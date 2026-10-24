Τα 3 οικογενειακά SUV που ξεχωρίζουν στην Ελλάδα – Οι τιμές τους

Τρία οικογενειακά SUV με διαφορετικό χαρακτήρα καταλαμβάνουν την κορυφή της κατηγορίας τους στην Ελλάδα, με τιμές που ξεκινούν κάτω από τις 19.000 ευρώ.

Τα οικογενειακά SUV αποτελούν μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες της ελληνικής αγοράς, με προτάσεις που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Από προσιτά μοντέλα με συμβατικούς κινητήρες μέχρι υβριδικά και premium επιλογές, ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Στην κορυφή των ταξινομήσεων του πρώτου εννεαμήνου του 2026, ωστόσο, βρίσκονται τρία αυτοκίνητα που προσεγγίζουν την κατηγορία από διαφορετική αφετηρία. Τα Toyota C-HR, BMW X1 και MG ZS Max καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις στα C-SUV, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ. Συνολικά συγκεντρώνουν 6.174 ταξινομήσεις, σε μια κατηγορία που αριθμεί 23.582 αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από ένα στα τέσσερα C-SUV που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο διάστημα ανήκουν σε αυτή την τριάδα. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πρόκειται για τρεις προτάσεις με παραπλήσιες τιμές. Το Toyota δίνει έμφαση στον εξηλεκτρισμό και τη σχεδίαση, η BMW εκπροσωπεί την premium πλευρά της κατηγορίας, ενώ το MG προτάσσει ένα σαφώς χαμηλότερο κόστος εισόδου.

Toyota C-HR: Πρώτο με 2.718 ταξινομήσεις

Το Toyota C-HR βρίσκεται στην πρώτη θέση με 2.718 ταξινομήσεις και μερίδιο 11,53%. Η διαφορά του από τη δεύτερη BMW X1 φτάνει τα 948 αυτοκίνητα, εξασφαλίζοντάς του καθαρό προβάδισμα στο εννεάμηνο. Τον Σεπτέμβριο σημείωσε ακόμη 312 ταξινομήσεις, διατηρώντας την πρώτη θέση και στη μηνιαία κατάταξη. Η επίδοσή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια κατηγορία όπου συνυπάρχουν καθιερωμένα ονόματα, premium μοντέλα και ολοένα περισσότερες κινεζικές προτάσεις. Η ελληνική γκάμα του ξεκινά από τις 28.300 ευρώ για την υβριδική έκδοση, ενώ η plug-in hybrid πρόταση διατίθεται από 36.970 ευρώ.

Το πλήρως υβριδικό σύστημα δεν απαιτεί σύνδεση σε πρίζα, ενώ η επαναφορτιζόμενη έκδοση απευθύνεται σε όσους μπορούν να αξιοποιούν συστηματικά τη φόρτιση για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Με μήκος περίπου 4,36 μέτρα, το C-HR διατηρεί σχετικά συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις. Η έντονα κεκλιμένη οροφή και οι αιχμηρές επιφάνειες του αμαξώματος του δίνουν μια διαφορετική παρουσία από τα πιο συμβατικά οικογενειακά SUV. Η σχεδίαση αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ταυτότητάς του, μαζί με την επιλογή ανάμεσα σε υβριδική και plug-in hybrid τεχνολογία. Στα στοιχεία του ΣΕΑΑ, πάντως, το C-HR καταγράφεται χωριστά από το αμιγώς ηλεκτρικό C-HR+. Οι 2.718 ταξινομήσεις αφορούν αποκλειστικά την εγγραφή του C-HR και δεν περιλαμβάνουν το ηλεκτρικό μοντέλο.

BMW X1: Premium παρουσία στη δεύτερη θέση

Η BMW X1 ακολουθεί με 1.770 ταξινομήσεις και μερίδιο 7,51%, αποδεικνύοντας ότι μια premium πρόταση μπορεί να διεκδικήσει υψηλή θέση στη συνολική κατάταξη της κατηγορίας. Η παρουσία της γίνεται ακόμη πιο αισθητή στα στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Με 298 ταξινομήσεις, βρέθηκε μόλις 14 αυτοκίνητα πίσω από το C-HR. Το μηνιαίο μερίδιό της έφτασε στο 9,09%, υψηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό του εννεαμήνου. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στις 42.270 ευρώ για την X1 sDrive20i, η οποία συνδυάζει κινητήρα βενζίνης 1.499 κ.εκ. με ήπια υβριδική τεχνολογία, συνολική ισχύ 170 ίππων και αυτόματο κιβώτιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η sDrive18i των 136 ίππων εμφανίζεται στον επίσημο τιμοκατάλογο υψηλότερα, στις 42.750 ευρώ. Επομένως, η μικρότερη ονομασία έκδοσης δεν αντιστοιχεί εδώ στη χαμηλότερη τιμή αγοράς.

Το κόστος εισόδου της X1 είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των άλλων δύο μοντέλων. Παρ’ όλα αυτά, βρίσκεται μπροστά από αρκετές οικονομικότερες προτάσεις, αλλά και από την Audi Q3, η οποία καταγράφει 1.608 ταξινομήσεις. Η μεταξύ τους απόσταση είναι 162 αυτοκίνητα, ενώ το MG ZS Max βρίσκεται μόλις 84 ταξινομήσεις πίσω από την X1. Η δεύτερη θέση επομένως συνοδεύεται από σαφώς μικρότερες διαφορές σε σχέση με το προβάδισμα του C-HR στην κορυφή. Όπως συμβαίνει με το Toyota, χρειάζεται και εδώ μια διευκρίνιση: η ηλεκτρική BMW iX1 καταγράφεται χωριστά, με 182 ταξινομήσεις, και δεν περιλαμβάνεται στις 1.770 της X1.

MG ZS Max: Τρίτο με τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

Το MG ZS Max συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με 1.686 ταξινομήσεις και μερίδιο 7,15%. Βρίσκεται μπροστά από μοντέλα όπως τα Audi Q3, Toyota Corolla Cross και Nissan Qashqai, έχοντας εξασφαλίσει σημαντική παρουσία στην κατηγορία. Το βασικό του πλεονέκτημα σε αυτή τη σύγκριση είναι το κόστος αγοράς. Η βενζινοκίνητη έκδοση ξεκινά από τις 18.950 ευρώ με την ισχύουσα προωθητική ενέργεια. Διαθέτει ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρων με 115 ίππους, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων. Για όσους θέλουν αυτόματο κιβώτιο και πλήρως υβριδικό σύστημα, το ZS Max Hybrid+ διατίθεται από 22.050 ευρώ. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 197 ίππους, η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,7 δευτερόλεπτα, ενώ η δηλωμένη συνδυασμένη κατανάλωση της βασικής έκδοσης είναι 5 λίτρα/100 χλμ. κατά WLTP.

Η διαφορά των 3.100 ευρώ μεταξύ της βενζινοκίνητης και της υβριδικής έκδοσης εισόδου αγοράζει επομένως διαφορετικό σύστημα κίνησης, αυτόματη μετάδοση και σημαντικά περισσότερη ισχύ. Με μήκος περίπου 4,43 μέτρα, το ZS Max τοποθετείται στις διαστάσεις ενός οικογενειακού SUV, ενώ συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση επτά ετών ή 150.000 χιλιομέτρων. Οι ταξινομήσεις του πίνακα αφορούν συνολικά το μοντέλο, χωρίς να διαχωρίζουν τις βενζινοκίνητες από τις υβριδικές εκδόσεις.

Οι τιμές και οι ταξινομήσεις συγκεντρωτικά

Toyota C-HR: Από 28.300 ευρώ , με 2.718 ταξινομήσεις και μερίδιο 11,53% στην κατηγορία C-SUV.

Από , με και μερίδιο στην κατηγορία C-SUV. BMW X1: Από 42.270 ευρώ , με 1.770 ταξινομήσεις και μερίδιο 7,51% .

Από , με και μερίδιο . MG ZS Max: Από 18.950 ευρώ στη βενζινοκίνητη έκδοση με προωθητικό όφελος και από 22.050 ευρώ ως Hybrid+, με 1.686 ταξινομήσεις και μερίδιο 7,15%.