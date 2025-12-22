Στην Ελλάδα το πολυτελές ηλεκτρικό που κάνει το Αθήνα-Θεσσαλονίκη χωρίς φόρτιση και με 130 km/h – Τιμές και εκδόσεις

Η ηλεκτρική ναυαρχίδα DS N°8 έφτασε στην Ελλάδα. Με μπαταρίες 73,7/97,2 kWh και αυτονομία έως 750 km δεν θα πει όχι και σε ταξίδια.

Η DS φέρνει στη χώρα μας τη νέα ηλεκτρική της ναυαρχίδα, το DS N°8. Με μήκος 4,82 m και έντονη αεροδυναμική σιλουέτα, το N°8 τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας, με έμφαση σε άνεση, τεχνολογία και αυτονομία μεγάλων αποστάσεων.

Για την ακρίβεια, στην έκδοση Long Range, το νέο DS N°8 εξοπλίζεται με μπαταρία 97,2 kWh και παρέχει αυτονομία έως και 750 km στον κύκλο WLTP, κάτι που του επιτρέπει να διανύει περισσότερα από 500 km στον αυτοκινητόδρομο με μονάχα μια φόρτιση.

Το εξωτερικό ακολουθεί φουτουριστική γραμμή με καθαρές επιφάνειες και στοιχεία που παραπέμπουν στη σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Στο εσωτερικό, το ψηφιακό cockpit συνδυάζει οθόνη 12,25’’ για τον πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη 16’’ με το DS IRIS SYSTEM 2.0. Η πρακτικότητα δεν λείπει φυσικά, καθώς ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 620 λίτρα.

Μπαταρίες, ισχύς και αυτονομία

Διατίθενται δύο μπαταρίες: 73,7 kWh και 97,2 kWh.

Standard Range (FWD, 230 PS) με αυτονομία έως 550 km WLTP .

Long Range (FWD, 245 PS) με αυτονομία έως 750 km WLTP .

Long Range (AWD, 350 PS) με αυτονομία έως 688 km WLTP.

Οι επιδόσεις είναι αντάξιες της θέσης του μοντέλου: 0–100 km/h σε 7,7 s (Standard Range), 7,8 s (Long Range FWD) και 5,4 s (Long Range AWD). Η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 190 km/h σε όλες τις εκδόσεις.

Υποστηρίζεται DC ταχυφόρτιση έως 160 kW, που μεταφράζεται σε 200 km ανά 10’ και 20–80% σε 27’ (σύμφωνα με τη DS).

Εκδόσεις εξοπλισμού και τιμές στην Ελλάδα

Δύο επίπεδα: Pallas και Étoile. Οι λιανικές τιμές (χωρίς την τρέχουσα κρατική επιδότηση 3.000 € του «Κινούμαι Ηλεκτρικά») είναι:

DS N°8 Standard Range 230 PS Pallas: 56.900 €

DS N°8 Standard Range 230 PS Étoile: 61.600 €

DS N°8 Long Range 245 PS Pallas: 60.100 €

DS N°8 Long Range 245 PS Étoile: 69.500 €

DS N°8 Long Range 350 PS AWD Étoile: 74.300 €

Τι κρατάμε;