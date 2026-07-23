Τα 2 γερμανικά hatchback που ξεφεύγουν από τον ανταγωνισμό – Πρώτα σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Η κατηγορία των hatchback μπορεί να πιέζεται από την επέλαση των SUV, όμως δύο γερμανικά premium μοντέλα αποδεικνύουν ότι το κλασικό πεντάθυρο παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικό.

Τα SUV έχουν κατακλύσει την ελληνική αγορά, αλλά δεν έχουν εξαφανίσει τα παραδοσιακά μικρομεσαία hatchback. Για πολλούς οδηγούς, ένα αυτοκίνητο με πέντε πόρτες, επαρκείς χώρους, συμπαγείς διαστάσεις και χαμηλότερη κατανάλωση εξακολουθεί να αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη επιλογή για την καθημερινότητα και τα οικογενειακά ταξίδια. Στην κορυφή αυτής της κατηγορίας βρίσκονται δύο μοντέλα με ιδιαίτερα ισχυρό εμπορικό αποτύπωμα: η BMW Σειρά 1 και το Audi A3 Sportback.

Τα επίσημα στοιχεία ταξινομήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτυπώνουν μια εντυπωσιακή γερμανική κυριαρχία. Στην κατηγορία C ταξινομήθηκαν συνολικά 4.025 αυτοκίνητα, με την BMW Σειρά 1 να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 1.354 πωλήσεις και μερίδιο 33,64%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Audi A3 με 657 ταξινομήσεις και μερίδιο 16,32%. Μαζί, τα δύο premium μοντέλα έχουν συγκεντρώσει 2.011 ταξινομήσεις, καταλαμβάνοντας το 49,96% της κατηγορίας. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένα στα δύο καινούργια μικρομεσαία που πωλήθηκαν στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του έτους ήταν BMW Σειρά 1 ή Audi A3. Η απόσταση από τους υπόλοιπους είναι μεγάλη. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Citroen C4 με 401 ταξινομήσεις, ενώ ακολουθεί η Toyota Corolla με 400. Ακόμη και το Audi A3, δηλαδή το δεύτερο μοντέλο της κατάταξης, έχει πουλήσει περισσότερα από 250 αυτοκίνητα επιπλέον σε σχέση με τον πλησιέστερο ανταγωνιστή του. Η ίδια εικόνα διατηρήθηκε και τον Ιούνιο. Η BMW Σειρά 1 κατέγραψε 216 ταξινομήσεις, ενώ το Audi A3 πρόσθεσε άλλες 142, συγκεντρώνοντας από κοινού πάνω από το 50% των πωλήσεων της κατηγορίας για τον μήνα.

BMW Σειρά 1: Η απόλυτη πρωταγωνίστρια

Η νεότερη γενιά της BMW Σειράς 1 συνδυάζει τις γνώριμες αναλογίες ενός μικρομεσαίου hatchback με μια σαφώς πιο επιθετική σχεδιαστική ταυτότητα. Η μεγάλη μάσκα με τα χαρακτηριστικά «νεφρά», οι έντονες εισαγωγές αέρα και το δυναμικό πίσω μέρος τής χαρίζουν ισχυρή παρουσία, χωρίς να απαιτεί τις διαστάσεις ενός SUV.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η κυρτή οθόνη, η οποία ενσωματώνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα πολυμέσων. Το λειτουργικό σύστημα BMW OS 9 υποστηρίζει Apple CarPlay, Android Auto και εφαρμογές, ενώ ο βασικός εξοπλισμός της BMW 120 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, προβολείς LED, θερμαινόμενα καθίσματα, αυτόματο κλιματισμό και συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η BMW 120, η οποία χρησιμοποιεί κινητήρα βενζίνης με ήπια υβριδική υποβοήθηση και αποδίδει 170 ίππους. Συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων, επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 7,8 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 226 km/h.

Η επίσημη μεικτή κατανάλωση διαμορφώνεται στα 5,3-5,5 λίτρα/100 km, με εκπομπές CO₂ από 121 έως 124 g/km. Πρόκειται επομένως για ένα αυτοκίνητο που μπορεί να κινηθεί οικονομικά στην καθημερινότητα, χωρίς να θυσιάζει τις επιδόσεις που περιμένει κάποιος από μία BMW.

Audi A3 Sportback: Πιο ώριμο και τεχνολογικά προηγμένο

Το Audi A3 Sportback ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση. Η εμφάνισή του είναι περισσότερο συγκρατημένη, χωρίς όμως να περνά απαρατήρητη. Η μεγάλη μάσκα Singleframe χωρίς πλαίσιο, οι έντονες πλευρικές γραμμές και οι μεγάλες εισαγωγές αέρα δημιουργούν ένα κομψό αλλά παράλληλα σπορ σύνολο.

Στο εσωτερικό, η έμφαση δίνεται στην ψηφιοποίηση και στην αντιληπτή ποιότητα. Η καμπίνα διαθέτει ψηφιακές οθόνες, σύγχρονο σύστημα πολυμέσων και δυνατότητα εξοπλισμού με σπορ καθίσματα και το πακέτο Ambient Lighting Pro, το οποίο επιτρέπει την εξατομίκευση του ατμοσφαιρικού φωτισμού. Παρά τις σχετικά συμπαγείς εξωτερικές του διαστάσεις, το A3 παραμένει ένα πρακτικό hatchback. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ο διαθέσιμος χώρος φόρτωσης μπορεί να φτάσει περίπου τα 1.200 λίτρα, καλύπτοντας από τις καθημερινές μετακινήσεις μέχρι τις ανάγκες ενός ταξιδιού.

Η έκδοση TFSI Hybrid S tronic των 150 ίππων επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 8,1 δευτερόλεπτα, ενώ η επίσημη κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 5,1 και 5,7 λίτρων/100 km. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης βασική έκδοση βενζίνης 116 ίππων και plug-in hybrid επιλογή με συνδυαστική ισχύ 272 ίππων.

Οι τιμές που κάνουν τη διαφορά

Ένας από τους λόγους για τους οποίους τα δύο αυτοκίνητα έχουν σημειώσει τόσο υψηλές πωλήσεις είναι ότι οι βασικές τους εκδόσεις έχουν πλησιάσει σημαντικά τις τιμές πλουσιότερων mainstream μοντέλων. Η BMW Σειρά 1 ξεκινά από τις 27.700 ευρώ στην έκδοση 116 των 122 ίππων. Η ισχυρότερη BMW 120 των 170 ίππων κοστίζει 29.990 ευρώ, ενώ η τετρακίνητη 123 xDrive των 218 ίππων διαμορφώνεται στις 37.250 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκεται η M135 xDrive των 300 ίππων, με τιμή 56.140 ευρώ. Αντίστοιχα, το Audi A3 Sportback ξεκινά από τις 27.580 ευρώ στην έκδοση Inspire TFSI των 116 ίππων. Η αυτόματη ήπια υβριδική έκδοση Inspire Plus TFSI Hybrid των 150 ίππων κοστίζει 29.980 ευρώ, μόλις δέκα ευρώ λιγότερα από την BMW 120. Η έκδοση S line των 150 ίππων ξεκινά από τις 31.980 ευρώ, ενώ το plug-in hybrid A3 TFSI e των 272 ίππων κοστίζει 49.980 ευρώ.

Δύο διαφορετικά hatchback με κοινό αποτέλεσμα

Η BMW Σειρά 1 απευθύνεται περισσότερο στον οδηγό που αναζητά ισχυρότερες επιδόσεις, πιο δυναμική εικόνα και μια καμπίνα με έντονο οδηγοκεντρικό χαρακτήρα. Ειδικά η έκδοση 120 των 170 ίππων προσφέρει έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό τιμής, ισχύος και εξοπλισμού. Το Audi A3 Sportback προτάσσει την ποιότητα κύλισης, την ώριμη σχεδίαση, την τεχνολογία και την πρακτικότητα. Η έκδοση των 150 ίππων αποτελεί το σημείο ισορροπίας της γκάμας, προσφέροντας αυτόματο κιβώτιο, υβριδική υποβοήθηση και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Οι αριθμοί δείχνουν ότι το ελληνικό κοινό δεν επιλέγει αποκλειστικά SUV. Όταν ένα μικρομεσαίο προσφέρει premium εικόνα, σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένο εξοπλισμό και τιμή κοντά στις 30.000 ευρώ, μπορεί όχι μόνο να παραμείνει ανταγωνιστικό, αλλά και να ξεφύγει εντυπωσιακά από τους αντιπάλους του.

Τι κρατάμε;