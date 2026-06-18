Supermini με εγγύηση 5 χρόνια και τιμή κάτω από 16.000 ευρώ – Το λατρεύει η αγορά

Σε μια εποχή που ακόμα και τα μικρά αυτοκίνητα έχουν αρχίσει να κοστίζουν όσο κόστιζαν κάποτε οικογενειακά μοντέλα, η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου supermini με τιμή κάτω από τις 16.000 ευρώ αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Όχι γιατί η χαμηλή τιμή από μόνη της αρκεί, αλλά γιατί η αγορά δείχνει πλέον να εκτιμά περισσότερο από ποτέ τα αυτοκίνητα που προσφέρουν ουσία, χώρους, χαμηλό κόστος χρήσης και λογική απόκτηση. Το Dacia Sandero, στην απλή έκδοση αμαξώματος (και όχι ως Stepway), είναι ακριβώς αυτό το αυτοκίνητο. Ξεκινά από 15.990 ευρώ, συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000 χλμ. και φτάνει έως τους 100 ίππους στην έκδοση Eco-G διπλού καυσίμου. Με λίγα λόγια, παραμένει ένα από τα πιο τίμια και πρακτικά μοντέλα της κατηγορίας, χωρίς να προσπαθεί να δείξει πιο ακριβό από όσο είναι.

Το Sandero έχει εξελιχθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν και αυτό φαίνεται από την πρώτη ματιά. Η σημερινή του γενιά δεν στηρίζεται μόνο στην τιμή, αλλά σε ένα συνολικά πιο ολοκληρωμένο πακέτο. Με μήκος 4.088 mm, πλάτος 1.848 mm, ύψος 1.499 mm και μεταξόνιο 2.604 mm, προσφέρει διαστάσεις που το τοποθετούν ξεκάθαρα στην καρδιά των supermini, με πρακτικότητα που σε αρκετές περιπτώσεις θυμίζει μεγαλύτερο αυτοκίνητο.

Το μεγάλο του ατού είναι ο χώρος. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 410 λίτρα με τα πίσω καθίσματα σε όρθια θέση, τιμή εξαιρετική για την κατηγορία, ενώ με την αναδίπλωσή τους η χωρητικότητα ανεβαίνει στα 1.455 λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι το Sandero μπορεί να εξυπηρετήσει άνετα καθημερινές μετακινήσεις, οικογενειακές ανάγκες, ταξίδια Σαββατοκύριακου και όλα εκείνα τα μικρά ή μεγάλα φορτώματα που στην πράξη καθορίζουν αν ένα αυτοκίνητο είναι πραγματικά χρήσιμο.

Η σχεδίαση του Sandero ακολουθεί τη σύγχρονη εικόνα της Dacia, χωρίς περιττές υπερβολές. Το εμπρός μέρος έχει πιο δυναμική όψη, η μάσκα ενσωματώνει τη νέα ταυτότητα της μάρκας, ενώ οι eco-LED εμπρός προβολείς και τα LED φώτα ημέρας δίνουν μια πιο σύγχρονη εικόνα στο μοντέλο. Οι προφυλακτήρες, οι εξωτερικές λαβές και οι καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος βοηθούν ώστε ακόμα και η βασική έκδοση expression να μη δείχνει φτωχή.

Στο προφίλ, διατηρεί μια απλή και καθαρή γραμμή, με σωστές αναλογίες και αρκετά μεγάλη γυάλινη επιφάνεια, στοιχείο που βοηθά τόσο την ορατότητα όσο και την αίσθηση ευρυχωρίας. Οι 16άρηδες τροχοί “Atara” με ελαστικά 195/55 R16 ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό, ενώ προαιρετικά υπάρχουν και 16άρες ζάντες αλουμινίου “Randia”.

Η γκάμα του Dacia Sandero είναι απλή και στοχευμένη. Στη βάση βρίσκεται ο TCe 90, ένας τρικύλινδρος turbo κινητήρας βενζίνης 999 κ.εκ., με απόδοση 90 ίππων και ροπή 160 Nm. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, κινεί τους εμπρός τροχούς και προσφέρει τελική ταχύτητα 174 χλμ./ώρα. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 12,2 δλ., ενώ η μικτή κατανάλωση κυμαίνεται στα 5,2-5,3 λτ./100 χλμ.

Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευκολία στην πόλη, υπάρχει και ο TCe 90 auto, επίσης με 90 ίππους, αλλά με αυτόματο κιβώτιο CVT. Η ροπή φτάνει τα 142 Nm, η τελική ταχύτητα τα 169 χλμ./ώρα και η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα γίνεται σε 13,4 δλ. Η μικτή κατανάλωση βρίσκεται στα 5,7-6,2 λτ./100 χλμ., ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Η πιο ενδιαφέρουσα επιλογή για την ελληνική πραγματικότητα είναι ο Eco-G 100. Πρόκειται για τον κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης και LPG, ο οποίος αποδίδει 100 ίππους όταν λειτουργεί με υγραέριο και 90 ίππους όταν λειτουργεί με βενζίνη. Η ροπή φτάνει τα 170 Nm στο LPG και τα 160 Nm στη βενζίνη, ενώ η τελική ταχύτητα είναι 174 χλμ./ώρα. Με δύο ρεζερβουάρ, 50 λίτρα βενζίνης και 40 λίτρα LPG, το Sandero Eco-G προσφέρει χαμηλό κόστος καυσίμου και μεγάλη αυτονομία, δύο στοιχεία που εξηγούν γιατί το συγκεκριμένο μηχανικό σύνολο έχει τόσο ισχυρή απήχηση.

Το σημαντικό με το Sandero είναι ότι η έκδοση expression δεν λειτουργεί ως μια απλή έκδοση εισόδου με ελλείψεις. Αντίθετα, περιλαμβάνει πολλά στοιχεία που πλέον θεωρούνται απαραίτητα. Στον τομέα της ασφάλειας υπάρχουν σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, cruise control με speed limiter, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, έξυπνο σύστημα διαχείρισης ταχύτητας, σύστημα ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ABS, ESC, EBA, HSA, TPMS και e-call.

Στην άνεση, το Sandero expression διαθέτει air-condition, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, αισθητήρες βροχής και φώτων, υποβραχιόνιο με χώρο αποθήκευσης, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά, φωτιζόμενο χώρο αποσκευών και πίσω κάθισμα με διαιρούμενη πλάτη 60/40.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρουσία του Media Display με οθόνη 8 ιντσών, το οποίο συνοδεύεται από ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay, 4 ηχεία, δύο θύρες USB εμπρός και πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα. Στην πράξη, δηλαδή, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του όλα όσα χρησιμοποιεί καθημερινά, χωρίς να χρειάζεται να ανέβει σε ακριβότερη έκδοση.

Η Dacia κρατά χαμηλά και το κόστος των προαιρετικών στοιχείων. Το Pack Parking & Driving, με εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές και σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου, κοστίζει 400 ευρώ προ φόρων και τελών. Ο αυτόματος κλιματισμός κοστίζει 300 ευρώ, ενώ το Pack Navi, με σύστημα Media Nav, πλοήγηση, ασύρματο smartphone mirroring και 6 ηχεία, κοστίζει 500 ευρώ. Οι ζάντες αλουμινίου Randia των 16 ιντσών κοστίζουν 260 ευρώ.

Τιμές Dacia Sandero

Έκδοση Ισχύς Καύσιμο Τιμή Sandero expression TCe 90 90 PS Βενζίνη 15.990 € Sandero expression TCe 90 auto 90 PS Βενζίνη 17.990 € Sandero expression Eco-G 100 100 PS Βενζίνη / LPG 16.590 €

Το Dacia Sandero παραμένει ένα από τα πιο έξυπνα supermini της αγοράς, όχι επειδή είναι απλώς φθηνό, αλλά επειδή ξέρει ακριβώς τι ζητά ο αγοραστής που θέλει ένα καινούργιο αυτοκίνητο χωρίς να ξεφύγει οικονομικά. Έχει χώρους, έχει σωστή γκάμα κινητήρων, έχει πλούσιο βασικό εξοπλισμό, προσφέρει έκδοση Eco-G 100 με LPG και συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύηση. Με τιμή εκκίνησης από 15.990 ευρώ, το απλό Sandero συνεχίζει να παίζει τον ρόλο του προσγειωμένου, τίμιου και απολύτως χρηστικού supermini. Δεν χρειάζεται να κάνει θόρυβο για να πείσει. Αρκεί να δεις τι προσφέρει, πόσο κοστίζει και πόσο λίγο ζητά στην καθημερινή χρήση.

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