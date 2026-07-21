Suzuki: Όλη η SUV γκάμα της ιαπωνικής μάρκας – Τιμές

Η Suzuki διαθέτει στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη γκάμα SUV, η οποία ξεκινά λίγο πάνω από τις 20.000 ευρώ και περιλαμβάνει υβριδικά, τετρακίνητα και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Η Suzuki έχει συνδέσει εδώ και δεκαετίες το όνομά της με τα προσιτά και ανθεκτικά SUV, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία στην τετρακίνηση. Η σημερινή ελληνική γκάμα της περιλαμβάνει τρία μοντέλα: τα Vitara, S-Cross και e Vitara. Τα δύο πρώτα χρησιμοποιούν τον ήπια υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1,4 λίτρων της μάρκας και διατίθενται τόσο με κίνηση στους εμπρός τροχούς όσο και με το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP. Το νέο e Vitara αποτελεί την αμιγώς ηλεκτρική πρόταση της Suzuki, προσφέροντας διαφορετικές χωρητικότητες μπαταρίας και έκδοση με ηλεκτρική τετρακίνηση.

Suzuki Vitara από 20.730 ευρώ

Το Suzuki Vitara παραμένει το οικονομικότερο SUV της ιαπωνικής εταιρείας στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης τις 20.730 ευρώ για τη βασική έκδοση GL. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.4 Boosterjet Hybrid 48V, με άμεσο ψεκασμό και χωρητικότητα 1.373 κ.εκ. Η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 110 ίππους, ενώ η ροπή των 235 Nm είναι διαθέσιμη από τις 2.000 έως τις 2.500 σ.α.λ. Το σύστημα συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, ενώ ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις ALLGRIP. Στη βασική διαμόρφωση 2WD, η επίσημη συνδυασμένη κατανάλωση περιορίζεται στα 5,3 λίτρα/100 χλμ., με εκπομπές CO₂ από 119 έως 120 γρ./χλμ.

Από τη βασική έκδοση GL περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, αυτόματος κλιματισμός, έξι αερόσακοι, αυτόματα φώτα και υαλοκαθαριστήρες, καθώς και οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με κάμερα οπισθοπορείας, πλοήγηση, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Παρόν είναι και το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης Suzuki Safety Support, ενώ ο βασικός εξοπλισμός συμπληρώνεται από σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί και την υπηρεσία Suzuki Connect. Η έκδοση GL+ ξεκινά από 22.630 ευρώ και προσθέτει θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, πίσω φιμέ κρύσταλλα, δερμάτινο τιμόνι, αναγνώριση τυφλού σημείου και υποβοήθηση οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας. Στην κορυφή βρίσκεται η GLX, από 25.530 ευρώ, με πλουσιότερες επενδύσεις, δίχρωμες ζάντες και εμπρός αισθητήρες στάθμευσης.

Suzuki S-Cross από 22.090 ευρώ

Το Suzuki S-Cross τοποθετείται ένα βήμα πάνω από το Vitara, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στους χώρους και στην οικογενειακή χρήση. Η τιμή του ξεκινά από 22.090 ευρώ για την έκδοση GL. Χρησιμοποιεί το ίδιο ήπια υβριδικό σύστημα 1.4 Hybrid 48V, με απόδοση 110 ίππων και μέγιστη ροπή 235 Nm. Το χειροκίνητο κιβώτιο διαθέτει έξι σχέσεις, ενώ και εδώ προσφέρονται δικίνητες εκδόσεις και επιλογές με τετρακίνηση ALLGRIP. Η επίσημη συνδυασμένη κατανάλωση της έκδοσης 2WD διαμορφώνεται στα 5,4 λίτρα/100 χλμ., με εκπομπές CO₂ από 121 έως 122 γρ./χλμ. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 185 χλμ./ώρα, ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11,4 δευτερόλεπτα.

Παρά τη χαμηλή αρχική τιμή, η έκδοση GL διαθέτει LED φωτιστικά σώματα, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και Suzuki Safety Support. Η GL+, από 24.480 ευρώ, ενισχύει σημαντικά τον εξοπλισμό με αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες και συστήματα παρακολούθησης τυφλού σημείου. Η έκδοση GLX ξεκινά από 26.480 ευρώ και προσθέτει κάμερα 360 μοιρών, δίχρωμες ζάντες 17 ιντσών, επενδύσεις καθισμάτων με δέρμα και δερματίνη, καθώς και δυνατότητα επιλογής πανοραμικής ηλιοροφής.

Suzuki e Vitara από 24.670 ευρώ

Το νέο Suzuki e Vitara αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της μάρκας και διατίθεται στην Ελλάδα με τιμή από 24.670 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή περιλαμβάνει το Suzuki Electric Bonus και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», όχι όμως τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς. Η ηλεκτρική γκάμα περιλαμβάνει τρεις βασικές διαμορφώσεις: μπαταρία 49 kWh με κίνηση 2WD, μπαταρία 61 kWh με κίνηση 2WD και μπαταρία 61 kWh με το ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP-e. Η εισαγωγική έκδοση με μπαταρία 49 kWh αποδίδει 144 ίππους και 193 Nm ροπής. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα πραγματοποιείται σε 9,6 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 150 χλμ./ώρα.

Η επίσημη ενεργειακή κατανάλωση διαμορφώνεται στις 14,9 kWh/100 χλμ. Η βασική έκδοση GL διαθέτει ιδιαίτερα πλήρη εξοπλισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, αυτόματος κλιματισμός και αντλία θερμότητας. Περιλαμβάνονται επίσης επτά αερόσακοι, σύστημα πλοήγησης, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ηχοσύστημα Infinity, υπηρεσία Suzuki Connect και το πλήρες πακέτο Suzuki Safety Support. Η πλουσιότερη GLX ξεκινά από 30.670 ευρώ και προσθέτει ζάντες 19 ιντσών, κάμερα 360 μοιρών, πανοραμική γυάλινη οροφή, επαγωγική φόρτιση smartphone και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού.

Οι τιμές των SUV της Suzuki

Μοντέλο Έκδοση Τιμή από Suzuki Vitara Hybrid GL 20.730 ευρώ Suzuki Vitara Hybrid GL+ 22.630 ευρώ Suzuki Vitara Hybrid GLX 25.530 ευρώ Suzuki S-Cross Hybrid GL 22.090 ευρώ Suzuki S-Cross Hybrid GL+ 24.480 ευρώ Suzuki S-Cross Hybrid GLX 26.480 ευρώ Suzuki e Vitara Electric GL 24.670 ευρώ* Suzuki e Vitara Electric GLX 30.670 ευρώ* *Οι τιμές του e Vitara περιλαμβάνουν το Suzuki Electric Bonus και την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Τρία SUV με διαφορετικό χαρακτήρα

Το Vitara αποτελεί την πιο προσιτή και συμπαγή πρόταση, συνδυάζοντας χαμηλό βάρος, ήπια υβριδική τεχνολογία και δυνατότητα τετρακίνησης. Το S-Cross απευθύνεται περισσότερο σε οικογένειες και αγοραστές που χρειάζονται μεγαλύτερους χώρους και πλουσιότερο εξοπλισμό. Το e Vitara, από την άλλη πλευρά, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη Suzuki. Με δύο διαθέσιμες μπαταρίες, επιλογή ηλεκτρικής τετρακίνησης και ιδιαίτερα πλούσιο βασικό εξοπλισμό, καλύπτει όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση χωρίς να εγκαταλείψουν τη φιλοσοφία SUV και ALLGRIP της ιαπωνικής εταιρείας.

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