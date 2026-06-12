Supermini κάτω από 17.000 ευρώ: Τι επιλογές έχεις στην Ελλάδα;

Η κατηγορία των supermini μπορεί να έχει δεχθεί πίεση από τα μικρά SUV, όμως παραμένει μια από τις πιο λογικές επιλογές για τον Έλληνα οδηγό.

Και ο λόγος είναι απλός: σε διαστάσεις που δεν τρομάζουν μέσα στην πόλη, προσφέρει πλέον χώρους, τεχνολογία, ασφάλεια και εξοπλισμό που πριν από λίγα χρόνια συναντούσαμε σε μεγαλύτερα και ακριβότερα αυτοκίνητα. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι, παρά τις αυξήσεις των τελευταίων ετών, υπάρχουν ακόμη επιλογές κάτω από το όριο των 17.000 ευρώ. Δεν είναι πολλές, αλλά είναι σημαντικές. Στην ελληνική αγορά, τα SEAT Ibiza, Skoda Fabia, MG3 και Suzuki Swift αποτελούν τέσσερις προτάσεις που προσεγγίζουν την ίδια ανάγκη με διαφορετικό τρόπο: οικονομική αγορά, χαμηλό κόστος χρήσης και καθημερινή πρακτικότητα.

SEAT Ibiza: Η κλασική επιλογή με ισπανικό χαρακτήρα

Το SEAT Ibiza παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της κατηγορίας. Με μήκος 4.070 mm, πλάτος 1.780 mm και χώρο αποσκευών 355 λίτρων, προσφέρει διαστάσεις που το φέρνουν πιο κοντά στην πρακτική πλευρά της κατηγορίας, χωρίς να χάνει τον νεανικό του χαρακτήρα. Η βασική έκδοση στις 16.990 € (με προωθητική ενέργεια -500€) χρησιμοποιεί τον 1.0 Eco MPI βενζινοκινητήρα των 80 ίππων, με ροπή 93 Nm, τελική ταχύτητα 175 km/h και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 15,3 δευτερόλεπτα. Δεν είναι η έκδοση που θα ενθουσιάσει με τις επιδόσεις της, όμως για αστική χρήση και ήρεμες καθημερινές μετακινήσεις καλύπτει τον ρόλο της.

Πιο ενδιαφέρουσα οδηγικά είναι η έκδοση 1.0 Eco TSI 95 ίππων, με ροπή 175 Nm, τελική ταχύτητα 190 km/h και 0-100 km/h σε 11,0 δευτερόλεπτα, η οποία δίνει στο Ibiza τον χαρακτήρα που του ταιριάζει περισσότερο. Στον εξοπλισμό, το ισπανικό supermini προσφέρει στοιχεία όπως ζάντες αλουμινίου 15 ιντσών, οθόνη αφής, σύγχρονη συνδεσιμότητα, συστήματα υποβοήθησης και χώρο αποσκευών που παραμένει από τους καλύτερους στην κατηγορία.

Skoda Fabia: Το πιο ώριμο και πρακτικό

Αν υπάρχει ένα supermini που παίζει ξεκάθαρα το χαρτί της λογικής, αυτό είναι το Skoda Fabia. Η τιμή του ξεκινά από 16.950 ευρώ, ενώ η ελληνική αντιπροσωπεία το συνοδεύει με προωθητικές ενέργειες, χρηματοδοτικό πρόγραμμα από 119 ευρώ τον μήνα και έως 10 χρόνια εγγύηση μέσω Skoda ZEN. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί τον 1.0 MPI κινητήρα των 80 ίππων, με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, μέση κατανάλωση 5,1 λτ./100 χλμ., εκπομπές CO2 116 γρ./χλμ., τελική ταχύτητα 175 km/h και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 15,7 δευτερόλεπτα. Όπως και στο Ibiza, η βασική έκδοση δεν αγοράζεται για τις επιδόσεις της, αλλά για την απλότητα, την οικονομία και την αξιοπιστία.

Η γκάμα περιλαμβάνει και τον σαφώς πιο ενδιαφέροντα 1.0 TSI 116 ίππων, με ροπή 200 Nm, χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή αυτόματο DSG 7 σχέσεων, κατανάλωση από 5,0 λτ./100 χλμ. και 0-100 km/h σε 9,3 δευτερόλεπτα στη χειροκίνητη έκδοση. Εκεί το Fabia μεταμορφώνεται σε ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο για ταξίδι. Στον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης Selection συναντάμε Front Assist, Lane Assist, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, λειτουργία SMART LINK, Hill Start Assist και τις γνωστές Simply Clever λύσεις της Skoda. Είναι η πιο «ώριμη» επιλογή της τετράδας, με έμφαση στους χώρους, στην πρακτικότητα και στη συνολική αίσθηση ποιότητας.

MG3: Το value for money της παρέας

Το MG3 μπαίνει στη συζήτηση με πολύ επιθετική τιμολογιακή τοποθέτηση, καθώς ξεκινά από 16.950 ευρώ και προσφέρει εξοπλισμό που δύσκολα βρίσκεις σε αυτή την τιμή. Η MG το παρουσιάζει ως ένα compact αυτοκίνητο πόλης, όμως στην πράξη προσπαθεί να δώσει πολλά περισσότερα από τα απολύτως βασικά. Η έκδοση Excite περιλαμβάνει κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος, διπλή ψηφιακή οθόνη 7 ιντσών και 10,25 ιντσών, Android Auto και Apple CarPlay, ραδιόφωνο DAB+, δορυφορική πλοήγηση και το πακέτο MG Pilot με συστήματα υποβοήθησης όπως Adaptive Cruise Control και Lane Keep Assist.

Αυτό σημαίνει ότι το MG3 είναι ίσως το πιο πλούσιο σε εξοπλισμό μοντέλο της λίστας, τουλάχιστον αν κοιτάξει κανείς τι προσφέρει από τη βασική του έκδοση. Δεν προσπαθεί να κερδίσει με παράδοση ή με premium αίσθηση, αλλά με την απλή λογική του «σου δίνω πολλά χρήματα για τα λεφτά σου». Η σχεδίασή του είναι μοντέρνα, το εσωτερικό του διαθέτει αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους, ενώ η παρουσία του MG Pilot το κάνει να δείχνει πιο σύγχρονο από όσο προϊδεάζει η τιμή του. Για κάποιον που θέλει μέγιστο εξοπλισμό με το μικρότερο δυνατό κόστος αγοράς, το MG3 είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές.

Suzuki Swift: Το μοναδικό υβριδικό κάτω από 17.000 ευρώ

Το Suzuki Swift ξεκινά από 16.990 ευρώ και είναι η μοναδική επιλογή της λίστας που διαθέτει ήπια υβριδική τεχνολογία 12V από τη βάση της γκάμας. Ο κινητήρας είναι ένας τρικύλινδρος 1.2 λίτρων με 81 ίππους και 109 Nm ροπής, ο οποίος συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο είτε με αυτόματο CVT, ανάλογα με την έκδοση. Στην αυτόματη έκδοση CVT, το Swift επιταχύνει από 0-100 km/h σε 11,9 δευτερόλεπτα, έχει τελική ταχύτητα 170 km/h και μέση κατανάλωση 4,7 λτ./100 χλμ., με εκπομπές CO2 106-107 γρ./χλμ.. Είναι λοιπόν το πιο οικονομικό σε καύσιμο αυτοκίνητο της τετράδας και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους κινούνται καθημερινά μέσα στην πόλη.

Η βασική έκδοση GL είναι εντυπωσιακά πλήρης. Περιλαμβάνει προβολείς LED, έγχρωμη οθόνη 4,2 ιντσών στον πίνακα οργάνων, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με κάμερα οπισθοπορείας και Navigation, A/C με ψηφιακή οθόνη, θύρα USB, αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας φώτων, Suzuki Safety Support, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, εκκίνηση χωρίς κλειδί, Hill Hold και Suzuki CONNECT. Με απλά λόγια, το Swift δεν είναι απλώς φθηνό. Είναι ελαφρύ, οικονομικό, εύκολο στην πόλη και πολύ καλά εξοπλισμένο. Σε σχέση με τα Ibiza και Fabia έχει μικρότερη αίσθηση «μεγάλου αυτοκινήτου», αλλά κερδίζει σε οικονομία και ευελιξία.

Ποιο αξίζει περισσότερο;

Αν το ζητούμενο είναι η πιο κλασική ευρωπαϊκή επιλογή, το SEAT Ibiza παραμένει μια πολύ δυνατή πρόταση, ειδικά με τον 1.0 TSI των 95 ίππων. Αν προτεραιότητα είναι οι χώροι, η πρακτικότητα και η ώριμη αίσθηση, το Skoda Fabia είναι μάλλον το πιο ολοκληρωμένο. Αν θέλεις όσο το δυνατόν περισσότερο εξοπλισμό με τα λιγότερα χρήματα, το MG3 έχει ξεκάθαρα δυνατό χαρτί. Αν όμως η καθημερινή οικονομία καυσίμου και η υβριδική τεχνολογία είναι στην κορυφή της λίστας, το Suzuki Swift είναι η πιο λογική επιλογή. Το σημαντικό είναι ότι, ακόμη και κάτω από τις 17.000 ευρώ, η αγορά δεν προσφέρει απλώς «βασικά» αυτοκίνητα. Προσφέρει μοντέλα με οθόνες, συστήματα ασφαλείας, σύγχρονη συνδεσιμότητα και κινητήρες που μπορούν να καλύψουν άνετα τις ανάγκες της καθημερινότητας.

Συγκριτικός πίνακας