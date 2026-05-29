Στην Ελλάδα το ταχύτερο Skoda Fabia παραγωγής στην ιστορία – Τιμή

Το νέο Skoda Fabia 130 ήρθε στην Ελλάδα με 177 PS, αυτόματο κιβώτιο DSG και 0-100 km/h σε 7,4 sec. Δες πόσο κοστίζει.

Το ταχύτερο Skoda Fabia παραγωγής στην ιστορία είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα. Πρόκειται για το νέο Skoda Fabia 130, μια ειδική σπορ έκδοση περιορισμένης παραγωγής, η οποία δημιουργήθηκε με αφορμή τα 130 χρόνια ιστορίας της Skoda και βασίζεται στην έκδοση Monte Carlo.

Με τιμή από 29.950 ευρώ, ισχύ 177 PS, αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων, σπορ ανάρτηση και τελική ταχύτητα 228 km/h, το Fabia 130 δεν είναι απλώς μια επετειακή παραλλαγή με αισθητικές λεπτομέρειες. Είναι η πιο γρήγορη εργοστασιακή εκδοχή του Fabia που έχει παρουσιάσει ποτέ η Skoda.

Οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Εμπόρων Skoda στην Ελλάδα, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι.

Το Fabia με τις κορυφαίες επιδόσεις

Στην καρδιά του νέου Skoda Fabia 130 βρίσκεται ο γνωστός 1.5 TSI EVO2, ο οποίος εδώ αποδίδει 177 PS και 250 Nm ροπής. Η μέγιστη ισχύς αποδίδεται μεταξύ 5.750 και 6.000 σ.α.λ., ενώ η ροπή είναι διαθέσιμη από τις 1.500 έως τις 4.000 σ.α.λ., δίνοντας στο μικρό μοντέλο της Skoda πιο γεμάτη απόκριση σε μεγάλο εύρος λειτουργίας.

Η Skoda δεν περιορίστηκε σε μια απλή αύξηση ισχύος. Το Τμήμα Τεχνικής Ανάπτυξης της μάρκας έχει προχωρήσει σε επεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία του κινητήρα, όπως η πολλαπλή εισαγωγής, ο αποσβεστήρας ταλαντώσεων του στροφαλοφόρου και τα ζύγωθρα των βαλβίδων, ώστε το σύνολο να ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις λειτουργίας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα Fabia που ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε 7,4 sec, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 228 km/h. Με αυτά τα νούμερα, το Fabia 130 αποκτά ξεκάθαρα τον τίτλο του ταχύτερου στην ιστορία της Skoda.

DSG με ειδική ρύθμιση

Ο κινητήρας συνεργάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων, το οποίο έχει δεχθεί ειδική ρύθμιση για τη συγκεκριμένη έκδοση.

Οι αλλαγές σχέσεων γίνονται ταχύτερα, τα σημεία αλλαγής έχουν μετακινηθεί ψηλότερα και στο Sport Mode το κιβώτιο πραγματοποιεί κατεβάσματα με διπλή αποσύμπλεξη, ώστε η απόκριση να είναι πιο άμεση όταν ο οδηγός ζητά γρήγορη επιτάχυνση.

Η Skoda αναφέρει επίσης τροποποιημένη συμπεριφορά πέδησης για πιο άμεση επαναεπιτάχυνση, κάτι που δείχνει ότι το Fabia 130 έχει στηθεί με πιο οδηγοκεντρική λογική σε σχέση με τις απλές εκδόσεις του μοντέλου.

Οι ενδιάμεσες επιδόσεις είναι επίσης χαρακτηριστικές του δυναμικού του: το 60-100 km/h ολοκληρώνεται σε 3,8 sec, ενώ το 80-120 km/h σε 4,8 sec.

Σπορ ανάρτηση και πιο άμεση αίσθηση

Το νέο Fabia 130 διαθέτει σπορ ανάρτηση με χαμηλότερα ελατήρια κατά 15 mm, στοιχείο που μειώνει το ύψος από το έδαφος και ενισχύει τη σταθερότητα. Οι ζάντες είναι οι 18 ιντσών Libra, ενώ το σύστημα διεύθυνσης έχει δεχθεί νέα ρύθμιση για πιο άμεση απόκριση.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε προγράμματα Normal και Sport, ανάλογα με τη χρήση. Παράλληλα, υπάρχει δυναμικό σύστημα ελέγχου δύο σταδίων μέσω του μενού του αυτοκινήτου.

Η λειτουργία ASR Off επιτρέπει ελεγχόμενη ολίσθηση σε κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες, ενώ το ASR Sport + ESC Sport καθυστερεί περισσότερο την επέμβαση των ηλεκτρονικών, αφήνοντας μεγαλύτερο περιθώριο στον οδηγό. Πρόκειται για λεπτομέρεια που δείχνει πως η Skoda ήθελε να δώσει στο Fabia 130 πιο ζωντανή αίσθηση, χωρίς όμως να το μετατρέψει σε ακραίο ειδικό μοντέλο.

Εμφάνιση με αγωνιστικές αναφορές

Σχεδιαστικά, το Fabia 130 διαφοροποιείται με γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες στο σπόιλερ, στην αεροτομή και στον διαχύτη. Τα ειδικά σήματα “130” στα εμπρός φτερά και στην πίσω πόρτα υπογραμμίζουν τον επετειακό χαρακτήρα της έκδοσης.

Οι προβολείς Bi-LED έχουν μαύρα πλαίσια, ενώ οι ζάντες 18 ιντσών και η χαμηλότερη απόσταση από το έδαφος δίνουν πιο δυναμική στάση στο αμάξωμα. Στο πίσω μέρος, η μαύρη διακοσμητική λωρίδα παραπέμπει στα αγωνιστικά Fabia Rally2, ενώ οι διπλές απολήξεις της εξάτμισης ενισχύουν τη σπορ εικόνα.

Το μοντέλο θα διατίθεται σε τέσσερις χρωματισμούς: λευκό, κόκκινο, μπλε και μαύρο. Οι εξωτερικές αποχρώσεις συνδυάζονται με μαύρη οροφή και μαύρες κολόνες, δημιουργώντας πιο έντονη αντίθεση.

Εσωτερικό με σπορ χαρακτήρα

Στο εσωτερικό, το Fabia 130 διατηρεί τη χρηστικότητα του απλού Fabia, αλλά προσθέτει στοιχεία που ταιριάζουν στον χαρακτήρα της έκδοσης. Τα σπορ καθίσματα έχουν ενισχυμένα πλευρικά στηρίγματα, ώστε να προσφέρουν καλύτερη στήριξη στις στροφές.

Το σπορ πολυλειτουργικό τιμόνι τριών ακτίνων, τα μεταλλικά πεντάλ και τα μαρσπιέ από μαύρο αλουμίνιο δημιουργούν πιο οδηγοκεντρική ατμόσφαιρα. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται το Virtual Cockpit 10 ιντσών, ενώ το σύστημα infotainment διαθέτει οθόνη 8,25 ιντσών.

Η συνολική εικόνα ακολουθεί τη λογική της Monte Carlo, πάνω στην οποία βασίζεται η έκδοση, αλλά με πιο ειδικό χαρακτήρα και σαφείς αναφορές στα 130 χρόνια της Skoda.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Skoda Fabia 130

Χαρακτηριστικό Τιμή Κινητήρας 1.5 TSI EVO2 Ισχύς 177 PS Ροπή 250 Nm Κιβώτιο DSG 7 σχέσεων 0-100 km/h 7,4 sec 60-100 km/h 3,8 sec 80-120 km/h 4,8 sec Τελική ταχύτητα 228 km/h Ανάρτηση Σπορ, χαμηλωμένη κατά 15 mm Ζάντες 18” Libra Τιμή Ελλάδας Από 29.950 €

