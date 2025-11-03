Στην Ελλάδα το νέο Citroën C5 Aircross: Αναλυτικά όλες οι εκδόσεις και τιμές – Πώς θα βρεις την ιδανική για σένα

Νέο Citroën C5 Aircross στην Ελλάδα με εκδόσεις Hybrid 145, PHEV 195 και αμιγώς ηλεκτρικό (έως 680 km WLTP). Τιμές & εξοπλισμός.
Η δεύτερη γενιά του C5 Aircross πατά στη νέα πλατφόρμα Stellantis STLA-Medium και ανεβάζει τον πήχη σε χώρους, άνεση και τεχνολογία. Η σχεδίαση ακολουθεί τη φρέσκια γλώσσα της Citroën με δυναμική μάσκα, «Light Wings» φωτιστική υπογραφή και αναβαθμισμένη αεροδυναμική. Στο εσωτερικό, το concept C-Zen Lounge δίνει έμφαση στην ηρεμία της καμπίνας με τα χαρακτηριστικά Advanced Comfort® καθίσματα (με επιλογές θέρμανσης/αερισμού/μασάζ), ατμοσφαιρικό φωτισμό και Progressive Hydraulic Cushions® ανάρτηση για αίσθηση «μαγικού χαλιού».
Διαστάσεις & πρακτικότητα
Με μήκος 4.652 mm και μεταξόνιο 2.784 mm, ο πίσω χώρος ποδιών είναι στο επίπεδο του C5 X. Ο χώρος αποσκευών είναι ίδιος σε όλες τις εκδόσεις κίνησης: από 651 L έως 1.985 L (με αναδίπλωση). Προσφέρονται ηλεκτρική πίσω πόρτα hands-free και συνολικοί αποθηκευτικοί χώροι 40 L στην καμπίνα.
Τεχνολογία & ασφάλεια
Στο κέντρο της κονσόλας δεσπόζει η Waterfall — η μεγαλύτερη HD οθόνη αφής που έχει προσφέρει η Stellantis, με πλήρη παραμετροποίηση, Apple CarPlay/Android Auto (ταυτόχρονη σύνδεση δύο συσκευών) και ασύρματη φόρτιση 15 W. Ο ψηφιακός πίνακας είναι 10″, ενώ προαιρετικά υπάρχει extended Head-Up Display (μεγαλύτερο από του C5 X). Στους προβολείς, τα LED Citroën Matrix επιτρέπουν μόνιμη μεγάλη σκάλα χωρίς θάμπωμα.
Στα συστήματα υποβοήθησης, το Drive Assist 2.0 προσφέρει λειτουργίες Επιπέδου 2 (Adaptive Cruise με Stop&Go, κεντράρισμα λωρίδας, υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας, προσαρμογή ταχύτητας πριν από στροφές, αναγνώριση ορίων), ενώ διατίθεται VisioPark έως 360°.
Γκάμα κινητήρων για κάθε χρήση
Hybrid 145hp Automatic (48V)
-
1.2 turbo 136 PS με 48V υβριδικό σύστημα και ενσωματωμένο e-motor στο eDCS 6 διπλού συμπλέκτη.
-
Αυτονομία άνω των 950 km (WLTP, μικτός κύκλος).
-
Τιμές Ελλάδα (με εμπορική πολιτική):
-
Βασική (YOU): 29.900 €
-
Μεσαία: 32.500 €
-
Ανώτερη: 36.000 €
-
Hybrid 195 Automatic (PHEV)
-
Συνδυασμός 1.6 turbo 150 PS + e-motor 92 kW = 195 PS. Μπαταρία 21 kWh.
-
Ηλεκτρική αυτονομία: κατά μέσο όρο 81 km, >100 km στην πόλη.
-
Φόρτιση 0–100% σε Wallbox: 5h15’ (7,4 kW) ή 2h55’ (11 kW). On-board 7,4 kW & καλώδιο Mode 3 στάνταρ.
-
Τιμές Ελλάδα (με εμπορική πολιτική):
-
Μεσαία: 44.900 €
-
Ανώτερη: 48.900 €
-
ë-C5 Aircross (Ηλεκτρικό)
-
210 PS / 73 kWh → έως 520 km WLTP
-
230 PS / 96 kWh → έως 680 km WLTP
-
20–80%: 30’ (73 kWh) ή 27’ (96 kWh) σε DC 160 kW. Σε AC 11 kW: 4h30’ (73 kWh τριφασικό) / 6h30’ (96 kWh τριφασικό). On-board 11 kW & Mode 3 στάνταρ.
-
Τιμές Ελλάδα (με εμπορική πολιτική & επιδότηση ΚΗ3 – 3.000 €):
-
Electric Comfort Range: 37.900 € – 39.900 € – 42.900 €
-
Electric Long Range: 43.900 € – 47.000 €
-
Σημειώσεις τιμολόγησης: Οι «Τελικές Τιμές» ενσωματώνουν την εμπορική πολιτική της εταιρείας (και, στις ηλεκτρικές εκδόσεις, την κρατική επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 όπως αποτυπώνεται στον τιμοκατάλογο). Η τιμή εκκίνησης 29.900 € αφορά το Hybrid 145hp Automatic YOU.
Ποιο να διαλέξω;
-
Κυρίως πόλη & καθημερινά km με χαμηλή κατανάλωση χωρίς υποδομή φόρτισης; Hybrid 145 — αυτόματο στάνταρ, πολύ καλή αυτονομία ταξιδιού.
-
Συχνές μικροδιαδρομές στην πόλη με δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι/δουλειά; PHEV 195 — πραγματικά ηλεκτρική κίνηση στην πόλη (>100 km), θερμικός για ταξίδια.
-
Πολλή αστική χρήση + ταξίδια με πρόσβαση σε ταχυφορτιστές; ë-C5 Aircross — επιλέγεις Comfort Range (73 kWh) ή Long Range (96 kWh) ανά ανάγκη αυτονομίας.
Τιμοκατάλογος Citroën C5 Aircross (Ελλάδα)
|Κινητήριο σύνολο
|Έκδοση
|Λιανική Τιμή (€)
|Προωθητική Ενέργεια (€)
|Κρατική Επιδότηση ΚΗ3 (€)
|Τελική Τιμή (€)
|Hybrid 145 Automatic
|YOU
|31.000
|–1.100
|–
|29.900
|Hybrid 145 Automatic
|PLUS
|33.500
|–1.000
|–
|32.500
|Hybrid 145 Automatic
|MAX
|37.000
|–1.000
|–
|36.000
|Hybrid Rechargeable 195 (PHEV)
|PLUS
|46.000
|–1.100
|–
|44.900
|Hybrid Rechargeable 195 (PHEV)
|MAX
|49.900
|–1.000
|–
|48.900
|ë-C5 Aircross Electric (Comfort Range)
|YOU
|42.900
|–2.000
|–3.000
|37.900
|ë-C5 Aircross Electric (Comfort Range)
|PLUS
|44.900
|–2.000
|–3.000
|39.900
|ë-C5 Aircross Electric (Comfort Range)
|MAX
|47.900
|–2.000
|–3.000
|42.900
|ë-C5 Aircross Electric (Long Range)
|PLUS
|48.900
|–2.000
|–3.000
|43.900
|ë-C5 Aircross Electric (Long Range)
|MAX
|52.000
|–2.000
|–3.000
|47.000
Τι κρατάμε;
-
Νέα πλατφόρμα STLA-Medium, περισσότεροι χώροι και άνεση με Progressive Hydraulic Cushions®.
-
Πλήρης ηλεκτρική γκάμα: Hybrid 145, PHEV 195, EV έως 680 km WLTP.
-
Τεχνολογία: μεγάλη Waterfall HD οθόνη, Matrix LED, Drive Assist 2.0 (Επίπεδο 2).
-
Τιμές Ελλάδας: από 29.900 € (Hybrid 145 YOU)· PHEV από 44.900 €· EV από 37.900 € (με ΚΗ3).
-
Ίδιος χώρος αποσκευών σε όλες τις εκδόσεις: 651–1.985 L.
