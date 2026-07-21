Τα 2 φθηνότερα Volkswagen στην Ελλάδα είναι SUV – Τιμές

Η είσοδος στη γκάμα επιβατικών μοντέλων της Volkswagen γίνεται πλέον από δύο υπερυψωμένα μοντέλα, με βενζινοκινητήρες έως 116 ίππους και τιμές χαμηλότερες από αρκετά συμβατικά supermini.

Τα SUV έχουν κατακτήσει την ελληνική αγορά και η εικόνα αυτή αποτυπώνεται πλέον ακόμη και στο χαμηλότερο άκρο της γκάμας της Volkswagen. Τα δύο οικονομικότερα επιβατικά μοντέλα της μάρκας στην Ελλάδα είναι το Volkswagen Taigo και το Volkswagen T-Cross, με τις τιμές τους να ξεκινούν από 19.990 και 20.990 ευρώ, αντίστοιχα. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα περιορίζεται μόλις στα 1.000 ευρώ, ωστόσο το καθένα ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση. Το Taigo δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εμφάνιση και στη σπορτίφ σιλουέτα ενός coupé SUV, ενώ το T-Cross αξιοποιεί περισσότερο το ύψος και το πιο τετραγωνισμένο αμάξωμα, προσφέροντας αυξημένη πρακτικότητα.

Volkswagen Taigo από 19.990 ευρώ

Το Volkswagen Taigo αποτελεί αυτή τη στιγμή το οικονομικότερο νέο επιβατικό μοντέλο της Volkswagen στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης τις 19.990 ευρώ. Πρόκειται για ένα συμπαγές coupé SUV, το οποίο συνδυάζει την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και την υπερυψωμένη θέση οδήγησης με μία πιο δυναμική γραμμή οροφής. Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει βενζινοκίνητες επιλογές ισχύος από 95 έως 116 ίππους, ενώ η επίσημη μέση κατανάλωση διαμορφώνεται μεταξύ 5,5 και 6,1 λίτρων/100 χλμ. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 440 λίτρα, επίδοση ιδιαίτερα ανταγωνιστική για ένα μοντέλο των συγκεκριμένων διαστάσεων. Το Taigo τοποθετείται ως η πιο στιλιστική επιλογή ανάμεσα στα δύο οικονομικότερα Volkswagen.

Η χαρακτηριστική κλίση στο πίσω μέρος του αμαξώματος το διαφοροποιεί από τα πιο παραδοσιακά compact SUV, χωρίς πάντως να θυσιάζει έναν μεγάλο χώρο αποσκευών. Στο εσωτερικό περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Digital Cockpit με έγχρωμη οθόνη 8 ιντσών. Ανάλογα με την έκδοση, διατίθεται και το Digital Cockpit Pro των 10,25 ιντσών, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να διαμορφώνει την προβολή των ενδείξεων. Στον τομέα της συνδεσιμότητας, το Taigo υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto, με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης όταν συνδυάζεται με τα αντίστοιχα συστήματα infotainment. Έτσι, εφαρμογές πλοήγησης, μουσικής και επικοινωνίας μπορούν να εμφανίζονται απευθείας στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου.

Volkswagen T-Cross από 20.990 ευρώ

Μόλις 1.000 ευρώ ακριβότερα τοποθετείται το Volkswagen T-Cross, με αρχική τιμή 20.990 ευρώ. Σε αντίθεση με το coupé προφίλ του Taigo, το T-Cross διαθέτει περισσότερο κάθετο και τετραγωνισμένο αμάξωμα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων. Και εδώ η γκάμα περιλαμβάνει βενζινοκινητήρες με ισχύ από 95 έως 116 ίππους. Η επίσημη μέση κατανάλωση κυμαίνεται από 5,6 έως 5,9 λίτρα/100 χλμ., παραμένοντας σε παρόμοια επίπεδα με εκείνη του Taigo. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του T-Cross είναι η πρακτικότητα.

Με πλήρως αναδιπλωμένη τη δεύτερη σειρά καθισμάτων, ο διαθέσιμος όγκος φόρτωσης μπορεί να φτάσει έως τα 1.281 λίτρα, καθιστώντας το κατάλληλο και για τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων. Οι compact εξωτερικές διαστάσεις διευκολύνουν την κίνηση και τη στάθμευση στην πόλη, ενώ η υπερυψωμένη θέση οδήγησης και η ευέλικτη διαμόρφωση της καμπίνας ενισχύουν τον οικογενειακό του χαρακτήρα. Ανάλογα με την έκδοση, μπορεί να εξοπλιστεί με ψηφιακό πίνακα οργάνων Digital Cockpit Pro 10 ιντσών, καθώς και με σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας και υποβοήθησης. Στα διαθέσιμα συστήματα περιλαμβάνονται τεχνολογίες όπως Travel Assist, Front Assist, Lane Assist, Side Assist, Park Assist και κάμερα οπισθοπορείας, ανάλογα πάντοτε με την έκδοση και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Taigo ή T-Cross;

Παρά τη μικρή διαφορά στην τιμή, τα δύο μοντέλα απευθύνονται σε ελαφρώς διαφορετικό κοινό. Το Taigo αποτελεί την πιο δυναμική και σχεδιαστικά ιδιαίτερη επιλογή. Διαθέτει χαμηλότερη γραμμή οροφής, coupé αισθητική και μεγάλο χώρο αποσκευών 440 λίτρων, ενώ είναι και το φθηνότερο από τα δύο. Το T-Cross είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην καθημερινή πρακτικότητα. Το ψηλότερο αμάξωμα διευκολύνει την πρόσβαση στην καμπίνα και την αξιοποίηση των πίσω θέσεων, ενώ η δυνατότητα διαμόρφωσης του χώρου φόρτωσης το καθιστά πιο κατάλληλο για οικογένειες ή αγοραστές που μεταφέρουν συχνά ογκώδη αντικείμενα. Κοινό σημείο αποτελεί η επιλογή βενζινοκινητήρων έως 116 ίππους, η οικονομία καυσίμου κοντά στα 6 λίτρα/100 χλμ. και η πλήρης γκάμα σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων. Η τελική επιλογή εξαρτάται κυρίως από το αν ο αγοραστής δίνει προτεραιότητα στη σχεδίαση ή στους χώρους.

Εγγύηση έως 10 χρόνια

Και τα δύο μοντέλα μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα Volkswagen JOY, το οποίο συνδέεται με την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης συντήρησης στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της μάρκας. Με κάθε προβλεπόμενο service, η κάλυψη μπορεί να ενεργοποιείται ή να ανανεώνεται, φτάνοντας έως τα 10 χρόνια ή τα 150.000 χλμ., σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Με τιμή 19.990 ευρώ για το Taigo και 20.990 ευρώ για το T-Cross, η Volkswagen προσφέρει δύο διαφορετικές SUV προτάσεις κοντά στο όριο των 20.000 ευρώ. Το πρώτο κερδίζει σε στιλ και χαμηλότερη αρχική τιμή, ενώ το δεύτερο απαντά με μεγαλύτερη πρακτικότητα και πιο ευέλικτη καμπίνα.

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