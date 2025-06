Τα 10 φθηνότερα καινούργια αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Μπορεί οι τιμές των νέων αυτοκινήτων να έχουν ξεφύγει αλλά πάντα υπάρχουν οι προσιτές επιλογές

Η αγορά νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα δείχνει σταθερά σημάδια ανάκαμψης, με τις πωλήσεις να αυξάνονται σε όλες τις κατηγορίες τιμής. Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία των αγοραστών συνεχίζει να στρέφεται σε προσιτές λύσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, οικονομία και χαμηλό κόστος κτήσης.

Στη λίστα που ακολουθεί συγκεντρώσαμε τα 10 φθηνότερα καινούργια αυτοκίνητα που μπορεί κανείς να αποκτήσει σήμερα στην Ελλάδα. Πρόκειται για μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις: από πρακτικά αυτοκίνητα πόλης έως μικρά SUV που υπόσχονται άνεση στις μετακινήσεις και χαμηλή κατανάλωση.

Όλες οι προτάσεις βασίζονται σε βενζινοκίνητα ή ήπια υβριδικά σύνολα, αφήνοντας εκτός τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό και προϋπολογισμό. Το θετικό είναι πως ακόμη και το ακριβότερο από αυτά τα οικονομικά μοντέλα διατηρεί την τιμή του κάτω από τα 18.000 ευρώ, κάτι που επιτρέπει σε περισσότερους οδηγούς να αποκτήσουν καινούριο αυτοκίνητο χωρίς να ξεφύγουν οικονομικά. Πάμε να τα δούμε ξεκινώντας από το φθηνότερο:

1. Mitsubishi Space Star

Από 14.390 ευρώ

Δες το ΕΔΩ

Βρίσκεται σε μια δυναμική κατηγορία, όπου ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και η παραμικρή λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Με ιδανικές διαστάσεις για να μπορεί να κινηθεί μέσα στην πόλη, με καλό στήσιμο, με σβέλτο κινητήρα και με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου είναι ένα από τα μοντέλα που δεν αφήνουν αδιάφορο τον υποψήφιο αγοραστή αυτοκινήτου, που ενδιαφέρεται να αποκτήσει όχημα αυτής της κατηγορίας.

2. FIAT Panda

Από 15.800 ευρώ

Δες το ΕΔΩ

Το ημερολόγιο έδειχνε 1980 όταν η Fiat παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό το νέο τότε μοντέλο της υπό την ονομασία Panda. Σήμερα δύο μόνο γενιές αργότερα το Panda εξακολουθεί να λαμβάνει το ίδιο ενδιαφέρον, ενώ με τον υβριδικό κινητήρα Hybrid 1.0 GSE 70CV προτάσσει μια πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη προσέγγιση στις μετακινήσεις.

3. Dacia Sandero

Από 15.590 ευρώ

Δες το ΕΔΩ

Το Dacia Sandero αποτελεί ένα αδιαφιλονίκητο success story, ένα από τα μοντέλα που χτίζουν το μύθο της Dacia και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και value for money οχήματα της ευρωπαϊκής και κατ’ επέκταση της ελληνικής αγοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2017 έχει κατακτήσει ουκ ολίγες φορά τον τίτλο του ευρωπαϊκού best seller στις πωλήσεις λιανικής.

4. KIA Picanto

Από 15.890 ευρώ

Δες το ΕΔΩ

Το Picanto αποτελεί από το 2004 συνταγή επιτυχίας για την αυτοκινητοβιομηχανίας της Νότιας Κορέας. Η τρίτη γενιά που διανύει πλέον το μοντέλο προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση απ’ όλους τους τομείς. Η βασική έκδοση Inmotion που έρχεται με τον κινητήρα 1,0 λίτρου απόδοσης 67 ίππων διαθέτει μια αρκετά καλή λίστα εξοπλισμού.

Δείτε επίσης: Με το νέο ΚΟΚ μπορεί να πληρώσεις πρόστιμο 150 ευρώ χωρίς να φταις – Τι να προσέξεις;

5. SEAT Ibiza

Από 15.990 ευρώ

Δες το ΕΔΩ

Το Ibiza, το best-seller μοντέλο της ισπανικής αυτοκινητοβιομηχανίας που ανέκαθεν προκαλούσε τον ανταγωνισμό, έχει ανανεωθεί και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο σε μια άκρως ανταγωνιστική τιμή. Την τροφοδοσία του πρώτο αυτοκίνητο της κατηγορίας των supermini που συναντούμε στη λίστα μας έχει αναλάβει ένας σύγχρονος 1000άρης βενζινοκινητήρας 80 αλόγων που πληροί τα πρότυπα Euro 6 και εξασφαλίζει οικονομικές μετακινήσεις.

6. Hyundai i10

Από 16.490 ευρώ

Δες το ΕΔΩ

Tο i10 εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο εμπορικές επιλογές στην κατηγορία. Ο νεανικός σχεδιασμός που επέλεξαν οι Νοτιοκορεάτες ενδείκνυται για ένα ευρύ ηλικιακό γκρουπ, ενώ οι επιλογές διαμόρφωσης του προσδίδουν μια επιπλέον… «τσαχπινιά». Με εξωτερικό μήκος μόλις 3,67 m και πλάτος 1,68 m, το i10 συνδυάζει μικρές εξωτερικές διαστάσεις με τεράστια ευρυχωρία εσωτερικού και μέγιστη ευελιξία, ώστε να απολαμβάνετε κάθε στιγμή στις πόλεις.

7. Toyota Aygo X

Από 16.670 ευρώ

Δες το ΕΔΩ

To Aygo X συνεχίζει ακάθεκτο την πορεία του στον χώρο του αυτοκινήτου και μάλιστα όπως φαίνεται κερδίζει συνεχώς έδαφος στην αγορά μέσω έξυπνων και εύστοχων αναβαθμίσεων, που σκέφτονται οι Ιάπωνες. Η έκδοση X-Play ενσωματώνει έναν κινητήρα 1.000 κ.εκ. 72 ίππων με ένα αξιοσημείωτο σύνολο από πλευράς εξοπλισμού.

8. Citroen C3

Από 16.900 ευρώ

Δες το ΕΔΩ

To Citroen C3 αποτελεί προϊόν πολύ προσεκτικής μελέτης της κατηγορίας στην οποία ανήκει, τόσο ως προς τις ανάγκες όσο και ως προς το «κάτι παραπάνω» που θα ήθελε οποιοσδήποτε σε μια χρηστική υλοποίηση. Συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία, άνεση, ελκυστική σχεδίαση και τελικά προσιτή τιμή που του προσδίδει εξαιρετικό value for money, ειδικά την προκειμένη στιγμή αφού τρέχει και η προωθητική ενέργεια που ρίχνει την τιμή κάτω από τις 17.000 ευρώ.

9. Suzuki Swift

Από 16.990 ευρώ

Δες το ΕΔΩ

Το Swift παραμένει διαχρονικά ένα από τα πιο ολοκληρωμένα αυτοκίνητα της κατηγορίας όπου αντιπροσωπεύει και καθόλου τυχαίο δεν είναι κάτι τέτοιο. Η Suzuki εταιρεία φρόντισε να προικίσει την βασική κιόλας έκδοση GL με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα σε μία προσπάθεια να μειώσει τις καταναλώσεις καυσίμου και να «επικαιροποιήσει» το μοντέλο στα σύγχρονα δεδομένα.

10. MG3

Από 17.550 ευρώ

Δες το ΕΔΩ

Το μικρό μοντέλο της MG πλέον έχει γίνει ακόμη πιο προσιτό, με νέες μειωμένες τιμές και πλήρη εξοπλισμό από τη βασική έκδοση. Το 5θυρο hatchback διατηρεί τον ίδιο κινητήρα 1.5 λίτρων και 116 ίππων, αλλά προσφέρεται πλέον σε πιο συμφέρουσες τιμές, τόσο για την έκδοση Excite όσο και για την πιο πλούσια Exclusive.

Νέο Renault Austral: Πρώτες τιμές για το υβριδικό SUV – Πότε έρχεται Ελλάδα

Δακτύλιος τέλος: Πότε σταματούν τα μονά-ζυγά στην Αθήνα και ποιοι γλιτώνουν το πρόστιμο

Το οικογενειακό SUV της Toyota που είναι 1ο σε πωλήσεις στην Ελλάδα