Τα 4 Full Hybrid κινεζικά SUV με πάνω από 200 PS και τιμή κάτω από 27.000 ευρώ

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το ποσό των 27.000 ευρώ αρκούσε για ένα μικρό SUV με βασικό κινητήρα βενζίνης και έναν μάλλον συμβατικό εξοπλισμό. Σήμερα, όμως, στην ίδια περιοχή τιμής υπάρχουν τέσσερα κινεζικά SUV με full hybrid τεχνολογία, αυτόματο κιβώτιο και ισχύ που ξεπερνά τους 200 ίππους.

Πρόκειται για τα Chery Tiggo 4 Hybrid, Omoda 5 SHS-H, Chery Tiggo 7 HEV και Jaecoo 5 SHS-H. Μπορεί να φορούν τρία διαφορετικά σήματα, όλα όμως προέρχονται από το οικοσύστημα του κινεζικού ομίλου Chery και αξιοποιούν διαφορετικές εκδοχές της ίδιας νέας υβριδικής φιλοσοφίας. Το σημαντικό είναι ότι δεν μιλάμε για plug-in hybrid μοντέλα που πρέπει να συνδέονται στην πρίζα για να αποδώσουν οικονομικά. Και τα τέσσερα είναι αυτοφορτιζόμενα Full Hybrid, ανακτούν ενέργεια κατά την επιβράδυνση και μπορούν να κινούνται για μικρά διαστήματα αμιγώς ηλεκτρικά, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη.

Chery Tiggo 4 Hybrid – Το φθηνότερο με διαφορά

Το Chery Tiggo 4 Hybrid είναι το μοντέλο που ουσιαστικά αλλάζει τα δεδομένα της κατηγορίας. Με τιμή εκκίνησης τις 22.990 ευρώ, κοστίζει όσο αρκετά βασικά μικρά SUV με απλό κινητήρα βενζίνης, προσφέροντας όμως ένα πλήρες υβριδικό σύστημα με 204 PS και 310 Nm ροπής. Ο ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας των 1,5 λίτρων συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και ειδικό υβριδικό κιβώτιο, με την επίσημη μέση κατανάλωση να περιορίζεται στα 5,3 lt/100 km. Το μήκος του βρίσκεται κοντά στα 4,3 μέτρα, επομένως διατηρεί διαστάσεις κατάλληλες για την πόλη, χωρίς να περιορίζει υπερβολικά τους χώρους. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 430 λίτρα μέχρι την οροφή.

Το μεγάλο του πλεονέκτημα βρίσκεται στον εξοπλισμό. Ακόμη και η αρχική έκδοση Comfort διαθέτει δύο οθόνες 12,3 ιντσών, ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, LED φώτα, επτά αερόσακους και περισσότερα από 20 συστήματα υποβοήθησης. Υπάρχει και η έκδοση Premium στις 24.990 ευρώ, με κάμερες πανοραμικής απεικόνισης 540 μοιρών, οικολογικό δέρμα, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και ηλεκτρική ρύθμιση για το κάθισμα του οδηγού. Ακόμη και έτσι, παραμένει χαμηλότερα από το όριο των 25.000 ευρώ. Το Tiggo 4 είναι η καθαρή επιλογή value for money. Δεν είναι το μεγαλύτερο ή το πιο εντυπωσιακό της τετράδας, αλλά προσφέρει τον φθηνότερο τρόπο να αποκτήσει κάποιος ένα ισχυρό, αυτόματο και πλήρως υβριδικό SUV.

Omoda 5 SHS-H – Το πιο σχεδιαστικό και δυναμικό

Στα 24.900 ευρώ, το Omoda 5 SHS-H ακολουθεί μια αρκετά διαφορετική προσέγγιση. Χαμηλότερο και πιο δυναμικό σε εμφάνιση, απευθύνεται περισσότερο σε εκείνον που θέλει ένα crossover με έντονη σχεδιαστική ταυτότητα και λιγότερο συμβατική SUV εικόνα. Το Super Hybrid System συνδυάζει έναν turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDI, ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία 1,83 kWh. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 224 PS, με ροπή 310 Nm, ενώ η επίσημη μέση κατανάλωση είναι και εδώ 5,3 lt/100 km. Η Omoda ανακοινώνει συνολική αυτονομία έως 1.000 km. Με μήκος 4,45 μέτρων, είναι αισθητά μεγαλύτερο από το Tiggo 4 και τοποθετείται ουσιαστικά στην καρδιά της κατηγορίας των C-SUV.

Η καμπίνα έχει σαφώς πιο τεχνολογικό χαρακτήρα, με κυρτή διάταξη δύο οθονών 12,3 ιντσών, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης. Ο χώρος αποσκευών αναφέρεται στα 372 λίτρα. Ακόμη και η έκδοση Comfort περιλαμβάνει πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ενώ η Premium προσθέτει κάμερα 360 μοιρών, ζάντες 18 ιντσών, δερμάτινες επενδύσεις, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, ηλεκτρική ηλιοροφή και ηχοσύστημα Sony οκτώ ηχείων. Το Omoda 5 SHS-H είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο πακέτο για κάποιον που θέλει σχεδίαση, επιδόσεις και τεχνολογία, χωρίς να περάσει το ψυχολογικό όριο των 25.000 ευρώ. Σε σχέση με το Tiggo 4, θυσιάζει ένα μέρος της πρακτικότητας στον βωμό της πιο σπορ εμφάνισης, αλλά προσφέρει και 20 επιπλέον ίππους.

Chery Tiggo 7 HEV – Το οικογενειακό best buy

Η μεγαλύτερη έκπληξη της τετράδας είναι πιθανότατα το Chery Tiggo 7 HEV. Με μήκος 4,55 μέτρων, πλάτος 1,86 μέτρων και μεταξόνιο 2,67 μέτρων, ανήκει σε σαφώς μεγαλύτερη κατηγορία από το Tiggo 4, αλλά η τιμή του ξεκινά από μόλις 25.990 ευρώ, στο πλαίσιο της ισχύουσας προωθητικής ενέργειας. Το υβριδικό του σύστημα περιλαμβάνει ηλεκτροκινητήρα 204 PS, βενζινοκινητήρα ειδικά προσαρμοσμένο για υβριδική λειτουργία, κιβώτιο DHT και μπαταρία 1,83 kWh. Η λειτουργία του συστήματος μεταβάλλεται αυτόματα, ανάλογα με την ταχύτητα, το φορτίο και τη διαθέσιμη ενέργεια στην μπαταρία. Εδώ το βασικό πλεονέκτημα δεν είναι μόνο η ισχύς, αλλά οι χώροι και η οικογενειακή πρακτικότητα.

Το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 480 λίτρα μέχρι την οροφή και τα 1.270 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Η καμπίνα διαθέτει δύο οθόνες συνολικής διαμέτρου 24,6 ιντσών, επεξεργαστή Qualcomm 8155, έως 25 συστήματα υποβοήθησης και επτά αερόσακους. Το Tiggo 7 δεν προσπαθεί να είναι τόσο νεανικό όσο το Omoda ή τόσο περιπετειώδες όσο το Jaecoo. Προτάσσει την άνεση, τους χώρους και την εικόνα ενός κανονικού οικογενειακού SUV. Με καθαρά αγοραστικά κριτήρια, είναι ίσως η πιο δυνατή πρόταση της τετράδας. Με 1.000 ευρώ περισσότερα από το Omoda 5 αποκτάς ένα αισθητά μεγαλύτερο αυτοκίνητο, με περισσότερους χώρους και πιο έντονο οικογενειακό προσανατολισμό.

Jaecoo 5 SHS-H – Το πιο περιπετειώδες και premium

Στην κορυφή του ορίου που θέσαμε βρίσκεται το Jaecoo 5 SHS-H, με τιμή εκκίνησης τις 26.900 ευρώ. Είναι το πιο «τετραγωνισμένο» και περιπετειώδες από τα τέσσερα, με κάθετη μάσκα, έντονες ακμές και μια εμφάνιση που παραπέμπει περισσότερο σε παραδοσιακό SUV παρά σε αστικό crossover. Κάτω από το καπό βρίσκεται το ίδιο βασικό υβριδικό σύστημα με turbo βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων και ηλεκτρικό μοτέρ. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 224 PS, με την επιτάχυνση 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα. Η επίσημη κατανάλωση είναι 5,3 lt/100 km, ενώ η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 900 km. Με μήκος 4,38 μέτρων και μεταξόνιο 2,62 μέτρων, τοποθετείται ανάμεσα στο Tiggo 4 και στο Omoda 5.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 410 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί στα 1.180 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Η Jaecoo επενδύει περισσότερο στην αίσθηση ποιότητας και στον lifestyle χαρακτήρα. Η κάθετη κεντρική οθόνη, οι καθαρές επιφάνειες της καμπίνας και η πλούσια έκδοση εξοπλισμού δημιουργούν μια εικόνα περισσότερο premium από όσο υποδηλώνει η τιμή. Είναι η επιλογή για εκείνον που θέλει να ξεχωρίζει, χωρίς να οδηγηθεί σε μεγαλύτερο και ακριβότερο SUV. Δεν είναι τετρακίνητο και η εμφάνιση είναι περισσότερο περιπετειώδης παρά οι πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητές του, όμως έχει τον πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα της τετράδας.

Ποιο αξίζει περισσότερο;

Η επιλογή εξαρτάται κυρίως από τις πραγματικές ανάγκες του αγοραστή.

Το Chery Tiggo 4 Hybrid είναι το αδιαμφισβήτητο πρωταθλητής τιμής. Στις 22.990 ευρώ προσφέρει εξοπλισμό, ισχύ και υβριδική τεχνολογία που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και αρκετές χιλιάδες ευρώ ψηλότερα.

Το Omoda 5 SHS-H είναι το πιο ισορροπημένο για όποιον δίνει προτεραιότητα στη σχεδίαση, στην τεχνολογία και στις επιδόσεις.

Το Jaecoo 5 SHS-H απευθύνεται σε εκείνον που θέλει πιο στιβαρή SUV εμφάνιση και έναν πιο premium, lifestyle χαρακτήρα.

Όμως το Chery Tiggo 7 HEV είναι εκείνο που προσφέρει το περισσότερο αυτοκίνητο για τα χρήματα. Είναι μεγαλύτερο, πιο πρακτικό και περισσότερο οικογενειακό από τα υπόλοιπα, χωρίς να ξεπερνά τις 26.000 ευρώ.

Ανεξαρτήτως επιλογής, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: οι κινεζικές εταιρείες δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο με χαμηλές τιμές. Προσφέρουν περισσότερη ισχύ, πλουσιότερο εξοπλισμό και εξελιγμένη υβριδική τεχνολογία σε ένα επίπεδο κόστους όπου αρκετοί καθιερωμένοι κατασκευαστές εξακολουθούν να διαθέτουν βασικές εκδόσεις βενζίνης.