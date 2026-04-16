Τα 5 αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς με αυτόματο κιβώτιο και τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Η ζήτηση για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων στην ελληνική αγορά αυξάνεται σταθερά, καθώς η καθημερινότητα στις πόλεις γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική.

Μέχρι πρόσφατα, το αυτόματο κιβώτιο θεωρούνταν πολυτέλεια που συνόδευε ακριβότερα μοντέλα. Σήμερα όμως, η πραγματικότητα έχει αλλάξει, με αρκετές προσιτές επιλογές να κατεβάζουν το κόστος και να φέρνουν την ευκολία της αυτόματης οδήγησης σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα. Αν ψάχνεις ένα οικονομικό αυτοκίνητο πόλης με αυτόματο κιβώτιο και χαμηλή τιμή αγοράς, τότε οι επιλογές είναι συγκεκριμένες αλλά ουσιαστικές. Τα παρακάτω τέσσερα μοντέλα αποτελούν από τις πιο προσιτές λύσεις που μπορείς να αποκτήσεις σήμερα στην Ελλάδα, συνδυάζοντας ευκολία, πρακτικότητα και χαμηλό κόστος χρήσης.

Kia Picanto – Από 16.890€

Το Kia Picanto παραμένει μία από τις πιο αξιόπιστες και ισορροπημένες προτάσεις στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης. Με αυτόματο κιβώτιο διαθέσιμο σε προσιτές εκδόσεις, καταφέρνει να συνδυάσει ευχρηστία και οικονομία, διατηρώντας παράλληλα ένα σύγχρονο και νεανικό προφίλ. Σχεδιαστικά, το Picanto έχει εξελιχθεί σημαντικά, με πιο δυναμική εμφάνιση και στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει μέσα στην πόλη.

Το εσωτερικό του είναι εργονομικό και πρακτικό, με εύκολη εξοικείωση και επαρκή εξοπλισμό για τα δεδομένα της κατηγορίας. Στην καθημερινή χρήση, το αυτόματο κιβώτιο ενισχύει τον χαρακτήρα του ως city car, κάνοντας τις μετακινήσεις πιο ξεκούραστες. Είναι μια επιλογή που απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα μικρό, εύχρηστο και οικονομικό αυτοκίνητο με αυτόματο.

Hyundai i10 – Από 17.790€

Το Hyundai i10 αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές της κατηγορίας, προσφέροντας αυτόματο κιβώτιο σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή. Η Hyundai έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα μοντέλο που ξεφεύγει από τα στενά όρια ενός απλού city car. Η σχεδίασή του είναι σύγχρονη και ισορροπημένη, ενώ το εσωτερικό ξεχωρίζει για την ποιότητα και την ευρυχωρία του σε σχέση με τις διαστάσεις του.

Είναι από τα λίγα μικρά μοντέλα που μπορούν να καλύψουν και μικρές οικογενειακές ανάγκες. Οδηγικά, το i10 δίνει έμφαση στην άνεση και την ευκολία, με το αυτόματο κιβώτιο να ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του. Αποτελεί μια λύση για όσους θέλουν ένα πιο «ώριμο» μικρό αυτοκίνητο με αυτόματο χαρακτήρα.

Dacia Sandero – Από 19.300€

Το Dacia Sandero είναι ίσως η πιο value for money επιλογή για όσους αναζητούν αυτόματο κιβώτιο σε χαμηλή τιμή. Με ξεκάθαρη στόχευση στην οικονομία, προσφέρει τα βασικά χωρίς περιττές πολυτέλειες, κρατώντας το κόστος σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Σχεδιαστικά, διατηρεί έναν απλό αλλά σύγχρονο χαρακτήρα, ενώ το εσωτερικό του είναι λειτουργικό και πρακτικό, χωρίς να κουράζει με περίπλοκες λύσεις.

Η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρη: καθημερινή μετακίνηση με το μικρότερο δυνατό κόστος. Στον δρόμο, το αυτόματο κιβώτιο κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη, ειδικά σε αστικό περιβάλλον. Είναι μια επιλογή που απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα οικονομικό και πρακτικό αυτοκίνητο με αυτόματο, χωρίς να δώσουν πολλά χρήματα. Η αυτόματη έκδοση χρησιμοποιεί το κιβώτιο EDC και κινητήρα διπλού καυσίμου.

Toyota Aygo X Hybrid – Aπό 19.670€

Το Toyota Aygo X περνά σε μια νέα εποχή, φέρνοντας για πρώτη φορά υβριδική τεχνολογία στην κατηγορία των πολύ μικρών crossover πόλης. Με βάση τη φιλοσοφία της Toyota στα full hybrid συστήματα, το Aygo X αποκτά σαφές πλεονέκτημα σε κατανάλωση και καθημερινή χρήση, ειδικά σε αστικό περιβάλλον όπου μπορεί να κινηθεί συχνά με ηλεκτρική υποβοήθηση. Το αυτόματο κιβώτιο CVT ταιριάζει ιδανικά στον χαρακτήρα του, προσφέροντας ομαλή λειτουργία και ξεκούραστη οδήγηση.

Σχεδιαστικά διατηρεί τον crossover χαρακτήρα του, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και compact διαστάσεις που το κάνουν ιδανικό για στενούς δρόμους και παρκάρισμα στο κέντρο. Στο εσωτερικό, η έμφαση δίνεται στην ευκολία χρήσης και τη συνδεσιμότητα, με σύγχρονο infotainment και καλή εργονομία. Το υβριδικό σύστημα ενισχύει τον χαρακτήρα του ως city car νέας γενιάς, προσφέροντας χαμηλή κατανάλωση χωρίς την ανάγκη φόρτισης, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για όσους θέλουν αυτόματο και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς.

Το MG3 Hybrid+ είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες αφίξεις στην κατηγορία, καθώς φέρνει πλήρως υβριδική τεχνολογία σε ένα supermini με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή. Η MG Motor έχει επενδύσει σε ένα σύστημα που συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας υψηλή συνολική ισχύ αλλά και χαμηλή κατανάλωση στην πράξη. Το αυτόματο κιβώτιο αποτελεί βασικό στοιχείο του πακέτου, εξασφαλίζοντας ομαλή και άνετη καθημερινή μετακίνηση.

Σχεδιαστικά, το MG3 δείχνει πιο δυναμικό και σύγχρονο σε σχέση με το παρελθόν, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό που το κάνει πιο οικείο στο κοινό της ελληνικής αγοράς. Στο εσωτερικό, δίνει έμφαση στον εξοπλισμό και την τεχνολογία, με ψηφιακές οθόνες και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης. Στον δρόμο, ξεχωρίζει για την άμεση απόκριση του υβριδικού συστήματος και την ευκολία που προσφέρει το αυτόματο κιβώτιο, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους θέλουν κάτι πιο δυνατό και τεχνολογικά προηγμένο στην κατηγορία των οικονομικών αυτόματων αυτοκινήτων.

Τι κρατάμε;

• Τα μικρά μοντέλα κυριαρχούν σε αυτή την κατηγορία

• Η ευκολία στην πόλη είναι το βασικό τους πλεονέκτημα

• Το value for money παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας επιλογής