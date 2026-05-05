Στην Ελλάδα το νέο Peugeot 408: Εκδόσεις και τιμές

Το νέο Peugeot 408 ήρθε στην Ελλάδα με υβριδικό σύνολο 145 PS και τιμή από 28.600 ευρώ. Δες εκδόσεις, εξοπλισμό και τι ακολουθεί.

Το Peugeot 408 ξεκινά την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, φέρνοντας στη γκάμα της γαλλικής μάρκας μια πρόταση που δεν μπαίνει εύκολα σε μία κλασική κατηγορία. Δεν είναι ένα συμβατικό hatchback, δεν είναι ακριβώς SUV και δεν ακολουθεί τη λογική ενός παραδοσιακού οικογενειακού sedan. Αντίθετα, πατά πάνω σε ένα πιο ιδιαίτερο αμάξωμα, με στοιχεία fastback, crossover και coupe, προσπαθώντας να απευθυνθεί σε όσους θέλουν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Η ελληνική διάθεση ξεκινά αρχικά με το υβριδικό σύνολο των 145 PS, σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, με τιμή από 28.600 ευρώ. Οι plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις θα ακολουθήσουν, με τις τιμές τους να ανακοινώνονται το επόμενο διάστημα.

Ένα Peugeot, λίγο απ’ όλα

Η σχεδίασή του είναι ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά. Το αμάξωμα έχει πιο χαμηλή και δυναμική γραμμή από ένα SUV, αλλά διατηρεί αυξημένο οπτικό όγκο και crossover στοιχεία. Οι ζάντες 19 ιντσών από τη βασική έκδοση, η έντονη φωτεινή υπογραφή εμπρός και πίσω και η fastback κατάληξη του αμαξώματος δίνουν στο μοντέλο ξεχωριστή παρουσία στον δρόμο.

Αυτό ακριβώς είναι και το εμπορικό του στοίχημα. Να προσελκύσει εκείνους που θέλουν ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με χώρους και τεχνολογία, αλλά δεν θέλουν να ακολουθήσουν την πιο προβλέψιμη επιλογή ενός compact SUV.

Εσωτερικό με i-Cockpit και μεγάλους χώρους

Στο εσωτερικό, το 408 ακολουθεί τη γνωστή λογική της Peugeot, με το i-Cockpit να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10 ιντσών συνδυάζεται με κεντρική οθόνη αφής επίσης 10 ιντσών, η οποία είναι στραμμένη προς τον οδηγό.

Τα i-Toggles λειτουργούν ως ψηφιακές συντομεύσεις για βασικές λειτουργίες, ενώ η καμπίνα διαθέτει ατμοσφαιρικό φωτισμό με οκτώ επιλογές χρωμάτων. Η συνολική εικόνα είναι αυτή που έχουμε συνηθίσει από τα νεότερα Peugeot, όντας σύγχρονη, οδηγοκεντρική και με έντονη τεχνολογική ταυτότητα.

Το μεταξόνιο των 2,79 m βοηθά σημαντικά στους χώρους, ειδικά για τους πίσω επιβάτες. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 536 λίτρα, τιμή που ενισχύει τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου και το κάνει ικανό να καλύψει οικογενειακές ανάγκες ή ταξίδια με αρκετές αποσκευές.

Υβριδικό 145 PS στη βάση της γκάμας

Στην ελληνική αγορά, το Peugeot 408 ξεκινά αρχικά με το γνώριμο υβριδικό σύνολο Hybrid 145 e-DCS6. Το σύστημα αποδίδει 145 PS και συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων, προσφέροντας μια πιο αποδοτική και εύχρηστη λύση για καθημερινή χρήση.

Η μέση κατανάλωση ανακοινώνεται στα 5,0 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ διαμορφώνονται στα 114 g/km. Πρόκειται για τιμές που ταιριάζουν στη λογική του μοντέλου, καθώς το 408 δεν απευθύνεται μόνο σε όσους ψάχνουν εμφάνιση, αλλά και σε όσους θέλουν ένα αυτοκίνητο με λογικό κόστος χρήσης.

Η υβριδική τεχνολογία εδώ δεν απαιτεί φόρτιση από πρίζα, κάτι που κάνει το μοντέλο πιο απλό στην καθημερινή χρήση, ειδικά για οδηγούς που δεν έχουν πρόσβαση σε οικιακό φορτιστή.

Εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Το νέο Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 διατίθεται στην Ελλάδα σε τρία επίπεδα εξοπλισμού: Style, Allure και GT.

Αναλυτικά οι τιμές:

408 Hybrid 145 e-DCS6 Style 28.600 €

408 Hybrid 145 e-DCS6 Allure 29.900 €

408 Hybrid 145 e-DCS6 GT 33.600 €

Έρχονται plug-in hybrid και ηλεκτρικό

Η γκάμα του 408 δεν θα περιοριστεί στο υβριδικό σύνολο των 145 PS. Το επόμενο διάστημα αναμένονται και οι τιμές για τις plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Η plug-in hybrid έκδοση θα συνδυάζει βενζινοκινητήρα 180 PS με ηλεκτροκινητήρα 92 kW, μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη e-DCS7. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 240 PS, ενώ η ηλεκτρική αυτονομία ανακοινώνεται στα 85 km. Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χωρητικότητα 14,6 kWh και μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε περίπου 2 ώρες και 5 λεπτά με Wallbox 7,4 kW.

Από την άλλη, το E-408 θα είναι η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του μοντέλου. Αποδίδει 213 PS και 343 Nm, χρησιμοποιεί μπαταρία NMC ωφέλιμης χωρητικότητας 58,2 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 456 km. Η κατανάλωση ενέργειας ανακοινώνεται στα 14,7 kWh/100 km, ενώ η φόρτιση DC υποστηρίζεται με ισχύ έως 120 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Τι κρατάμε;