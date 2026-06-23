Τα 2 SEAT που παίρνεις με κάτω από 20.000 ευρώ – Εκδόσεις και τιμές

Η SEAT κρατά ακόμη δύο προσιτές επιλογές κάτω από τις 20.000 ευρώ, με σύγχρονη εμφάνιση, χαμηλό κόστος αγοράς και πρακτικό χαρακτήρα για την καθημερινότητα.

Σε μία αγορά όπου ακόμη και τα μικρά αυτοκίνητα έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν αισθητά σε τιμή, η ύπαρξη επιλογών κάτω από τις 20.000 ευρώ αποκτά ξανά ιδιαίτερη σημασία. Δεν μιλάμε απλώς για «βασικά» μοντέλα, αλλά για αυτοκίνητα με σύγχρονη εικόνα, γνωστούς κινητήρες, πρακτικότητα και τεχνολογία που καλύπτει την καθημερινότητα. Τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι τα δύο μοντέλα της ισπανικής φίρμας που μπορούν σήμερα να αποκτηθούν στην Ελλάδα με τιμή κάτω από τις 20.000 ευρώ, χάρη στην έκπτωση λιανικής των 500 ευρώ που ισχύει στον τιμοκατάλογο. Το Ibiza ξεκινά από τις 16.990 ευρώ, ενώ το Arona, δηλαδή η SUV πρόταση της SEAT στην πιο εμπορική κατηγορία της αγοράς, διαμορφώνεται από τις 19.490 ευρώ.

SEAT Ibiza: Από 16.990 ευρώ

Το SEAT Ibiza παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα supermini της ευρωπαϊκής αγοράς και συνεχίζει να πατά σε μία λογική που το έκανε δημοφιλές για δεκαετίες: νεανική εμφάνιση, σωστές διαστάσεις, ευχάριστη οδική συμπεριφορά και κινητήρες που δεν τρομάζουν ούτε στο κόστος αγοράς, ούτε στη χρήση. Η βασική έκδοση είναι η 1.0 80HP Business, με τιμή 16.990 ευρώ μετά την έκπτωση των 500 ευρώ. Ο κινητήρας είναι τρικύλινδρος, ατμοσφαιρικός, με κυβισμό 999 κ.εκ., απόδοση 80 ίππων και ροπή 93 Nm. Συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων, έχει τελική ταχύτητα 175 km/h και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 15,3 δευτερόλεπτα.

Δεν είναι η έκδοση που θα αγοράσει κάποιος για τις επιδόσεις, αλλά για τη χαμηλή τιμή εισόδου, την απλή μηχανική βάση και την οικονομική καθημερινή χρήση. Πιο ενδιαφέρουσα επιλογή είναι η 1.0 Eco TSI 95HP Business, η οποία κοστίζει 17.990 ευρώ. Εδώ έχουμε turbo κινητήρα 1.0 TSI, με 95 ίππους και 175 Nm ροπής, επίσης με μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων. Η διαφορά στην καθημερινότητα είναι αισθητή, αφού το 0-100 km/h πέφτει στα 11,0 δευτερόλεπτα, η τελική ταχύτητα φτάνει τα 190 km/h, ενώ η μέση κατανάλωση WLTP κινείται από 5,0 έως 5,7 lt/100 km. Είναι ουσιαστικά η πιο ισορροπημένη έκδοση κάτω από τις 20.000 ευρώ, γιατί κρατά χαμηλά την τιμή, αλλά δίνει στο Ibiza την ευκολία που χρειάζεται σε προσπέραση, ανηφόρα και ταξίδι.

Από πλευράς διαστάσεων, το Ibiza έχει μήκος 4.070 mm, πλάτος 1.780 mm, ύψος 1.447 mm και μεταξόνιο 2.564 mm, στοιχεία που το τοποθετούν καθαρά στην κατηγορία των supermini. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 355 λίτρα, τιμή ιδιαίτερα καλή για την κατηγορία, ενώ το ρεζερβουάρ των 40 λίτρων ταιριάζει με τον οικονομικό χαρακτήρα των κινητήρων. Σχεδιαστικά, το νέο Ibiza κρατά τη νεανική γραμμή του μοντέλου, με Full LED προβολείς, ανανεωμένο εμπρός μέρος, χαρακτηριστική μάσκα και το χειρόγραφο λογότυπο «Ibiza» στο πίσω μέρος. Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι πιο σύγχρονη, με αιωρούμενη οθόνη infotainment, εργονομικό τιμόνι, ταμπλό με απαλή υφή και δυνατότητα σύνδεσης smartphone μέσω Apple CarPlay και Android Auto με το σύστημα Full Link.

SEAT Arona: SUV χαρακτήρας από 19.490 ευρώ

Το δεύτερο SEAT κάτω από τις 20.000 ευρώ είναι το Arona, που μπαίνει στην εξίσωση με ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα: είναι SUV. Σε μία αγορά που συνεχίζει να κινείται γύρω από τα B-SUV, το γεγονός ότι το Arona ξεκινά από τις 19.490 ευρώ το κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον για όσους θέλουν πιο ψηλή θέση οδήγησης και πιο πρακτικό χαρακτήρα, χωρίς να ξεφύγουν οικονομικά. Η εισαγωγική έκδοση είναι η 1.0 Eco TSI 95HP Style, με αρχική τιμή 19.990 ευρώ και τελική τιμή 19.490 ευρώ μετά την έκπτωση. Ο κινητήρας είναι ο γνωστός τρικύλινδρος turbo 1.0 TSI, με 95 ίππους και 175 Nm ροπής, σε συνδυασμό με μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων. Οι επιδόσεις είναι απολύτως επαρκείς για την κατηγορία, με 0-100 km/h σε 11,1 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 182 km/h, ενώ η μέση κατανάλωση WLTP κυμαίνεται από 5,2 έως 5,9 lt/100 km.

Το Arona έχει σαφώς πιο πρακτική λογική από το Ibiza. Με μήκος 4.164 mm, πλάτος 1.780 mm και ύψος έως 1.538 mm, προσφέρει πιο SUV στάση στον δρόμο, καλύτερη ορατότητα και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή χρήση. Το μεταξόνιο των 2.566 mm είναι σχεδόν ίδιο με του Ibiza, όμως ο χώρος αποσκευών ανεβαίνει στα 400 λίτρα, στοιχείο που το κάνει πιο οικογενειακό και πιο κατάλληλο για μικρές αποδράσεις. Η σχεδίαση του Arona βασίζεται στην ανασχεδιασμένη μάσκα, στον δυναμικό εμπρός προφυλακτήρα, στους Full LED προβολείς, στην αεροτομή οροφής και στις ζάντες αλουμινίου που, ανάλογα με την έκδοση, μπορούν να φτάσουν έως τις 18 ίντσες.

Είναι ένα αυτοκίνητο που προσπαθεί να δείχνει πιο δυνατό και πιο περιπετειώδες από ένα κλασικό supermini, χωρίς όμως να θυσιάζει την ευκολία κίνησης μέσα στην πόλη. Στο εσωτερικό, το Arona ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία με το Ibiza, αλλά με πιο πρακτική προσέγγιση. Υπάρχει διαθέσιμο Digital Cockpit 10,25 ιντσών, σύστημα πλοήγησης 9,2 ιντσών, Connectivity Box για ασύρματη φόρτιση, Full Link για ασύρματη συνδεσιμότητα και λειτουργίες SEAT CONNECT. Ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό, το πακέτο τεχνολογίας μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία που κάνουν την καθημερινή χρήση πιο άνετη και πιο σύγχρονη.

Και τα δύο μοντέλα δίνουν βάρος στην τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού. Στο Ibiza αναφέρονται συστήματα όπως Lane Assist, Side Assist, High Beam Assist, Predictive Adaptive Cruise Control και αντικλεπτικός συναγερμός, ενώ το Arona προσθέτει στο ίδιο πνεύμα λειτουργίες όπως Traffic Jam Assist, Exit Assist και συστήματα που βοηθούν σε συνθήκες καθημερινής κίνησης και στάθμευσης. Το σημαντικό εδώ δεν είναι μόνο η λίστα συστημάτων, αλλά το γεγονός ότι τα δύο μοντέλα της SEAT προσπαθούν να παραμείνουν ανταγωνιστικά όχι μόνο στην τιμή, αλλά και στην αίσθηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου. Γιατί πλέον ο αγοραστής κάτω από τις 20.000 ευρώ δεν ψάχνει απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Θέλει συνδεσιμότητα, ασφάλεια, οικονομία και, όσο γίνεται, χαρακτήρα.

Εκδόσεις και τιμές SEAT Ibiza

Έκδοση Κινητήρας Ισχύς Κιβώτιο CO2 WLTP Τιμή με έκπτωση Ibiza Business 1.0 80 hp Χειροκίνητο 5 σχέσεων 119 g/km 16.990 € Ibiza Business 1.0 Eco TSI 95 hp Χειροκίνητο 5 σχέσεων 114 g/km 17.990 € Ibiza FR 1.0 Eco TSI 115 hp Χειροκίνητο 6 σχέσεων 123 g/km 20.290 € Ibiza FR DSG 1.0 Eco TSI 115 hp DSG 7 σχέσεων 126 g/km 22.090 € Ibiza FR DSG 1.5 Eco TSI 150 hp DSG 7 σχέσεων 129 g/km 25.190 €

Εκδόσεις και τιμές SEAT Arona

Έκδοση Κινητήρας Ισχύς Κιβώτιο CO2 WLTP Τιμή με έκπτωση Arona Style 1.0 Eco TSI 95 hp Χειροκίνητο 5 σχέσεων 120 g/km 19.490 € Arona FR 1.0 Eco TSI 115 hp Χειροκίνητο 6 σχέσεων 121 g/km 21.490 € Arona FR DSG 1.0 Eco TSI 115 hp DSG 7 σχέσεων 124 g/km 23.290 € Arona FR DSG 1.5 TSI ACT EVO 150 hp DSG 7 σχέσεων 125 g/km 27.490 €

Το SEAT Ibiza είναι η πιο οικονομική είσοδος στη γκάμα, με τιμή από 16.990 ευρώ και δύο εκδόσεις κάτω από τις 20.000 ευρώ. Η έκδοση των 95 ίππων είναι αυτή που βγάζει περισσότερο νόημα, αφού προσφέρει καλύτερες επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση και παραμένει προσιτή. Το SEAT Arona, από την άλλη, είναι η επιλογή για όποιον θέλει SUV χαρακτήρα χωρίς να ξεπεράσει τις 20.000 ευρώ. Με τιμή 19.490 ευρώ, turbo κινητήρα 95 ίππων, χώρο αποσκευών 400 λίτρων και πιο πρακτικό αμάξωμα, αποτελεί μία από τις πιο προσιτές εισόδους στην κατηγορία των B-SUV. Με λίγα λόγια, η SEAT έχει αυτή τη στιγμή δύο πολύ διαφορετικές αλλά εξίσου ενδιαφέρουσες προτάσεις κάτω από το όριο των 20.000 ευρώ: το Ibiza για όσους θέλουν ένα τίμιο, οικονομικό και ευχάριστο supermini, και το Arona για όσους προτιμούν την πιο ψηλή, πρακτική και SUV λογική.

Τι κρατάμε;