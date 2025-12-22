quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΟΡΑ

Στην Ελλάδα το πολυτελές ηλεκτρικό που κάνει το Αθήνα-Θεσσαλονίκη χωρίς φόρτιση και με 130 km/h – Τιμές και εκδόσεις

ΔΕΥΤΕΡΑ | 22.12.2025
AutoTypos Team
stin-ellada-to-polyteles-ilektriko-pou-kanei-to-athina-thessaloniki-choris-fortisi-kai-me-130-km-h-times-kai-ekdoseis-770257

Η ηλεκτρική ναυαρχίδα DS N°8 έφτασε στην Ελλάδα. Με μπαταρίες 73,7/97,2 kWh και αυτονομία έως 750 km δεν θα πει όχι και σε ταξίδια.

Η DS φέρνει στη χώρα μας τη νέα ηλεκτρική της ναυαρχίδα, το DS N°8. Με μήκος 4,82 m και έντονη αεροδυναμική σιλουέτα, το N°8 τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας, με έμφαση σε άνεση, τεχνολογία και αυτονομία μεγάλων αποστάσεων.

Για την ακρίβεια, στην έκδοση Long Range, το νέο DS N°8 εξοπλίζεται με μπαταρία 97,2 kWh και παρέχει αυτονομία έως και 750 km στον κύκλο WLTP, κάτι που του επιτρέπει να διανύει περισσότερα από 500 km στον αυτοκινητόδρομο με μονάχα μια φόρτιση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το εξωτερικό ακολουθεί φουτουριστική γραμμή με καθαρές επιφάνειες και στοιχεία που παραπέμπουν στη σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Στο εσωτερικό, το ψηφιακό cockpit συνδυάζει οθόνη 12,25’’ για τον πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη 16’’ με το DS IRIS SYSTEM 2.0. Η πρακτικότητα δεν λείπει φυσικά, καθώς ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 620 λίτρα.

Μπαταρίες, ισχύς και αυτονομία

Διατίθενται δύο μπαταρίες: 73,7 kWh και 97,2 kWh.

  • Standard Range (FWD, 230 PS) με αυτονομία έως 550 km WLTP.

  • Long Range (FWD, 245 PS) με αυτονομία έως 750 km WLTP.

  • Long Range (AWD, 350 PS) με αυτονομία έως 688 km WLTP.

Οι επιδόσεις είναι αντάξιες της θέσης του μοντέλου: 0–100 km/h σε 7,7 s (Standard Range), 7,8 s (Long Range FWD) και 5,4 s (Long Range AWD). Η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 190 km/h σε όλες τις εκδόσεις.

Υποστηρίζεται DC ταχυφόρτιση έως 160 kW, που μεταφράζεται σε 200 km ανά 10’ και 20–80% σε 27’ (σύμφωνα με τη DS).

Εκδόσεις εξοπλισμού και τιμές στην Ελλάδα

Δύο επίπεδα: Pallas και Étoile. Οι λιανικές τιμές (χωρίς την τρέχουσα κρατική επιδότηση 3.000 € του «Κινούμαι Ηλεκτρικά») είναι:

  • DS N°8 Standard Range 230 PS Pallas: 56.900 €

  • DS N°8 Standard Range 230 PS Étoile: 61.600 €

  • DS N°8 Long Range 245 PS Pallas: 60.100 €

  • DS N°8 Long Range 245 PS Étoile: 69.500 €

  • DS N°8 Long Range 350 PS AWD Étoile: 74.300 €

Τι κρατάμε;

  • Έφτασε Ελλάδα η ηλεκτρική ναυαρχίδα DS N°8.

  • Δύο μπαταρίες (73,7 & 97,2 kWh) και αυτονομία έως 750 km WLTP.

  • Ταχυφόρτιση 160 kW DC: 200 km σε 10’, 20–80% σε 27’.

  • Τιμές από 56.900 € (προ επιδότησης), εκδόσεις Pallas και Étoile.

  • Κορυφαίο πακέτο άνεσης/τεχνολογίας με 16’’ infotainment & 12,25’’ πίνακα.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#DS Automobiles#DS No 8
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

irthe-stin-ellada-to-pio-premium-mikromesaio-oikogeneiako-apo-ti-gallia-times-kai-ekdoseis-786654

ΑΓΟΡΑ

15.12.2025

Ήρθε στην Ελλάδα το πιο premium μικρομεσαίο οικογενειακό από τη Γαλλία – Τιμές και εκδόσεις
to-fthinotero-suv-tis-suzuki-stin-ellada-einai-yvridiko-xekina-apo-20-580-evro-709345

ΑΓΟΡΑ

22.12.2025

Το φθηνότερο SUV της Suzuki στην Ελλάδα είναι υβριδικό – Ξεκινά από 20.580 ευρώ
to-pio-monterno-b-suv-me-100-ippous-irthe-stin-ellada-kostizei-20-390-evro-773032

ΑΓΟΡΑ

21.12.2025

Το πιο μοντέρνο B-SUV με 100 ίππους ήρθε στην Ελλάδα – Κοστίζει 20.390 ευρώ
i-fthinoteri-ekdosi-tou-koryfaiou-oikogeneiakou-suv-tis-citroen-pou-molis-irthe-stin-ellada-timi-apo-31-000-evro-769039

ΑΓΟΡΑ

20.12.2025

Η φθηνότερη έκδοση του κορυφαίου οικογενειακού SUV της Citroen που μόλις ήρθε στην Ελλάδα – Τιμή από 31.000 ευρώ
to-neo-kia-stonic-stin-ellada-analytika-oi-ekdoseis-times-kai-exoplismos-777551

ΑΓΟΡΑ

19.12.2025

Το νέο Kia Stonic στην Ελλάδα: Αναλυτικά οι εκδόσεις – Τιμές και εξοπλισμός
se-poia-chora-to-evropaiko-best-seller-xekina-apo-molis-12-790-evro-777996

ΑΓΟΡΑ

19.12.2025

Σε ποια χώρα το ευρωπαϊκό best-seller ξεκινά από μόλις 12.790 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις