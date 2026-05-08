Suzuki Swift: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές για το value for money πόλης

Το Suzuki Swift παραμένει μία από τις πιο τίμιες επιλογές στην ελληνική αγορά, ειδικά τώρα που τα μικρά αυτοκίνητα έχουν ακριβύνει αισθητά και αρκετά city cars ξεκινούν να πλησιάζουν ή ακόμα και να ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ιαπωνικό μοντέλο συνεχίζει να πατά πάνω στη γνωστή συνταγή της Suzuki: χαμηλό βάρος, οικονομία, πλούσιο εξοπλισμό και πραγματική ευκολία στην καθημερινότητα.

Ξεκινά από 16.990 ευρώ

Η νέα γενιά του Swift ξεκινά στην Ελλάδα από 16.990 ευρώ και έρχεται αποκλειστικά ως mild hybrid, με νέο τρικύλινδρο κινητήρα 1.2 λίτρων και υβριδικό σύστημα 12V. Παράλληλα, διατίθεται τόσο με μηχανικό κιβώτιο όσο και με CVT αυτόματο, ενώ για όσους κινούνται συχνά σε βουνό ή δύσκολες καιρικές συνθήκες υπάρχει ακόμα και τετρακίνητη έκδοση ALLGRIP AUTO, κάτι εξαιρετικά σπάνιο πλέον για την κατηγορία. Σχεδιαστικά, το νέο Swift διατηρεί την άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα του, αλλά με πιο μοντέρνα προσέγγιση. Οι έντονες καμπύλες, τα LED φωτιστικά σώματα, η μαύρη γυαλιστερή μάσκα και οι compact διαστάσεις του το κάνουν ιδανικό για στενά, parking και καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη.

Κινητήρας 1.2 Hybrid με 81 ίππους

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο κινητήρας βενζίνης των 1.197 κ.εκ., με τρεις κυλίνδρους και ήπια υβριδική υποβοήθηση 12V μέσω ISG. Η ισχύς φτάνει τους 81 ίππους στις 5.700 σ.α.λ., ενώ η ροπή αγγίζει τα 109 Nm στις 4.500 σ.α.λ.. Μπορεί στα χαρτιά τα νούμερα να μην εντυπωσιάζουν, όμως το χαμηλό βάρος του Swift βοηθά σημαντικά στην αίσθηση που δίνει στον δρόμο, ειδικά μέσα στην πόλη όπου το αυτοκίνητο δείχνει αρκετά σβέλτο και άμεσο.

Κατανάλωση από 4,4 λτ./100 χλμ.

Η βασική μηχανική έκδοση με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων έχει τελική ταχύτητα 165 χλμ./ώρα και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 12,5 δευτερόλεπτα. Το σημαντικότερο όμως είναι η κατανάλωση, καθώς η Suzuki ανακοινώνει μόλις 4,4 λτ./100 χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο WLTP, με εκπομπές CO2 από 98 έως 99 γρ./χλμ. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητα, υπάρχει και η έκδοση CVT. Εκεί το Swift γίνεται ακόμα πιο χαλαρό στην οδήγηση, ειδικά σε κίνηση και μποτιλιάρισμα. Η κατανάλωση ανεβαίνει ελαφρώς στα 4,7 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO2 κυμαίνονται μεταξύ 106 και 107 γρ./χλμ. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα και το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11,9 δευτερόλεπτα.

Υπάρχει και τετρακίνητο Swift

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και η τετρακίνητη έκδοση ALLGRIP AUTO. Η Suzuki είναι από τις λίγες εταιρείες που συνεχίζουν να προσφέρουν τετρακίνηση σε μικρό hatchback και αυτό δίνει στο Swift έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η έκδοση αυτή απευθύνεται κυρίως σε όσους μένουν σε ορεινές περιοχές ή ταξιδεύουν συχνά σε επαρχιακούς δρόμους με κακές καιρικές συνθήκες. Η κατανάλωση βρίσκεται στα 4,9 λτ./100 χλμ., οι εκπομπές CO2 στα 110-111 γρ./χλμ., ενώ η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 13,6 δευτερόλεπτα.

Έκδοση GL από 16.990 ευρώ

Η βασική έκδοση GL αποδεικνύει ότι πλέον ακόμα και τα “εισαγωγικά” μικρά αυτοκίνητα μπορούν να είναι πραγματικά πλήρη. Από τα 16.990 ευρώ, το Swift διαθέτει LED προβολείς, αυτόματη λειτουργία φώτων, έγχρωμη οθόνη LCD 4,2 ιντσών στον πίνακα οργάνων, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με navigation και κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό A/C, keyless start, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω και Suzuki CONNECT. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η Suzuki δεν “κόβει” στα συστήματα ασφαλείας. Ακόμα και η GL περιλαμβάνει το πλήρες Suzuki Safety Support, με σύστημα διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, adaptive cruise control, αυτόματη πέδηση DSBS II, προειδοποίηση τυφλού σημείου, rear cross traffic alert και driver monitoring system.

Έκδοση GL+ από 17.990 ευρώ

Η έκδοση GL+ ανεβαίνει στα 17.990 ευρώ και προσθέτει αρκετά στοιχεία που κάνουν το αυτοκίνητο πιο ευχάριστο στην καθημερινότητα αλλά και πιο προσεγμένο στην αίσθηση. Εδώ συναντάμε ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, φιμέ πίσω κρύσταλλα, δερμάτινο τιμόνι, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και επιπλέον θύρες USB, με 2 Type-A και 1 Type-C. Παράλληλα, η καμπίνα γίνεται πιο ολοκληρωμένη χάρη στα πρόσθετα ηχεία και tweeters, ενώ υπάρχει και ρύθμιση ύψους για το κάθισμα οδηγού.

Έκδοση GLX από 19.490 ευρώ

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η GLX από 19.490 ευρώ. Εδώ το Swift αποκτά δίχρωμες ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας, αυτόματο κλιματισμό και ακόμα πιο ολοκληρωμένο εξοπλισμό άνεσης. Στις εκδόσεις CVT της GLX προστίθενται και paddles πίσω από το τιμόνι, ενώ υπάρχει και λειτουργία Full Stop στο adaptive cruise control. Με απλά λόγια, είναι η έκδοση για εκείνον που θέλει το Swift με όσο το δυνατόν πιο πλήρη εξοπλισμό, χωρίς να ξεφεύγει σε τιμή.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Swift είναι ότι τα συστήματα υποβοήθησης δεν περιορίζονται μόνο στις ακριβότερες εκδόσεις. Το αυτοκίνητο διαθέτει, μεταξύ άλλων, ABS με EBD, ESP, hill hold, αναγνώριση τυφλού σημείου, υποβοήθηση οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, αποφυγή ακούσιας αλλαγής λωρίδας, αναγνώριση πινακίδων και σύστημα παρακολούθησης οδηγού. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ανεβάζει την αξία του μοντέλου σε σχέση με την τιμή του. Δεν αγοράζεις απλώς ένα μικρό οικονομικό αυτοκίνητο, αλλά ένα αυτοκίνητο πόλης που έχει εξοπλισμό μεγαλύτερης κατηγορίας.

Στο εσωτερικό, το Swift παραμένει πιστό στη λογική της εργονομίας και της πρακτικότητας. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολικά φουτουριστικές λύσεις, αλλά με σωστή διάταξη χειριστηρίων, καλή ορατότητα και εύκολη καθημερινή χρήση. Η οθόνη των 9 ιντσών υποστηρίζει navigation και συνδεσιμότητα, ενώ το Suzuki CONNECT επιτρέπει απομακρυσμένες λειτουργίες και παρακολούθηση του αυτοκινήτου μέσω smartphone. Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές πρακτικές θήκες, πίσω κάθισμα με αναδίπλωση 60:40, φωτισμός χώρου αποσκευών και πλήρης εξοπλισμός άνεσης για την κατηγορία.

Σε μια αγορά όπου πολλά μικρά αυτοκίνητα έχουν γίνει ακριβά, βαριά και υπερβολικά πολύπλοκα, το Swift συνεχίζει να ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση. Παραμένει ελαφρύ, οικονομικό, πλήρες και λογικά τιμολογημένο, με τιμή εκκίνησης κάτω από τις 17.000 ευρώ και εξοπλισμό που δεν θυμίζει μια άδεια βασική έκδοση. Αν κάποιος θέλει το καλύτερο σημείο ισορροπίας, η GL+ δείχνει ως η πιο ολοκληρωμένη επιλογή, γιατί προσθέτει ζάντες αλουμινίου, θερμαινόμενα καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι και καλύτερη πρακτικότητα στην καμπίνα, κρατώντας την τιμή στα 17.990 ευρώ. Από την άλλη, η GL έχει ήδη όλα τα βασικά, ενώ η GLX απευθύνεται σε όσους θέλουν το Swift στην πιο πλήρη μορφή του.