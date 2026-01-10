quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Τα 3 φθηνότερα B-SUV του 2026 στην Ελλάδα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.01.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
ta-3-fthinotera-b-suv-tou-2026-stin-ellada-788801

Η κατηγορία των B-SUV εξακολουθεί να είναι η πιο εμπορική και η πιο «λογική» επιλογή για τον μέσο Έλληνα αγοραστή.

Μικρές εξωτερικές διαστάσεις, θέση οδήγησης SUV, πρακτικότητα για την καθημερινότητα και τιμές που, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις, παραμένουν ελεγχόμενες. Το 2026 βρίσκει τρία μοντέλα να ξεχωρίζουν ξεκάθαρα στο κομμάτι του κόστους απόκτησης, απευθυνόμενα σε όσους θέλουν SUV εικόνα χωρίς να μπουν σε περιπέτειες. Ιδού τα τρία φθηνότερα B-SUV που μπορείς να αγοράσεις σήμερα στην Ελλάδα:

MG ZS Max – από 20.950€

Το MG ZS Max έχει χτίσει την παρουσία του στην ελληνική αγορά πάνω σε μία λέξη: value. Δεν προσπαθεί να κερδίσει με το design ή με κάποιο ιδιαίτερο τεχνολογικό αφήγημα, αλλά με το συνολικό πακέτο που προσφέρει σε σχέση με την τιμή του. Εξωτερικά, η σχεδίαση είναι διακριτική και ουδέτερη. Δεν προκαλεί, αλλά δεν κουράζει. Στο εσωτερικό, η έμφαση δίνεται στους χώρους και στον εξοπλισμό, με μια λογική «τα έχει όλα όσα χρειάζεσαι» ήδη από τις βασικές εκδόσεις. Για οικογενειακή χρήση και καθημερινές μετακινήσεις, το ZS Max δείχνει από την πρώτη στιγμή πρακτικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στον δρόμο, το προφίλ του είναι ήπιο και φιλικό. Δεν ζητάει συμμετοχή από τον οδηγό και δεν κουράζει, ακόμα και σε πιο κακής ποιότητας οδόστρωμα. Το μεγάλο του πλεονέκτημα παραμένει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για όσους κοιτούν πρώτα το budget και μετά τα υπόλοιπα. Το MG ZS Max είναι η επιλογή του αγοραστή που θέλει SUV χώρους και εξοπλισμό με τα λιγότερα δυνατά χρήματα, χωρίς να μπει σε δεύτερες σκέψεις.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμάζουμε το MG ZS MAX Hybrid+: Άκρως οικογενειακό και… υβριδικό!

Citroën C3 – από 17.300€

Η Citroën πήρε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματά της και το επανασύστησε στο κοινό με ξεκάθαρη SUV λογική. Το νέο C3 δεν προσπαθεί να κρύψει τον crossover χαρακτήρα του. Αυξημένη απόσταση από το έδαφος, πιο «τετραγωνισμένη» στάση στο δρόμο και σχεδίαση που δείχνει σύγχρονη χωρίς να γίνεται επιθετική. Στην καθημερινή χρήση, το δυνατό χαρτί του C3 είναι η άνεση. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για να απορροφά κακοτεχνίες και σαμαράκια, κάτι που στην ελληνική πραγματικότητα μετράει περισσότερο από το 0-100 ή την τελική ταχύτητα. Το εσωτερικό είναι απλό και λειτουργικό, με καλή εκμετάλλευση χώρων για το μέγεθός του και ξεκάθαρη έμφαση στην ευκολία χρήσης.

Σε επίπεδο κινητήρων, το C3 καλύπτει τις βασικές ανάγκες του αγοραστή που κινείται κυρίως σε πόλη και προάστια, με χαμηλό κόστος χρήσης και απλή φιλοσοφία. Δεν υπόσχεται συγκινήσεις, αλλά προσφέρει ξεκούραστη μετακίνηση και εύκολη συμβίωση. Το C3 απευθύνεται σε εκείνον που θέλει SUV εμφάνιση, άνεση και χαμηλή τιμή εκκίνησης, χωρίς να τον απασχολούν οι τεχνικές υπερβολές.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμάζουμε το νέο Citroen C3 με τους 100 ίππους και το φοβερό VFM

Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda – από 16.990€

Το Grande Panda δεν είναι απλώς μια νέα γενιά του Panda. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό αυτοκίνητο, που χρησιμοποιεί το ιστορικό όνομα ως βάση για να μπει δυναμικά στον κόσμο των B-SUV. Και το κάνει με χαρακτήρα. Η σχεδίαση είναι ίσως το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα. Τετραγωνισμένες γραμμές, έντονη προσωπικότητα και μια ρετρό-modern αισθητική που ξεχωρίζει άμεσα στον δρόμο. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο μοντέλο της κατηγορίας και αυτό, για πολλούς, αποτελεί βασικό κριτήριο αγοράς.

Στο εσωτερικό, η προσέγγιση είναι απλή και έξυπνη. Καλή εργονομία, λειτουργικοί χώροι και μια πιο χαλαρή, λιγότερο «στημένη» αισθητική. Το Grande Panda δείχνει να έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους που θέλουν κάτι πρακτικό, αλλά όχι βαρετό. Σε επίπεδο καθημερινής χρήσης, απευθύνεται κυρίως σε αστικό περιβάλλον, με SUV εικόνα και εύκολη οδήγηση. Είναι αυτοκίνητο που αγοράζεται τόσο με τη λογική όσο και με το συναίσθημα, χωρίς όμως να ξεφεύγει σε κόστος.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμάζουμε το Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026, Fiat Grande Panda Hybrid 110 PS

Τι κρατάμε;

  • Τρία B-SUV με χαμηλή τιμή εκκίνησης για το 2026
  • Διαφορετική φιλοσοφία για διαφορετικούς αγοραστές
  • SUV εικόνα χωρίς υπερβολές σε διαστάσεις και κόστος
  • Λύσεις που ταιριάζουν απόλυτα στην ελληνική καθημερινότητα
Tags
#Citroen C3#Fiat Grande Panda#MG ZS Max
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
