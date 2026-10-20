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Τα 3 κινεζικά plug-in hybrid SUV με τη μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία – Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;

ΤΡΙΤΗ | 20.10.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Έως 200 χιλιόμετρα χωρίς βενζίνη, μεγάλες μπαταρίες και δυνατότητα φόρτισης σε ταχυφορτιστή. Aυτά τα plug-in hybrid SUV δείχνουν πόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία.

Πόσα χιλιόμετρα μπορεί να καλύψει ένα plug-in hybrid πριν χρειαστεί τη βοήθεια του βενζινοκινητήρα; Στην περίπτωση ορισμένων κινεζικών SUV που διατίθενται στην Ελλάδα, η απάντηση φτάνει πλέον σε τριψήφια νούμερα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν ασυνήθιστα για την κατηγορία. Με μπαταρίες χωρητικότητας άνω των 34 kWh, τα συγκεκριμένα μοντέλα δίνουν στην ηλεκτροκίνηση πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινή μετακίνηση, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία του ανεφοδιασμού με βενζίνη στα ταξίδια. Τα Lynk & Co 08, Chery Tiggo 9 CSH και Omoda 9 SHS-P ξεχωρίζουν με ανακοινωμένη ηλεκτρική αυτονομία από 145 έως 200 χιλιόμετρα. Πρόκειται για τιμές του κύκλου WLTP, με την πραγματική απόσταση να επηρεάζεται από την ταχύτητα, τη θερμοκρασία και τις συνθήκες οδήγησης. Η μεταξύ τους σύγκριση, πάντως, αποκαλύπτει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: έμφαση στη μέγιστη ηλεκτρική εμβέλεια, στην επταθέσια πρακτικότητα ή στον συνδυασμό υψηλής ισχύος και χαμηλότερης τιμής.

Lynk & Co 08: Έως 200 χιλιόμετρα με ρεύμα

Το Lynk & Co 08 βρίσκεται πρώτο στη συγκεκριμένη τριάδα, με ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χιλιόμετρα WLTP και μπαταρία 39,6 kWh. Το πλεονέκτημά του είναι ουσιαστικό για όποιον θέλει να καλύπτει μεγαλύτερες καθημερινές αποστάσεις ηλεκτρικά ή να περιορίζει τη συχνότητα φόρτισης. Το σύστημα κίνησης συνδυάζει turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με ηλεκτρική υποβοήθηση, αποδίδοντας συνολικά 345 ίππους, σύμφωνα με τις ελληνικές προδιαγραφές. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου τριών σχέσεων και η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 6,8 δευτερόλεπτα.

Lynk & Co 08

Ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φόρτιση. Το 08 υποστηρίζει εναλλασσόμενο ρεύμα AC έως 11 kW και ταχυφόρτιση DC έως 85 kW, με τη δεύτερη να επιτρέπει αναπλήρωση από το 10% στο 80% σε περίπου 33 λεπτά. Με μήκος 4,82 μέτρα και κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών, συνδυάζει οικογενειακές διαστάσεις με ένα έντονα ψηφιακό εσωτερικό. Η τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 52.490 ευρώ.

Chery Tiggo 9 CSH: Μεγάλη αυτονομία και επτά θέσεις

Το Chery Tiggo 9 CSH ακολουθεί με 148 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας και μπαταρία 34,46 kWh. Η σημαντικότερη πρακτική διαφορά του είναι η επταθέσια διαμόρφωση, που προσθέτει ευελιξία για οικογένειες με αυξημένες ανάγκες μεταφοράς. Το μεγάλο SUV της Chery έχει μήκος 4,81 μέτρα και συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων turbo με ηλεκτρικά μοτέρ και τετρακίνηση. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 428 ίππους, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα. Η εταιρεία ανακοινώνει συνολική αυτονομία έως 1.050 χιλιόμετρα, με διαθέσιμη ενέργεια στην μπαταρία και καύσιμο στο ρεζερβουάρ.

Υποστηρίζεται επίσης ταχυφόρτιση DC, με χρόνο περίπου 22 λεπτών για το 30%-80%. Στην καμπίνα υπάρχουν κεντρική οθόνη 15,6 ιντσών, ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών και head-up display, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει εμπρός καθίσματα με λειτουργία μασάζ και ηχοσύστημα Sony 14 ηχείων. Στην ελληνική αγορά, το Tiggo 9 CSH προσφέρεται στην έκδοση Luxury με τιμή 52.490 ευρώ, ακριβώς στο ίδιο σημείο εκκίνησης με το Lynk & Co 08.

Omoda 9 SHS-P: 145 χιλιόμετρα και 537 ίπποι

Το Omoda 9 SHS-P συνδυάζει 145 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας WLTP με τη χαμηλότερη τιμή της τριάδας. Διατίθεται από 48.500 ευρώ, δηλαδή 3.990 ευρώ λιγότερα από τα άλλα δύο μοντέλα, χωρίς αυτό να σημαίνει υποχώρηση στην ισχύ. Αντίθετα, με 537 ίππους και 650 Nm, είναι το ισχυρότερο από τα τρία. Το επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα συνεργάζεται με τετρακίνηση και κιβώτιο DHT τριών σχέσεων, ενώ το 0-100 χλμ./ώρα απαιτεί 4,9 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 34,46 kWh και υποστηρίζει φόρτιση AC έως 6,6 kW και DC έως 65 kW. Για την αναπλήρωση από το 30% στο 80% ανακοινώνεται χρόνος μικρότερος των 28 λεπτών. Πρόκειται για πενταθέσιο SUV μήκους 4,775 μέτρων, με ανακοινωμένο χώρο αποσκευών 660 λίτρων και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη απόσβεση CDC. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, η πρότασή του δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον συνδυασμό ηλεκτρικής εμβέλειας, επιδόσεων και εξοπλισμού.

Μοντέλο Ηλεκτρική αυτονομία WLTP Μπαταρία Τιμή από
Lynk & Co 08 200 χλμ. 39,6 kWh 52.490 €
Chery Tiggo 9 CSH 148 χλμ. 34,46 kWh 52.490 €
Omoda 9 SHS-P 145 χλμ. 34,46 kWh 48.500 €

Το βασικό ζητούμενο για τον αγοραστή παραμένει η δυνατότητα τακτικής φόρτισης. Με πρόσβαση σε φορτιστή στο σπίτι ή στην εργασία, οι μεγάλες αυτές μπαταρίες μπορούν να καλύπτουν σημαντικό μέρος των καθημερινών διαδρομών με ρεύμα. Το Lynk & Co 08 προσφέρει το μεγαλύτερο περιθώριο ηλεκτρικής κίνησης, το Chery προσθέτει δύο επιπλέον θέσεις και το Omoda συνδυάζει τη χαμηλότερη τιμή με την υψηλότερη ισχύ.

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Tags
#Chery Tiggo 9#Lynk & Co 08#Omoda 9
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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