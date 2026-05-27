Τα 3 από τα 5 πρώτα αυτοκίνητα σε πωλήσεις στην Ευρώπη είναι Volkswagen – Πόσο κάνουν στην Ελλάδα;

Η κυριαρχία της Volkswagen στις πιο εμπορικές κατηγορίες της ηπείρου είναι κάτι που τον τελευταίο καιρό είναι τόσο σταθερό όσο και εμφανές.

Το εντυπωσιακό μάλιστα είναι πως, σε μια περίοδο όπου τα SUV έχουν σχεδόν «καταπιεί» τα πάντα, η γερμανική εταιρεία καταφέρνει να πρωταγωνιστεί ταυτόχρονα σε διαφορετικούς κόσμους: από crossover μέχρι οικογενειακά SUV και κλασικά hatchback. Οι φετινές ταξινομήσεις στην Ευρώπη δείχνουν ξεκάθαρα το μέγεθος της επιτυχίας. Το Volkswagen T-Roc βρέθηκε στη 2η θέση με 210.641 πωλήσεις, το Volkswagen Tiguan στην 3η με 195.864 πωλήσεις, ενώ το διαχρονικό Volkswagen Golf ακολουθεί αμέσως μετά με 194.380 αυτοκίνητα. Μιλάμε δηλαδή για σχεδόν 601.000 Volkswagen μόνο από αυτά τα τρία μοντέλα. Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι πως κανένα από τα τρία δεν «πατά» ακριβώς πάνω στο άλλο. Το T-Roc απευθύνεται σε όσους θέλουν compact SUV με premium εικόνα, το Tiguan έχει μετατραπεί πλέον σε κανονικό οικογενειακό SUV υψηλότερης κατηγορίας, ενώ το Golf συνεχίζει να κρατά ζωντανή τη λογική του παραδοσιακού hatchback σε μια εποχή όπου όλοι κυνηγούν crossover.

Volkswagen T-Roc: Το SUV που έγινε το σημείο αναφοράς της αγοράς

Το T-Roc είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς αλλάζει το ευρωπαϊκό κοινό. Δεν είναι ούτε μικρό SUV πόλης ούτε μεγάλο οικογενειακό. Βρίσκεται ακριβώς στη μέση. Και αυτό φαίνεται ότι λειτούργησε ιδανικά για τη Volkswagen. Η νέα γενιά του μοντέλου δίνει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην premium αίσθηση, στη συνδεσιμότητα και στον εξοπλισμό άνεσης.

Ακόμη και οι βασικές εκδόσεις διαθέτουν στοιχεία που μέχρι πριν λίγα χρόνια βρίσκαμε σε ακριβότερες κατηγορίες, όπως LED φωτιστικά σώματα, μεγάλη οθόνη infotainment, ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto, keyless start και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Παράλληλα, η Volkswagen επενδύει ξεκάθαρα στην hybrid φιλοσοφία του μοντέλου, με mild hybrid κινητήρες 1.5 eTSI και αυτόματο DSG κιβώτιο, κάτι που κάνει το T-Roc να δείχνει πιο «ώριμο» και πιο premium από ποτέ. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί πλέον το βλέπουν ως εναλλακτική ακόμη και απέναντι σε πιο premium compact SUV.

Η γκάμα στην Ελλάδα διαμορφώνεται ως εξής:

T-Roc 1.5 eTSI 116 PS DSG Trend: 28.590 €

T-Roc 1.5 eTSI 116 PS DSG Life: 29.790 €

T-Roc 1.5 eTSI 116 PS DSG Style: 32.290 €

T-Roc 1.5 eTSI 150 PS DSG Life: 31.390 €

T-Roc 1.5 eTSI 150 PS DSG Style: 33.890 €

T-Roc 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line: 35.990 €

Volkswagen Tiguan: Το οικογενειακό SUV σε premium πρόταση

Το νέο Tiguan δεν θυμίζει ιδιαίτερα τα προηγούμενα Tiguan. Η Volkswagen το έχει μετακινήσει αισθητά πιο πάνω, τόσο σε τεχνολογία όσο και σε αίσθηση ποιότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV που σε αρκετές περιπτώσεις θυμίζει μικρό Touareg. Η σχεδίαση είναι πλέον πιο καθαρή και πιο «ώριμη», ενώ το εσωτερικό έχει δεχθεί τεράστια αναβάθμιση. Μεγάλες οθόνες, νέο Digital Cockpit, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, head-up display, matrix φωτιστικά σώματα και εξελιγμένο infotainment δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα περιμένεις από μοντέλο αυτής της κατηγορίας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στις plug-in hybrid εκδόσεις eHybrid, οι οποίες προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία έως και 118 km WLTP, κάτι που πρακτικά επιτρέπει σε αρκετούς οδηγούς να κάνουν καθημερινές μετακινήσεις χωρίς να καίνε σταγόνα βενζίνης. Το Tiguan δείχνει πλέον να απευθύνεται σε κοινό που παλαιότερα ίσως κοίταζε premium κατασκευαστές. Και οι πωλήσεις του αποδεικνύουν ότι αυτή η στρατηγική λειτουργεί.

Οι ελληνικές τιμές έχουν ως εξής:

Tiguan 1.5 eTSI MHEV ACT 130 PS DSG Trend: 33.990 €

Tiguan 1.5 eTSI MHEV ACT 130 PS DSG Life: 36.590 €

Tiguan 1.5 eTSI MHEV ACT 150 PS DSG Life: 37.990 €

Tiguan 1.5 eTSI MHEV ACT 150 PS DSG More: 38.990 €

Tiguan 1.5 eTSI MHEV ACT 150 PS DSG R-Line: 43.990 €

Tiguan 1.5 eTSI MHEV ACT 150 PS DSG R-Line More: 45.590 €

Tiguan 2.0 TDI 150 PS DSG Life: 43.990 €

Tiguan 2.0 TDI 193 PS 4MOTION DSG R-Line: 54.790 €

Tiguan 1.5 eHybrid 204 PS DSG R-Line: 51.780 €

Tiguan 1.5 eHybrid 272 PS DSG R-Line: 52.580 €

Volkswagen Golf: Αρνείται να εξαφανιστεί

Σε μια αγορά που έχει γεμίσει SUV, το Golf συνεχίζει να αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμη χώρος για ένα σωστό hatchback. Και όχι απλώς υπάρχει χώρος, αλλά τεράστια ζήτηση. Το Golf παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης, έχοντας ξεπεράσει τα 37 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Και η αλήθεια είναι πως η Volkswagen δεν προσπάθησε να το μετατρέψει σε “ψεύτικο SUV” ή crossover. Το κράτησε Golf.

Το νέο μοντέλο διαθέτει πλέον πολύ πιο σύγχρονο τεχνολογικό προφίλ, με μεγαλύτερες οθόνες, αναβαθμισμένο infotainment, εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας και πλήρη συνδεσιμότητα VW Connect. Παράλληλα, η γκάμα κινητήρων παραμένει τεράστια: από απλές βενζινοκίνητες εκδόσεις μέχρι mild hybrid, diesel, plug-in hybrid και φυσικά τα εμβληματικά GTI και Golf R. Αυτό είναι ίσως και το μεγάλο πλεονέκτημα του Golf απέναντι στον ανταγωνισμό. Μπορεί να προσαρμοστεί σχεδόν σε κάθε ανάγκη και κάθε budget, χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του.

Οι τιμές στην Ελλάδα:

Golf 1.5 TSI 116 PS Essential: 24.980 €

Golf 1.5 TSI 116 PS Life: 27.480 €

Golf 1.5 TSI 116 PS More: 28.480 €

Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Essential: 27.980 €

Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life: 28.980 €

Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG More: 29.980 €

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG More: 33.580 €

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style: 35.580 €

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line More: 37.580 €

Golf 2.0 TDI 116 PS Essential: 27.580 €

Golf 1.5 eHybrid 204 PS DSG Life: 44.680 €

Golf GTE 272 PS DSG: 53.680 €

Golf GTI 265 PS DSG: 51.980 €

Golf GTI Edition 50 325 PS DSG: 64.580 €

Golf R 333 PS 4MOTION DSG: 67.980 €

Τι κρατάμε;

• Η Volkswagen έχει καταφέρει να κυριαρχεί ταυτόχρονα σε SUV και hatchback κατηγορίες

• Το T-Roc έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα compact SUV της Ευρώπης

• Το νέο Tiguan έχει πλέον ξεκάθαρα premium προσανατολισμό

• Το Golf αποδεικνύει ότι τα hatchback δεν έχουν ακόμη τελειώσει

• Οι ελληνικές τιμές ξεκινούν από 24.980 € για Golf, 28.590 € για T-Roc και 33.990 € για Tiguan