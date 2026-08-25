Τα 3 φθηνότερα υβριδικά με 200 ίππους στην Ελλάδα – Τιμές από 18.950 ευρώ

Τα φθηνότερα υβριδικά με 200 ίππους συνδυάζουν πλέον επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση και πλούσιο εξοπλισμό σε τιμές που ξεκινούν κάτω από 19.000 ευρώ.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ένα καινούργιο αυτοκίνητο με περίπου 200 ίππους, αυτόματο κιβώτιο και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης μέσα στην πόλη απαιτούσε ένα αρκετά υψηλό ποσό. Η εξάπλωση των full hybrid συστημάτων και η είσοδος νέων εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα. Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα τρία καινούργια υβριδικά που πλησιάζουν ή ξεπερνούν τους 200 ίππους και κοστίζουν από 18.950 έως 22.990 ευρώ. Πρόκειται για ένα supermini και δύο SUV, τα οποία δεν χρειάζονται φόρτιση από πρίζα και κινούνται αυτόματα, συνδυάζοντας έναν βενζινοκινητήρα με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα. Ο όρος «200 ίπποι» χρησιμοποιείται εδώ στρογγυλοποιημένα, καθώς η πραγματική συνδυαστική ισχύς των τριών μοντέλων είναι 195, 197 και 204 ίπποι αντίστοιχα.

1. MG3 Hybrid+: 195 ίπποι από 18.950 ευρώ

Το οικονομικότερο της τριάδας είναι ένα αυτοκίνητο που απέδειξε ότι η υψηλή υβριδική ισχύς δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από τιμή premium. Το MG3 Hybrid+ προσφέρεται αυτή την περίοδο από 18.950 ευρώ, τοποθετούμενο χαμηλότερα ακόμη και από αρκετά συμβατικά βενζινοκίνητα supermini. Το υβριδικό του σύστημα χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με απόδοση 102 ίππων και έναν ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 195 ίππους, ενώ η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,83 kWh. Τη μετάδοση αναλαμβάνει ένα αυτόματο υβριδικό κιβώτιο τριών σχέσεων. Παρά τη χαμηλή τιμή του, οι επιδόσεις είναι ιδιαίτερα καλές. Η επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα.

Η επίσημη συνδυασμένη κατανάλωση διαμορφώνεται στα 4,4 λίτρα/100 χλμ., με εκπομπές CO₂ 100 γρ./χλμ. Με μήκος 4,11 μέτρα, το MG3 παραμένει εύχρηστο στην πόλη, χωρίς να είναι υπερβολικά μικρό. Το πορτμπαγκάζ των 293 λίτρων είναι πιο περιορισμένο από εκείνο των δύο SUV, αλλά επαρκεί για τις καθημερινές ανάγκες ενός ζευγαριού ή μιας μικρής οικογένειας. Η βασική έκδοση Excite διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, οθόνη αφής 10,25 ιντσών, Apple CarPlay και Android Auto, πλοήγηση, κάμερα οπισθοπορείας και το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης MG Pilot. Οι ατσάλινες ζάντες 15 ιντσών και ο σχετικά απλός εξοπλισμός άνεσης προδίδουν ότι πρόκειται για την εισαγωγική έκδοση, όμως τα ουσιαστικά στοιχεία ασφάλειας και συνδεσιμότητας είναι παρόντα. Το MG3 αποτελεί την καλύτερη επιλογή για εκείνον που θέλει τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση με το μικρότερο κόστος αγοράς και δεν χρειάζεται αμάξωμα SUV ή μεγάλο χώρο αποσκευών.

2. MG ZS Max Hybrid+: 197 ίπποι από 22.050 ευρώ

Με διαφορά 3.100 ευρώ από το MG3 περνάμε σε ένα αρκετά μεγαλύτερο και πιο οικογενειακό αυτοκίνητο. Το MG ZS Max Hybrid+ προσφέρεται από 22.050 ευρώ, τιμή που το καθιστά ένα από τα οικονομικότερα full hybrid SUV της ελληνικής αγοράς. Το υβριδικό σύστημα έχει αρκετά κοινά στοιχεία με εκείνο του MG3. Ο ατμοσφαιρικός κινητήρας 1,5 λίτρων αποδίδει 102 ίππους και συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων. Εδώ, όμως, η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 197 ίππους και η μέγιστη ροπή τα 465 Nm. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,83 kWh και το αυτόματο υβριδικό κιβώτιο διαθέτει τρεις σχέσεις. Το ZS Max επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 8,7 δευτερόλεπτα, ενώ η επίσημη κατανάλωση της βασικής έκδοσης είναι 5 λίτρα/100 χλμ.. Το βασικό πλεονέκτημά του απέναντι στο MG3 είναι η πρακτικότητα. Το μήκος του φτάνει τα 4,43 μέτρα και το πορτμπαγκάζ προσφέρει 443 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.457 λίτρα. Είναι επομένως ένα κανονικό οικογενειακό SUV και όχι απλώς ένα ψηλότερο αυτοκίνητο πόλης. Η έκδοση Excite περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη infotainment 10,25 ιντσών, Apple CarPlay και Android Auto, αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες στάθμευσης και ολοκληρωμένο πακέτο υποβοήθησης με προσαρμοζόμενο cruise control, έλεγχο λωρίδας και παρακολούθηση τυφλού σημείου. Οι ατσάλινες ζάντες 16 ιντσών και οι προβολείς αλογόνου είναι οι βασικοί συμβιβασμοί της οικονομικότερης έκδοσης. Από την άλλη, δύσκολα βρίσκει κανείς άλλο SUV με 197 ίππους, αυτόματο κιβώτιο και τόσο μεγάλους χώρους σε αντίστοιχη τιμή.

3. Chery Tiggo 4 Hybrid – 204 ίπποι από 22.990 ευρώ

Το ακριβότερο κατά μόλις 940 ευρώ από το MG ZS Max είναι συγχρόνως το ισχυρότερο της τριάδας. Το Chery Tiggo 4 Hybrid ξεκινά από 22.990 ευρώ στην έκδοση Comfort Auto και είναι το μοναδικό από τα τρία που ξεπερνά πραγματικά το όριο των 200 ίππων. Το full hybrid σύστημα της Chery βασίζεται επίσης σε βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων και αποδίδει συνδυαστικά 204 ίππους και 310 Nm ροπής. Η επίσημη μικτή κατανάλωση είναι 5,3 λίτρα/100 χλμ., με το αυτοκίνητο να μπορεί να κινείται για μικρές αποστάσεις ηλεκτρικά, ανάλογα με το φορτίο της μπαταρίας και τις συνθήκες. Με μήκος 4,32 μέτρα, το Tiggo 4 τοποθετείται ανάμεσα στα μεγαλύτερα B-SUV. Ο χώρος αποσκευών ανακοινώνεται στα 430 λίτρα μέχρι την οροφή, προσφέροντας την πρακτικότητα που περιμένει κανείς από ένα οικογενειακό crossover.

Εκεί που το Chery αποκτά σαφές πλεονέκτημα είναι στον βασικό εξοπλισμό. Η έκδοση Comfort διαθέτει δύο οθόνες 12,3 ιντσών, Apple CarPlay και Android Auto, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και προβολείς LED. Παράλληλα, περιλαμβάνονται επτά αερόσακοι και περισσότερα από 20 συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Η ακριβότερη έκδοση Premium κοστίζει 24.990 ευρώ και προσθέτει, μεταξύ άλλων, κάμερες πανοραμικής απεικόνισης 540 μοιρών, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και επενδύσεις οικολογικού δέρματος.

Ποιο από τα τρία αξίζει περισσότερο;

Το MG3 Hybrid+ κερδίζει χωρίς συζήτηση στο καθαρό value for money. Με 18.950 ευρώ προσφέρει 195 ίππους, πραγματικά καλές επιδόσεις και χαμηλή επίσημη κατανάλωση. Ο βασικός περιορισμός του είναι ότι παραμένει ένα supermini, με μικρότερο πορτμπαγκάζ και λιγότερη οικογενειακή πρακτικότητα. Το MG ZS Max Hybrid+ ζητά 3.100 ευρώ περισσότερα, αλλά προσφέρει πολύ μεγαλύτερη καμπίνα και χώρο αποσκευών 443 λίτρων. Είναι η πιο λογική επιλογή για μια οικογένεια που χρειάζεται κανονικό SUV, χωρίς να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για πολυτελή στοιχεία στον βασικό εξοπλισμό. Το Chery Tiggo 4 είναι κατά 940 ευρώ ακριβότερο από το ZS Max, αλλά αντισταθμίζει τη διαφορά με 204 ίππους, ζάντες αλουμινίου, φώτα LED, διζωνικό κλιματισμό, μεγαλύτερες οθόνες και ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο ασφάλειας.