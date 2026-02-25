quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Τα 2 οικογενειακά SUV που πουλάνε περισσότερο από το Toyota C-HR στην Ελλάδα το 2026

ΤΕΤΑΡΤΗ | 25.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Η κατηγορία των C-SUV συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο σκληρούς πυρήνες της ελληνικής αγοράς. Οικογενειακές ανάγκες, αυξημένες διαστάσεις, ψηλή θέση οδήγησης και πλήρης γκάμα κινητήρων δημιουργούν ένα πακέτο που δύσκολα χάνει το κοινό του.

Σε αυτό το περιβάλλον, το Toyota C-HR με 243 ταξινομήσεις εξακολουθεί να κινείται δυναμικά, ωστόσο δύο μοντέλα καταφέρνουν να το ξεπεράσουν εμπορικά το 2026: το MG ZS Max και το Audi Q3.

MG ZS Max– 292 ταξινομήσεις

Το MG ZS Max αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική απόδειξη του πώς έχει αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων στα οικογενειακά SUV. Δεν βασίζεται στο brand heritage των Ευρωπαίων, αλλά σε μια ιδιαίτερα επιθετική τιμολογιακή πολιτική και σε ένα πλήρες τεχνολογικό πακέτο που καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Κάτω από το καπό συναντάμε τον υπερτροφοδοτούμενο 1.5 turbo βενζινοκινητήρα. Η απόδοση αυτή το τοποθετεί πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας, εξασφαλίζοντας σβέλτες επιταχύνσεις και επαρκή αποθέματα ισχύος για ταξίδι με πλήρες φορτίο. Η λειτουργία του συνόλου είναι πολιτισμένη, με έμφαση στην άνεση και όχι στον σπορ χαρακτήρα, στοιχείο που ταιριάζει στον οικογενειακό του προσανατολισμό.

Σε επίπεδο διαστάσεων, το ZS Max ξεπερνά τα 4,4 μέτρα μήκους, με μεταξόνιο που ευνοεί την άνεση των πίσω επιβατών. Ο χώρος αποσκευών κινείται πάνω από τα 440 λίτρα, νούμερο που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας. Η καμπίνα δίνει έμφαση στην ψηφιακή εμπειρία, με μεγάλες οθόνες infotainment και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης. Η τιμή εισαγωγικής έκδοσης στην Ελλάδα ξεκινά από τις 20.950 ευρώ, στοιχείο που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την εμπορική του δυναμική. Σε αυτά τα χρήματα, ο εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας ξεπερνά τον μέσο όρο, δημιουργώντας ένα ισχυρό value for money αφήγημα.

Το αποτέλεσμα είναι σαφές: το MG ZS Max δεν πουλά επειδή είναι φθηνό, αλλά επειδή προσφέρει χώρους, ισχύ και εξοπλισμό σε τιμή που μετακινεί αγοραστές από μικρότερες κατηγορίες.


Audi Q3– 274 ταξινομήσεις

Στον αντίποδα της value πρότασης βρίσκεται το Audi Q3, το οποίο εκπροσωπεί τη διαχρονική δύναμη του premium brand στην κατηγορία. Η εμπορική του πορεία αποδεικνύει ότι, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους, υπάρχει ισχυρό κοινό που επενδύει στην ποιότητα κύλισης, στην εικόνα και στην τεχνολογία. Το Q3 βασίζεται στην πλατφόρμα MQB Evo του Volkswagen Group και διατίθεται με πλήρη γκάμα κινητήρων βενζίνης και diesel. Στη βάση της γκάμας συναντάμε τον 1.5 TFSI των 150 ίππων με ήπια υβριδική υποβοήθηση, ο οποίος συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο S tronic. Η απόδοση αυτή καλύπτει ιδανικά τον καθημερινό και ταξιδιωτικό χαρακτήρα του μοντέλου, με έμφαση στη γραμμική λειτουργία και στην πολιτισμένη κύλιση.

Η γκάμα περιλαμβάνει και τον αποδοτικό diesel 2.0 TDI, αλλά και το plug-in hybrid των 272 ίππων. Το εύρος επιλογών επιτρέπει στο Q3 να απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρικούς στόλους. Σε επίπεδο χώρων, το μήκος αγγίζει τα 4,48 μέτρα, με μεταξόνιο που εξασφαλίζει άνεση για τέσσερις ενήλικες. Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από περίπου 530 λίτρα, προσφέροντας σαφές πλεονέκτημα πρακτικότητας. Η ποιότητα κατασκευής, τα υλικά και η ηχομόνωση κινούνται σε premium επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη θέση του μοντέλου. Η τιμή εισαγωγικής έκδοσης στην Ελλάδα ξεκινά από 41.980 ευρώ, τοποθετώντας το σημαντικά υψηλότερα από mainstream προτάσεις, αλλά εντός του premium πλαισίου ανταγωνισμού. Το Audi Q3 δεν στηρίζεται σε επιθετική τιμή. Στηρίζεται στην εικόνα, στην τεχνολογία και στην αντιληπτή αξία που συνοδεύει το σήμα των τεσσάρων δακτυλίων.

Τι κρατάμε;

  • Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες που ξεπερνούν εμπορικά το Toyota C-HR
  • Η κατηγορία C-SUV παραμένει πεδίο μάχης μεταξύ τιμής και brand ισχύος

Tags
#Audi Q3#MG ZS Max#Toyota CH-R
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
