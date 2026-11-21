Με λιγότερα από 25.000 € μπορείς ακόμη να αγοράσεις καινούργιο μικρομεσαίο diesel με 130 ίππους και αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων. Μάλιστα, στην ελληνική αγορά έχεις δύο επιλογές με αυτά τα χαρακτηριστικά, με μόλις 600 € διαφορά μεταξύ τους. Η τρίτη πρόταση έχει τον μεγαλύτερο κινητήρα και τη χαμηλότερη κατανάλωση της παρέας, όμως για να την αποκτήσεις χρειάζεται να πλησιάσεις τις 28.000 €.

Για όποιον κάνει συχνά μεγάλα ταξίδια, ακόμη και μισό λίτρο ανά 100 χλμ. μετράει. Σε 30.000 χιλιόμετρα τον χρόνο μεταφράζεται σε 150 λίτρα πετρελαίου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τα τρία φθηνότερα καινούργια diesel που μπορείς να αγοράσεις σήμερα στην Ελλάδα;

Opel Astra 1.5 Diesel AT8 από 25.200 €

Το ανανεωμένο Opel Astra είναι το πιο προσιτό της τριάδας. Με το προωθητικό πρόγραμμα της ελληνικής αντιπροσωπείας, η τιμή του πεντάθυρου μοντέλου διαμορφώνεται στις 25.200 €, με το αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων να περιλαμβάνεται ήδη στη βασική πετρελαιοκίνητη έκδοση. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος diesel 1,5 λίτρων που αποδίδει 130 ίππους και 300 Nm ροπής. Το Astra χρειάζεται 10,6 δευτερόλεπτα για το 0-100 χλμ./ώρα, ωστόσο το νούμερο που ενδιαφέρει περισσότερο εκείνον που διανύει μεγάλες αποστάσεις είναι τα 4,9 λίτρα/100 χλμ. της επίσημης συνδυασμένης κατανάλωσης. Με αυτή την τιμή ως βάση, για 20.000 χλμ. αντιστοιχούν 980 λίτρα πετρελαίου. Το πλεονέκτημα του Astra γίνεται πιο σαφές αν η καθημερινή διαδρομή περιλαμβάνει και αρκετή κίνηση. Έχεις την οικονομία του diesel για τα μεγάλα κομμάτια στην εθνική και την ευκολία του αυτόματου κιβωτίου όταν επιστρέφεις στην πόλη, στη χαμηλότερη τιμή της κατηγορίας.

Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Style από 25.800 €

Μόλις 600€ ακριβότερο είναι το Peugeot 308 στην έκδοση Style. Η τιμή αγοράς του διαμορφώνεται στις 25.800€. Η συγγένεια με το Astra φαίνεται αμέσως στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο 1.5 BlueHDi αποδίδει και εδώ 130 ίππους και 300 Nm, συνεργάζεται με το αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων EAT8 και έχει την ίδια εργοστασιακή κατανάλωση των 4,9 λίτρων/100 χλμ. Ακόμη και το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται στον ίδιο χρόνο, σε 10,6 δευτερόλεπτα. Εκεί που καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά είναι μόλις καθίσεις πίσω από το τιμόνι. Το 308 έχει το χαρακτηριστικό μικρό τιμόνι της Peugeot και ψηλά τοποθετημένο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, τον οποίο διαβάζεις πάνω από τη στεφάνη. Με μόλις 200 € να χωρίζουν τα δύο αυτοκίνητα και την ίδια κατανάλωση στα χαρτιά, αξίζει να ρυθμίσεις κάθισμα και τιμόνι και στα δύο. Για κάποιον που περνά ώρες στον δρόμο κάθε εβδομάδα, το πού κάθεται καλύτερα έχει μεγαλύτερη αξία από αυτή τη μικρή διαφορά τιμής.

Volkswagen Golf 2.0 TDI Essential από 27.580 €

Στις 27.580 € βρίσκεται το Volkswagen Golf 2.0 TDI Essential. Εδώ ο κινητήρας είναι δίλιτρος, η ισχύς φτάνει τους 116 ίππους και ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ένα χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Παρά τους 14 λιγότερους ίππους, ο TDI αποδίδει τα ίδια 300 Nm ροπής με τα δύο γαλλογερμανικά μοντέλα. Μάλιστα, το Golf είναι οριακά ταχύτερο στην επιτάχυνση από στάση, με 0-100 χλμ./ώρα σε 10,2 δευτερόλεπτα. Το ουσιαστικό του πλεονέκτημα είναι η μέση κατανάλωση των 4,4 λίτρων/100 χλμ., σε συνδυασμό με τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας της συγκεκριμένης έκδοσης.

Πόσο αξίζει στην πράξη το μισό λίτρο που κερδίζει το Golf ανά 100 χλμ.; Σε βάθος 150.000 χλμ., με βάση τις εργοστασιακές καταναλώσεις, ο TDI χρειάζεται 750 λίτρα λιγότερα. Με ενδεικτική τιμή diesel 1,70 €/λίτρο, το όφελος στην αντλία φτάνει τα 1.275 €. Ακόμη και σε αυτή την απόσταση, λοιπόν, η οικονομία καυσίμου καλύπτει λιγότερο από τη μισή διαφορά τιμής απέναντι στο Peugeot. Για τον αγοραστή που θέλει και αυτόματο κιβώτιο, το 308 των 25.800 € έχει το πιο καθαρό προβάδισμα της σύγκρισης.