Τα 2 φθηνότερα ηλεκτρικά της Volkswagen ήρθαν Ελλάδα – Τιμές για ID. Polo και ID.3 Neo

Volkswagen ID. Polo και ID.3 Neo ήρθαν στην Ελλάδα με τιμές από 24.990 και 36.990 ευρώ, αντίστοιχα. Πόσο φτάνουν με την κρατική επιδότηση;

Η Volkswagen ενισχύει ουσιαστικά την ηλεκτρική της γκάμα στην Ελλάδα, φέρνοντας δύο μοντέλα που έχουν ξεκάθαρο ρόλο στην αγορά. Tο νέο ID. Polo, ως το πιο προσιτό ηλεκτρικό της μάρκας, και το ID.3 Neo, ως τη νέα πιο value for money εκδοχή του γνωστού ηλεκτρικού hatchback.

Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Volkswagen κατεβάζει αισθητά το σημείο εισόδου στην ηλεκτροκίνηση. Το ID. Polo θα ξεκινά από 24.990 ευρώ στην έκδοση Trend που αναμένεται τον Ιούλιο, ενώ στην πρώτη φάση λανσαρίσματος διατίθεται με ισχύ 211 PS και τιμή από 33.590 ευρώ. Από την άλλη, το ID.3 Neo ξεκινά από 36.990 ευρώ, με 170 PS, αυτονομία έως 415 km και πλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας και συνδεσιμότητας.

Το νέο ID. Polo ανοίγει τη γκάμα των ηλεκτρικών Volkswagen

Το νέο Volkswagen ID. Polo είναι το μοντέλο που αναλαμβάνει να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή στη γκάμα της μάρκας. Πρόκειται για την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή ενός από τα πιο γνωστά ονόματα της Volkswagen, με compact διαστάσεις, νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική και σαφή προσανατολισμό στην καθημερινή χρήση.

Το μοντέλο βασίζεται στην ανανεωμένη πλατφόρμα MEB+, η οποία σε αυτή την εφαρμογή χρησιμοποιεί κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει επιλεγεί για καλύτερη εκμετάλλευση των χώρων και πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας σε ένα μικρότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Με μήκος περίπου 4,05 μέτρα, πλάτος 1,81 μέτρα και μεταξόνιο 2.600 mm, το ID. Polo παραμένει κοντά στις διαστάσεις που περιμένει κανείς από ένα μοντέλο αυτής της κατηγορίας, αλλά αξιοποιεί καλύτερα την ηλεκτρική του πλατφόρμα για να προσφέρει πιο ευρύχωρη καμπίνα.

Στην Ελλάδα αρχικά με 211 PS και μπαταρία 52 kWh

Στην πρώτη φάση διάθεσης στην ελληνική αγορά, το νέο ID. Polo έρχεται με την ισχυρότερη έκδοση των 211 PS και μπαταρία 52 kWh. Η συγκεκριμένη μπαταρία χρησιμοποιεί χημεία NMC και προσφέρει αυτονομία έως 453 km, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η φόρτιση υποστηρίζει ισχύ έως 105 kW σε DC ταχυφορτιστή, με τη φόρτιση από 10% έως 80% να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. Προαιρετικά θα μπορεί να εξοπλιστεί με αντλία θερμότητας, ενώ διαθέσιμη είναι και λειτουργία Vehicle-to-Load, ώστε το αυτοκίνητο να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές με ισχύ έως 3,6 kW.

Οι πρώτες διαθέσιμες εκδόσεις στην Ελλάδα είναι οι Life και Style.

Μοντέλο Ισχύς Μπαταρία Αυτονομία Τιμή ID. Polo Life 211 PS 52 kWh έως 453 km 33.590 € ID. Polo Style 211 PS 52 kWh έως 453 km 36.990 €

Οι παραπάνω τιμές δεν υπολογίζουν τυχόν κρατική επιδότηση.

Τον Ιούλιο η φθηνότερη έκδοση των 24.990 ευρώ

Το πιο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά είναι ότι μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να προστεθεί και η βασική έκδοση Trend, η οποία θα ξεκινά από 24.990 ευρώ. Αυτή θα χρησιμοποιεί μικρότερη μπαταρία 37 kWh και ηλεκτροκινητήρα 116 PS.

Η έκδοση αυτή είναι ουσιαστικά εκείνη που δίνει στο ID. Polo τον ρόλο του πιο προσιτού ηλεκτρικού Volkswagen. Με τιμή κάτω από τις 25.000 ευρώ πριν την κρατική επιδότηση, το μοντέλο μπαίνει σε μια περιοχή της αγοράς όπου μέχρι σήμερα οι επιλογές ήταν περιορισμένες, ειδικά από ευρωπαϊκές μάρκες με τόσο αναγνωρίσιμο όνομα.

Έκδοση Ισχύς Μπαταρία Διαθεσιμότητα Τιμή ID. Polo Trend 116 PS 37 kWh Ιούλιος 24.990 €

ID.3 Neo – Νέα πιο προσιτή είσοδος για το ηλεκτρικό hatchback

Δίπλα στο ID. Polo, η Volkswagen φέρνει στην Ελλάδα και το ID.3 Neo, μια νέα έκδοση που κάνει το ηλεκτρικό hatchback πιο ελκυστικό εμπορικά. Το ID.3 είναι ήδη γνωστό ως το βασικό οικογενειακό ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen, όμως με τη νέα έκδοση Neo αποκτά πιο ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης.

Η βασική έκδοση ID.3 Neo Life 170 PS ξεκινά από 36.990 ευρώ. Διαθέτει κίνηση στους πίσω τροχούς, αυτόματο κιβώτιο μίας σχέσης και ηλεκτρική αυτονομία 380-415 km στον συνδυασμένο κύκλο WLTP.

Η κατανάλωση ανακοινώνεται στα 15,5-14,1 kWh/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ είναι μηδενικές κατά την κίνηση.

Τρεις εκδόσεις ισχύος για το ID.3 Neo Life

Η έκδοση Life του ID.3 Neo διατίθεται με τρία επίπεδα ισχύος και τρεις διαφορετικές μπαταρίες, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες αυτονομίας και απόδοσης.

Έκδοση Ισχύς Κίνηση Κατανάλωση Αυτονομία WLTP Τιμή ID.3 Neo Life 170 PS Πίσω τροχοί 15,5-14,1 kWh/100 km 380-415 km 36.990 € ID.3 Neo Life 190 PS Πίσω τροχοί 15,4-14,0 kWh/100 km 449-491 km 39.990 € ID.3 Neo Life 231 PS Πίσω τροχοί 15,7-14,4 kWh/100 km 581-627 km 44.990 €

Η διαβάθμιση είναι καθαρή. Η βασική έκδοση απευθύνεται σε όσους θέλουν την πιο προσιτή είσοδο στο ID.3, η μεσαία των 190 PS προσφέρει καλύτερη αυτονομία, ενώ η κορυφαία 231 PS ανεβάζει σημαντικά την ακτίνα δράσης, φτάνοντας έως 627 km.

Πλούσιος εξοπλισμός από την έκδοση Life

Το σημαντικό στοιχείο στο ID.3 Neo Life είναι ότι η βασική έκδοση δεν μένει πίσω σε εξοπλισμό. Η Volkswagen έχει ενσωματώσει αρκετά συστήματα ασφαλείας και άνεσης, τα οποία έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητα.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Front Assist με City Emergency Braking και αναγνώριση πεζών/ποδηλατών

με City Emergency Braking και αναγνώριση πεζών/ποδηλατών Side Assist με υποβοήθηση εξόδου από θέση στάθμευσης και προειδοποίηση αποβίβασης

με υποβοήθηση εξόδου από θέση στάθμευσης και προειδοποίηση αποβίβασης Lane Assist

Front Cross Traffic Assist

Emergency Steering Assist

Adaptive Cruise Control

σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών

κάμερα οπισθοπορείας

αυτόματο κλιματισμό Air Care Climatronic 2 ζωνών

infotainment με οθόνη 12,9 ιντσών

σύστημα πλοήγησης

ασύρματο App-Connect για Apple CarPlay και Android Auto

φωνητικό βοηθό IDA

Με αυτά τα δεδομένα, το ID.3 Neo Life δεν είναι απλώς μια φθηνότερη έκδοση. Είναι μια έκδοση που διατηρεί τον τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου και προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο από τη βάση.

ID.3 Neo Style – Περισσότερη άνεση και εμφάνιση

Πάνω από τη Life τοποθετείται η έκδοση ID.3 Neo Style, η οποία ξεκινά από 42.990 ευρώ με ισχύ 190 PS και από 47.990 ευρώ με ισχύ 231 PS.

Έκδοση Ισχύς Κίνηση Κατανάλωση Αυτονομία WLTP Τιμή ID.3 Neo Style 190 PS Πίσω τροχοί 14,9-14,2 kWh/100 km 463-484 km 42.990 € ID.3 Neo Style 231 PS Πίσω τροχοί 15,9-14,4 kWh/100 km 573-626 km 47.990 €

Η Style προσθέτει στοιχεία που ενισχύουν την άνεση, την εικόνα και την καθημερινή χρηστικότητα. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

φωτισμό ανάμεσα στους εμπρός προβολείς

φωτιζόμενο λογότυπο Volkswagen εμπρός και πίσω

θερμαινόμενο πολυλειτουργικό τιμόνι

θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

εμπρός προβολείς LED

Keyless Access

αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού με αισθητήρες εσωτερικού χώρου και προστασία από ρυμούλκηση

Η έκδοση Style απευθύνεται σε όσους θέλουν πιο πλούσιο εξοπλισμό, καλύτερη εικόνα και επιπλέον στοιχεία άνεσης, ειδικά για χειμερινή χρήση και καθημερινή μετακίνηση.

ID. Polo ή ID.3 Neo – Ποιο έχει περισσότερο νόημα;

Τα δύο μοντέλα έχουν διαφορετικό ρόλο. Το ID. Polo είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό Volkswagen και απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα μικρότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πιο εύκολο στην πόλη και με χαμηλότερη τιμή αγοράς.

Η βασική έκδοση Trend των 24.990 ευρώ θα είναι η σημαντικότερη για την εμπορική πορεία του μοντέλου, καθώς θα φέρει την ηλεκτροκίνηση της Volkswagen σε τιμή που πλησιάζει μικρά συμβατικά αυτοκίνητα ή full hybrid προτάσεις της αγοράς.

Το ID.3 Neo, από την άλλη, είναι μεγαλύτερο, πιο οικογενειακό και πιο ολοκληρωμένο για όσους θέλουν καλύτερη αυτονομία, περισσότερους χώρους και πιο ώριμη ηλεκτρική πρόταση. Η τιμή εκκίνησης των 36.990 ευρώ είναι αισθητά υψηλότερη, αλλά συνοδεύεται από πιο ευρύχωρο αμάξωμα και εκδόσεις με αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως 627 km.

Η σημασία για την ελληνική αγορά

Η έλευση των ID. Polo και ID.3 Neo έχει ενδιαφέρον γιατί δείχνει ότι η Volkswagen αρχίζει να πιέζει προς τα κάτω το κόστος εισόδου στην ηλεκτροκίνηση. Μέχρι σήμερα, το βασικό πρόβλημα για πολλούς αγοραστές δεν ήταν η τεχνολογία ή η αυτονομία, αλλά η τιμή.

Με το ID. Polo στις 24.990 ευρώ από τον Ιούλιο, η Volkswagen αποκτά ένα μοντέλο που μπορεί να μπει πιο άμεσα στη συζήτηση για το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ενός νοικοκυριού. Με το ID.3 Neo, από την άλλη, δίνει μια πιο προσιτή εκδοχή ενός ήδη γνωστού ηλεκτρικού hatchback, με ισχυρό πακέτο εξοπλισμού.

Αν συνυπολογιστεί και η πιθανή κρατική επιδότηση, οι τελικές τιμές μπορούν να γίνουν ακόμη πιο ενδιαφέρουσες, ειδικά για αγοραστές που έχουν δυνατότητα οικιακής φόρτισης και κάνουν μεγάλο μέρος των μετακινήσεών τους στην πόλη.

Τι κρατάμε;