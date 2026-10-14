Τα 4 φθηνότερα ηλεκτρικά του VW Group που μόλις ήρθαν Ελλάδα – Οι τιμές που ξέρουμε μέχρι τώρα

Τα προσιτά ηλεκτρικά του VW Group αποκτούν πλέον συγκεκριμένες τιμές και εκδόσεις. Τι προσφέρουν τα τέσσερα νέα μοντέλα και πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;

Η ηλεκτρική επίθεση του ομίλου Volkswagen περνά στα μικρότερα αυτοκίνητα, με τέσσερις νέες προτάσεις που στοχεύουν σε ευρύτερο αγοραστικό κοινό. Δύο hatchback και δύο SUV, από τρεις διαφορετικές μάρκες, μοιράζονται την ίδια τεχνολογική βάση, διατηρώντας διαφορετική σχεδίαση και προσανατολισμό. Πρόκειται για τα Volkswagen ID. Polo, CUPRA Raval, Skoda Epiq και Volkswagen ID. Cross, τα οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά μαζί στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού. Σύμφωνα με τον όμιλο, η οικογένεια έχει συγκεντρώσει ήδη σχεδόν 150.000 παραγγελίες, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον για πιο προσιτά ηλεκτρικά ευρωπαϊκής κατασκευής. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πλέον τις τιμές των ID. Polo, Raval και Epiq, ενώ για το ID. Cross εκκρεμεί η ανακοίνωση του ελληνικού τιμοκαταλόγου. Εξίσου σημαντικό είναι να ξεχωρίζουμε την τιμή καταλόγου από την εμπορική έκπτωση και την κρατική επιδότηση, καθώς οι διαφορές φτάνουν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Volkswagen ID. Polo: Από 24.990 ευρώ

Το ID. Polo μεταφέρει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση, με ελληνική τιμή εκκίνησης 24.990 ευρώ, πριν από κρατική επιδότηση. Το ποσό αφορά την έκδοση Trend των 116 ίππων, με μπαταρία 37 kWh. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην τιμή. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 441 λίτρα, ενώ ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών, κεντρική οθόνη 12,9 ιντσών, προβολείς LED και Side Assist. Η γκάμα προσφέρει αυτονομία έως περίπου 454 χιλιόμετρα, ανάλογα με την έκδοση — όχι στη βασική των 37 kWh. Ο ελληνικός τιμοκατάλογος περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις, με ισχύ έως 211 ίππους. Έτσι, ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ χαμηλότερου κόστους αγοράς και μιας ισχυρότερης διαμόρφωσης για πιο απαιτητική χρήση.

Έκδοση Volkswagen ID. Polo Τιμή καταλόγου Trend 116 PS 24.990 € Life 135 PS 28.990 € Life 211 PS 33.590 € Style 211 PS 36.990 €

CUPRA Raval: Από 25.900 ευρώ με την έκπτωση

Το CUPRA Raval δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη δυναμική εμφάνιση και στον σπορ χαρακτήρα. Με μήκος 4,046 μέτρων και χώρο αποσκευών 441 λίτρων, συνδυάζει τις συμπαγείς διαστάσεις με πρακτικότητα που επιτρέπει περισσότερα από τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις. Η βασική έκδοση διαθέτει μπαταρία 37 kWh και αναγράφεται στον ελληνικό τιμοκατάλογο ως 115 HP. Η εργοστασιακή αυτονομία της φτάνει έως 330 χιλιόμετρα, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh επιτρέπει έως 446 χιλιόμετρα στην Endurance. Στην κορυφή βρίσκεται η VZ των 226 ίππων, με επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα. Η αρχική τιμή καταλόγου είναι 27.900 ευρώ, αλλά η προωθητική ενέργεια των 2.000 ευρώ τη μειώνει στα 25.900 ευρώ. Με επιπλέον κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ, εφόσον εγκριθεί, το ποσό διαμορφώνεται στα 22.900 ευρώ.

Έκδοση CUPRA Raval Κατάλογος Με εμπορική έκπτωση Raval 37 kWh 27.900 € 25.900 € Raval+ 37 kWh 29.400 € 27.400 € Endurance 52 kWh 33.900 € 31.900 € Endurance Launch Pack 35.500 € 33.500 € VZ 52 kWh 35.900 € 33.900 € VZ Launch Pack 37.500 € 35.500 €

Skoda Epiq: Από 28.700 ευρώ, πριν από επιδότηση

Το Skoda Epiq απευθύνεται σε όσους προτιμούν τη μορφή ενός μικρού SUV και δίνουν προτεραιότητα στους χώρους. Το μήκος του περιορίζεται στα 4,17 μέτρα, όμως το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 475 λίτρα. Στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν δύο εκδόσεις, αμφότερες με εξοπλισμό Selection. Το Epiq 40 αποδίδει 135 ίππους, διαθέτει ωφέλιμη μπαταρία 37 kWh και αυτονομία 310 χιλιομέτρων. Το Epiq 55 ανεβαίνει στους 211 ίππους, με ωφέλιμη μπαταρία 52 kWh και αυτονομία έως 440 χιλιόμετρα.

Έκδοση Skoda Epiq Τιμή καταλόγου 40 Selection 135 PS 28.700 € 55 Selection 211 PS 33.950 €

Τα 25.700 ευρώ προκύπτουν για το Epiq 40 μετά την αφαίρεση επιδότησης 3.000 ευρώ. Η Skoda αναφέρει επίσης συνδυαστικό όφελος επιδότησης και απόσυρσης 4.500 ευρώ, που μειώνει τις τιμές στα 24.200 και 29.450 ευρώ, αντίστοιχα, υπό προϋποθέσεις. Ως προς τη διαθεσιμότητα, το Epiq 55 είναι ήδη διαθέσιμο, ενώ το Epiq 40 θα ακολουθήσει.

Volkswagen ID. Cross: Αναμονή για την ελληνική τιμή

Το ID. Cross συμπληρώνει την τετράδα ως το μικρό ηλεκτρικό SUV της Volkswagen. Έχει μήκος 4,153 μέτρων και χώρο αποσκευών 475 λίτρων, με τη διεθνή γκάμα να περιλαμβάνει εκδόσεις 116, 135 και 211 ίππων και μπαταρίες ωφέλιμης χωρητικότητας 37 και 52 kWh. Η μέγιστη ανακοινωμένη αυτονομία φτάνει τα 427 χιλιόμετρα WLTP. Στην έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία, η φόρτιση από 10% έως 80% απαιτεί περίπου 24 λεπτά, υπό κατάλληλες συνθήκες. Η Volkswagen έχει ανακοινώσει τιμή εκκίνησης 27.995 ευρώ στη Γερμανία για τη βασική Trend. Πρόκειται, όμως, για τιμή άλλης αγοράς και δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως ελληνική. Η ελληνική ιστοσελίδα αναφέρει το μοντέλο ως «σύντομα διαθέσιμο», χωρίς δημοσιευμένη τιμή. Επομένως, το ID. Cross παραμένει το τελευταίο κομμάτι που λείπει για μια ολοκληρωμένη σύγκριση κόστους της τετράδας στην Ελλάδα.

Κοινή τεχνολογία, διαφορετικές προτάσεις

Η συγγένεια των τεσσάρων μοντέλων είναι βαθύτερη από την κοινή εταιρική προέλευση. Όλα βασίζονται στην πλατφόρμα MEB+, με κίνηση στους εμπρός τροχούς, ενώ σύμφωνα με τον όμιλο περισσότερο από το 80% των εξαρτημάτων και τεχνολογιών είναι κοινό. Τα Raval και ID. Polo κατασκευάζονται στο Martorell, ενώ τα Epiq και ID. Cross στην Pamplona. Η κοινή εξέλιξη και παραγωγή περιορίζει το κόστος, επιτρέποντας στις τρεις μάρκες να επενδύσουν σε διαφορετική σχεδίαση, ρυθμίσεις και εξοπλισμό. Για τον Έλληνα αγοραστή, το σημείο εκκίνησης είναι ήδη σαφές: 24.990 ευρώ για το ID. Polo, 25.900 ευρώ για το Raval με εμπορική έκπτωση και 28.700 ευρώ για το Epiq, πριν από κρατική επιδότηση. Η ανακοίνωση της ελληνικής τιμής του ID. Cross θα δείξει πώς τοποθετείται και η τέταρτη επιλογή απέναντι στα συγγενικά της μοντέλα.