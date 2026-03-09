Η τετρακίνηση δεν ήταν ποτέ βασικό χαρακτηριστικό της κατηγορίας των μικρών SUV. Τα περισσότερα μοντέλα της αγοράς βασίζονται σε δικίνητες εκδόσεις, που καλύπτουν τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης χωρίς να ανεβάζουν το κόστος αγοράς.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν ορισμένες ενδιαφέρουσες προτάσεις που συνδυάζουν υβριδικά συστήματα κίνησης με τετρακίνηση, προσφέροντας καλύτερη πρόσφυση σε δύσκολες συνθήκες χωρίς μεγάλη επιβάρυνση στην κατανάλωση. Αν περιορίσουμε την αναζήτηση στην ελληνική αγορά και κοιτάξουμε μόνο υβριδικά B-SUV με τετρακίνηση, τότε η λίστα γίνεται αρκετά μικρότερη. Στην πράξη υπάρχουν μόλις λίγες επιλογές που προσφέρουν αυτή τη διάταξη, ενώ οι τιμές τους ξεκινούν πλέον κοντά στις 30.000 ευρώ. Παρακάτω συγκεντρώνουμε τα τρία πιο προσιτά υβριδικά 4×4 B-SUV, με σειρά από το ακριβότερο στο φθηνότερο, με βάση τις τιμές εκκίνησης στην Ελλάδα.

Το Jeep Avenger είναι το μικρότερο μοντέλο της αμερικανικής μάρκας, αλλά στην έκδοση 4xe διατηρεί τον χαρακτήρα που περιμένει κανείς από ένα Jeep. Η συγκεκριμένη έκδοση συνδυάζει υβριδική τεχνολογία με τετρακίνηση, δημιουργώντας ένα μικρό SUV που μπορεί να κινηθεί με άνεση τόσο στην πόλη όσο και εκτός δρόμου. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός τρικύλινδρος 1.2 turbo κινητήρας του ομίλου Stellantis, ο οποίος συνεργάζεται με ένα υβριδικό σύστημα 48V. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη διάταξη της μετάδοσης: ένας ηλεκτροκινητήρας κινεί τον πίσω άξονα, δημιουργώντας έτσι ένα σύστημα 4×4 χωρίς μηχανικό άξονα μετάδοσης.

Η συνολική ισχύς φτάνει τους 145 ίππους, ενώ η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη. Το σύστημα τετρακίνησης ενεργοποιείται όταν απαιτείται περισσότερη πρόσφυση, όπως σε χώμα, λάσπη ή βρεγμένο δρόμο. Με μήκος λίγο πάνω από τα 4 μέτρα, το Avenger παραμένει ιδιαίτερα ευέλικτο στην πόλη, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει αυξημένες δυνατότητες εκτός δρόμου σε σχέση με τα περισσότερα μοντέλα της κατηγορίας.

Τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα: 30.590 ευρώ (29.990€ με προωθητική ενέργεια)

Το Toyota Yaris Cross αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της κατηγορίας των μικρών SUV και ένα από τα ελάχιστα που προσφέρουν υβριδική τεχνολογία σε συνδυασμό με τετρακίνηση. Η τεχνολογία AWD-i λειτουργεί διαφορετικά από τα παραδοσιακά συστήματα τετρακίνησης. Ο πίσω άξονας κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα, χωρίς κεντρικό άξονα μετάδοσης. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα ενεργοποιεί την κίνηση στους πίσω τροχούς μόνο όταν χρειάζεται, διατηρώντας χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Το υβριδικό σύστημα βασίζεται στον γνωστό 1.5 τρικύλινδρο κινητήρα της Toyota, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρες και κιβώτιο e-CVT. Στη νεότερη έκδοση η συνολική ισχύς φτάνει τους 130 ίππους, ενώ η κατανάλωση παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή για την κατηγορία. Το Yaris Cross ξεχωρίζει επίσης για την ευχρηστία του στην πόλη, τις συμπαγείς διαστάσεις και το πλήρες πακέτο συστημάτων ασφάλειας. Για πολλούς αγοραστές αποτελεί έναν από τους πιο ισορροπημένους συνδυασμούς ανάμεσα σε υβριδική οικονομία και τετρακίνηση στην κατηγορία των B-SUV.

Τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα: 30.370 ευρώ

Το Suzuki Vitara αποτελεί εδώ και χρόνια μια από τις πιο προσιτές προτάσεις για όσους θέλουν SUV με πραγματική τετρακίνηση. Η ιαπωνική εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει το μοντέλο με το σύστημα AllGrip, το οποίο είναι ένα από τα λίγα μηχανικά συστήματα 4×4 που συναντά κανείς ακόμη σε αυτή την κατηγορία. Η υβριδική έκδοση βασίζεται στον 1.4 Boosterjet κινητήρα, ο οποίος συνεργάζεται με ένα mild hybrid σύστημα 48V. Η ισχύς φτάνει τους 129 ίππους, ενώ η μετάδοση γίνεται μέσω χειροκίνητου ή αυτόματου κιβωτίου.

Το σύστημα AllGrip προσφέρει διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να προσαρμόζεται σε διάφορες συνθήκες οδήγησης, όπως χιόνι ή χώμα. Σε αντίθεση με τα ηλεκτρικά συστήματα τετρακίνησης που βασίζονται σε έναν πίσω ηλεκτροκινητήρα, εδώ υπάρχει μηχανική σύνδεση των δύο αξόνων, κάτι που προσφέρει πιο σταθερή λειτουργία εκτός δρόμου. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται αρκετά χρόνια στην αγορά, το Vitara παραμένει μια ιδιαίτερα ισορροπημένη επιλογή για όσους αναζητούν ένα μικρό SUV με υβριδική τεχνολογία και πραγματικές δυνατότητες 4×4.

Τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα: 26.180 ευρώ

Τι κρατάμε

• Τα υβριδικά 4×4 B-SUV παραμένουν λίγα στην αγορά

• Το Toyota Yaris Cross AWD-i συνδυάζει υβριδική οικονομία με ηλεκτρική τετρακίνηση

• Το Suzuki Vitara Hybrid AllGrip είναι το πιο προσιτό υβριδικό SUV με τετρακίνηση στην ελληνική αγορά