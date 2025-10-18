quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Στην Ελλάδα το νέο Toyota Aygo X Hybrid Electric – Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές

ΣΑΒΒΑΤΟ | 18.10.2025
Στέλιος Παππάς
stin-ellada-to-neo-toyota-aygo-x-hybrid-electric-analytika-ekdoseis-kai-times-779789

Το νέο Toyota Aygo X Hybrid Electric έφτασε Ελλάδα με 116 ίπποι, κατανάλωση από 3,7 lt/100 km (έως 2,9 lt/100 km πόλη) και εγγύηση έως 11 έτη. Δείτε όλες τις εκδόσεις και τις τιμές.

Το πιο μικρό SUV της Toyota έγινε… πλήρως υβριδικό. Το Aygo X Hybrid Electric φέρνει την τεχνολογία Toyota Hybrid στη μικρότερη κατηγορία της αγοράς, χωρίς να θυσιάζει χώρους, ευελιξία ή στιλ. Με ισχύ 116 ίππων, μικτή κατανάλωση από 3,7 lt/100 km (έως 2,9 lt/100 km στην πόληπερίπου 5 €/100 km με σημερινές τιμές καυσίμου) και εκπομπές CO₂ από 84 g/km, δείχνει ξεκάθαρα πού πάει το παιχνίδι στα city-SUV.

Τι είναι το νέο Aygo X Hybrid Electric

Βασισμένο στην πλατφόρμα TNGA-B, το νέο Aygo X ενσωματώνει το Hybrid Dynamic Force σύστημα της Toyota, με έξυπνη τοποθέτηση μπαταρίας χαμηλά και διαμήκη διάταξη κυψελών κάτω από τα πίσω καθίσματα. Έτσι παραμένει ultra-compact, με ακτίνα στροφής 4,7 μ. και χώρο αποσκευών 231 λίτρα, αλλά κερδίζει σε σταθερότητα, ησυχία κύλισης (νέα ηχομονώσεις) και απόκριση.

Η υβριδική διάταξη αποδίδει 116 ίππους και υπόσχεται σβέλτη καθημερινότητα: πιο άμεση επιτάχυνση, ήπια λειτουργία στην κίνηση και δυνατότητα κίνησης για μεγάλα διαστήματα αμιγώς ηλεκτρικά σε αστικές ταχύτητες, χωρίς καμία ανάγκη φόρτισης.

Σχεδίαση & καμπίνα

Το ανανεωμένο εμπρός μέρος δίνει πιο «crossover» ταυτότητα, με νέες ζάντες 17’’ ή 18’’, μαύρους θόλους και τέσσερις fashion αποχρώσεις mellow spice (Cinnamon, Jasmin, Tarragon, Lavandula), ενώ η GR SPORT ξεχωρίζει με το αποκλειστικό Mustard. Μέσα, θα βρείτε νέο digital cockpit 7’’, οθόνη πολυμέσων έως 10,5’’, αναβαθμισμένο A/C (έως διζωνικό στις πλούσιες εκδόσεις) και καθίσματα με eco υλικά (SakuraTouch®).

Ασφάλεια & τεχνολογία

Όλες οι εκδόσεις φέρουν Toyota Safety Sense 3.0 με αναβαθμισμένο Pre-Collision System (ανίχνευση πεζών/δικυκλιστών/διασταυρώσεων), Pre-Collision Brake Assist, Acceleration Suppression, Emergency Steering Assist, Adaptive Cruise Control πλήρους λειτουργίας και Road Sign Assist. Στα πολυμέσα, Toyota Smart Connect με ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto, έως 10,5’’ οθόνη και προαιρετικό JBL με subwoofer.

Πότε έρχεται & εγγυήσεις

Το νέο Aygo X Hybrid Electric λανσάρεται στην Ελλάδα στα τέλη του 2025. Η Toyota δίνει εγγύηση έως 11 έτη/200.000 km για το όχημα (με ετήσιο Health Check) και έως 11 έτη/1.000.000 km για την υβριδική μπαταρία.

Εκδόσεις & τιμές στην Ελλάδα

Ξεκίνημα από 19.500 €. Αναλυτικά:

X-Play – από 19.670 €

Βασικός υβριδικός εξοπλισμός, οθόνη 9”, Digital cockpit 7”, A/C, Toyota T-Mate (TSS3), MyToyota υπηρεσίες, αυτόματο κιβώτιο, ηλεκτρικό χειρόφρενο.

X-Style – από 20.260 €

Ζάντες αλουμινίου 17”, φώτα ημέρας LED, αυτόματη μεγάλη σκάλα, κάμερα οπισθοπορείας, 4 ηχεία, αυτόματος κλιματισμός.

X-Style Plus – από 20.770 €

Προβολείς ομίχλης LED, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, Keyless (έξυπνη είσοδος/εκκίνηση), ασύρματη φόρτιση, ambient φωτισμός.

X-Pulse – από 22.060 €

Ζάντες 17” μαύρο-ασημί, φιμέ κρύσταλλα, εμπρός LED φώτα, LED DRL οδηγοί, αισθητήρες βροχής.

X-Trend – από 23.010 €

Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, βοήθεια στάθμευσης με 8 αισθητήρες.

X-Envy – από 24.940 €

Ζάντες 18’’, επιλογέας «eco-leather», διζωνικό A/C, Nanoe-X ιονισμός, Smart Connect 10,5’’ με cloud πλοήγηση.

X-Limited – από 26.950 €

Canvas premium οροφή, JBL 4 ηχεία + subwoofer.

GR SPORT – από 26.590 €

Ειδική ρύθμιση ανάρτησης/διεύθυνσης, ζάντες 18’’ GR-Sport, καθίσματα με βιο-PVC & ανακυκλωμένο σουέτ, διακριτικά GR.

Γιατί έχει ενδιαφέρον

  • Πραγματικό κόστος πόλης ~5 €/100 km (2,9 lt/100 km) και μικτή από 3,7 lt/100 km.
  • 116 ίπποι σε αμάξωμα πόλης: ζωντανές επιδόσεις, μηδενικό άγχος φόρτισης.
  • Πλούσιο TSS 3.0 από βασική έκδοση, infotainment έως 10,5’’ και κορυφαίες συνδεδεμένες υπηρεσίες.
  • Εγγυήσεις έως 11 έτη: δυνατό USP για κατοχή/μεταπώληση.

Τι κρατάμε;

  • Τιμή & άφιξη: Από 19.500 €, με γκάμα έως GR SPORT· στην Ελλάδα τέλη 2025.
  • Υβριδικό 116 hp: Πλήρως Hybrid Electric χωρίς φόρτιση, πιο ζωηρό και αθόρυβο στην πόλη.
  • Κατανάλωση: 3,7 lt/100 km μικτή και έως 2,9 lt/100 km πόλη (~5 €/100 km).
  • Τεχνολογία/Ασφάλεια: TSS 3.0, digital cockpit, infotainment έως 10,5”, ασύρματο CarPlay/Android Auto.
  • Πρακτικότητα: Compact διαστάσεις, ακτίνα στροφής 4,7 μ., 231 λίτρα πορτμπαγκάζ, εγγύηση έως 11 έτη (όχημα) & 11 έτη/1.000.000 km (μπαταρία).

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
