Wings» φωτιστική υπογραφή και αναβαθμισμένη αεροδυναμική. Στο εσωτερικό, το concept C-Zen Lounge δίνει έμφαση στην ηρεμία της καμπίνας με τα χαρακτηριστικά Advanced Comfort® καθίσματα (με επιλογές θέρμανσης/αερισμού/μασάζ), ατμοσφαιρικό φωτισμό και Progressive Hydraulic Cushions® ανάρτηση για αίσθηση «μαγικού χαλιού».

Διαστάσεις & πρακτικότητα

Με μήκος 4.652 mm και μεταξόνιο 2.784 mm, ο πίσω χώρος ποδιών είναι στο επίπεδο του C5 X. Ο χώρος αποσκευών είναι ίδιος σε όλες τις εκδόσεις κίνησης: από 651 L έως 1.985 L (με αναδίπλωση). Προσφέρονται ηλεκτρική πίσω πόρτα hands-free και συνολικοί αποθηκευτικοί χώροι 40 L στην καμπίνα.

Τεχνολογία & ασφάλεια

Στο κέντρο της κονσόλας δεσπόζει η Waterfall — η μεγαλύτερη HD οθόνη αφής που έχει προσφέρει η Stellantis, με πλήρη παραμετροποίηση, Apple CarPlay/Android Auto (ταυτόχρονη σύνδεση δύο συσκευών) και ασύρματη φόρτιση 15 W. Ο ψηφιακός πίνακας είναι 10″, ενώ προαιρετικά υπάρχει extended Head-Up Display (μεγαλύτερο από του C5 X). Στους προβολείς, τα LED Citroën Matrix επιτρέπουν μόνιμη μεγάλη σκάλα χωρίς θάμπωμα.

Στα συστήματα υποβοήθησης, το Drive Assist 2.0 προσφέρει λειτουργίες Επιπέδου 2 (Adaptive Cruise με Stop&Go, κεντράρισμα λωρίδας, υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας, προσαρμογή ταχύτητας πριν από στροφές, αναγνώριση ορίων), ενώ διατίθεται VisioPark έως 360°.

Γκάμα κινητήρων για κάθε χρήση

Hybrid 145hp Automatic (48V)

  • 1.2 turbo 136 PS με 48V υβριδικό σύστημα και ενσωματωμένο e-motor στο eDCS 6 διπλού συμπλέκτη.

  • Αυτονομία άνω των 950 km (WLTP, μικτός κύκλος).

  • Τιμές Ελλάδα (με εμπορική πολιτική):

    • Βασική (YOU): 29.900 €

    • Μεσαία: 32.500 €

    • Ανώτερη: 36.000 €

Hybrid 195 Automatic (PHEV)

  • Συνδυασμός 1.6 turbo 150 PS + e-motor 92 kW = 195 PS. Μπαταρία 21 kWh.

  • Ηλεκτρική αυτονομία: κατά μέσο όρο 81 km, >100 km στην πόλη.

  • Φόρτιση 0–100% σε Wallbox: 5h15’ (7,4 kW) ή 2h55’ (11 kW). On-board 7,4 kW & καλώδιο Mode 3 στάνταρ.

  • Τιμές Ελλάδα (με εμπορική πολιτική):

    • Μεσαία: 44.900 €

    • Ανώτερη: 48.900 €

ë-C5 Aircross (Ηλεκτρικό)

  • 210 PS / 73 kWh → έως 520 km WLTP

  • 230 PS / 96 kWh → έως 680 km WLTP

  • 20–80%: 30’ (73 kWh) ή 27’ (96 kWh) σε DC 160 kW. Σε AC 11 kW: 4h30’ (73 kWh τριφασικό) / 6h30’ (96 kWh τριφασικό). On-board 11 kW & Mode 3 στάνταρ.

  • Τιμές Ελλάδα (με εμπορική πολιτική & επιδότηση ΚΗ3 – 3.000 €):

    • Electric Comfort Range: 37.900 € – 39.900 € – 42.900 €

    • Electric Long Range: 43.900 € – 47.000 €

Σημειώσεις τιμολόγησης: Οι «Τελικές Τιμές» ενσωματώνουν την εμπορική πολιτική της εταιρείας (και, στις ηλεκτρικές εκδόσεις, την κρατική επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 όπως αποτυπώνεται στον τιμοκατάλογο). Η τιμή εκκίνησης 29.900 € αφορά το Hybrid 145hp Automatic YOU.

Ποιο να διαλέξω;

  • Κυρίως πόλη & καθημερινά km με χαμηλή κατανάλωση χωρίς υποδομή φόρτισης; Hybrid 145αυτόματο στάνταρ, πολύ καλή αυτονομία ταξιδιού.

  • Συχνές μικροδιαδρομές στην πόλη με δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι/δουλειά; PHEV 195 — πραγματικά ηλεκτρική κίνηση στην πόλη (>100 km), θερμικός για ταξίδια.

  • Πολλή αστική χρήση + ταξίδια με πρόσβαση σε ταχυφορτιστές; ë-C5 Aircross — επιλέγεις Comfort Range (73 kWh) ή Long Range (96 kWh) ανά ανάγκη αυτονομίας.

Τιμοκατάλογος Citroën C5 Aircross (Ελλάδα)

Κινητήριο σύνολο Έκδοση Λιανική Τιμή (€) Προωθητική Ενέργεια (€) Κρατική Επιδότηση ΚΗ3 (€) Τελική Τιμή (€)
Hybrid 145 Automatic YOU 31.000 –1.100 29.900
Hybrid 145 Automatic PLUS 33.500 –1.000 32.500
Hybrid 145 Automatic MAX 37.000 –1.000 36.000
Hybrid Rechargeable 195 (PHEV) PLUS 46.000 –1.100 44.900
Hybrid Rechargeable 195 (PHEV) MAX 49.900 –1.000 48.900
ë-C5 Aircross Electric (Comfort Range) YOU 42.900 –2.000 –3.000 37.900
ë-C5 Aircross Electric (Comfort Range) PLUS 44.900 –2.000 –3.000 39.900
ë-C5 Aircross Electric (Comfort Range) MAX 47.900 –2.000 –3.000 42.900
ë-C5 Aircross Electric (Long Range) PLUS 48.900 –2.000 –3.000 43.900
ë-C5 Aircross Electric (Long Range) MAX 52.000 –2.000 –3.000 47.000

Τι κρατάμε;

  • Νέα πλατφόρμα STLA-Medium, περισσότεροι χώροι και άνεση με Progressive Hydraulic Cushions®.

  • Πλήρης ηλεκτρική γκάμα: Hybrid 145, PHEV 195, EV έως 680 km WLTP.

  • Τεχνολογία: μεγάλη Waterfall HD οθόνη, Matrix LED, Drive Assist 2.0 (Επίπεδο 2).

  • Τιμές Ελλάδας: από 29.900 € (Hybrid 145 YOU)· PHEV από 44.900 €· EV από 37.900 € (με ΚΗ3).

  • Ίδιος χώρος αποσκευών σε όλες τις εκδόσεις: 651–1.985 L.

