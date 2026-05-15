Στην Ελλάδα το νέο Renault Clio με LPG και βενζίνη – Τιμές και εξοπλισμός

Το Renault Clio Eco-G turbo 120 EDC ήρθε στην Ελλάδα με LPG και βενζίνη, 120 PS, αυτόματο κιβώτιο και τιμή από 22.900 ευρώ.

Το Renault Clio αποκτά στην ελληνική αγορά μια νέα έκδοση που έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να μειώσει το κόστος χρήσης χωρίς να θυσιάζει την ευκολία στην καθημερινή οδήγηση. Το νέο Clio Eco-G turbo 120 EDC συνδυάζει εργοστασιακό σύστημα διπλού καυσίμου, με βενζίνη και LPG, με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, τοποθετώντας το μοντέλο σε μια αρκετά ιδιαίτερη θέση στην κατηγορία των supermini.

Η νέα έκδοση έρχεται να προστεθεί δίπλα στις επιλογές βενζίνης και full hybrid E-Tech της γκάμας, προσφέροντας μια λύση που απευθύνεται κυρίως σε οδηγούς που κάνουν πολλά χιλιόμετρα, θέλουν χαμηλότερο κόστος καυσίμου και δεν επιθυμούν απαραίτητα να περάσουν σε υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Η τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα ορίζεται στα 22.900 ευρώ για την έκδοση Evolution.

Bi-fuel εργοστασιακά, όχι μετατροπή

Το βασικό στοιχείο του νέου Renault Clio Eco-G turbo 120 EDC είναι ότι το σύστημα LPG δεν αποτελεί εκ των υστέρων μετατροπή. Πρόκειται για εργοστασιακή τεχνολογία Renault bi-fuel, εξελιγμένη και τοποθετημένη στη γραμμή παραγωγής.

Αυτό έχει σημασία για τον αγοραστή, γιατί το αυτοκίνητο καλύπτεται από την ίδια εργοστασιακή εγγύηση με τις υπόλοιπες εκδόσεις της γκάμας. Στην περίπτωση του νέου Clio Eco-G turbo 120 EDC, η Renault προσφέρει 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Η Renault και η Dacia έχουν μακρά εμπειρία σε συστήματα LPG, με περισσότερα από 15 χρόνια εφαρμογής σε μοντέλα του ομίλου. Στην πράξη, η λογική του bi-fuel είναι απλή. Ο οδηγός έχει δύο ρεζερβουάρ, ένα για βενζίνη και ένα για LPG, και μπορεί να αξιοποιεί το καύσιμο που τον συμφέρει περισσότερο.

Κινητήρας 1.2 turbo με 120 PS και 200 Nm

Το νέο Clio Eco-G turbo 120 EDC χρησιμοποιεί έναν 3κύλινδρο turbo κινητήρα 1,2 λίτρων άμεσου ψεκασμού, ο οποίος αποδίδει 120 PS και 200 Nm ροπής. Σε σχέση με το προηγούμενο Clio Eco-G 100, η νέα έκδοση έχει αυξημένη ισχύ κατά 20 PS και αυξημένη ροπή κατά 30 Nm.

Η διαφορά αυτή είναι σημαντική, γιατί το LPG στο παρελθόν είχε συνδεθεί συχνά με πιο βασικές ή λιγότερο ισχυρές εκδόσεις. Εδώ, η Renault προσφέρει μια επιλογή που δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομία, αλλά θέλει να διατηρήσει και επαρκείς επιδόσεις για καθημερινή χρήση και ταξίδι.

Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 9,8 δευτερόλεπτα, τιμή που ταιριάζει στον χαρακτήρα ενός σύγχρονου supermini με αυτόματο κιβώτιο και έμφαση στην οικονομία.

Αυτόματο κιβώτιο EDC 6 σχέσεων

Η νέα έκδοση διατίθεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC 6 σχέσεων. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που την κάνουν πιο ενδιαφέρουσα, καθώς συνδυάζει χαμηλό κόστος χρήσης με άνεση στην πόλη.

Το κιβώτιο EDC χρησιμοποιεί δύο συμπλέκτες, ώστε οι αλλαγές σχέσεων να γίνονται γρήγορα και ομαλά, χωρίς αισθητή διακοπή στη μετάδοση της ροπής. Για τον οδηγό, αυτό μεταφράζεται σε πιο ξεκούραστη οδήγηση στην καθημερινή κίνηση, αλλά και σε καλύτερη εκμετάλλευση της ροπής του κινητήρα.

Υπάρχουν επίσης paddles στο τιμόνι, ώστε ο οδηγός να μπορεί να επέμβει χειροκίνητα στις αλλαγές σχέσεων όταν το επιθυμεί.

Κατανάλωση, εκπομπές και αυτονομία έως 1.450 km

Το μεγάλο πλεονέκτημα της έκδοσης βρίσκεται στην αυτονομία και στο κόστος χρήσης. Το νέο Clio Eco-G turbo 120 EDC διαθέτει δύο δεξαμενές καυσίμου: 39 λίτρα βενζίνης και 50 λίτρα LPG.

Η δεξαμενή LPG έχει αυξηθεί κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο Clio V, καθώς από τα 40 λίτρα ανέβηκε στα 50 λίτρα. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ βενζίνης, η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως 1.450 km.

Η Renault ανακοινώνει κατανάλωση από 6,5 lt/100 km σε λειτουργία LPG, με εκπομπές CO₂ από 106 g/km. Σε λειτουργία βενζίνης, η κατανάλωση είναι από 5,4 lt/100 km, με εκπομπές CO₂ 122 g/km.

Το LPG παραμένει αισθητά φθηνότερο από τη βενζίνη, με τη Renault να αναφέρει κόστος καυσίμου τουλάχιστον 40% χαμηλότερο.

Δεν χάνει χώρο αποσκευών

Ένα συχνό ερώτημα στα αυτοκίνητα με LPG είναι αν η δεξαμενή υγραερίου μειώνει τον χώρο αποσκευών. Στο Clio Eco-G turbo 120 EDC, η δεξαμενή LPG τοποθετείται στον χώρο όπου κανονικά θα βρισκόταν η ρεζέρβα.

Έτσι, σύμφωνα με τη Renault, δεν επηρεάζεται ούτε το μέγεθος του ρεζερβουάρ βενζίνης ούτε ο χώρος αποσκευών. Αυτό είναι σημαντικό για την καθημερινή χρηστικότητα, καθώς το Clio διατηρεί ένα από τα πιο πρακτικά πορτμπαγκάζ στην κατηγορία του.

Τιμές στην Ελλάδα

Το νέο Renault Clio Eco-G turbo 120 EDC είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε τρία επίπεδα εξοπλισμού: Evolution, Techno και Esprit Alpine.

Αναλυτικά οι τιμές:

Έκδοση Κινητήρας Ισχύς Καύσιμο Εκπομπές CO₂ Τιμή Clio Eco-G turbo 120 EDC Evolution 1.2 turbo 120 PS Βενζίνη/LPG 106 g/km 22.900 € Clio Eco-G turbo 120 EDC Techno 1.2 turbo 120 PS Βενζίνη/LPG 106 g/km 23.900 € Clio Eco-G turbo 120 EDC Esprit Alpine 1.2 turbo 120 PS Βενζίνη/LPG 108 g/km 25.900 €

Η βασική έκδοση Evolution ξεκινά από 22.900 ευρώ, η πιο πλούσια Techno από 23.900 ευρώ, ενώ η κορυφαία Esprit Alpine διαμορφώνεται στα 25.900 ευρώ.

Πού τοποθετείται μέσα στη γκάμα του Clio

Η νέα έκδοση έχει ξεκάθαρο ρόλο μέσα στη γκάμα. Δεν αντικαθιστά το full hybrid Clio E-Tech, αλλά απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό. Ο οδηγός που θέλει τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση σε αστικό περιβάλλον μπορεί να κοιτάξει την full hybrid έκδοση. Εκείνος όμως που κάνει πολλά χιλιόμετρα, ταξιδεύει συχνά ή θέλει πολύ μεγάλη αυτονομία με χαμηλό κόστος καυσίμου, βρίσκει στο Eco-G turbo 120 EDC μια πιο άμεση και πρακτική λύση.

Το σημαντικό είναι ότι η Renault δεν προσφέρει το LPG ως «φθηνή» επιλογή με χειροκίνητο κιβώτιο και βασική απόδοση. Αντίθετα, το συνδυάζει με 120 PS, 200 Nm και αυτόματο κιβώτιο, δημιουργώντας μια έκδοση που μπορεί να σταθεί και ως κύριο οικογενειακό αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση και ταξίδι.

Γιατί έχει ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά

Η ελληνική αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στο κόστος χρήσης. Οι τιμές καυσίμων, το κόστος συντήρησης και η ανάγκη για οικονομική καθημερινή μετακίνηση κάνουν τις εκδόσεις LPG πιο επίκαιρες από όσο ίσως φαίνεται αρχικά.

Το νέο Clio Eco-G turbo 120 EDC έχει τρία βασικά πλεονεκτήματα για τον Έλληνα οδηγό. Πρώτον, προσφέρει μεγάλη αυτονομία, κάτι που μειώνει την ανάγκη για συχνές στάσεις ανεφοδιασμού. Δεύτερον, αξιοποιεί το χαμηλότερο κόστος του LPG. Τρίτον, παραμένει εργοστασιακή λύση, άρα δεν δημιουργεί τις αβεβαιότητες μιας μετατροπής εκτός κατασκευαστή.

Για εταιρικούς χρήστες, επαγγελματίες ή ιδιώτες που κάνουν πολλά χιλιόμετρα, αυτή η έκδοση μπορεί να έχει ουσιαστικό νόημα. Ειδικά από τη στιγμή που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο, στοιχείο που ζητά όλο και μεγαλύτερο μέρος του αγοραστικού κοινού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Renault Clio Eco-G turbo 120 EDC

Χαρακτηριστικό Τιμή Καύσιμο Βενζίνη / LPG Κινητήρας 1.2 turbo, 3κύλινδρος, άμεσου ψεκασμού Ισχύς 120 PS Ροπή 200 Nm Κιβώτιο Αυτόματο EDC 6 σχέσεων Δεξαμενή βενζίνης 39 λίτρα Δεξαμενή LPG 50 λίτρα Συνολική αυτονομία έως 1.450 km Κατανάλωση LPG από 6,5 lt/100 km Κατανάλωση βενζίνης από 5,4 lt/100 km Εκπομπές CO₂ με LPG από 106 g/km Εκπομπές CO₂ με βενζίνη 122 g/km 0-100 km/h 9,8 sec

Τι κρατάμε;