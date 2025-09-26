Στην Ελλάδα το νέο Kia Sportage – Αναλυτικά τιμές και εξοπλισμός

Το νέο Kia Sportage έφτασε στην Ελλάδα με ανανεωμένη εμφάνιση, πλούσιο εξοπλισμό και τιμές από 30.990 €. Δείτε όλες τις εκδόσεις.

Με περισσότερες από 7 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το Kia Sportage αποτελεί το best seller μοντέλο της κορεατικής εταιρείας και ένα από τα κορυφαία SUV της κατηγορίας του. Στη νέα του εκδοχή, το μοντέλο συνδυάζει πιο δυναμική σχεδίαση, αυξημένη τεχνολογική υπεροχή και πλουσιότερο εξοπλισμό.

Δυναμική σχεδίαση με premium χαρακτήρα

Με μήκος 4,54 m, το νέο Sportage διατηρεί ισορροπία ανάμεσα στην κομψότητα και το σπορτίφ προφίλ. Η χαρακτηριστική μάσκα “tiger nose”, τα φώτα LED τύπου Star Map και οι ζάντες 17–19 ιντσών προσδίδουν έντονη προσωπικότητα.

Στο εσωτερικό, οι διπλές κυρτές οθόνες 12,3’’ και το head-up display 10’’ δίνουν premium αίσθηση, ενώ η συνεργασία της Kia με τη Dinamica για πιο οικολογικά υλικά δείχνει την έμφαση στη βιωσιμότητα. Οι εκδόσεις GT-Line τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα.

Ο χώρος αποσκευών παραμένει κορυφαίος: 526 lt στις ήπια υβριδικές (MHEV) εκδόσεις και έως 587 lt στις υβριδικές (HEV).

Γκάμα κινητήρων για κάθε ανάγκη

Η νέα γκάμα του Sportage περιλαμβάνει:

Βενζίνη : 1.6 turbo με 150 PS.

: 1.6 turbo με 150 PS. Diesel MHEV : 1.6 CRDi με 136 PS, διαθέσιμο με χειροκίνητο 6 σχέσεων ή αυτόματο 7DCT.

: 1.6 CRDi με 136 PS, διαθέσιμο με χειροκίνητο 6 σχέσεων ή αυτόματο 7DCT. Full Hybrid HEV: 1.6 turbo με 239 PS, αυτόματο 6 σχέσεων, επιλογή εμπροσθοκίνησης ή τετρακίνησης.

Έτσι, καλύπτονται όλες οι ανάγκες – από όσους θέλουν βασική καθημερινή οικονομία μέχρι εκείνους που ζητούν δύναμη και τετρακίνηση.

Αναλυτικά οι τιμές στην Ελλάδα

Sportage 1.6T 150 PS 6MT 2WD Platinum: 30.990 €

Sportage 1.6T 150 PS 6MT 2WD Titanium: 33.490 €

Sportage 1.6T 150 PS 7DCT 2WD Platinum: 32.990 €

Sportage 1.6T 150 PS 7DCT 2WD Titanium: 35.490 €

Sportage 1.6D 136 PS 6MT 2WD Platinum 48V: 31.490 €

Sportage 1.6D 136 PS 6MT 2WD Titanium 48V: 33.990 €

Sportage 1.6D 136 PS 7DCT 2WD Platinum 48V: 33.490 €

Sportage 1.6D 136 PS 7DCT 2WD Titanium 48V: 35.990 €

Sportage 1.6T 239 PS 6AT 2WD HEV Platinum: 34.990 €

Sportage 1.6T 239 PS 6AT 2WD HEV Titanium: 37.490 €

Sportage 1.6T 239 PS 6AT 2WD HEV GT-Line: 42.490 €

Sportage 1.6T 239 PS 6AT 4WD HEV Platinum: 37.490 €

Sportage 1.6T 239 PS 6AT 4WD HEV Titanium: 39.990 €

Sportage 1.6T 239 PS 6AT 4WD HEV GT-Line: 44.990 €

Τι κρατάμε;

Το νέο Kia Sportage έφτασε στην Ελλάδα με τιμές από 30.990 €.

Διατίθεται σε βενζίνη, diesel MHEV και full hybrid HEV με έως 239 PS.

με έως 239 PS. Το εσωτερικό αναβαθμίστηκε με διπλές οθόνες 12,3’’ και premium υλικά.

με διπλές οθόνες 12,3’’ και premium υλικά. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως 587 lt στις υβριδικές εκδόσεις.

στις υβριδικές εκδόσεις. Οι εκδόσεις GT-Line δίνουν έμφαση στη σπορτίφ αίσθηση.

Google Maps: Το κόλπο για να θυμάσαι πάντα που πάρκαρες το αυτοκίνητο

Πώς να ελέγξεις ένα μεταχειρισμένο πριν το αγοράσεις – Checklist για υποψήφιους αγοραστές

Πωλήσεις αυτοκινήτων Ευρώπης: Το καύσιμο που κυριαρχεί με 34,7%