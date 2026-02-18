quattroruote-icon
Τα 5 κορυφαία σε πωλήσεις αυτοκίνητα στην Ελλάδα για τον Ιανουάριο

ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
ta-5-koryfaia-se-poliseis-aftokinita-stin-ellada-gia-ton-ianouario-793362

Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα έχει πάντα τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα. Επηρεάζεται από τη φορολογία, το κόστος χρήσης, τις ανάγκες μετακίνησης αλλά και τη διαχρονική προτίμηση του αγοραστή σε συγκεκριμένους τύπους αμαξώματος.

Και αν υπάρχει ένας τρόπος να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει, αυτός είναι να κοιτάξεις τα μοντέλα που έκαναν τις περισσότερες πωλήσεις. Ο Ιανουάριος, ως πρώτος μήνας της χρονιάς, λειτουργεί σαν βαρόμετρο. Δεν καθορίζει μόνο τάσεις, αλλά συχνά προδιαγράφει και τη συνέχεια. Και τα πέντε αυτοκίνητα που βρέθηκαν στην κορυφή των ταξινομήσεων αποτυπώνουν ξεκάθαρα το πού κατευθύνεται η ελληνική αγορά.

Την πρώτη θέση των συνολικών πωλήσεων για τον Ιανουάριο κατέκτησε το νέο Citroën C3 με 520 ταξινομήσεις. Ένα αποτέλεσμα που μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς το μοντέλο έχει μπει δυναμικά στην αγορά, συνδυάζοντας προσιτή τιμή, crossover αισθητική και σύγχρονη τεχνολογία. Το νέο positioning του, πιο κοντά σε B-SUV φιλοσοφία παρά σε παραδοσιακό supermini, φαίνεται πως λειτούργησε εμπορικά. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, η πρακτικότητα και η value for money λογική το έφεραν κατευθείαν στην κορυφή.

Σε απόσταση αναπνοής, με 517 ταξινομήσεις, βρέθηκε το Toyota Yaris Cross. Ένα μοντέλο που έχει ήδη αποδείξει την εμπορική του δυναμική στην Ελλάδα. Η υβριδική τεχνολογία, η χαμηλή κατανάλωση και το ισχυρό brand αξιοπιστίας της Toyota συνεχίζουν να λειτουργούν καταλυτικά. Το Yaris Cross δεν είναι απλώς ένα B-SUV. Είναι για πολλούς η default επιλογή στην κατηγορία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τρίτη θέση για το Peugeot 2008 με 486 ταξινομήσεις. Ένα μοντέλο που διατηρεί σταθερή εμπορική πορεία τα τελευταία χρόνια. Ο σχεδιασμός, το i-Cockpit εσωτερικό και οι πολλαπλές επιλογές κινητήρων το κρατούν ψηλά στις προτιμήσεις. Ειδικά για όσους θέλουν SUV χαρακτήρα χωρίς να ανέβουν σε μεγαλύτερη κατηγορία, το 2008 παραμένει βασικός παίκτης.

Τέταρτη θέση για το Suzuki Vitara με 454 ταξινομήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι μιλάμε για ένα από τα πιο ανθεκτικά best-seller της ελληνικής αγοράς. Η τετρακίνηση, η υβριδική τεχνολογία και η αποδεδειγμένη αξιοπιστία το διατηρούν σταθερά ψηλά. Δεν εντυπωσιάζει επικοινωνιακά, αλλά πουλάει με συνέπεια.

Corsa

Την πεντάδα κλείνει το Opel Corsa με 433 ταξινομήσεις, όντας παράλληλα το πρώτο σε πωλήσεις supermini για τον μήνα. Το Corsa συνεχίζει να επενδύει σε ανταγωνιστική τιμή, πλούσιο εξοπλισμό και ευρεία γκάμα εκδόσεων, από θερμικές έως ηλεκτρικές. Η ισχυρή παρουσία σε εταιρικούς στόλους ενισχύει περαιτέρω τον όγκο του.

Αν δούμε συνολικά την πεντάδα, προκύπτουν σαφή συμπεράσματα. Τα τέσσερα από τα πέντε μοντέλα ανήκουν στη B-SUV κατηγορία. Αυτό επιβεβαιώνει ότι το κοινό στην Ελλάδα συνεχίζει να μετακινείται μαζικά προς τα υπερυψωμένα αμαξώματα. Το μοναδικό παραδοσιακό supermini της λίστας είναι το Corsa, δείχνοντας ότι η κατηγορία παραμένει ισχυρή αλλά πιέζεται από την SUV επέλαση.

Τι καθορίζει τις πωλήσεις στην Ελλάδα

Η επιτυχία των συγκεκριμένων μοντέλων δεν είναι τυχαία. Βασίζεται σε τρεις πυλώνες:


  • Τιμή αγοράς
    Η προσιτή τιμή εξακολουθεί να είναι καθοριστική.
  • Κόστος χρήσης
    Κατανάλωση, τέλη και service επηρεάζουν άμεσα την επιλογή.
  • Χρηστικότητα
    Χώροι, πρακτικότητα και θέση οδήγησης παίζουν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο.

Τα SUV υπερέχουν στα δύο τελευταία, εξ’ου και η κυριαρχία τους.

Με βάση την εκκίνηση της χρονιάς, δύσκολα θα αλλάξει δραματικά η εικόνα μέσα στο 2026. Τα B-SUV έχουν το momentum, οι υβριδικές εκδόσεις κερδίζουν έδαφος και τα supermini διατηρούν ρόλο «εισόδου» στην αγορά. Η μάχη, βέβαια, θα έχει ενδιαφέρον, ειδικά αν προκύψουν νέες αφίξεις ή επιθετικότερες εμπορικές πολιτικές.

Τι κρατάμε;

• Το νέο Citroën C3 ήταν το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις τον Ιανουάριο
• Δεύτερο το Toyota Yaris Cross, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του
• Πρώτο supermini το Opel Corsa, κλείνοντας την πεντάδα

Όλες Οι Ειδήσεις

Tags
#Citroen C3#Opel Corsa#Peugeot 2008#Suzuki Vitara#Toyota Yaris Cross
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
