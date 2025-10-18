Στην Ελλάδα το νέο Toyota Aygo X Hybrid Electric – Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές

Το νέο Toyota Aygo X Hybrid Electric έφτασε Ελλάδα με 116 ίπποι, κατανάλωση από 3,7 lt/100 km (έως 2,9 lt/100 km πόλη) και εγγύηση έως 11 έτη. Δείτε όλες τις εκδόσεις και τις τιμές.

Το πιο μικρό SUV της Toyota έγινε… πλήρως υβριδικό. Το Aygo X Hybrid Electric φέρνει την τεχνολογία Toyota Hybrid στη μικρότερη κατηγορία της αγοράς, χωρίς να θυσιάζει χώρους, ευελιξία ή στιλ. Με ισχύ 116 ίππων, μικτή κατανάλωση από 3,7 lt/100 km (έως 2,9 lt/100 km στην πόλη – περίπου 5 €/100 km με σημερινές τιμές καυσίμου) και εκπομπές CO₂ από 84 g/km, δείχνει ξεκάθαρα πού πάει το παιχνίδι στα city-SUV.

Τι είναι το νέο Aygo X Hybrid Electric

Βασισμένο στην πλατφόρμα TNGA-B, το νέο Aygo X ενσωματώνει το Hybrid Dynamic Force σύστημα της Toyota, με έξυπνη τοποθέτηση μπαταρίας χαμηλά και διαμήκη διάταξη κυψελών κάτω από τα πίσω καθίσματα. Έτσι παραμένει ultra-compact, με ακτίνα στροφής 4,7 μ. και χώρο αποσκευών 231 λίτρα, αλλά κερδίζει σε σταθερότητα, ησυχία κύλισης (νέα ηχομονώσεις) και απόκριση.

Η υβριδική διάταξη αποδίδει 116 ίππους και υπόσχεται σβέλτη καθημερινότητα: πιο άμεση επιτάχυνση, ήπια λειτουργία στην κίνηση και δυνατότητα κίνησης για μεγάλα διαστήματα αμιγώς ηλεκτρικά σε αστικές ταχύτητες, χωρίς καμία ανάγκη φόρτισης.

Σχεδίαση & καμπίνα

Το ανανεωμένο εμπρός μέρος δίνει πιο «crossover» ταυτότητα, με νέες ζάντες 17’’ ή 18’’, μαύρους θόλους και τέσσερις fashion αποχρώσεις mellow spice (Cinnamon, Jasmin, Tarragon, Lavandula), ενώ η GR SPORT ξεχωρίζει με το αποκλειστικό Mustard. Μέσα, θα βρείτε νέο digital cockpit 7’’, οθόνη πολυμέσων έως 10,5’’, αναβαθμισμένο A/C (έως διζωνικό στις πλούσιες εκδόσεις) και καθίσματα με eco υλικά (SakuraTouch®).

Ασφάλεια & τεχνολογία

Όλες οι εκδόσεις φέρουν Toyota Safety Sense 3.0 με αναβαθμισμένο Pre-Collision System (ανίχνευση πεζών/δικυκλιστών/διασταυρώσεων), Pre-Collision Brake Assist, Acceleration Suppression, Emergency Steering Assist, Adaptive Cruise Control πλήρους λειτουργίας και Road Sign Assist. Στα πολυμέσα, Toyota Smart Connect με ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto, έως 10,5’’ οθόνη και προαιρετικό JBL με subwoofer.

Πότε έρχεται & εγγυήσεις

Το νέο Aygo X Hybrid Electric λανσάρεται στην Ελλάδα στα τέλη του 2025. Η Toyota δίνει εγγύηση έως 11 έτη/200.000 km για το όχημα (με ετήσιο Health Check) και έως 11 έτη/1.000.000 km για την υβριδική μπαταρία.

Εκδόσεις & τιμές στην Ελλάδα

Ξεκίνημα από 19.500 €. Αναλυτικά:

X-Play – από 19.670 €

Βασικός υβριδικός εξοπλισμός, οθόνη 9”, Digital cockpit 7”, A/C, Toyota T-Mate (TSS3), MyToyota υπηρεσίες, αυτόματο κιβώτιο, ηλεκτρικό χειρόφρενο.

X-Style – από 20.260 €

Ζάντες αλουμινίου 17”, φώτα ημέρας LED, αυτόματη μεγάλη σκάλα, κάμερα οπισθοπορείας, 4 ηχεία, αυτόματος κλιματισμός.

X-Style Plus – από 20.770 €

Προβολείς ομίχλης LED, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες, Keyless (έξυπνη είσοδος/εκκίνηση), ασύρματη φόρτιση, ambient φωτισμός.

X-Pulse – από 22.060 €

Ζάντες 17” μαύρο-ασημί, φιμέ κρύσταλλα, εμπρός LED φώτα, LED DRL οδηγοί, αισθητήρες βροχής.

X-Trend – από 23.010 €

Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, βοήθεια στάθμευσης με 8 αισθητήρες.

X-Envy – από 24.940 €

Ζάντες 18’’, επιλογέας «eco-leather», διζωνικό A/C, Nanoe-X ιονισμός, Smart Connect 10,5’’ με cloud πλοήγηση.

X-Limited – από 26.950 €

Canvas premium οροφή, JBL 4 ηχεία + subwoofer.

GR SPORT – από 26.590 €

Ειδική ρύθμιση ανάρτησης/διεύθυνσης, ζάντες 18’’ GR-Sport, καθίσματα με βιο-PVC & ανακυκλωμένο σουέτ, διακριτικά GR.

Γιατί έχει ενδιαφέρον

Πραγματικό κόστος πόλης ~5 €/100 km (2,9 lt/100 km) και μικτή από 3,7 lt/100 km.

(2,9 lt/100 km) και μικτή από 3,7 lt/100 km. 116 ίπποι σε αμάξωμα πόλης : ζωντανές επιδόσεις, μηδενικό άγχος φόρτισης.

: ζωντανές επιδόσεις, μηδενικό άγχος φόρτισης. Πλούσιο TSS 3.0 από βασική έκδοση , infotainment έως 10,5’’ και κορυφαίες συνδεδεμένες υπηρεσίες.

, infotainment έως 10,5’’ και κορυφαίες συνδεδεμένες υπηρεσίες. Εγγυήσεις έως 11 έτη: δυνατό USP για κατοχή/μεταπώληση.

Τι κρατάμε;

Τιμή & άφιξη : Από 19.500 €, με γκάμα έως GR SPORT· στην Ελλάδα τέλη 2025.

: Από 19.500 €, με γκάμα έως GR SPORT· στην Ελλάδα τέλη 2025. Υβριδικό 116 hp : Πλήρως Hybrid Electric χωρίς φόρτιση, πιο ζωηρό και αθόρυβο στην πόλη.

: Πλήρως Hybrid Electric χωρίς φόρτιση, πιο ζωηρό και αθόρυβο στην πόλη. Κατανάλωση : 3,7 lt/100 km μικτή και έως 2,9 lt/100 km πόλη (~5 €/100 km).

: 3,7 lt/100 km μικτή και έως 2,9 lt/100 km πόλη (~5 €/100 km). Τεχνολογία/Ασφάλεια : TSS 3.0, digital cockpit, infotainment έως 10,5”, ασύρματο CarPlay/Android Auto.

: TSS 3.0, digital cockpit, infotainment έως 10,5”, ασύρματο CarPlay/Android Auto. Πρακτικότητα: Compact διαστάσεις, ακτίνα στροφής 4,7 μ., 231 λίτρα πορτμπαγκάζ, εγγύηση έως 11 έτη (όχημα) & 11 έτη/1.000.000 km (μπαταρία).

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Νέο best-seller στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο SUV εκθρόνισε το Peugeot 2008;

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Δες ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή