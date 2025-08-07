quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Στην Ελλάδα το πιο οικονομικό Ford Ranger: Καίει 3,4 lt/100 km – Τιμές και εξοπλισμός

ΠΕΜΠΤΗ | 07.08.2025
Στέλιος Παππάς
stin-ellada-to-pio-oikonomiko-ford-ranger-kaiei-34-lt-100-km-times-kai-exoplismos-758021

Το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid ήρθε στην Ελλάδα με κατανάλωση μόλις 3,4 lt/100 km και ηλεκτρική αυτονομία 50 km. Δείτε τιμές και εξοπλισμό.

  • Το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid είναι το μοναδικό pick-up με πρίζα και κατανάλωση 3,4 lt/100 km

  • Διαθέσιμο σε δύο πλούσιες εκδόσεις: Wildtrak και Stormtrak

  • Με ισχύ 281 PS και ροπή 697 Nm – υψηλότερη και από το Raptor

  • Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 km και δύο πρίζες 230V στην καρότσα

  • Τιμές από 48.800 ευρώ (+ΦΠΑ) για την έκδοση Wildtrak στην Ελλάδα

Η Ford κάνει ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση του εξηλεκτρισμού, φέρνοντας στην ελληνική αγορά το νέο Ranger Plug-In Hybrid – το πρώτο pick-up που φορτίζει και λειτουργεί και αμιγώς ηλεκτρικά. Χωρίς να κάνει κανέναν συμβιβασμό στον χαρακτήρα του, το νέο Ranger PHEV συνδυάζει τις δυνατότητες ενός επαγγελματικού εργαλείου με την οικονομία ενός σύγχρονου ηλεκτρικού οχήματος.

Από 48.800€ και με 3,4 lt/100 km

Η βασική έκδοση Wildtrak ξεκινά από τις 48.800€ (+ΦΠΑ), ενώ η πλουσιότερη, περιορισμένης παραγωγής Stormtrak φτάνει τις 51.310€ (+ΦΠΑ). Και οι δύο έρχονται με τετρακίνηση, 7 προγράμματα οδήγησης, δυνατότητα ρυμούλκησης και ηλεκτρική αυτονομία έως 50 km.

Η Ford αναφέρει κατανάλωση μόλις 3,4 λίτρα/100 χλμ. (WLTP), ενώ η επαναφόρτιση της μπαταρίας μπορεί να γίνει ακόμα και από απλή οικιακή πρίζα τύπου σούκο, κάτι που προσφέρει πρακτικότητα και οικονομία στην καθημερινή χρήση.

Πλήρης εξοπλισμός, ακόμη και στις βασικές εκδόσεις

Η έκδοση Wildtrak, που ήδη αποτελεί τη δημοφιλέστερη στη γκάμα Ranger, περιλαμβάνει εξοπλισμό όπως:

  • Οθόνη αφής 12’’, διζωνικό κλιματισμό και σύστημα πλοήγησης

  • Αυτόματα φώτα LED, αισθητήρες στάθμευσης, κάμερα οπισθοπορείας

  • Σύστημα διατήρησης λωρίδας και ειδοποίηση τυφλών σημείων

  • Ασύρματη φόρτιση, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι

  • Ζάντες 18’’ και αεροδυναμική μπάρα οροφής

Η κορυφαία έκδοση Stormtrak προσθέτει:

  • Εμπρός φώτα Matrix LED και κάμερα 360°

  • Ήχοσύστημα B&O 640W και πρίζες 2,3 kW στην καρότσα

  • Προηγμένο σύστημα ρυμούλκησης με αυτόματη υποβοήθηση όπισθεν

  • Μοναδικές στιλιστικές λεπτομέρειες και χρωματικούς συνδυασμούς

Για εργασία, πόλη και εξορμήσεις

Το νέο Ranger Plug-In Hybrid δεν χάνει ούτε γραμμάριο από τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του. Αντίθετα, ενισχύει την πρακτικότητά του, με:

  • Αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία για καθημερινές αστικές διαδρομές

  • Μπάρες και αεροτομή με ρυθμιζόμενο σύστημα φόρτωσης μακριών αντικειμένων

  • Προαιρετικές ισχυρότερες πρίζες 6,9 kW για επαγγελματικό εξοπλισμό

  • Σύστημα Trailer Backup Assist, που επιτρέπει όπισθεν με τρέιλερ χωρίς να αγγίζεις το τιμόνι

Διαθέσιμο ήδη στην Ελλάδα

Το Ford Ranger Plug-In Hybrid είναι άμεσα διαθέσιμο, με την Ford να αναφέρει ότι το 90% των οδηγών Ranger χρησιμοποιούν το όχημά τους για ρυμούλκηση. Η υβριδική έκδοση διατηρεί στο ακέραιο αυτές τις δυνατότητες, προσθέτοντας οικονομία και τεχνολογία σε κάθε διαδρομή.

Τι κρατάμε;

  • Το Ford Ranger PHEV είναι το μόνο pick-up της αγοράς με δυνατότητα φόρτισης

  • Κατανάλωση μόλις 3,4 lt/100 km και ηλεκτρική αυτονομία έως 50 km

  • Τιμές από 48.800€ (+ΦΠΑ) στην Ελλάδα για την έκδοση Wildtrak

  • Πλήρης εξοπλισμός και τεχνολογία, ακόμα και στις βασικές εκδόσεις

  • Διαθέσιμο ήδη σε όλη τη χώρα μέσω του επίσημου δικτύου Ford

Tags
#Ford#Ford Ranger#Pick-Up#plug-in hybrid
