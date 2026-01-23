quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Τα 2 compact SUV της Volkswagen που κάνουν τα πάντα – Οι τιμές ξεκινούν κάτω από 20.000 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23.01.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
ta-2-compact-suv-tis-volkswagen-pou-kanoun-ta-panta-oi-times-xekinoun-kato-apo-20-000-evro-790450

Η Volkswagen έχει χτίσει τη φήμη της στην ελληνική αγορά πάνω σε μια απλή αλλά δύσκολη συνταγή: αυτοκίνητα που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, χωρίς υπερβολές και χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.

Volkswagen

Στην πιο κρίσιμη κατηγορία της εποχής, αυτή των compact SUV, η γερμανική μάρκα κατεβαίνει με δύο προτάσεις που καλύπτουν σχεδόν κάθε ανάγκη καθημερινής χρήσης. Τα Volkswagen Taigo και Volkswagen T-Cross δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με ακρότητες, αλλά να προσφέρουν ουσία, ευελιξία και τεχνολογία εκεί που πραγματικά μετράει. Και το σημαντικότερο: σε μια αγορά όπου οι τιμές έχουν ξεφύγει, οι εκδόσεις τους ξεκινούν από επίπεδα που παραμένουν προσβάσιμα, ακόμα και κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ.

Volkswagen

Η προσέγγιση της Volkswagen είναι απλή και γι’ αυτό αποτελεσματική. Το Taigo απευθύνεται σε εκείνον που θέλει κάτι πιο συναισθηματικό, με coupe γραμμή και πιο lifestyle προσανατολισμό. Το T-Cross, από την άλλη, είναι η πιο ορθολογική πρόταση: κάθετο SUV, πρακτικό, με έμφαση στη χρηστικότητα και την καθημερινή ευκολία. Και τα δύο όμως πατούν πάνω στο ίδιο τρίπτυχο: σωστές διαστάσεις, αποδοτικοί κινητήρες και τεχνολογία με ουσία, χωρίς υπερβολές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Volkswagen Taigo: το προσιτό coupe SUV

Το Taigo είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Volkswagen ήθελε να “πει κάτι διαφορετικό” στην κατηγορία. Η coupe-SUV σιλουέτα του δίνει χαρακτήρα, χωρίς όμως να θυσιάζει την καθημερινή χρηστικότητα. Οι χώροι είναι επαρκείς για την κατηγορία, η θέση οδήγησης θυμίζει SUV και η συνολική αίσθηση παραμένει τυπικά Volkswagen: στιβαρή και ποιοτική. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι κινητήρες 1.0 TSI, που καλύπτουν το εύρος από 95 έως 116 ίππους, με χειροκίνητο κιβώτιο ή DSG. Είναι σύνολα δοκιμασμένα, με καλή απόδοση στην πόλη και λογική κατανάλωση.

Ενδεικτικές τιμές Taigo

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Essential: από 19.980 ευρώ
  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Life: από 22.880 ευρώ
  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style: από 26.880 ευρώ

Ναι, υπάρχει έκδοση κάτω από 20.000 ευρώ, κάτι που κάνει το Taigo ιδιαίτερα ενδιαφέρον για όσους θέλουν SUV εικόνα με διαφορετικό στιλ.

Volkswagen T-Cross: το compact SUV της λογικής

Αν το Taigo είναι η συναισθηματική επιλογή, το T-Cross είναι η “λογική φωνή”. Περισσότερο κάθετο, πιο πρακτικό, με έμφαση στην ευελιξία και τη χρηστικότητα. Είναι το SUV που ταιριάζει εύκολα σε οικογένεια, σε καθημερινές μετακινήσεις, αλλά και σε πιο απαιτητική χρήση. Το εσωτερικό δίνει έμφαση στην εργονομία, οι χώροι είναι από τους καλύτερους της κατηγορίας και η ψηλή θέση οδήγησης είναι ακριβώς αυτό που ζητά το κοινό των compact SUV. Και εδώ πρωταγωνιστεί ο 1.0 TSI, σε εκδόσεις 95 και 116 ίππων, με χειροκίνητο ή DSG, ενώ η γκάμα φτάνει μέχρι και τον 1.5 TSI 150 PS για όσους θέλουν κάτι πιο δυνατό.

Ενδεικτικές τιμές T-Cross

  • T-Cross 1.0 TSI 95 PS Essential: από 20.780 ευρώ
  • T-Cross 1.0 TSI 95 PS Life: από 23.680 ευρώ
  • T-Cross 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: από 31.580 ευρώ

Δεν ξεκινά κάτω από 20.000 ευρώ, αλλά παραμένει από τις πιο “καθαρές” προτάσεις της κατηγορίας σε σχέση τιμής–χώρων–ποιότητας.

Volkswagen

Τι κρατάμε;

  • Δύο compact SUV με ξεκάθαρα διαφορετικό χαρακτήρα
  • Taigo από κάτω από 20.000 ευρώ, κάτι σπάνιο σήμερα
  • T-Cross για όσους βάζουν πρώτη τη χρηστικότητα
  • Κοινή βάση ποιότητας και τεχνολογίας Volkswagen

Tags
#Volkswagen#VW T-Cross#VW Taigo
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
