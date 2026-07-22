Τα 3 ιδανικά crossover για διακοπές με κάτω από 19.000 ευρώ

Χώροι για αποσκευές, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και κινητήρες που δεν δυσκολεύονται στο ταξίδι, χωρίς το κόστος αγοράς να ξεπερνά τις 19.000 ευρώ.

Η αγορά ενός καινούργιου crossover ή SUV δεν προϋποθέτει απαραίτητα προϋπολογισμό άνω των 25.000 ευρώ. Ανάμεσα στις ακριβότερες και περισσότερο εξοπλισμένες προτάσεις υπάρχουν ακόμη μοντέλα που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας οικογένειας, τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στις καλοκαιρινές διακοπές. Επιλέξαμε τρία αυτοκίνητα με διαφορετικό χαρακτήρα. Το ένα ξεχωρίζει για τον ισχυρό κινητήρα και τους χώρους του, το δεύτερο για τις συμπαγείς διαστάσεις και τη σύγχρονη σχεδίαση, ενώ το τρίτο μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ολόκληρο ταξίδι διακοπών χωρίς ανεφοδιασμό.

KGM Tivoli – Το ισχυρότερο και μεγαλύτερο

Το KGM Tivoli αποτελεί την επιλογή για όσους αναζητούν ένα κανονικό B-SUV με ισχυρό κινητήρα και μεγάλο χώρο αποσκευών. Η βασική έκδοση Smart κοστίζει 18.990 ευρώ και εξοπλίζεται με έναν τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων. Η απόδοση φτάνει τους 163 ίππους και τα 280 Nm ροπής, μεγέθη που τοποθετούν το Tivoli σαφώς πάνω από τις περισσότερες προτάσεις αυτής της τιμής. Η ισχύς μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων, ενώ η επίσημη συνδυαστική κατανάλωση βρίσκεται στα 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Με μήκος 4,26 μέτρα, το Tivoli είναι το μεγαλύτερο αυτοκίνητο της τριάδας και προσφέρει περισσότερη άνεση στους επιβάτες, ειδικά όταν το ταξίδι περιλαμβάνει πολλές ώρες στον αυτοκινητόδρομο. Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 423 λίτρων, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μπορεί να φτάσει έως τα 1.115 λίτρα. Κάτω από το δάπεδο υπάρχει επιπλέον κρυφός αποθηκευτικός χώρος για μικρότερα αντικείμενα.

Παρά τη χαμηλή τιμή, η έκδοση Smart περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, ράγες οροφής, προβολείς LED, πίσω κάμερα και αισθητήρες παρκαρίσματος. Στο εσωτερικό υπάρχουν ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών και σύστημα πολυμέσων 9 ιντσών με πλοήγηση, Apple CarPlay και Android Auto. Το πακέτο ασφαλείας περιλαμβάνει αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, σύστημα διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων και παρακολούθηση της προσοχής του οδηγού. Το Tivoli είναι επομένως η καταλληλότερη επιλογή για όσους ταξιδεύουν φορτωμένοι και θέλουν άφθονη ισχύ για προσπεράσεις, ανηφόρες και κίνηση με τέσσερις ή πέντε επιβάτες. Το μειονέκτημά του σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα είναι η υψηλότερη κατανάλωση, κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο σε ένα ταξίδι.

Fiat Grande Panda – Το πιο ευέλικτο για πόλη και νησί

Το Fiat Grande Panda συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός μικρού crossover με εξωτερικό μήκος μόλις τεσσάρων μέτρων. Αυτό το καθιστά ιδιαίτερα πρακτικό για διακοπές σε νησιά, στενούς δρόμους και περιοχές όπου οι θέσεις στάθμευσης είναι περιορισμένες. Η βενζινοκίνητη έκδοση διαφημίζεται στην Ελλάδα με τιμή από 17.590 ευρώ και καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση οκτώ ετών ή 120.000 χιλιομέτρων. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας νέας γενιάς τρικύλινδρος 1.2 Turbo με 100 ίππους, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Η επίσημη κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 5,6 και 5,7 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, ενώ τα 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνονται σε 10,6 δευτερόλεπτα.

Παρότι είναι το μικρότερο εξωτερικά, δεν υστερεί σημαντικά σε πρακτικότητα. Το πορτμπαγκάζ μπορεί να φτάσει τα 412 λίτρα, ενώ η απόσταση των 18,3 εκατοστών από το έδαφος βοηθά σε χωματόδρομους προς παραλίες και σε κακοσυντηρημένα οδοστρώματα. Η εισαγωγική έκδοση Pop διαθέτει κλιματισμό, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, θύρα USB-C, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και βάση σύνδεσης smartphone. Δεν έχει την κεντρική οθόνη αφής των ακριβότερων εκδόσεων, προσφέρει όμως έξι αερόσακους, αυτόνομο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση ορίου ταχύτητας και σύστημα προειδοποίησης κόπωσης. Το Grande Panda είναι η πιο ισορροπημένη λύση για κάποιον που χρησιμοποιεί το ίδιο αυτοκίνητο καθημερινά στην πόλη, αλλά χρειάζεται επαρκείς χώρους και οικονομικό κινητήρα για τις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Dacia Sandero Stepway Eco-G – Έως 1.480 χλμ. αυτονομίας

Για το Dacia Sandero Stepway επιλέγουμε την έκδοση Expression Eco-G 120, η οποία κοστίζει 18.900 ευρώ. Είναι η ακριβότερη από τις δύο βασικές επιλογές του μοντέλου, αλλά διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για όσους πραγματοποιούν μεγάλες διαδρομές: λειτουργεί τόσο με βενζίνη όσο και με LPG. Ο νέος τρικύλινδρος turbo κινητήρας έχει χωρητικότητα 1,2 λίτρων και αποδίδει 120 ίππους όταν χρησιμοποιεί υγραέριο. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, ενώ υπάρχουν δύο ξεχωριστές δεξαμενές, χωρητικότητας 50 λίτρων η καθεμία, για βενζίνη και LPG. Με γεμάτα και τα δύο ρεζερβουάρ, η συνολική αυτονομία του Stepway μπορεί να φτάσει περίπου τα 1.480 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια μπορεί θεωρητικά να ταξιδέψει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και να επιστρέψει χωρίς ενδιάμεσο ανεφοδιασμό. Παράλληλα, το χαμηλότερο κόστος του LPG περιορίζει αισθητά τα έξοδα των διακοπών.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 410 λίτρα και επεκτείνεται στα 1.455 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Οι αρθρωτές μπάρες οροφής της έκδοσης Expression μπορούν να μετατραπούν σε εγκάρσιες, επιτρέποντας την τοποθέτηση μπαγκαζιέρας χωρίς να απαιτείται διαφορετικό σετ από μπάρες. Η συγκεκριμένη έκδοση διαθέτει επίσης κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας. Συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών ή 100.000 χιλιομέτρων και αντίστοιχη οδική βοήθεια. Υπάρχει πάντως και ακόμη φθηνότερη επιλογή. Το Sandero Stepway Essential TCe 110 με βενζινοκινητήρα 110 ίππων ξεκινά από 17.350 ευρώ. Χάνει το πλεονέκτημα του LPG και της πολύ μεγάλης αυτονομίας, αλλά παραμένει ένα από τα οικονομικότερα καινούργια crossover της ελληνικής αγοράς και ιδανικό για ταξίδι.

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