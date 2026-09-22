Τα 3 φθηνότερα μοντέλα της FIAT στην Ελλάδα – Όλα κάτω από 19.000 ευρώ

Τα φθηνότερα μοντέλα της FIAT ξεκινούν από 11.590 ευρώ και προσφέρουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στην οικονομική μετακίνηση, από την πόλη μέχρι τις οικογενειακές διαδρομές.

Η αγορά ενός καινούργιου οχήματος με συγκρατημένο προϋπολογισμό απαιτεί πλέον προσεκτική αναζήτηση. Στην περίπτωση της FIAT, πάντως, υπάρχουν ακόμη επιλογές με τιμή εκκίνησης χαμηλότερη από 19.000 ευρώ, οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικό τρόπο ζωής. ο Topolino, το Pandina και το Grande Panda αποτελούν τις τρεις πιο προσιτές προτάσεις της ιταλικής μάρκας, με μία ουσιαστική διευκρίνιση: το Topolino είναι ηλεκτρικό τετράκυκλο, με σαφώς πιο συγκεκριμένο πεδίο χρήσης από τα δύο επιβατικά αυτοκίνητα. Επομένως, η επιλογή ανάμεσά τους ξεκινά από το τι χρειάζεται πραγματικά ο αγοραστής και στη συνέχεια περνά στην τιμή.

FIAT Topolino: Από 11.590 ευρώ για τις κοντινές διαδρομές

Με τιμή εκκίνησης 11.590 ευρώ, το Topolino είναι η οικονομικότερη είσοδος στον κόσμο της FIAT. Η ρετρό σχεδίασή του παραπέμπει στην ιστορία της μάρκας, όμως η αποστολή του είναι απολύτως σύγχρονη: να εξυπηρετεί τις μικρές, καθημερινές μετακινήσεις, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο στον δρόμο και στο παρκάρισμα. Το μήκος του περιορίζεται στα 2,5 μέτρα περίπου και η καμπίνα φιλοξενεί δύο άτομα. Η μπαταρία των 5,4 kWh προσφέρει ονομαστική αυτονομία έως 75 χιλιόμετρα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 45 χλμ./ώρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθορίζουν και το κοινό του: κάποιον που κινείται κυρίως στη γειτονιά, πηγαίνει στη δουλειά σε κοντινή απόσταση ή αναζητά ένα δεύτερο όχημα για συγκεκριμένες αστικές διαδρομές.

Η πρόσβαση σε σημείο φόρτισης είναι βασικό κριτήριο αγοράς. Όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο σπίτι, η καθημερινή χρήση μπορεί να οργανωθεί εύκολα γύρω από τις ανάγκες του οδηγού, χωρίς επισκέψεις σε πρατήριο. Από την άλλη, όποιος χρειάζεται χώρους για περισσότερα άτομα, μεταφορά πολλών αποσκευών ή συχνές μετακινήσεις εκτός πόλης πρέπει να στραφεί στα επόμενα δύο μοντέλα. Το Topolino έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή υπηρετεί μια συγκεκριμένη ανάγκη, αρκεί αυτή να συμπίπτει με την καθημερινότητα του ιδιοκτήτη του.

FIAT Pandina: Από 15.290 ευρώ με την αναρτημένη προσφορά

Το Pandina διατηρεί τη γνώριμη λογική του Panda: πρακτικότητα, εύχρηστο αμάξωμα και έμφαση στην καθημερινή μετακίνηση. Η FIAT προβάλλει για την έκδοση Icon τιμή 15.290 ευρώ μέσω της ενέργειας Summer Deals, ενώ η βασική σελίδα του μοντέλου αναφέρει εκκίνηση από 15.990 ευρώ. Συνεπώς, η χαμηλότερη τιμή συνδέεται με τη συγκεκριμένη εμπορική προσφορά και τη διαθεσιμότητά της. Στον τιμοκατάλογο του 2026 η έκδοση 1.0 Hybrid εμφανίζεται με 65 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο. Το ήπιο υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τον βενζινοκινητήρα, χωρίς να χρειάζεται εξωτερική φόρτιση. Οι επιδόσεις προσανατολίζονται στη χρηστικότητα της καθημερινής οδήγησης, με το κόστος αγοράς να αποτελεί βασικό μέρος της πρότασης.

Ο εξοπλισμός της Icon περιλαμβάνει κλιματισμό, cruise control, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, σύστημα πολυμέσων με Bluetooth και χειριστήρια στο τιμόνι. Υπάρχουν επίσης συστήματα υποβοήθησης, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και ανίχνευση κόπωσης του οδηγού. Το Pandina ταιριάζει στον αγοραστή που θέλει ένα προσιτό επιβατικό αυτοκίνητο, με πέντε θέσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Για έναν οδηγό με κυρίως αστική χρήση, η διαφορά τιμής από ένα μεγαλύτερο μοντέλο μπορεί να μετρά περισσότερο από την επιπλέον ισχύ ή την πιο σύγχρονη εικόνα του εσωτερικού.

FIAT Grande Panda: Από 17.590 ευρώ με 100 ίππους

Το Grande Panda ανεβάζει τον πήχη σε χώρους και δυνατότητες, διατηρώντας την τιμή της βασικής βενζινοκίνητης έκδοσης Pop στα 17.590 ευρώ. Με μήκος περίπου 4 μέτρα, προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη βάση για όποιον αναζητά το μοναδικό αυτοκίνητο του σπιτιού. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τρικύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1,2 λίτρων, με απόδοση 100 ίππων, ο οποίος συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Πρόκειται για τη συμβατική βενζινοκίνητη έκδοση, καθώς η υβριδική αποτελεί διαφορετική επιλογή στην γκάμα.

Η Pop διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, κλιματισμό, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και έξι αερόσακους. Στον εξοπλισμό ασφαλείας περιλαμβάνονται επίσης αυτόματο φρενάρισμα και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας. Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή στη σύγκριση των εκδόσεων: η βασική Pop έχει βάση για smartphone και όχι κεντρική οθόνη αφής. Η οθόνη των 10,25 ιντσών προσφέρεται στην ανώτερη Icon, μαζί με πρόσθετο εξοπλισμό. Για όποιον μπορεί να διαθέσει τα επιπλέον χρήματα, το Grande Panda φαίνεται η πιο ισορροπημένη επιλογή της τριάδας για συνδυασμό πόλης, επιβατών και εκδρομών.

Οι τιμές με μια ματιά

Μοντέλο Έκδοση / σύστημα κίνησης Τιμή εκκίνησης FIAT Topolino Ηλεκτρικό τετράκυκλο 11.590 € FIAT Pandina Icon 1.0 Hybrid, χειροκίνητο 15.290 €* FIAT Grande Panda Pop 1.2 Turbo 100 ίππων, χειροκίνητο 6 σχέσεων 17.590 €

Η τιμή του Pandina αφορά την αναρτημένη προσφορά Summer Deals. Στη βασική σελίδα του μοντέλου αναφέρεται τιμή από 15.990 ευρώ.