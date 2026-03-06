Τα 5 B-SUV με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα για το 2026

Τα SUV συνεχίζουν να αποτελούν τη βασική δύναμη της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, με ολοένα και περισσότερους αγοραστές να στρέφονται προς αυτή την κατηγορία χάρη στην πρακτικότητα, την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και την πιο σύγχρονη σχεδίαση.

Ανάμεσα σε όλα τα SUV, η κατηγορία B-SUV είναι μακράν η πιο δημοφιλής, καθώς συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις, οικονομικούς κινητήρες και σχετικά προσιτές τιμές αγοράς. Τα στοιχεία ταξινομήσεων για το 2026 δείχνουν ξεκάθαρα τη δυναμική της κατηγορίας. Συνολικά ταξινομήθηκαν 3.825 B-SUV, αριθμός που αντιστοιχεί σε 37,92% του συνόλου της αγοράς. Με άλλα λόγια, σχεδόν 4 στα 10 αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα είναι SUV αυτής της κατηγορίας. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα 5 μοντέλα που κυριαρχούν στις πωλήσεις:

5. Opel Mokka – 253 πωλήσεις

Το Opel Mokka παραμένει ένα από τα πιο ιδιαίτερα σχεδιαστικά μοντέλα της κατηγορίας. Η χαρακτηριστική μάσκα Opel Vizor και οι έντονες γραμμές του αμαξώματος το κάνουν να ξεχωρίζει εύκολα στον δρόμο. Στην ελληνική αγορά διατίθεται με κινητήρες βενζίνης, αλλά και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, κάτι που του δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με πολλούς ανταγωνιστές. Στο εσωτερικό, το Mokka διαθέτει το Pure Panel ψηφιακό cockpit, που συνδυάζει δύο οθόνες για πίνακα οργάνων και infotainment, προσφέροντας μια αρκετά σύγχρονη εικόνα. Με 253 ταξινομήσεις, το μικρό SUV της Opel βρίσκεται στην πέμπτη θέση της κατηγορίας.

4. Suzuki Vitara – 454 πωλήσεις

Το Suzuki Vitara αποτελεί ένα από τα πιο διαχρονικά μοντέλα της κατηγορίας. Παρότι βρίσκεται αρκετά χρόνια στην αγορά, συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές πωλήσεις χάρη στον συνδυασμό αξιοπιστίας, χαμηλού κόστους χρήσης και υβριδικής τεχνολογίας. Η γκάμα του περιλαμβάνει mild hybrid αλλά και full hybrid εκδόσεις, ενώ παραμένει ένα από τα λίγα μοντέλα της κατηγορίας που μπορούν να εξοπλιστούν με τετρακίνηση AllGrip. Με 454 ταξινομήσεις, το Vitara καταφέρνει να βρίσκεται σταθερά μέσα στην πρώτη πεντάδα των πωλήσεων.

3. Peugeot 2008 – 486 πωλήσεις

Το Peugeot 2008 αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο δημοφιλή B-SUV στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η γαλλική πρόταση ξεχωρίζει για τη μοντέρνα σχεδίαση, με τα χαρακτηριστικά LED “νύχια λιονταριού” στα φωτιστικά σώματα και το ιδιαίτερο i-Cockpit εσωτερικό. Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει επιλογές βενζίνης, υβριδικές αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, κάτι που του επιτρέπει να καλύπτει ένα πολύ ευρύ κοινό αγοραστών. Με 486 ταξινομήσεις, το 2008 κατακτά την τρίτη θέση στην κατηγορία των μικρών SUV.

2. Toyota Yaris Cross – 517 πωλήσεις

Το Toyota Yaris Cross αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά success stories των τελευταίων ετών στην κατηγορία των μικρών SUV. Η επιτυχία του βασίζεται κυρίως στο υβριδικό σύστημα της Toyota, το οποίο προσφέρει πολύ χαμηλή κατανάλωση και χαμηλά τέλη κυκλοφορίας, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ελληνική αγορά. Παράλληλα, το μοντέλο προσφέρει πολύ καλή πρακτικότητα και σύγχρονο εξοπλισμό, ενώ σε ορισμένες εκδόσεις διατίθεται και με τετρακίνηση AWD-i. Με 517 ταξινομήσεις, το Yaris Cross βρίσκεται πολύ κοντά στην κορυφή της κατηγορίας.

1. Citroen C3 – 520 πωλήσεις

Στην κορυφή των πωλήσεων για το 2026 βρίσκεται το νέο Citroen C3, το οποίο σημειώνει 520 ταξινομήσεις και κατακτά την πρώτη θέση. Το νέο μοντέλο της Citroen έχει αλλάξει σημαντικά φιλοσοφία σε σχέση με το προηγούμενο, αποκτώντας SUV χαρακτήρα και αυξημένη απόσταση από το έδαφος, κάτι που το φέρνει πιο κοντά στην κατηγορία των B-SUV. Παράλληλα, η νέα γενιά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση, χάρη στις αναρτήσεις Citroen Advanced Comfort, ενώ η τιμή του παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Ο συνδυασμός σύγχρονης σχεδίασης, πρακτικότητας και προσιτής τιμής φαίνεται ότι έχει βρει ανταπόκριση στο αγοραστικό κοινό, οδηγώντας το νέο C3 στην κορυφή των πωλήσεων της κατηγορίας.

Τι κρατάμε