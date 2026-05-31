Τα 2 κορυφαία σε πωλήσεις hatchback στην Ελλάδα είναι γερμανικά – Πόσο κοστίζουν;

Tα SUV μπορεί να έχουν κατακτήσει σχεδόν όλη την αγορά, όμως τα hatchback όχι μόνο αρνούνται να εξαφανιστούν, αλλά συνεχίζουν να αποτελούν την επιλογή πολλών οδηγών που αναζητούν καλύτερη οδική συμπεριφορά, χαμηλότερο κέντρο βάρους και premium αίσθηση χωρίς τις διαστάσεις ενός crossover.

Και αν υπάρχει μια κατηγορία όπου η γερμανική premium σχολή εξακολουθεί να κυριαρχεί, είναι αυτή. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι τα δύο μοντέλα που βρίσκονται στην κορυφή των πωλήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Ελλάδα είναι το Audi A3 Sportback και η BMW Σειρά 1. Δύο αυτοκίνητα με διαφορετική φιλοσοφία, αλλά κοινό στόχο: να προσφέρουν την εμπειρία ενός μεγαλύτερου premium μοντέλου σε πιο συμπαγείς διαστάσεις. Και μάλιστα, με τις εισαγωγικές τους εκδόσεις να απέχουν μόλις 120€.

Τα στοιχεία των ταξινομήσεων επιβεβαιώνουν ότι τόσο το Audi A3 Sportback όσο και η BMW Σειρά 1 όχι μόνο παραμένουν εμπορικά επίκαιρα, αλλά κυριαρχούν ξεκάθαρα στην κατηγορία των premium hatchback. Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων του ΣΕΑΑ, στην κατηγορία C έχουν ταξινομηθεί συνολικά 2.534 αυτοκίνητα από την αρχή της χρονιάς, με τη BMW Σειρά 1 να βρίσκεται στην κορυφή με 896 ταξινομήσεις και μερίδιο 35,36%, κατακτώντας ουσιαστικά πάνω από το ένα τρίτο της αγοράς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Audi A3 με 384 ταξινομήσεις και μερίδιο 15,15%, ενώ αρκετά πιο πίσω βρίσκονται μοντέλα όπως το Citroen C4 με 282 ταξινομήσεις και το Toyota Corolla με 195. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα δύο γερμανικά μοντέλα συγκεντρώνουν μαζί 1.280 ταξινομήσεις, που μεταφράζονται σε περισσότερο από το 50% της συνολικής κατηγορίας, αποδεικνύοντας ότι όταν οι Έλληνες αγοραστές αναζητούν ένα premium hatchback, οι επιλογές τους στρέφονται κατά κύριο λόγο προς το Ίνγκολσταντ και το Μόναχο.

Audi A3 Sportback: Η premium συνταγή που δεν χαλάει

Το Audi A3 Sportback βρίσκεται στην αγορά εδώ και πολλά χρόνια, όμως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα hatchback που μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα. Η πρόσφατη ανανέωση έφερε πιο αιχμηρή σχεδίαση, νέα φωτιστικά σώματα, αναβαθμισμένο εσωτερικό και ακόμα περισσότερη τεχνολογία. Η χαρακτηριστική μάσκα Singleframe, οι έντονες ακμές στο αμάξωμα και οι νέες σχεδιαστικές λεπτομέρειες διατηρούν το A3 φρέσκο και σύγχρονο, χωρίς να αλλοιώνουν τον διαχρονικό χαρακτήρα του. Στο εσωτερικό, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ποιοτική, με προσεγμένα υλικά, ψηφιακό πίνακα οργάνων και προηγμένο infotainment. Παράλληλα, το πορτμπαγκάζ των 380 λίτρων παραμένει από τα πιο πρακτικά της κατηγορίας, ενώ με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μπορεί να φτάσει τα 1.200 λίτρα.

Οι κινητήρες του Audi A3

Η ελληνική γκάμα ξεκινά από τον γνωστό 1.5 TFSI των 116 ίππων, ο οποίος απευθύνεται σε όσους θέλουν το χαμηλότερο δυνατό κόστος αγοράς. Πιο εμπορικές αναμένονται οι εκδόσεις TFSI Hybrid 150 ίππων, οι οποίες συνδυάζουν τον turbo βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων με τεχνολογία mild hybrid και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη S tronic. Η Audi αναφέρει ότι το σύστημα ανάκτησης ενέργειας συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης και υποστηρίζει τον κινητήρα στις επιταχύνσεις. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το plug-in hybrid A3 Sportback TFSI e με συνδυαστική ισχύ 272 ίππων, προσφέροντας επιδόσεις που πριν λίγα χρόνια συναντούσαμε σε καθαρόαιμα hot hatchback. Φυσικά, υπάρχουν και οι πιο “άγριες” και ισχυρές εκδόσεις S3 & RS3, με μεγαλύτερους κινητήρες, τετρακίνηση και εκρηκτικές επιδόσεις, αλλά ας μείνουμε στο Α3 για σήμερα.

Εκδόσεις και τιμές Audi A3 Sportback

Η γκάμα του Audi A3 Sportback διαμορφώνεται ως εξής:

A3 Sportback Inspire TFSI 116 hp: 27.580 ευρώ

A3 Sportback Inspire Plus TFSI Hybrid S tronic 150 hp: 29.980 ευρώ

A3 Sportback S line TFSI Hybrid S tronic 150 hp: 31.980 ευρώ

A3 Sportback S line TFSI e S tronic 272 hp: 49.980 ευρώ

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Audi A3 Sportback είναι ότι δεν σε αναγκάζει να ανέβεις πολλές βαθμίδες εξοπλισμού για να αποκτήσεις ένα πραγματικά ολοκληρωμένο αυτοκίνητο. Ακόμη και οι βασικές εκδόσεις διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύγχρονο σύστημα πολυμέσων, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και πλήρη συνδεσιμότητα. Στις πλουσιότερες εκδόσεις συναντάμε στοιχεία όπως το αυτόματο κιβώτιο S tronic, το πακέτο εξωτερικής εμφάνισης S line, μεγαλύτερες ζάντες αλουμινίου, αναβαθμισμένα σπορ καθίσματα και επιπλέον σχεδιαστικές λεπτομέρειες που δίνουν πιο δυναμικό χαρακτήρα στο αυτοκίνητο. Παράλληλα, ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει εξοπλισμό όπως το κορυφαίο SONOS Premium Sound System με 15 ηχεία, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, αναβαθμισμένο κλιματισμό πολλαπλών ζωνών, καθώς και πλήθος ψηφιακών υπηρεσιών μέσω του οικοσυστήματος Audi Connect. Το αποτέλεσμα είναι ένα hatchback που, ακόμη και στις πιο προσιτές εκδόσεις του, δίνει την αίσθηση αυτοκινήτου μεγαλύτερης κατηγορίας, τόσο σε ποιότητα όσο και σε τεχνολογικό υπόβαθρο.

Η έκδοση εξοπλισμού S line αποτελεί ίσως τη χρυσή τομή της γκάμας, καθώς προσθέτει πιο επιθετικούς προφυλακτήρες, μεγαλύτερες ζάντες, σπορ λεπτομέρειες και συνολικά πιο δυναμική εικόνα χωρίς να εκτοξεύει το κόστος αγοράς.

BMW Σειρά 1: Πιο επιθετική από ποτέ

Η νέα γενιά της BMW Σειράς 1 (F70) έχει σαφώς πιο σπορ προσανατολισμό. Η BMW επένδυσε σημαντικά στη σχεδίαση, δίνοντας μεγαλύτερη μάσκα, πιο δυναμικές αναλογίες και πολύ πιο σύγχρονο εσωτερικό. Το πρώτο πράγμα που τραβά το βλέμμα είναι η νέα BMW Curved Display, η οποία συνδυάζει πίνακα οργάνων και infotainment σε μία ενιαία επιφάνεια. Το λειτουργικό BMW OS 9, η συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto και τα εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού φέρνουν τη Σειρά 1 τεχνολογικά πολύ κοντά σε μεγαλύτερα μοντέλα της εταιρείας. Παράλληλα, η BMW συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οδηγική εμπειρία. Η ανάρτηση, το τιμόνι και η συνολική αίσθηση παραμένουν πιο οδηγοκεντρικά από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Παρά τις σχετικά συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις της, η νέα BMW Σειρά 1 παραμένει ιδιαίτερα πρακτική. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 380 λίτρα, τιμή ίδια με το Audi A3 Sportback. Έτσι, η Σειρά 1 καταφέρνει να συνδυάζει τον σπορ χαρακτήρα και την premium αίσθηση με την καθημερινή χρηστικότητα που περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο hatchback.

Οι κινητήρες της Σειράς 1

Η γκάμα ξεκινά από την BMW 116 των 122 ίππων. Ακολουθεί η BMW 120 με 170 ήπια υβριδικούς ίππους, η οποία αποτελεί σήμερα την πιο ενδιαφέρουσα επιλογή για τον μέσο αγοραστή, συνδυάζοντας καλές επιδόσεις με πλούσιο εξοπλισμό. Για όσους θέλουν περισσότερη ισχύ υπάρχει η 123 xDrive με 218 ίππους και τετρακίνηση, ενώ η diesel επιλογή ονομάζεται 120d και αποδίδει 163 ίππους. Στην κορυφή βρίσκεται η M135 xDrive, η οποία με 300 ίππους αποτελεί ένα αληθινό hot hatch.

Τι προσφέρει ο «Άσσος»;

Ένα από τα σημεία στα οποία η νέα BMW 120 δείχνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική είναι ο εξοπλισμός της. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί την αφετηρία της πιο εμπορικής έκδοσης της γκάμας, έρχεται με στοιχεία που πριν από λίγα χρόνια συναντούσαμε μόνο σε ακριβότερα μοντέλα. Ο αγοραστής αποκτά στάνταρ το αυτόματο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, προβολείς LED, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, καθώς και το πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης της BMW. Στο εσωτερικό, ξεχωρίζει η εντυπωσιακή BMW Curved Display, η οποία φιλοξενεί τόσο τον ψηφιακό πίνακα οργάνων όσο και το σύστημα πολυμέσων με το νέο BMW Operating System 9, προσφέροντας πρόσβαση σε Apple CarPlay, Android Auto, πλοήγηση και online υπηρεσίες. Την εικόνα συμπληρώνουν ο αυτόματος κλιματισμός, τα θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες και οι ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, δημιουργώντας ένα πακέτο που δύσκολα αφήνει την αίσθηση «βασικής έκδοσης». Όσοι θελήσουν να ανέβουν στις εκδόσεις Premium, M Design ή M Sport, μπορούν να προσθέσουν στοιχεία όπως προσαρμοζόμενους LED προβολείς, ασύρματη φόρτιση κινητού, μεγαλύτερες ζάντες, σπορ καθίσματα, M αεροδυναμικό πακέτο και ακόμη πιο πλούσιο διάκοσμο καμπίνας, δίνοντας στη Σειρά 1 χαρακτήρα που θυμίζει μεγαλύτερη BMW.

Εκδόσεις και τιμές BMW Σειράς 1

Η επίσημη ελληνική γκάμα περιλαμβάνει:

BMW 116 122 hp: 27.700 ευρώ

BMW 120 170 hp: 29.990 ευρώ

BMW 123 xDrive 218 hp: 37.250 ευρώ

BMW 120d 163 hp: 36.900 ευρώ

BMW M135 xDrive 300 hp: 56.140 ευρώ

Ποιο να διαλέξεις; Το Audi A3 Sportback παραμένει το πιο «αποστειρωμένο» και ισορροπημένο αυτοκίνητο της κατηγορίας. Ξεχωρίζει για τις τεχνολογίες κινητήρων του, την δύναμη του, τη premium αίσθηση και τον διαχρονικό χαρακτήρα του. Η BMW Σειρά 1 είναι σαφώς πιο επιθετική σχεδιαστικά, πιο τεχνολογικά προηγμένη στο εσωτερικό και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην οδηγική απόλαυση, ενώ προσφέρεται και ως diesel.

Τι κρατάμε;