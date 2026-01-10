Τα 3 φθηνότερα B-SUV του 2026 στην Ελλάδα

Η κατηγορία των B-SUV εξακολουθεί να είναι η πιο εμπορική και η πιο «λογική» επιλογή για τον μέσο Έλληνα αγοραστή.

Μικρές εξωτερικές διαστάσεις, θέση οδήγησης SUV, πρακτικότητα για την καθημερινότητα και τιμές που, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις, παραμένουν ελεγχόμενες. Το 2026 βρίσκει τρία μοντέλα να ξεχωρίζουν ξεκάθαρα στο κομμάτι του κόστους απόκτησης, απευθυνόμενα σε όσους θέλουν SUV εικόνα χωρίς να μπουν σε περιπέτειες. Ιδού τα τρία φθηνότερα B-SUV που μπορείς να αγοράσεις σήμερα στην Ελλάδα:

Το MG ZS Max έχει χτίσει την παρουσία του στην ελληνική αγορά πάνω σε μία λέξη: value. Δεν προσπαθεί να κερδίσει με το design ή με κάποιο ιδιαίτερο τεχνολογικό αφήγημα, αλλά με το συνολικό πακέτο που προσφέρει σε σχέση με την τιμή του. Εξωτερικά, η σχεδίαση είναι διακριτική και ουδέτερη. Δεν προκαλεί, αλλά δεν κουράζει. Στο εσωτερικό, η έμφαση δίνεται στους χώρους και στον εξοπλισμό, με μια λογική «τα έχει όλα όσα χρειάζεσαι» ήδη από τις βασικές εκδόσεις. Για οικογενειακή χρήση και καθημερινές μετακινήσεις, το ZS Max δείχνει από την πρώτη στιγμή πρακτικό.

Στον δρόμο, το προφίλ του είναι ήπιο και φιλικό. Δεν ζητάει συμμετοχή από τον οδηγό και δεν κουράζει, ακόμα και σε πιο κακής ποιότητας οδόστρωμα. Το μεγάλο του πλεονέκτημα παραμένει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για όσους κοιτούν πρώτα το budget και μετά τα υπόλοιπα. Το MG ZS Max είναι η επιλογή του αγοραστή που θέλει SUV χώρους και εξοπλισμό με τα λιγότερα δυνατά χρήματα, χωρίς να μπει σε δεύτερες σκέψεις.

Η Citroën πήρε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματά της και το επανασύστησε στο κοινό με ξεκάθαρη SUV λογική. Το νέο C3 δεν προσπαθεί να κρύψει τον crossover χαρακτήρα του. Αυξημένη απόσταση από το έδαφος, πιο «τετραγωνισμένη» στάση στο δρόμο και σχεδίαση που δείχνει σύγχρονη χωρίς να γίνεται επιθετική. Στην καθημερινή χρήση, το δυνατό χαρτί του C3 είναι η άνεση. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για να απορροφά κακοτεχνίες και σαμαράκια, κάτι που στην ελληνική πραγματικότητα μετράει περισσότερο από το 0-100 ή την τελική ταχύτητα. Το εσωτερικό είναι απλό και λειτουργικό, με καλή εκμετάλλευση χώρων για το μέγεθός του και ξεκάθαρη έμφαση στην ευκολία χρήσης.

Σε επίπεδο κινητήρων, το C3 καλύπτει τις βασικές ανάγκες του αγοραστή που κινείται κυρίως σε πόλη και προάστια, με χαμηλό κόστος χρήσης και απλή φιλοσοφία. Δεν υπόσχεται συγκινήσεις, αλλά προσφέρει ξεκούραστη μετακίνηση και εύκολη συμβίωση. Το C3 απευθύνεται σε εκείνον που θέλει SUV εμφάνιση, άνεση και χαμηλή τιμή εκκίνησης, χωρίς να τον απασχολούν οι τεχνικές υπερβολές.

Το Grande Panda δεν είναι απλώς μια νέα γενιά του Panda. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό αυτοκίνητο, που χρησιμοποιεί το ιστορικό όνομα ως βάση για να μπει δυναμικά στον κόσμο των B-SUV. Και το κάνει με χαρακτήρα. Η σχεδίαση είναι ίσως το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα. Τετραγωνισμένες γραμμές, έντονη προσωπικότητα και μια ρετρό-modern αισθητική που ξεχωρίζει άμεσα στον δρόμο. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο μοντέλο της κατηγορίας και αυτό, για πολλούς, αποτελεί βασικό κριτήριο αγοράς.

Στο εσωτερικό, η προσέγγιση είναι απλή και έξυπνη. Καλή εργονομία, λειτουργικοί χώροι και μια πιο χαλαρή, λιγότερο «στημένη» αισθητική. Το Grande Panda δείχνει να έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους που θέλουν κάτι πρακτικό, αλλά όχι βαρετό. Σε επίπεδο καθημερινής χρήσης, απευθύνεται κυρίως σε αστικό περιβάλλον, με SUV εικόνα και εύκολη οδήγηση. Είναι αυτοκίνητο που αγοράζεται τόσο με τη λογική όσο και με το συναίσθημα, χωρίς όμως να ξεφεύγει σε κόστος.

Τι κρατάμε;