Τα 2 προσιτά αυτοκίνητα πόλης που ξεπέρασαν την Toyota σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμές από 15.490 ευρώ

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου το 2025 δείχνει ξεκάθαρα ότι, παρά τη σαρωτική παρουσία των SUV, υπάρχει ακόμη χώρος για το κλασικό αυτοκίνητο πόλης. Όχι ως τάση, ούτε ως εναλλακτική μόδας, αλλά ως καθαρή ανάγκη. Μικρό μέγεθος, εύκολη καθημερινή χρήση και όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος απόκτησης και χρήσης.

Σε αυτό ακριβώς το κομμάτι, τα στοιχεία δείχνουν κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Δύο παραδοσιακά city cars κατάφεραν να ξεπεράσουν την Toyota σε πωλήσεις, αν η σύγκριση γίνει σε απόλυτους αριθμούς και όχι ανά επιμέρους υποκατηγορία. Στο segment A, δηλαδή στα καθαρόαιμα αυτοκίνητα πόλης, το Kia Picanto έκλεισε το ενδεκάμηνο με 3.059 ταξινομήσεις, κατακτώντας την πρώτη θέση. Ακριβώς πίσω του βρέθηκε το Fiat Panda με 3.030 ταξινομήσεις. Το Toyota Aygo X έφτασε τις 2.392 ταξινομήσεις, αριθμός που το φέρνει άνετα πρώτο στα A-SUV, αλλά χαμηλότερα από Picanto και Panda στο σύνολο της αστικής μετακίνησης.

Η εικόνα αυτή δεν δείχνει αποτυχία της Toyota. Δείχνει διαφορετική στρατηγική. Το Picanto παραμένει ένα από τα πιο ξεκάθαρα αυτοκίνητα πόλης της αγοράς. Δεν προσπαθεί να δείξει SUV, δεν βασίζεται σε lifestyle χαρακτήρα και δεν υπόσχεται κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Μικρό, ευέλικτο, εύκολο στην καθημερινότητα. Ο εξοπλισμός του είναι πλήρης για την κατηγορία, η ποιότητα κατασκευής ικανοποιητική και η συνολική εικόνα σύγχρονη.

Στην πράξη, το Picanto πουλάει γιατί κάνει σωστά τα βασικά. Κινείται άνετα στο μποτιλιάρισμα, παρκάρει παντού και κρατά χαμηλά τόσο την κατανάλωση όσο και το κόστος χρήσης. Με τιμή εκκίνησης από 16.290 ευρώ, αποτελεί μία από τις ελάχιστες πραγματικά προσιτές επιλογές καινούργιου αυτοκινήτου σήμερα στην Ελλάδα. Το Panda ακολουθεί διαφορετική φιλοσοφία, αλλά καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα. Δεν είναι το πιο σύγχρονο city car, ούτε το πιο τεχνολογικά φορτωμένο. Είναι όμως απλό, πρακτικό και δοκιμασμένο. Η σχεδίασή του παραμένει γνώριμη, οι χώροι του είναι καλοί για το μέγεθός του και η θέση οδήγησης ξεκούραστη, ειδικά για καθημερινή χρήση. Η αρχική τιμή του μπορεί να είναι 18.490€, αλλά χάρη σε γενναιόδωρη προωθητική ενέργεια της Fiat, το Panda στη πραγματικότητα ξεκινά από τις 15.490 ευρώ!

Η ήπια υβριδική του τεχνολογία συμβάλλει στη χαμηλή κατανάλωση και στο περιορισμένο κόστος χρήσης, χωρίς να αλλάζει τον χαρακτήρα του μοντέλου. Δεν απαιτεί φόρτιση, δεν μπερδεύει τον οδηγό και δεν ζητά προσαρμογές. Αυτός είναι και ο λόγος που το Panda συνεχίζει να πουλάει σταθερά, είτε ως πρώτο αυτοκίνητο είτε ως δεύτερο οικογενειακό, ειδικά για καθαρά αστικές μετακινήσεις. Το Aygo X κινείται αλλού. Η Toyota επέλεξε συνειδητά να απομακρυνθεί από το κλασικό city car και να τοποθετήσει το μικρό της μοντέλο στη λογική του SUV. Με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, πιο έντονη σχεδίαση και διαφορετικό προφίλ, απευθύνεται σε αγοραστές που θέλουν κάτι πιο «ψηλό» και πιο ιδιαίτερο, ακόμη και μέσα στην πόλη.

Αυτή η στρατηγική αποδίδει στην κατηγορία A-SUV, όπου το Aygo X είναι κυρίαρχο. Όμως δεν απευθύνεται στον ίδιο αγοραστή που αναζητά το πιο απλό, μικρό και οικονομικό αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση. Σε αυτό το σημείο, Picanto και Panda καλύπτουν καλύτερα τη ζήτηση.

Τι κρατάμε;