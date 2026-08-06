Τα 3 οικονομικότερα τετρακίνητα SUV της ελληνικής αγοράς

Η αγορά των προσιτών τετρακίνητων SUV έχει περιοριστεί σημαντικά, καθώς αρκετά μοντέλα προσφέρονται πλέον αποκλειστικά ως προσθιοκίνητα. Υπάρχουν, όμως, τρεις 4×4 επιλογές που κοστίζουν κάτω από 30.000 ευρώ.

Η τετρακίνηση παραμένει ουσιαστικό κριτήριο για όσους κινούνται συχνά σε ορεινές περιοχές, χιονισμένους δρόμους ή χωματόδρομους. Στην ελληνική αγορά, τα τρία οικονομικότερα τετρακίνητα SUV είναι τα Suzuki Vitara, Suzuki S-Cross και Dacia Duster, με αρκετές διαφορές ως προς τις διαστάσεις, τον εξοπλισμό και τη φιλοσοφία του συστήματος μετάδοσης.

Suzuki Vitara 1.4 GL+ Hybrid AllGrip – 26.330 ευρώ

Το Suzuki Vitara είναι το οικονομικότερο τετρακίνητο SUV της ελληνικής αγοράς. Η βασική έκδοση AllGrip δεν προσφέρεται στο εισαγωγικό επίπεδο GL, αλλά στην πλουσιότερη GL+, η οποία κοστίζει 26.330 ευρώ. Με τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς, το ποσό διαμορφώνεται στα 26.650 ευρώ, πριν από τα έξοδα ταξινόμησης. Ο κινητήρας είναι ο τετρακύλινδρος turbo 1.4 BoosterJet 48V Hybrid των 1.373 κ.εκ., με άμεσο ψεκασμό. Αποδίδει 110 ίππους στις 4.500 σ.α.λ. και 235 Nm ροπής από τις 2.000 έως τις 2.500 σ.α.λ. Το ήπια υβριδικό σύστημα χρησιμοποιεί ηλεκτρογεννήτρια ISG 48V, η οποία προσθέτει έως 17 ίππους και 50 Nm κατά την υποβοήθηση του θερμικού κινητήρα.

Στην εισαγωγική τετρακίνητη έκδοση, ο κινητήρας συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 12,2 δευτερόλεπτα, η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h και η επίσημη μικτή κατανάλωση είναι 5,4 lt/100 km. Οι εκπομπές CO₂ βρίσκονται μεταξύ 128 και 129 g/km. Το σύστημα AllGrip Select διαθέτει τέσσερα προγράμματα λειτουργίας. Στο Auto δίνεται προτεραιότητα στην οικονομία και ο πίσω άξονας ενεργοποιείται όταν απαιτείται. Το Sport μεταβάλλει την απόκριση του κινητήρα και την κατανομή της ροπής, το Snow είναι σχεδιασμένο για ολισθηρές επιφάνειες, ενώ το Lock βοηθά στην απεμπλοκή του αυτοκινήτου από λάσπη, άμμο ή βαθύ χιόνι. Στην τετρακίνητη έκδοση περιλαμβάνεται και σύστημα ελέγχου κατάβασης.

Η έκδοση GL+ διαθέτει αυτόματο κλιματισμό, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με πλοήγηση, ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος. Περιλαμβάνονται επίσης θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, keyless είσοδος και εκκίνηση, αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες, πίσω φιμέ κρύσταλλα, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου και προειδοποίηση οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας. Στον βασικό εξοπλισμό ασφάλειας βρίσκονται έξι αερόσακοι, adaptive cruise control, αυτόματο φρενάρισμα, διατήρηση λωρίδας, αναγνώριση σημάτων, παρακολούθηση οδηγού και αυτόματη εναλλαγή της μεγάλης σκάλας. Με μήκος 4,185 μέτρα, το Vitara είναι το πιο μικρό και ευέλικτο από τα τρία. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 175 χιλιοστά, ενώ το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 362 λίτρων, η οποία αυξάνεται στα 642 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα.

Suzuki S-Cross 1.4 GL+ Hybrid AllGrip – 27.780 ευρώ

Το Suzuki S-Cross χρησιμοποιεί τα ίδια βασικά μηχανικά μέρη με το Vitara, αλλά διαθέτει μεγαλύτερο αμάξωμα και πιο οικογενειακό προσανατολισμό. Η οικονομικότερη τετρακίνητη έκδοση είναι και εδώ η GL+, με τιμή 27.780 ευρώ. Με τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς, το ποσό ανέρχεται στα 28.100 ευρώ, πριν από την ταξινόμηση. Ο τετρακύλινδρος 1.4 BoosterJet Hybrid 48V αποδίδει 110 ίππους και 235 Nm, ενώ συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και το σύστημα τετρακίνησης AllGrip Select. Τα τέσσερα διαθέσιμα προγράμματα Auto, Sport, Snow και Lock λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως στο Vitara, επιτρέποντας στον οδηγό να προσαρμόσει τη μετάδοση στις εκάστοτε συνθήκες.

Το τετρακίνητο S-Cross με το χειροκίνητο κιβώτιο χρειάζεται 12,2 δευτερόλεπτα για τα 0-100 km/h και φτάνει σε τελική ταχύτητα 180 km/h. Η μικτή κατανάλωση βρίσκεται μεταξύ 5,6 και 5,7 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ είναι 131 g/km. Η μικρή διαφορά σε σχέση με το Vitara οφείλεται κυρίως στο μεγαλύτερο αμάξωμα και το αυξημένο βάρος. Το μήκος του S-Cross φτάνει τα 4,305 μέτρα, το πλάτος τα 1,785 μέτρα και το μεταξόνιο τα 2,6 μέτρα. Η απόσταση από το έδαφος παραμένει στα 175 χιλιοστά. Το βασικό του πλεονέκτημα απέναντι στο Vitara είναι η μεγαλύτερη καμπίνα και το πορτμπαγκάζ των 430 λίτρων. Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ο διαθέσιμος χώρος αυξάνεται στα 665 λίτρα έως το ύψος των παραθύρων και μπορεί να φτάσει τα 1.230 λίτρα.

Η έκδοση GL+ περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, LED προβολείς για τη μεσαία και τη μεγάλη σκάλα, ράγες οροφής, προβολείς ομίχλης, πίσω φιμέ κρύσταλλα και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες. Στο εσωτερικό υπάρχουν αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, δερμάτινο τιμόνι, εμπρός και πίσω υποβραχιόνιο, καθώς και πλάτη πίσω καθισμάτων με δύο θέσεις ανάκλισης. Η οθόνη πολυμέσων των 9 ιντσών συνοδεύεται από κάμερα οπισθοπορείας, ενώ υπάρχουν αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω. Ο εξοπλισμός ασφαλείας περιλαμβάνει έξι αερόσακους, αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση πεζών και δικύκλων, διατήρηση λωρίδας, adaptive cruise control, αναγνώριση σημάτων, παρακολούθηση οδηγού, έλεγχο τυφλού σημείου και προειδοποίηση οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας. Σε σχέση με το Vitara, το S-Cross κοστίζει 1.450 ευρώ περισσότερο, προσφέροντας μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ, περισσότερο χώρο για τους πίσω επιβάτες, διζωνικό κλιματισμό και εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος.

Dacia Duster expression hybrid-G 150 4×4 auto – 29.900 ευρώ

Το Dacia Duster είναι το ακριβότερο από τα τρία, αλλά παράλληλα το ισχυρότερο και το μοναδικό που συνδυάζει την τετρακίνηση με αυτόματο κιβώτιο και LPG. Η εισαγωγική τετρακίνητη έκδοση expression hybrid-G 150 4×4 auto κοστίζει 29.900 ευρώ. Το σύστημα κίνησης είναι αρκετά διαφορετικό από εκείνο των δύο Suzuki. Μπροστά βρίσκεται ένας τρικύλινδρος turbo κινητήρας 1.199 κ.εκ., ο οποίος λειτουργεί είτε με βενζίνη είτε με LPG. Αποδίδει 140 ίππους και 230 Nm, διαθέτει ήπια υβριδική υποβοήθηση 48V και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Τον πίσω άξονα κινεί ένας ηλεκτροκινητήρας με μέγιστη ισχύ 31 ίππων και 87 Nm, ο οποίος συνεργάζεται με δικό του κιβώτιο δύο σχέσεων. Δεν υπάρχει μηχανικός άξονας μετάδοσης μεταξύ του εμπρός και του πίσω συστήματος. Η τετρακίνηση ελέγχεται ηλεκτρονικά και ο πίσω ηλεκτροκινητήρας μπορεί να αποσυνδέεται όταν δεν απαιτείται. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 150 ίππους.

Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 10,2 δευτερόλεπτα με LPG και σε 9,9 δευτερόλεπτα με βενζίνη, ενώ η τελική ταχύτητα είναι 180 km/h. Η επίσημη κατανάλωση κυμαίνεται από 7 έως 7,4 lt/100 km με LPG και από 5,7 έως 6,1 lt/100 km με βενζίνη. Το Duster διαθέτει δύο ρεζερβουάρ 50 λίτρων, ένα για κάθε καύσιμο. Έτσι, εκτός από το χαμηλότερο κόστος χρήσης του LPG, προσφέρει σημαντικά μεγαλύτερη συνολική αυτονομία. Οι εκπομπές CO₂ με υγραέριο κυμαίνονται από 113 έως 120 g/km, ανάλογα με την έκδοση. Η τετρακίνητη έκδοση αποκτά πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, Hill Descent Control, ηλεκτρικό χειρόφρενο και ελαστικά τεσσάρων εποχών. Μπορεί επίσης να ρυμουλκήσει έως 1.500 κιλά με φρένα.

Η expression διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, οθόνη πολυμέσων 10,1 ιντσών με ασύρματα Android Auto και Apple CarPlay, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει air condition, αισθητήρες φωτός και βροχής, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, cruise control και περιοριστή ταχύτητας. Στον τομέα της ασφάλειας διαθέτει αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση πεζών και δικύκλων, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, παρακολούθηση οδηγού, αναγνώριση σημάτων, έξι αερόσακους και e-call. Το αμάξωμα έχει μήκος 4,343 μέτρα, ενώ ο χώρος αποσκευών της τετρακίνητης έκδοσης είναι 400 λίτρα. Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα φτάνει τα 1.527 λίτρα. Είναι μικρότερος από εκείνον των προσθιοκίνητων Duster, καθώς κάτω από το δάπεδο φιλοξενούνται ο πίσω ηλεκτροκινητήρας, η μετάδοση και η δεξαμενή LPG.

Ποιο από τα τρία ταιριάζει σε κάθε χρήση;