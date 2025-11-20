Το νέο Mazda 6e ήρθε στην Ελλάδα με έκπτωση 3.000 €. Δες εκδόσεις, εξοπλισμό και τιμές

Το ολοκαίνουργιο Mazda 6e ανοίγει την ηλεκτρική σελίδα της μάρκας, παντρεύοντας την αισθητική Kodo – Soul of Motion με την οδηγική φιλοσοφία Jinba Ittai. Η χαμηλή, coupe-inspired σιλουέτα, το Aero-Fusiform προφίλ και το νέο φωτιζόμενο signature wing (που λειτουργεί και ως οπτική ένδειξη φόρτισης) δίνουν ξεχωριστή ταυτότητα. Frameless πόρτες, ενσωματωμένες χειρολαβές και ηλεκτρικά αναδυόμενη πίσω αεροτομή (από 90 km/h) ολοκληρώνουν το αισθητικό και αεροδυναμικό πακέτο.

Στην καμπίνα, το μινιμαλιστικό «ma» (δύναμη του κενού χώρου) δημιουργεί αίσθηση ηρεμίας: αιωρούμενο οριζόντιο ταμπλό, ψηλή κεντρική κονσόλα, πανοραμική γυάλινη οροφή και ambient φωτισμός 64 χρωμάτων. Τα mono-form καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα διατίθενται με τεχνητό δέρμα (Takumi) ή υφασμάτινο Tan Nappa & Suede (Takumi Plus).

Κινητήριο σύνολο & οδήγηση

Το 6e εξελίχθηκε για να μεταφέρει στην ηλεκτροκίνηση την αίσθηση ενότητας οδηγού-αυτοκινήτου. Διαθέτει πολλαπλών συνδέσμων πίσω ανάρτηση, προσεκτική ρύθμιση τιμονιού/πεντάλ και σχεδόν 50:50 κατανομή βάρους για άμεση απόκριση και καθαρό feedback.

Εκδόσεις ισχύος:

258 PS (190 kW), 320 Nm, 0–100 km/h < 8 s, τελική > 175 km/h

245 PS (180 kW) Long Range, 320 Nm, 0–100 km/h < 8 s, τελική > 175 km/h

Εκδόσεις & τιμές στην Ελλάδα

Η εισαγωγική πολιτική περιλαμβάνει Welcome Bonus –3.000 € (παραγγελίες έως 31/12/2025). Επιπλέον, για δικαιούχους του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» προβλέπεται επιπλέον –3.000 €.

Τιμές τιμοκαταλόγου & ενδεικτικές τελικές:

Mazda 6e Takumi 258 PS — 43.490 € • με Welcome Bonus: 40.490 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 37.490 €

Mazda 6e Takumi Plus 258 PS — 45.440 € • με Welcome Bonus: 42.440 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 39.440 €

Mazda 6e Takumi 245 PS Long Range — 45.090 € • με Welcome Bonus: 42.090 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 39.090 €

Mazda 6e Takumi Plus 245 PS Long Range — 47.040 € • με Welcome Bonus: 44.040 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 41.040 €

Σημειώσεις:

• Το Welcome Bonus –3.000 € ισχύει για παραγγελίες έως 31/12/2025.

• Η πρόσθετη επιδότηση –3.000 € από «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εφαρμόζεται εφόσον ο αγοραστής είναι δικαιούχος και υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο πρόγραμμα.

• Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές λιανικής με ΦΠΑ, σε €.

Εξοπλισμός & ατμόσφαιρα

Η γκάμα 6e δίνει έμφαση στην premium υφή (υλικά, ραφές, σατινέ λεπτομέρειες) και στην εξατομίκευση μέσω του ambient. Η εργονομία παραμένει «αναλογική εκεί που πρέπει», με την τεχνολογία να υπηρετεί τη συγκέντρωση του οδηγού, όχι να την αποσπά. Ηλεκτρικό χειρόφρενο με Autohold, ευρύχωρες θήκες, και προσεγμένη ηχομόνωση για ηλεκτρική «πολιτισμένη» κύλιση συνθέτουν την καθημερινή εμπειρία.

Για ποιον είναι

Για οδηγούς που αναζητούν ηλεκτρικό πεντάθυρο με κομψή σχεδίαση, οδηγική αίσθηση Mazda και πλήρες καθημερινό πακέτο. Η έκδοση Long Range (245 PS) απευθύνεται σε όσους δίνουν προτεραιότητα στην αυτονομία, ενώ η 258 PS τονίζει περισσότερο τη ζωντάνια στην απόκριση.

Τι κρατάμε;