quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΟΡΑ

Στην Ελλάδα το νέο Mazda 6e: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές – Με έκπτωση 3.000 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 20.11.2025
Στέλιος Παππάς
stin-ellada-to-neo-mazda-6e-analytika-ekdoseis-kai-times-me-ekptosi-3-000-evro-783640

Το νέο Mazda 6e ήρθε στην Ελλάδα με έκπτωση 3.000 €. Δες εκδόσεις, εξοπλισμό και τιμές

Το ολοκαίνουργιο Mazda 6e ανοίγει την ηλεκτρική σελίδα της μάρκας, παντρεύοντας την αισθητική Kodo – Soul of Motion με την οδηγική φιλοσοφία Jinba Ittai. Η χαμηλή, coupe-inspired σιλουέτα, το Aero-Fusiform προφίλ και το νέο φωτιζόμενο signature wing (που λειτουργεί και ως οπτική ένδειξη φόρτισης) δίνουν ξεχωριστή ταυτότητα. Frameless πόρτες, ενσωματωμένες χειρολαβές και ηλεκτρικά αναδυόμενη πίσω αεροτομή (από 90 km/h) ολοκληρώνουν το αισθητικό και αεροδυναμικό πακέτο.

Στην καμπίνα, το μινιμαλιστικό «ma» (δύναμη του κενού χώρου) δημιουργεί αίσθηση ηρεμίας: αιωρούμενο οριζόντιο ταμπλό, ψηλή κεντρική κονσόλα, πανοραμική γυάλινη οροφή και ambient φωτισμός 64 χρωμάτων. Τα mono-form καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα διατίθενται με τεχνητό δέρμα (Takumi) ή υφασμάτινο Tan Nappa & Suede (Takumi Plus).

Κινητήριο σύνολο & οδήγηση

Το 6e εξελίχθηκε για να μεταφέρει στην ηλεκτροκίνηση την αίσθηση ενότητας οδηγού-αυτοκινήτου. Διαθέτει πολλαπλών συνδέσμων πίσω ανάρτηση, προσεκτική ρύθμιση τιμονιού/πεντάλ και σχεδόν 50:50 κατανομή βάρους για άμεση απόκριση και καθαρό feedback.

Εκδόσεις ισχύος:

  • 258 PS (190 kW), 320 Nm, 0–100 km/h < 8 s, τελική > 175 km/h
  • 245 PS (180 kW) Long Range, 320 Nm, 0–100 km/h < 8 s, τελική > 175 km/h

Εκδόσεις & τιμές στην Ελλάδα

Η εισαγωγική πολιτική περιλαμβάνει Welcome Bonus –3.000 € (παραγγελίες έως 31/12/2025). Επιπλέον, για δικαιούχους του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» προβλέπεται επιπλέον –3.000 €.

Τιμές τιμοκαταλόγου & ενδεικτικές τελικές:

  • Mazda 6e Takumi 258 PS — 43.490 €

    • με Welcome Bonus: 40.490 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 37.490 €

  • Mazda 6e Takumi Plus 258 PS — 45.440 €

    • με Welcome Bonus: 42.440 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 39.440 €

  • Mazda 6e Takumi 245 PS Long Range — 45.090 €

    • με Welcome Bonus: 42.090 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 39.090 €

  • Mazda 6e Takumi Plus 245 PS Long Range — 47.040 €

    • με Welcome Bonus: 44.040 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 41.040 €

Σημειώσεις:

• Το Welcome Bonus –3.000 € ισχύει για παραγγελίες έως 31/12/2025.

• Η πρόσθετη επιδότηση –3.000 € από «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εφαρμόζεται εφόσον ο αγοραστής είναι δικαιούχος και υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο πρόγραμμα.

• Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές λιανικής με ΦΠΑ, σε €.

Εξοπλισμός & ατμόσφαιρα

Η γκάμα 6e δίνει έμφαση στην premium υφή (υλικά, ραφές, σατινέ λεπτομέρειες) και στην εξατομίκευση μέσω του ambient. Η εργονομία παραμένει «αναλογική εκεί που πρέπει», με την τεχνολογία να υπηρετεί τη συγκέντρωση του οδηγού, όχι να την αποσπά. Ηλεκτρικό χειρόφρενο με Autohold, ευρύχωρες θήκες, και προσεγμένη ηχομόνωση για ηλεκτρική «πολιτισμένη» κύλιση συνθέτουν την καθημερινή εμπειρία.

Για ποιον είναι

Για οδηγούς που αναζητούν ηλεκτρικό πεντάθυρο με κομψή σχεδίαση, οδηγική αίσθηση Mazda και πλήρες καθημερινό πακέτο. Η έκδοση Long Range (245 PS) απευθύνεται σε όσους δίνουν προτεραιότητα στην αυτονομία, ενώ η 258 PS τονίζει περισσότερο τη ζωντάνια στην απόκριση.

Τι κρατάμε;

  • Έκπτωση 3.000 € (Welcome Bonus) με προθεσμία 31/12/2025 – και +3.000 € πιθανή επιδότηση ΚΗ3.
  • Δύο εκδόσεις: 258 PS & 245 PS Long Range, αμφότερες με 320 Nm.
  • Jinba Ittai στην πράξη: 50:50 ισορροπία, multi-link πίσω, καθαρό τιμόνι.
  • Σχεδίαση που ξεχωρίζει: φωτιζόμενο signature wing, frameless πόρτες, ενεργή αεροτομή.
  • Premium καμπίνα με mono-form καθίσματα και ambient 64 χρωμάτων.

Όλες οι ειδήσεις

Η BMW που χάρισε το MotoGP στο Marc Marquez κοστίζει 138.699 ευρώ στην Ελλάδα

Αστυνομία: Συνέλαβαν μέλη οργάνωσης που έκλεβε και πλαστογραφούσε αυτοκίνητα με κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Δες πως λειτουργούσαν

Παρκάρισμα: Πώς μπορεί να την πατήσεις εύκολα και να πληρώσεις 40 ευρώ

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Mazda#Mazda 6e
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

full-hybrid-b-suv-analytika-ola-ta-pliros-yvridika-tis-katigorias-stin-ellada-782292

ΑΓΟΡΑ

07.11.2025

Full Hybrid B-SUV: Αναλυτικά όλα τα πλήρως υβριδικά της κατηγορίας στην Ελλάδα
ta-nea-yvridika-suv-tis-hyundai-irthan-stin-ellada-kona-tucson-kai-santa-fe-analytika-oles-oi-times-771183

ΑΓΟΡΑ

05.11.2025

Τα νέα υβριδικά SUV της Hyundai ήρθαν στην Ελλάδα: Kona, Tucson και Santa Fe – Αναλυτικά όλες οι τιμές
to-2-thesio-kabrio-pou-poulise-pio-poly-apo-oikogeneiako-ton-ioulio-770177

ΑΓΟΡΑ

06.08.2025

Το 2-θέσιο κάμπριο που πούλησε πιο πολύ από οικογενειακό τον Ιούλιο
ta-10-fthinotera-yvridika-aftokinita-tis-agoras-745648

ΑΓΟΡΑ

27.12.2024

Tα 10 φθηνότερα υβριδικά αυτοκίνητα της αγοράς
to-oikogeneiako-suv-tis-audi-pou-echei-ekptosi-15-000-evro-mechri-telos-tou-chronou-783382

ΑΓΟΡΑ

20.11.2025

To οικογενειακό SUV της Audi που έχει έκπτωση 15.000 ευρώ μέχρι τέλος του χρόνου
to-suv-tis-hyundai-pou-xekina-apo-19-290-evro-diatithetai-kai-os-yvridiko-783396

ΑΓΟΡΑ

19.11.2025

To SUV της Hyundai που ξεκινά από 19.290 ευρώ – Διατίθεται και ως υβριδικό

Πρόσφατες Ειδήσεις