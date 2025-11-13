Super Hybrid SUV με κατανάλωση 0,4 lt/100 km και αυτονομία 1.125 km – Ποιο είναι;

Στη γλώσσα των αριθμών, 0,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα ακούγεται απίθανο για ένα SUV σχεδόν πέντε μέτρων. Κι όμως, αυτό το νούμερο είναι αληθινό.

Το BYD Seal U DM-i δεν στηρίζεται σε εντυπωσιασμούς ή υποσχέσεις, αλλά σε ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα που επιτρέπει να κινηθείς ηλεκτρικά στην πόλη και με εξαιρετική οικονομία στον αυτοκινητόδρομο. Το αποτέλεσμα; 1.125 km συνδυαστικής αυτονομίας, χωρίς άγχος φόρτισης, χωρίς θυσίες στην άνεση και χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις τον τρόπο που ζεις το αυτοκίνητό σου.

Η τεχνολογία DM-i

Η BYD έχει εξελιχθεί από κατασκευαστής μπαταριών σε παγκόσμια δύναμη ηλεκτροκίνησης. Στο Seal U DM-i Comfort εφαρμόζεται η πιο ώριμη εκδοχή του συστήματος Dual Mode intelligent hybrid (DM-i): έναν βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων που συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας, παρέχοντας 125 km καθαρά ηλεκτρικής αυτονομίας και 218 PS συνολικής ισχύος. Το σύστημα εναλλάσσει έξυπνα ρόλους – άλλοτε κινεί τους τροχούς, άλλοτε φορτίζει τη μπαταρία, πάντα με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα. Έτσι επιτυγχάνεται η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, αλλά και η ομαλή, γραμμική αίσθηση οδήγησης που θυμίζει αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Το Seal U δεν φωνάζει, επιβάλλεται σιωπηλά. Οι ρευστές γραμμές, η καθαρή σιλουέτα και η χαμηλωμένη οροφή δίνουν ένα κομψό αλλά στιβαρό παρουσιαστικό. Η εμπρός όψη ξεχωρίζει με τη φωτεινή υπογραφή σε σχήμα “U”, ενώ το πίσω μέρος, με το ενιαίο LED bar, προσθέτει χαρακτήρα. Με μήκος 4,775 m, πλάτος σχεδόν 1,9 m και ζάντες 19’’, βρίσκεται στο ίδιο μέγεθος με ένα RAV4 ή Tucson, αλλά δείχνει πιο premium και πιο “καθαρό” σχεδιαστικά. Είναι το είδος του SUV που τραβά βλέμματα χωρίς να προσπαθεί.

Ανοίγοντας την πόρτα, η αίσθηση είναι σχεδόν σαλόνι. Περιστρεφόμενη οθόνη 15,6’’, ψηφιακός πίνακας 12,3’’, ambient lighting, ποιοτικά υλικά και εξαιρετική ηχομόνωση συνθέτουν μια καμπίνα υψηλής τεχνολογίας. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, η εργονομία μελετημένη, ενώ ο εξοπλισμός στην έκδοση Comfort περιλαμβάνει πανοραμική οροφή, θερμαινόμενα καθίσματα, διζωνικό A/C και ηχοσύστημα Infinity. Με χώρο πορτμπαγκάζ 425 λίτρων, το Seal U αποδεικνύεται ιδανικό για οικογένειες που θέλουν ηλεκτρική εμπειρία χωρίς περιορισμούς χώρου ή πρακτικότητας.

Στην πράξη, το BYD Seal U DM-i συμπεριφέρεται σαν ηλεκτρικό στις καθημερινές μετακινήσεις. Ξεκινά πάντα αθόρυβα, κινείται με ηλεκτρική ενέργεια μέχρι να εξαντληθεί η φόρτιση και έπειτα το σύστημα περνά σχεδόν ανεπαίσθητα σε υβριδική λειτουργία. Η απόδοση των 218 PS και 300Nm ροπής εξασφαλίζει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,9 δευτερόλεπτα, ενώ το πάτημα στο δρόμο είναι σταθερό, με καλή απορρόφηση ανωμαλιών και σιγουριά στις στροφές. Η οδήγηση είναι ήσυχη, χαλαρή, προβλέψιμη, ακριβώς όπως πρέπει σε ένα SUV που στοχεύει στην άνεση και την αποτελεσματικότητα — όχι στην επίδειξη.

Στην ελληνική αγορά, το Seal U DM-i ξεκινά από 37.990 € για την έκδοση Comfort με τα 125 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας. Σε αυτό το ποσό παίρνεις ένα SUV με τεχνολογία αιχμής, πλήρη εξοπλισμό και κόστος χρήσης που κάνει ακόμη και τα diesel να δείχνουν απελπισμένα για αυτονομία.

Τι κρατάμε

Κατανάλωση-ρεκόρ 0,4 lt/100 km και αυτονομία 1.125 km χωρίς άγχος φόρτισης.

και χωρίς άγχος φόρτισης. Τεχνολογία DM-i που συνδυάζει ηλεκτρική οδήγηση και ανεξαρτησία ταξιδιού.

που συνδυάζει ηλεκτρική οδήγηση και ανεξαρτησία ταξιδιού. Premium εσωτερικό με κορυφαία ποιότητα, άνεση και εξοπλισμό.

με κορυφαία ποιότητα, άνεση και εξοπλισμό. Ανταγωνιστική τιμή που κάνει το Seal U DM-i ένα από τα πιο ολοκληρωμένα SUV της κατηγορίας του.

