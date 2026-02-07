Τα 3 SUV με τις περισσότερες πωλήσεις μέσα στο 2026 στην Ελλάδα – Τιμές

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει αλλάξει οριστικά τα τελευταία χρόνια και αν υπάρχει μια κατηγορία που αποτυπώνει καλύτερα αυτή τη μετάβαση, είναι τα SUV.

Δεν μιλάμε πλέον για μια εναλλακτική επιλογή, αλλά για την κυρίαρχη τάση που καθορίζει τις πωλήσεις συνολικά. Ψηλή θέση οδήγησης, πρακτικότητα, καλύτερη ορατότητα, υβριδικές τεχνολογίες και εικόνα που «γεμίζει» τον δρόμο είναι στοιχεία που ζητά πλέον μαζικά το κοινό. Και μέσα στο 2026, τρία μοντέλα κατάφεραν να ξεχωρίσουν καθαρά σε ταξινομήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία τους μόνο τυχαία δεν είναι.

Toyota Yaris Cross – Το απόλυτο B-SUV σημείο αναφοράς

Το Toyota Yaris Cross συνεχίζει ακριβώς από εκεί που σταμάτησε το 2025. Στην κορυφή. Και το κάνει χωρίς θόρυβο, χωρίς υπερβολικές καμπάνιες, αλλά με μια συνταγή που έχει αποδειχθεί αλάνθαστη για την ελληνική πραγματικότητα. Compact διαστάσεις που βολεύουν στην πόλη, SUV εμφάνιση που καλύπτει το lifestyle στοιχείο και – κυρίως – υβριδική τεχνολογία που δουλεύει υποδειγματικά σε αστικό κύκλο. Εκεί όπου κινείται το μεγαλύτερο ποσοστό των οδηγών. Η κατανάλωση παραμένει από τις χαμηλότερες της κατηγορίας, η αξιοπιστία είναι δεδομένη και το συνολικό κόστος χρήσης κρατιέται χαμηλά. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το Yaris Cross έχει γίνει σχεδόν… default επιλογή για όποιον ψάχνει B-SUV. Οδηγικά είναι εύκολο, φιλικό και ξεκούραστο. Δεν σε βάζει σε διαδικασία να το «μάθεις». Μπαίνεις και οδηγείς.

Τιμή στην Ελλάδα: από περίπου 22.000 ευρώ.

Peugeot 2008 – Το SUV που πουλάει και με το μάτι

Το Peugeot 2008 ακολουθεί διαφορετική φιλοσοφία. Δεν πατάει τόσο στο «λογικό» όσο στο «συναισθηματικό». Και αυτό, τελικά, αποδεικνύεται εξίσου αποτελεσματικό εμπορικά. Η Peugeot έχει επενδύσει πολύ στη σχεδίαση και το αποτέλεσμα φαίνεται. Αιχμηρές γραμμές, έντονη φωτεινή υπογραφή και συνολική εικόνα που δείχνει πιο premium από τον μέσο όρο των B-SUV. Στο εσωτερικό, το i-Cockpit δημιουργεί ένα πιο οδηγοκεντρικό περιβάλλον, με ψηφιακές οθόνες και design που παραπέμπει σε μεγαλύτερη κατηγορία. Δεν είναι η πιο «κλασική» εργονομία, αλλά είναι από τις πιο ιδιαίτερες. Η γκάμα κινητήρων καλύπτει βενζίνη, υβριδικές λύσεις και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, δίνοντας εύρος επιλογών ανάλογα με το budget και τη χρήση. Οδηγικά, διατηρεί μια πιο σφιχτή ευρωπαϊκή αίσθηση, με καλή ισορροπία άνεσης και ελέγχου.

Τιμή στην Ελλάδα: από περίπου 23.000 ευρώ.

Hyundai Tucson – Η οικογενειακή δύναμη της κατηγορίας

Ανεβαίνοντας κατηγορία, το Hyundai Tucson παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες των πωλήσεων στα C-SUV και μέσα στο 2026. Εδώ μιλάμε για διαφορετικό κοινό. Οικογένειες, εταιρικά, οδηγούς που θέλουν χώρο χωρίς να περάσουν σε D-SUV διαστάσεις και κόστος. Το Tucson ξεχωρίζει για την πληρότητά του. Μεγάλοι χώροι επιβατών, πορτμπαγκάζ που καλύπτει ταξίδι χωρίς σκέψη και ποιότητα κύλισης που σε κάνει να γράφεις χιλιόμετρα χωρίς κόπωση. Σχεδιαστικά παραμένει από τα πιο ιδιαίτερα της κατηγορίας, με έντονα φωτιστικά σώματα και futuristic λεπτομέρειες που το κάνουν άμεσα αναγνωρίσιμο. Η Hyundai προσφέρει πληθώρα επιλογών: βενζίνη, diesel, full hybrid και plug-in hybrid. Κάθε προφίλ χρήσης βρίσκει έκδοση που του ταιριάζει. Στον δρόμο, το Tucson δίνει έμφαση στην άνεση και τη σταθερότητα, με ποιότητα κύλισης που θυμίζει μεγαλύτερη κατηγορία.

Τιμή στην Ελλάδα: από περίπου 28.000 ευρώ.

Η κοινή συνισταμένη της επιτυχίας

Αν δει κανείς τα τρία μοντέλα συνολικά, θα διαπιστώσει ότι δεν μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία. Μοιράζονται όμως κάτι πιο σημαντικό: καλύπτουν απόλυτα συγκεκριμένες ανάγκες.

Το Yaris Cross απευθύνεται σε όποιον θέλει οικονομία και ευκολία. Το 2008 σε όποιον βάζει design και εικόνα ψηλά. Το Tucson σε οικογενειακή πρακτικότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Και αυτό εξηγεί γιατί και τα τρία βρίσκονται σταθερά στην κορυφή των ταξινομήσεων μέσα στο 2026.

Τι κρατάμε;