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ΑΓΟΡΑ

Τα 3 φθηνότερα μοντέλα της Volkswagen στην Ελλάδα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 28.09.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
ta-3-fthinotera-montela-tis-volkswagen-stin-ellada-770850
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Τα φθηνότερα μοντέλα της Volkswagen στην Ελλάδα ξεκινούν κάτω από τις 19.000 ευρώ, με δύο SUV και ένα μικρομεσαίο hatchback να σχηματίζουν την πιο προσιτή τριάδα.

Η αναζήτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου με το σήμα της Volkswagen οδηγεί σήμερα σε μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση: η χαμηλότερη τιμή δεν αφορά κάποιο μικρό αυτοκίνητο πόλης, αλλά ένα SUV με κουπέ σχεδίαση. Η ελληνική γκάμα έχει αλλάξει και οι επιλογές στο οικονομικότερο άκρο της καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από την καθημερινή μετακίνηση μέχρι τη χρήση ως βασικό οικογενειακό αυτοκίνητο.

Volkswagen Taigo: Από 18.990 ευρώ

Το Volkswagen Taigo ανοίγει την κατάταξη, με τιμή εκκίνησης 18.990 ευρώ για το 1.0 TSI 95 PS Essential. Είναι η επιλογή που συνδυάζει το χαμηλότερο κόστος αγοράς με την πιο έντονη σχεδιαστική διαφοροποίηση μεταξύ των τριών. Το στοιχείο που το χαρακτηρίζει είναι η κεκλιμένη γραμμή της οροφής στο πίσω μέρος, η οποία δημιουργεί μια περισσότερο κουπέ σιλουέτα. Για τον αγοραστή που θέλει SUV αλλά δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εμφάνιση, αυτό αποτελεί έναν ουσιαστικό λόγο να το βάλει στη λίστα του.

volkswagen taigo

Παρά τη συγκεκριμένη σχεδιαστική επιλογή, το Taigo διαθέτει χώρο αποσκευών 440 λίτρων. Επομένως, η αγορά του δεν περιορίζεται σε κάποιον που χρειάζεται αποκλειστικά ένα αυτοκίνητο για τις διαδρομές προς το γραφείο. Μπορεί να εξυπηρετήσει και ανάγκες μεταφοράς αποσκευών για μια εκδρομή ή τις διακοπές. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί turbo βενζινοκινητήρα 1,0 λίτρου με 95 ίππους. Το ενδιαφέρον εδώ βρίσκεται στον συνδυασμό τιμής, αμαξώματος και χώρων: ο υποψήφιος αγοραστής αποκτά SUV με ξεχωριστή εικόνα, χωρίς να χρειάζεται να ξεπεράσει το όριο των 20.000 ευρώ.

Volkswagen T-Cross: Από 19.990 ευρώ

Με 1.000 ευρώ περισσότερα, το Volkswagen T-Cross δίνει μια διαφορετική απάντηση στην ίδια περίπου αγοραστική ανάγκη. Ξεκινά από 19.990 ευρώ, με τη βασική έκδοση της γκάμας να είναι η 1.0 TSI 95 PS Essential. Εδώ, η σχεδίαση ακολουθεί πιο κλασική λογική SUV, με πιο όρθιο αμάξωμα και έμφαση στην αξιοποίηση του εσωτερικού. Είναι η πρόταση που αξίζει να εξετάσει πρώτα κάποιος ο οποίος βάζει ψηλά την πρακτικότητα και θέλει να προσαρμόζει το αυτοκίνητο στις ανάγκες της ημέρας.

Η Volkswagen δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη μεταβλητότητα της καμπίνας, ενώ με τα πίσω καθίσματα πλήρως αναδιπλωμένα ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος φτάνει έως τα 1.281 λίτρα. Ο συγκεκριμένος αριθμός αφορά τη μέγιστη χωρητικότητα και όχι το πορτμπαγκάζ με όλες τις θέσεις σε χρήση. Ο 1.0 TSI των 95 ίππων διατηρεί την τιμή εισόδου χαμηλά. Το δίλημμα απέναντι στο Taigo αφορά κυρίως τις προτεραιότητες του αγοραστή: πόσο τον ενδιαφέρει η κουπέ εμφάνιση και πόσο η πιο πρακτική διαμόρφωση ενός συμβατικού μικρού SUV.

Volkswagen Golf: Από 24.980 ευρώ

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Volkswagen Golf, το οποίο ξεκινά από 24.980 ευρώ στην έκδοση 1.5 TSI 116 PS Essential. Η διαφορά από τα δύο SUV είναι αισθητή στο κόστος, αλλά συνοδεύεται από διαφορετικό αμάξωμα και μεγαλύτερο κινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρου αποδίδει 116 ίππους, δηλαδή 21 περισσότερους από τις βασικές εκδόσεις των Taigo και T-Cross. Προσοχή στη διάκριση των εκδόσεων: το συγκεκριμένο Golf είναι TSI, ενώ οι ήπια υβριδικές εκδόσεις eTSI με DSG τοποθετούνται ψηλότερα στον τιμοκατάλογο.

Το Golf απευθύνεται στον οδηγό που προτιμά τη λογική ενός μικρομεσαίου hatchback και θέλει ένα αυτοκίνητο για καθημερινές διαδρομές και ταξίδια. Ο χώρος αποσκευών αναφέρεται στα 381 λίτρα, με τη μέγιστη χωρητικότητα να φτάνει τα 1.237 λίτρα όταν αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα, ανάλογα με τον εξοπλισμό. Η παρουσία του στην τριάδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: όποιος αναζητά το οικονομικότερο Volkswagen δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να επιλέξει SUV. Με μεγαλύτερο προϋπολογισμό, υπάρχει και η επιλογή ενός παραδοσιακού οικογενειακού hatchback.

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Tags
#Volkswagen#VW Golf#VW T-Cross#VW Taigo
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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